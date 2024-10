Kitron: Q3 2024 - Tilpasning til globale markedsendringer

(2024-10-24) Kitron rapporterer i dag kvartalstall som er påvirket av utfordrende markeder, men som også reflekterer tilpasninger til endringene i markedet ved å utnytte konsernets globale kapasitet.

Kitrons driftsinntekter for tredje kvartal var 145,1 millioner euro, sammenlignet med 179,2 millioner i fjor. Det var vekst i markedssektorene Forsvar/Luftfart og Medisinsk utstyr, mens andre markedssektorer viste nedgang.

Driftsresultatet (EBIT) var 10,7 millioner euro, sammenlignet med 16,2 millioner i fjor. EBITDA var 15,3 millioner euro, mot 20,7 millioner i fjor.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 7,4 prosent, mot 9,0 prosent i fjor.

Ordrereserven endte på 457,7 millioner euro, en nedgang på 9 prosent sammenlignet med fjoråret, men en økning på 1 prosent fra foregående kvartal.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

– Markedene i Norden og USA fortsetter å vise styrke, med nær tosifret vekst, men den pågående økonomiske nedgangen i Europa har dempet den regionale etterspørselen. Imidlertid forteller ikke alle markedene den samme historien. Noen globale segmenter viser fortsatt styrke, og vi registrerer en merkbar oppgang i visse segmenter i Kina. I møte med disse endringene gjennomfører vi programoverføringer mellom anleggene våre for å optimalisere ressursene. Til tross for motvinden fra dagens økonomiske klima, er vi fortsatt urokkelig optimistiske når det gjelder våre langsiktige vekstutsikter. Vår gjennomførte satsning på førsteklasses drift, kostnadskontroll og innovasjon gir oss en solid posisjon for å levere robuste resultatet i kvartalene fremover.

Resultat etter skatt utgjorde 6,1 millioner euro, sammenlignet med 9,7 millioner euro i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,03 euro, sammenlignet med 0,05 i fjor.

Kapitaleffektiviteten midlertidig påvirket av lavere inntekter

Kontantstrøm fra driften i tredje kvartal var 2,2 millioner euro, sammenlignet med 2,5 millioner i samme kvartal i fjor.

Netto arbeidskapital var 183 millioner euro, en nedgang på 8 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Netto arbeidskapital i prosent av driftsinntektene var 31,0 prosent mot 26,7 prosent i fjor.

Utsikter

For 2024 forventer Kitron at driftsinntektene vil være mellom 635 og 660 millioner euro med et driftsresultat (EBIT) på mellom 44 og 50 millioner euro, inkludert 4,8 millioner euro i restruktureringskostnader i første kvartal.

Vedlagt i PDF er kvartalsrapporten og presentasjonen. Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 08.30 av konsernsjef Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander, og blir distribuert via webcast på følgende lenke:

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf. +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2 500 ansatte, og driftsinntektene var 775 millioner euro i 2023.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

