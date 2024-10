Transformatie van Ontex voortgezet, met de realisatie van belangrijke strategische mijlpalen en stevige financiële resultaten

Sociale onderhandelingen voor de transformatie van de Belgische operationele activiteiten met succes afgerond;

Overeenkomst bereikt om Braziliaanse activiteiten te verkopen;

Kostentransformatieprogramma en omzetgroei van 2% op vergelijkbare basis, zorgden voor aangepaste EBITDA-groei van 29%, en marge van 12%;

Hefboomratio verder verbeterd tot 2,4x;

Vooruitzichten voor het jaar bevestigd voor aangepaste EBITDA-marge, vrije kasstroom en hefboomratio, terwijl de omzet verwacht wordt tussen 2% en 3% te groeien op vergelijkbare basis.

Citaat van de CEO

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, zei: "Met de overeenkomst om onze Braziliaanse bedrijfsactiviteiten te verkopen, bereikt de transformatie van Ontex een belangrijke mijlpaal, waarbij onze focus nog meer wordt verlegd naar retailmerken en gezondheidszorg in de snelgroeiende Noord-Amerikaanse markt en in de gestroomlijnde Europese markt. De afronding van de sociale onderhandelingen om onze Europese productievoetafdruk te optimaliseren, was een andere mijlpaal. Ondertussen hebben we stevige resultaten geboekt, waardoor we onze verwachtingen voor de aangepaste EBITDA-marge en de vrije kasstroom kunnen bevestigen, wat een uitstekende prestatie is voor het hele Ontex-team."

Resultaten 3de kwartaal 2024

De omzet [1] bedroeg 468 miljoen €, een stijging van 1,7% op vergelijkbare basis. De volumes, inclusief mixeffecten, stegen met 4,4%, dankzij nieuwe contracten en stijgende vraag in de volwassenenzorg, en groei in babyverzorging met nieuwe retail klanten in Noord-Amerika. De verkoopprijzen lagen zoals verwacht 2,6% lager, als gevolg van de lagere grondstoffenindices en van herinvesteringen in het concurrentievermogen. Wisselkoersschommelingen droegen 0,7% bij, wat de totale groei op 2,4% bracht.

bedroeg 468 miljoen €, een stijging van 1,7% op vergelijkbare basis. De volumes, inclusief mixeffecten, stegen met 4,4%, dankzij nieuwe contracten en stijgende vraag in de volwassenenzorg, en groei in babyverzorging met nieuwe retail klanten in Noord-Amerika. De verkoopprijzen lagen zoals verwacht 2,6% lager, als gevolg van de lagere grondstoffenindices en van herinvesteringen in het concurrentievermogen. Wisselkoersschommelingen droegen 0,7% bij, wat de totale groei op 2,4% bracht. De aangepaste EBITDA [1] bedroeg 56 miljoen €, een stijging van 29% jaar op jaar, dankzij de volume- en mixgroei en de resultaten van het kostentransformatieprogramma, die respectievelijk 8 miljoen € en 14 miljoen € bijdroegen. De operationele efficiëntie verbeterde verder met 3,7%, wat leidde tot sterkere winstgevendheid en concurrentievermogen. De lagere grondstofkosten, die te danken waren aan de gedaalde indices, compenseerden de lagere verkoopprijzen ruimschoots, wat leidde tot een positieve netto-impact van 4 miljoen €. De stijging van de overige operationele en VAA-kosten had een effect van ‑12 miljoen €, voornamelijk te wijten aan verdere inflatie. Wisselkoersschommelingen hadden een effect van ‑2 miljoen € jaar op jaar. De aangepaste EBITDA-marge groeide zo 2.4 procentpunt tot 12.0%.

