TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2024

Tammi-syyskuu 2024 lyhyesti

liikevaihto 5,9 milj. euroa (6,5 milj. euroa), muutos -9,7 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

liiketulos 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa), 1,1 % liikevaihdosta (1,0 %)

liiketoiminnan rahavirta 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa)

osakekohtainen tulos 0,03 euroa (0,04 euroa)





Heinä-syyskuu 2024 lyhyesti

liikevaihto 1,6 milj. euroa (1,6 milj. euroa), muutos -1,2 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

liiketulos -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa), -9,4 % liikevaihdosta (-6,7 %)

liiketoiminnan rahavirta -0,3 milj. euroa (-0,2 milj. euroa)

osakekohtainen tulos -0,07 euroa (-0,05 euroa)





Tunnuslukuja vuoden 2024 kolmannen neljänneksen päättyessä

rahavarat 1,1 milj. euroa (1,5 milj. euroa)

korollinen velka 0,7 milj. euroa (0,3 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -0,4 milj. euroa (-1,3 milj. euroa)

omavaraisuusaste 65,2 % (65,3 %)





NÄKYMÄT VUODELLE 2024

Yhtiö arvioi vuoden 2024 operatiivisen tuloksen olevan tappiollinen.





TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Haastavista markkinaolosuhteista huolimatta yhtiön koko vuoden tulos on lievästi voitollinen kolmannen vuosineljänneksen päätteeksi.

Lomakaudesta johtuen Trainers’ Housen kolmas vuosineljännes on tuottojen kertymisen näkökulmasta tosiasiallisesti kahden kuukauden mittainen.

Asiakasaktiivisuus ja -tyytyväisyys pysyivät korkealla tasolla. Uusien toimeksiantojen hankkiminen onnistui kohtuullisesti. Kohtaamismarkkinointipalveluiden tuottavuus nousi.

Terve kassavirta ja kannattavuus ovat yhtiön liiketoiminnan tärkeimpiä tavoitteita myös vuonna 2024.

Trainers’ Housen tehtävä on auttaa ihmistä eteenpäin. Tämä onnistuu, kun koskettaa ihmistä, sähköistää johtamista ja tuottaa todennettavia tuloksia.

Kiitokset asiakkaille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille.

TOIMINTAKATSAUS

Katsauskaudella yhtiö keskittyi asiakkaidensa palvelemiseen.





TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto oli 5,9 milj. euroa (6,5 milj. euroa). Liiketulos oli 0,1 milj. euroa, 1,1 % liikevaihdosta (0,1 milj. euroa, 1,0 %). Kauden tulos oli 0,1 milj. euroa, 1,1 % liikevaihdosta (0,1 milj. euroa, 1,2 %).



Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:





Eritellyt konsernin luvut (Teur) 1-9/2024 1-9/2023 Liikevaihto 5 907 6 541 Kulut: Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3 947 -4 339 Muut kulut -1 635 -1 729 EBITDA 325 473 Poistot ja arvonalentumiset -259 -405 EBIT (liiketulos) 66 68 EBIT, % liikevaihdosta 1,1 1,0 Rahoitustuotot ja –kulut -15 8 Tulos ennen veroja 51 76 Tuloverot 14 4 Kauden tulos 65 80 Kauden tulos, % liikevaihdosta 1,1 1,2



PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.





RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut (milj. euroa) 1-9/2024 1-9/2023 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä 0,2 0,1 Liiketoiminnan rahavirta 0,1 0,1 Investointien rahavirta 0,0 0,1 Rahoituksen rahavirta -0,2 -0,9 Kokonaisrahavirta -0,1 -0,7 9/2024 9/2023 Käteisvarat 1,1 1,5 Korolliset velat 0,7 0,3 Omavaraisuusaste % 65,2 65,3



MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Trainers’ Housen liiketoiminta on suhdanneherkkää.

Yleinen taloudellinen tilanne kansainvälisesti ja Suomessa sisältää merkittäviä riskejä. Euroopassa ja Lähi-idässä käytävä sota, jännittynyt maailmanpoliittinen tilanne ja mahdollinen kriisin laajentuminen voivat aikaansaada nopeita muutoksia toimintaympäristössä.

Mahdolliset maailmankaupan rajoitteet ja muutokset maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä. Kotimarkkinoiden kysyntää myös heikentävät julkisen vallan säästötoimenpiteet ja veronkorotukset. Kotimarkkinoiden kysynnän muutos vaikuttaa suoraan Trainers’ Housen liiketoimintaan.

Viimeisen vuosikymmenen tasoon nähden korkea korkotaso vaikuttaa negatiivisesti taloudelliseen toimeliaisuuteen. Inflaatio voi myös uudelleen kiihtyä esimerkiksi maailmanpoliittisten kriisien kärjistymisen takia.

