CFA Societies Canada annonce la composition de son conseil d'administration pour 2024-2025

TORONTO, 23 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CFA Societies Canada, la voix canadienne du professionnalisme en gestion de placements et en finance, annonce l'élection de Jimmy Kwame Boateng, CFA, Frank Lachance, CFA, et Nilesh Paray, CFA, à titre de membres de son conseil d'administration pour un mandat de deux ans à compter du mardi 22 octobre 2024.

Ils rejoindront les membres réélus Carl Robert, CFA, et Cecilia Wong, CFA, ainsi que les membres permanents pour constituer le conseil d'administration pour 2024-2025. Ronald Schwarz, CFA, reprend la présidence du conseil. CFA Societies Canada est une collaboration de ses 12 sociétés CFA membres au Canada en tant que voix unifiée et aspire à façonner la profession d'investisseur au Canada afin d'avoir un impact positif sur la société canadienne.

"J’ai hâte de continuer à travailler aux côtés de mes estimés collègues, dans un rôle visant à façonner le secteur des placements au Canada. Grâce aux efforts continus et à la défense des intérêts fournis par cet organisme, nous avons atteint un plus grand nombre de parties prenantes, ce qui a entraîné une reconnaissance accrue de ce que notre charte représente, améliorant la valeur pour tous nos membres en tant que voix significative, fiable et influente du professionnalisme au sein de l'industrie de l'investissement", a déclaré le président reconduit du conseil d'administration, Ronald Schwarz, CFA.

"Alors que j'entame ma quatrième année en tant que président, je suis profondément reconnaissant de l'engagement des membres de notre conseil d'administration (anciens et actuels), du dévouement et du travail acharné de notre personnel, ainsi que du soutien de nos sociétés membres, du CFA Institute et de nos nombreuses parties prenantes externes qui collaborent avec nous. Au nom du conseil d'administration, nous remercions nos administrateurs sortants Pier-André Blanchet, CFA, Coreen Sol, CFA, et Stephen J. Thompson, CFA, et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux administrateurs et à ceux qui sont déjà en poste pour leur élection au conseil d'administration", a ajouté M. Schwarz.

"J'aimerais remercier nos administrateurs sortants pour leur travail en faveur de l'amélioration de l'industrie de l'investissement au Canada, et pour le leadership continu de notre président du conseil d'administration, Ron Schwarz. Alors que nous entamons une nouvelle année et que nous commençons notre plan stratégique pour les exercices 2025 à 2027, je suis optimiste quant aux possibilités qui s'offrent à nous d'innover et d'apporter davantage de changements positifs au secteur des investissements au Canada ", a déclaré Michael Thom, CFA, directeur général de CFA Societies Canada.

La liste complète des membres du conseil d'administration et leur mandat sont les suivants :

Renouvellement de la présidence du conseil d'administration

Ronald Schwarz, CFA

Nouveaux membres du conseil d'administration 2024-2025 de CFA Societies Canada

Jimmy Kwame Boateng, CFA - CFA Society Okanagan

Frank Lachance, CFA - CFA Québec

Nilesh Paray, CFA - CFA Society Edmonton

Administrateurs réélus

Carl Robert, CFA - CFA Montréal

Cecilia Wong, CFA - CFA Society Vancouver

Ils rejoindront les membres actuels du conseil d'administration :

Emily Burt, CFA - CFA Society Winnipeg

Kathrin Forrest, CFA - CFA Society Toronto

Chelsea Kittleson, CFA - CFA Society Victoria

Sean Kulik, CFA - CFA Society Ottawa

Tristan McBride, CFA - CFA Society Atlantic Canada

Patrick Read, CFA - CFA Society Calgary

Jordan Wilson, CFA - CFA Society Saskatchewan

-----

À propos de CFA Societies Canada



CFA Societies Canada est une collaboration des 12 sociétés membres canadiennes. Elle rassemble ces organismes pour guider l’industrie de l’investissement au Canada en faisant la promotion des normes professionnelles, de l'intégrité et de l'éthique les plus élevées pour le bénéfice ultime de la société canadienne. Pour plus d'information, consultez www.cfacanada.org ou suivez-nous sur LinkedIn.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques commerciales appartenant au CFA Institute.