bedroeg 56 miljoen €, een stijging van 29% jaar op jaar, dankzij de volume- en mixgroei en de resultaten van het kostentransformatieprogramma, die respectievelijk 8 miljoen € en 14 miljoen € bijdroegen. De operationele efficiëntie verbeterde verder met 3,7%, wat leidde tot sterkere winstgevendheid en concurrentievermogen. De lagere grondstofkosten, die te danken waren aan de gedaalde indices, compenseerden de lagere verkoopprijzen ruimschoots, wat leidde tot een positieve netto-impact van 4 miljoen €. De stijging van de overige operationele en VAA-kosten had een effect van ‑12 miljoen €, voornamelijk te wijten aan verdere inflatie. Wisselkoersschommelingen hadden een effect van ‑2 miljoen € jaar op jaar. De aangepaste EBITDA-marge groeide zo 2.4 procentpunt tot 12.0%. De bedrijfswinst [1] bedroeg 8 miljoen €, vergeleken met 29 miljoen € in 2023. De daling heeft betrekking op de transformatie van de Belgische operationele activiteiten en weerspiegelt de bijkomende eenmalige voorzieningen die werden genomen na de recente succesvolle afronding van de onderhandelingen over het sociaal plan.

bedroeg 8 miljoen €, vergeleken met 29 miljoen € in 2023. De daling heeft betrekking op de transformatie van de Belgische operationele activiteiten en weerspiegelt de bijkomende eenmalige voorzieningen die werden genomen na de recente succesvolle afronding van de onderhandelingen over het sociaal plan. De beëindigde bedrijfsactiviteiten genereerden een bedrijfswinst van 14 miljoen €, vergeleken met 12 miljoen € in 2023. Hoewel de meer uitdagende marktomstandigheden de omzet met 3,0% op vergelijkbare basis deden dalen en de aangepaste EBITDA-marge op 7,6% brachten, werd dit gecompenseerd door de nettowinst op verkoop die werd geboekt volgend op de overeenkomst om de Braziliaanse activiteiten te verkopen.

genereerden een bedrijfswinst van 14 miljoen €, vergeleken met 12 miljoen € in 2023. Hoewel de meer uitdagende marktomstandigheden de omzet met 3,0% op vergelijkbare basis deden dalen en de aangepaste EBITDA-marge op 7,6% brachten, werd dit gecompenseerd door de nettowinst op verkoop die werd geboekt volgend op de overeenkomst om de Braziliaanse activiteiten te verkopen. De netto financiële schuld van de Totale Groep zakte in het kwartaal met 9 miljoen € tot 579 miljoen €. Gecombineerd met de verbetering van de aangepaste EBITDA, daalde de hefboomratio daardoor van 2,5x eind juni naar 2,4x eind september.

Strategische ontwikkelingen

In september bereikte Ontex een bindende overeenkomst om zijn Braziliaanse bedrijfsactiviteiten te verkopen aan Softys SA voor een ondernemingswaarde van ongeveer 110 miljoen €. Dit laat Ontex toe om beter te focussen op retailmerken en op gezondheidszorg in Europa en Noord-Amerika. Een netto-opbrengst van ongeveer 82 miljoen € is verschuldigd na afsluiting van het akkoord, wat naar verwachting in de eerste helft van 2025 zal plaatsvinden, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden.

In oktober werden de sociale onderhandelingen over de transformatie van de Belgische operationele activiteiten met succes afgerond. Deze transformatie past in de optimalisatie van de productie-opzet van Ontex, waarmee de versterking van de concurrentiepositie van Ontex wordt beoogd. De totale eenmalige kosten worden geraamd op -66 miljoen €, waarvan -37 miljoen € al in het tweede kwartaal werd geboekt.

Vooruitzichten voor 2024

Het directiecomité van Ontex bevestigt zijn verwachtingen voor aangepaste EBITDA-marge, vrije kasstroom en hefboomratio voor het jaar. Hoewel er nieuwe klanten aan boord werden genomen in Noord-Amerika, wordt de opschaling gelijkmatiger gefaseerd in het derde kwartaal en de komende maanden, waardoor het directiecomité zijn verwachtingen voor de omzetgroei heeft herzien en nu verwacht dat:

De omzet [1] zal groeien met 2% tot 3% op vergelijkbare basis;

De aangepaste EBITDA-marge [1] 12% zal bedragen;

De vrije kasstroom hoger zal uitkomen dan 20 miljoen €;

De hefhoomratio lager dan 2,5x zal blijven aan het einde van het jaar.

