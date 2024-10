Inventor médico celebra 20 anos de enteroscopia de duplo balão (DBE) na Europa com o lançamento de um novo endoscópio

APRESENTAMOS A NOVA ERA DA DBE

RATINGEN, Alemanha, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Desenvolvido em colaboração com o conceituado inventor de dispositivos médicos, o Professor Hironori Yamamoto, a Fujifilm Healthcare tem o prazer de anunciar o lançamento do novo Endoscópio EN-840T DBE na Europa a 12 de outubro de 2024.

TRABALHO EM PARCERIA COM O INVENTOR DA DBE

O inventor e professor Hironori Yamamoto é Presidente e Professor do Departamento de Medicina, na Divisão de Gastroenterologia da Universidade de Medicina Jichi em Tochigi, Japão.

A colaboração da Fujifilm com o Prof. Yamamoto, o inventor da endoscopia de duplo balão (ou, DBE), apresentou uma oportunidade única para desenvolver uma linha de endoscópios que ajudam os profissionais de cuidados de saúde a enfrentar os desafios inerentes ao procedimento de endoscopia utilizando novas tecnologias.

NORMA DE OURO PARA A EXPLORAÇÃO SEGURA DOS INTESTINOS

“A endoscopia de duplo balão é segura e eficaz no diagnóstico e tratamento de distúrbios no intestino delgado.” 1

Utilizada em 80 países em todo o mundo, a DBE é o padrão de excelência para a exploração segura dos intestinos. É por isso que a Fujifilm Healthcare Europe lidera o caminho com os seus produtos de DBE especializados, oferecendo precisão de imagem e uma capacidade de utilização melhorada aos profissionais de endoscopia.

NITIDEZ DE IMAGEM PARA A ENDOSCOPIA

“A DBE é menos invasiva e mais conveniente para o paciente que a endoscopia do intestino delgado intraoperatória.” 2

Os endoscópios de DBE são mais práticos2de utilizar do que as alternativas cirúrgicas e são económicos para2 os prestadores de cuidados de saúde. Com um foco continuado na segurança do paciente, na precisão imagiológica e na redução do tempo do procedimento na sua linha de produtos para endoscopia, o endoscópio DBE EN-840T da Fujifilm oferece nitidez e comodidade aos profissionais de cuidados de saúde com o seu novo sensor CMOS de alta resolução.

SEGURANÇA DO PACIENTE E SIMPLICIDADE

“Uma endoscopia faz parte do caminho do diagnóstico ou terapêutico de um paciente… A qualidade e a segurança da endoscopia depende do ambiente em que os especialistas em endoscopia trabalham (incluindo as instalações e os equipamentos)...” 3

A Fujifilm, através dos seus melhores equipamentos, empenha-se continuamente em apoiar os profissionais de saúde de endoscopia na prestação de cuidados seguros aos seus pacientes. Com um processo de configuração simples, o endoscópio EN-840T é fácil de utilizar, permitindo simplicidade em termos de operação e manobrabilidade durante os procedimentos.

Já disponível

O novo Endoscópio de Duplo Balão EN-840T está disponível na Europa desde 12 de outubro de 2024.

Saiba mais

Leia a brochura para descobrir mais: Transferir brochura

Consulte o manual de configuração do Fujifilm EN-840T: https://youtu.be/2redrjTDpPA

Fujifilm, Orgulhosamente ao seu lado

Ao celebrar recentemente o seu 90.º aniversário como inovadora a nível global na área dos cuidados de saúde e imagiologia, as soluções técnico-médicas modernas da Fujifilm são concebidas para transformar os serviços de cuidados de saúde para os pacientes, contribuindo com um impacto positivo na sociedade. Com os nossos conhecimentos, paixão e inspiração, capacitamos os profissionais de saúde a marcarem a diferença no seu trabalho diário, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Juntos, enriquecemos vidas e colocamos mais sorrisos no mundo!

