Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, 23 octobre 2024 – 17h45

ARGAN poursuit son tour de France en signant deux nouveaux BEFA à Tours et Béziers

ARGAN, foncière spécialisée en immobilier logistique PREMIUM, annonce la signature de deux nouveaux baux en état futur d’achèvement pour deux projets immobiliers logistiques « clé-en-main » à Tours et Béziers pour un total de 14 000 m².

Deux projets à livrer en 2026 pour un investissement global de 18 M€

Le premier projet prendra la forme d’un nouveau site de logistique frais de 8 200 m² qui accueillera dans le cadre d’un bail long terme de 9 ans fermes une entreprise de l’agro-alimentaire. Ce nouveau développement est localisé, le long de l’A10, à quelques kilomètres au sud de Tours.

Plus au sud, ARGAN a également signé, la même semaine, un autre BEFA pour le développement d’un site de 5 700 m² à Béziers. Il sera exploité par un prestataire du transport et de la logistique. Ce site sera situé sur la ZAC, en plein essor, de Béziers Ouest.

ARGAN poursuit ainsi son développement avec deux bâtiments bien localisés, à proximité immédiate d’échangeurs autoroutiers et au cœur d’agglomérations de plus de 100 000 habitants. Quelques jours après l’annonce de la livraison d’un site XXL de 82 000 m² en Normandie, ARGAN démontre à nouveau sa capacité à intervenir sur l’ensemble des typologies de bâtiments logistiques.

Ces deux projets, comme l’ensemble des nouveaux développements menés par ARGAN, seront labellisés Aut0nom®. Ils seront équipés d’une centrale photovoltaïque installée en toiture, couplée à des batteries de stockage de l’énergie. Le chauffage et le rafraichissement des sites seront assurés par des pompes à chaleur électriques qui viendront remplacer avantageusement les traditionnelles chaudières gaz bien plus émettrices de CO 2 et au rendement énergétique limité. L’ensemble de ces équipements sera piloté par un outil de Gestion Technique du Bâtiment qui permettra aux futurs locataires de connaître en temps réel leur consommation énergétique et de l’adapter au plus juste de leurs besoins.

Au final, ces deux nouveaux projets représentent une enveloppe globale d’environ 18 M€ pour ARGAN qui a ainsi déjà sécurisé 75M€ d’investissements pour 2025-2026.

Un potentiel de développement de 500 000 m² constructibles

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN conclu : « Le travail en amont des équipes d’ARGAN en collaboration avec les territoires a permis de créer les conditions favorables à la signature de ces deux nouveaux projets. Le développement de demain se prépare aujourd’hui, notamment via la sécurisation de positions foncières bien localisées sur des marchés en croissance. ARGAN possède aujourd’hui un potentiel de 500 000 m² constructibles répartis entre les réserves foncières sur son patrimoine existant et une douzaine de sites disposant d’autorisations administratives et donc prêts à accueillir nos futurs développements. »

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2024

trimestre 2024 16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. Sa politique ESG volontariste se traduit très concrètement avec Aut0nom®, l’entrepôt Net Zéro à l’usage.

Au 30 juin 2024, le patrimoine représente 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,8 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel d’environ

200 millions d’euros.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