[1] De gerapporteerde winst- en verliesrekening hebben alleen betrekking op voortgezette bedrijfsactiviteiten, d.w.z. Core Markets. Sinds 2022 werden Emerging Markets gerapporteerd als activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten, ten gevolge van de strategische beslissing om deze bedrijfsactiviteiten te verkopen.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle vergelijkingen in dit document jaar op jaar, en voor de omzet specifiek op een vergelijkbare basis (LFL, Like For Like), i.e. bij constante wisselkoersen en perimeter en exclusief hyperinflatie-effecten. Definities van alternatieve prestatiemaatstaven (APM's) kunnen op pagina 6 worden gevonden.

Bedrijfskernindicatoren

Bedrijfsresultaten Kwartaal 3 9 maand in miljoen € 2024 2023 % % LFL 2024 2023 % % LFL Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten) Omzet 468,0 456,9 +2,4% +1,7% 1.384,0 1.348,7 +2,6% +2,4% Baby Care 201,3 202,3 -0,5% -1,2% 592,0 598,9 -1,1% -1,7% Adult Care 200,2 185,0 +8,2% +7,6% 594,8 544,9 +9,2% +10% Feminine Care 56,6 61,0 -7,1% -7,8% 177,2 184,0 -3,7% -4,3% Aangepaste EBITDA 56,1 43,6 +29% 165,8 127,4 +30% Aangepaste EBITDA-marge 12,0% 9,5% +2,4pp 12,0% 9,4% +2,5pp Bedrijfswinst 8,3 29,3 -71% 39,4 64,9 -39% Emerging Markets (beëindigde bedrijfsactiviteiten) [2] Omzet 68,3 111,0 -3,0% 234,2 448,1 -4,6% Aangepaste EBITDA 5,2 14,8 25,2 37,6 Aangepaste EBITDA-marge 7,6% 13,3% -5,8pp 10,8% 8,4% +2,4pp Bedrijfswinst 13,5 12,3 6,7 9,5 Totale Groep [2] Omzet 536,2 567,9 +1,0% 1.618,2 1.796,8 +1,3% Aangepaste EBITDA 61,2 58,4 191,0 165,0 Aangepaste EBITDA-marge 11,4% 10,3% +1,1pp 11,8% 9,2% +2,6pp Bedrijfswinst 21,9 41,6 46,2 74,4 Netto financiële schuld [3] 579,5 665,3 -13% Hefboomratio [3] 2,4x 3,3x (0,9x)

Core Markets omzet 2023 Vol/mix Verkoop- 2024 Wissel- 2024 in miljoen € prijs LFL koers Kwartaal 3 456,9 +20,0 -12,0 464,8 +3,1 468,0 9 maand 1.348,7 +61,5 -28,6 1.381,7 +2,3 1.384,0 Core Markets aangepaste EBITDA [4] 2023 Vol/mix Grond- Operat. Operat. VAA/ Wissel- 2024 in miljoen € mix/prijs stoffen kosten besparing Overige koers Kwartaal 3 43,6 -4,4 +16,0 -10,1 +14,2 -1,6 -1,6 56,1 9 maand 127,4 -14,7 +38,9 -21,1 +51,3 -13,7 -2,3 165,8

[2] De jaar-op-jaarvergelijking van Emerging Markets en Totale Groep wordt beïnvloed door desinvesteringen in de periode, d.w.z. de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten in 2023, en de Algerijnse en Pakistaanse in 2024. De LFL-vergelijking is gecorrigeerd voor deze perimeter­vermindering.

[3] Balansgegevens weerspiegelen het einde van de periode en vergelijken met het begin van de periode, i.c. december 2023.

[4] De methodologie gebruikt voor de aangepaste EBITDA-evolutie werd gewijzigd om enkel omrekeningseffecten van wisselkoersen afzonderlijk te presenteren, terwijl voorheen alle wisselkoers- en afdekkingseffecten afzonderlijk werden gepresenteerd.

Overzicht van de bedrijfsresultaten van het 3de kwartaal 2024 van Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

Omzet

De omzet bedroeg 468 miljoen €, een stijging van 1,7% op vergelijkbare basis. Lagere prijzen werden ruimschoots gecompenseerd door volume- en mixgroei. Deze steeg met de vraag vanuit de volwassenenzorg en vanuit de retailhandel voor babyverzorging in Noord-Amerika. Wisselkoers­schommelingen droegen positief bij, wat leidde tot een totale stijging van 2,4% ten opzichte van het derde kwartaal van 2023, en een stijging van 2,6% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2024.

De volumes stegen met 4,4%, inclusief mixeffecten. In de volwassenenzorg stegen deze met dubbele cijfers dankzij marktaandeelwinsten in het institutionele kanaal en een bloeiende retailmarkt in Europa, in lijn met maatschappelijke tendensen. De volumes van babyverzorgingsproducten stegen dankzij een dubbelcijferige groei in Noord-Amerika, gedreven door de recente contractwinsten met retailers. De groeiversnelling in de regio werd echter getemperd door de fasering van de orderopschaling en door lagere leveringen aan contract-manufacturing-klanten. In Europa waren de volumes van babyverzorgings­producten stabiel, waarmee beter werd gedaan dan de dalende marktvraag, waarin retailmerken geen verder marktaandeel wonnen door het opgedreven niveau van promotionele activiteiten door merkspelers. Heroriëntatie en optimalisatie van de portefeuille leidde tot een lagere omzet voor dameshygiëne in Noord-Amerika.

De verkoopprijzen waren lager in alle categorieën, en gemiddeld 2,6% onder vorig jaar. Vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar stabiliseerden ze. Dit was verwacht, als gevolg van geplande herinvesteringen in het concurrentievermogen en van de daling van de grondstofprijsindices sinds 2023.

De wisselkoersschommelingen waren positief en droegen 0,7% bij, voornamelijk dankzij de appreciatie van sommige niet-euro valuta's in Europa.

Aangepaste EBITDA

De aangepaste EBITDA bedroeg 56 miljoen €, een stijging van 29% jaar op jaar, dankzij de groei van volume en mix voor 8 miljoen € en dankzij de bijdrage van het kostentransformatieprogramma. De nettoprijszetting hadn een positieve impact, waarbij lagere grondstofprijzen de lagere verkoopprijzen compenseerden. De stijging van de overige operationele en VAA-kosten wogen op het resultaat en wisselkoers­schommelingen hadden ook een licht negatief effect.

Het kostentransformatieprogramma leverde netto operationele besparingen van 14 miljoen € op, wat leidde tot een verlaging van de operationele kostenbasis met 3,7% jaar op jaar, dankzij initiatieven op het gebied van aankoop, de toeleveringsketen, productinnovatie en productie. Om deze initiatieven de komende jaren verder te ondersteunen, transformeert Ontex zijn Belgische operationele activiteiten. Dit houdt de sluiting van de fabriek in Eeklo in tegen het einde van het jaar, en de transformatie van de fabriek in Buggenhout in de komende twee jaar tot een expertisecentrum voor onderzoek, ontwikkeling en productie van middelzware en zware incontinentieproducten.

De nettoprijszetting had een positieve impact van 4 miljoen €. De jaar-op-jaar daling van de grondstofindices had een positieve invloed op de aankoopprijzen van 16 miljoen €, met name voor fluff, superabsorberende polymeren en non-woven materialen. Dit compenseerde ruimschoots het negatief effect van 12 miljoen € door lagere verkoopprijzen. De grondstofindices begonnen in de tweede helft van 2023 weer sequentieel te stijgen maar zijn sinds medio 2024 grotendeels gestabiliseerd.

De overige bedrijfskosten stegen met ‑10 miljoen € jaar op jaar, grotendeels te wijten aan de inflatie van salarissen, energie en distributiekosten. Deze werden verzwaard door tijdelijke inefficiënties verbonden aan de opgevoerde productie in Noord-Amerika en aan de aanpassingen van de operationele organisatie in Europa.

De VAA-kosten (verkoops-, algemene en administratiekosten) stegen met ‑2 miljoen €, vooral als gevolg van de salarisinflatie.

Wisselkoersschommelingen hadden een netto effect van ‑2 miljoen €, voornamelijk te wijten aan de impact van de depreciatie van de Mexicaanse peso op de bijdrage van de fabriek in Tijuana.

De aangepaste EBITDA-marge bedroeg 12,0%, een stijging van 2,4 procentpunt ten opzichte van het derde kwartaal van 2023, en een daling van 0,5 procentpunt ten opzichte van het tweede kwartaal van 2024.

Overzicht van de bedrijfsresultaten van het 3de kwartaal 2024 van Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

Winst & verlies

De bedrijfswinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 8 miljoen €, vergeleken met 29 miljoen € in 2023. Hoewel de aangepaste EBITDA 12 miljoen € hoger uitkwam, bedroegen de afschrijvingen ‑19 miljoen €, wat ‑2 miljoen € meer is dan het jaar ervoor als gevolg van het hogere investeringsniveau in de afgelopen periode. Bovendien werden EBITDA-aanpassingen genomen voor ‑29 miljoen € kosten gerelateerd aan de transformatie van de Belgische operationele activiteiten. Dit bedrag omvat de extra voorziening die werd opgenomen na het recent succesvol afgesloten sociaal plan, en komt bovenop de voorziening van -37 miljoen € die al in het tweede kwartaal werd genomen en die de ontslagkosten volgens de Belgische wettelijke vereisten dekte. Ongeveer de helft van het totale bedrag van -66 miljoen € zal naar verwachting in 2024 worden uitgegeven, en de rest in 2025 en 2026.

De beëindigde bedrijfsactiviteiten genereerden een omzet van 68 miljoen €, 3,0% lager op vergelijkbare basis. De aangepaste EBITDA bedroeg 5 miljoen €, wat resulteerde in een marge van 7,6%. De omzetdaling en de 5,8 procentpunt lagere marge weerspiegelen de meer uitdagende marktomstandigheden in Brazilië en in de overgebleven bedrijfsactiviteiten in het Midden-Oosten. Er werden EBITDA-aanpassingen doorgevoerd voor de eenmalige nettowinst op verkoop ten belope van 8 miljoen €, verbonden aan de desinvestering van de Braziliaanse bedrijfsactiviteiten, bestaande uit een gedeeltelijke terugboeking van de bijzondere waardevermindering die in 2021 werd genomen, verrekend met verkoopkosten. De bedrijfswinst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroeg daardoor 14 miljoen €.

Balans

De netto financiële schuld van de Totale Groep daalde eind september weer met 9 miljoen € tot 579 miljoen €, en dit dankzij de stevige aangepaste EBITDA. Dit is een verbetering van 86 miljoen € sinds het begin van het jaar en maakt het mogelijk om het gebruik van de doorlopende kredietfaciliteit te minimaliseren.

De hefboomratio daalde verder tot 2,4x, vergeleken met 2,5x eind juni en 3,3x aan het begin van het jaar, dankzij de combinatie van de vermindering van de netto financiële schuld en de verdere stijging van de aangepaste EBITDA van de Totale Groep die in de afgelopen twaalf maanden werd gegenereerd.

Praktische informatie

Vrijwaringsclausule

Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn deze betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management betreffende, onder meer, Ontex’ toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn. Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde resultaten. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden. Toekomstgerichte verklaringen, die in dit rapport worden vermeld met betrekking tot trends of huidige activiteiten, zijn geen waarborg dat deze trend en activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Wij gaan geen enkele verbintenis aan om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, noch als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere. Men mag geen onterecht vertrouwen schenken aan toekomstgerichte verklaringen, die enkel geldig zijn op de datum van dit rapport.

De informatie in dit rapport kan wijzigen zonder voorafgaandelijke melding. Geen waarborg, noch uitgedrukt of verondersteld, wordt gemaakt met betrekking tot de redelijkheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie opgenomen in dit rapport en er moet hier geen vertrouwen aan gehecht worden. De meeste tabellen in dit rapport geven de bedragen weer in miljoen € voor om transparant te zijn. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport.

Bedrijfsinformatie

De financiële informatie in dit document van Ontex Group NV voor de negen maanden eindigend op 30 september, werd goedgekeurd voor uitgifte in overeenstemming met een besluit van de raad van bestuur op 23 oktober 2024.

Financiële kalender

19 februari 2025 Resultaten 4 de kwartaal en jaar 2024

Resultaten 4 kwartaal en jaar 2024 30 april 2025 Resultaten 1 ste kwartaal 2025

Resultaten 1 kwartaal 2025 5 mei 2025 Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 2025

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 2025 31 juli 2025 Resultaten 2 de kwartaal en 1 ste jaarhelft 2025

Resultaten 2 kwartaal en 1 jaarhelft 2025 30 oktober 2025 Resultaten 3de kwartaal 2025