Jatkuva kilpailu parhaista työntekijöistä vaikuttaa rekrytointiin ja avainhenkilöiden sitoutumiseen. Yhtiön näkökulmasta työmarkkinatilanne on helpottunut viimeisen vuoden aikana.

Edellä mainitut riskit toteutuessaan yksin tai yhdessä vaikuttavat merkittävästi yhtiön toimintaan.

Yhtiö jakaa liiketoimintaan, tulokseen ja pörssiarvoon vaikuttavat riskitekijät viiteen pääkategoriaan: markkina- ja liiketoimintariskit, henkilöstöön liittyvät riskit, teknologia- ja tietoturvariskit, rahoitusriskit sekä juridiset riskit.

Muiden riskien haitallista vaikutusta vastaan Trainers’ House on pyrkinyt suojautumaan kattavilla vakuutussopimuksilla. Näitä ovat esimerkiksi lakisääteiset vakuutukset, vastuu- ja omaisuusvakuutukset ja oikeusturvavakuutukset. Vakuutusten kattavuus, vakuutusarvot ja omavastuut tarkistetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön kanssa.

Johtoryhmä raportoi hallitukselle kuukausittain keskeiset liiketoimintaan liittyvät riskit ja tarpeen mukaan riskien hallitsemiseen liittyvät toimenpiteet.

Konsernissa on liiketoiminnan tehokkaan seurannan edellyttämät raportointijärjestelmät. Sisäinen valvonta kytkeytyy yrityksen visioon, strategisiin tavoitteisiin ja niiden pohjalta asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista ja konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain konsernin ohjausjärjestelmän avulla. Olennaisena osana ohjausjärjestelmää toteumatiedot ja ajantasaiset ennusteet käydään läpi kuukausittain konsernin johtoryhmässä. Ohjausjärjestelmä sisältää muun muassa myynnin raportoinnin, tuloslaskelman, rullaavan liikevaihto- ja tulosennusteen sekä toiminnalle tärkeitä tunnuslukuja.

Trainers’ House on asiantuntijaorganisaatio. Markkina- ja liiketoimintariskien suuruutta on vaikea määrittää. Tyypilliset riskit tällä alueella liittyvät esimerkiksi yleiseen taloudelliseen kehitykseen, asiakasjakaumaan, teknologiavalintoihin, kilpailutilanteen kehittymiseen ja henkilöstökulujen hallintaan.

Riskejä hallitaan myynnin, henkilöresurssien ja liikekulujen suunnittelulla ja säännöllisellä seurannalla, mikä mahdollistaa nopeat toimenpiteet olosuhteiden muuttuessa. Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Trainers’ Housen rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on turvata oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin ja vähentää markkinoiden haitallisten liikkeiden vaikutuksia yhtiön toiminnassa.

Rahoitusriskit on jaettu neljään kategoriaan, joita ovat maksuvalmius-, korko-, valuutta- ja luottoriskit. Jokaista riskiä seurataan erikseen. Maksuvalmius- ja korkoriskiä vähennetään riittävillä kassavaroilla ja saatavien tehokkaalla perinnällä. Valuuttariskit ovat vähäisiä, koska Trainers’ House toimii pääasiallisesti euromarkkinoilla. Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy likviditeettiin.

Trainers’ Housen menestys asiantuntijaorganisaationa riippuu sen kyvystä houkutella ja pitää palveluksessa osaavaa henkilökuntaa. Henkilöstöriskejä hallitaan kilpailukykyisen palkan lisäksi kannustinjärjestelmillä ja panostuksilla henkilöstön koulutukseen, uramahdollisuuksiin ja yleiseen viihtyvyyteen.

Teknologia on keskeinen osa Trainers’ Housen liiketoimintaa. Teknologiariskeihin kuuluvat muun muassa toimittajariski, sisäisiin järjestelmiin liittyvät riskit, teknologiamuutosten tuomat haasteet ja tietoturvariskit. Riskejä vastaan suojaudutaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä teknologiatoimittajien kanssa, asianmukaisilla tietoturvajärjestelmillä, henkilöstön koulutuksella ja säännöllisillä tietoturva-auditoinneilla.

Trainers’ Housen juridiset riskit painottuvat pääosin yhtiön ja asiakkaiden tai palveluntoimittajien välisiin sopimussuhteisiin. Tyypillisimmillään ne liittyvät toimitusvastuuseen ja immateriaalioikeuksien hallintaan. Sopimuksiin ja immateriaalioikeuksiin liittyvien riskien hallitsemiseksi yhtiössä on sisäinen sopimusmenettelyohjeistus. Yhtiön käsityksen mukaan sopimusriskit eivät poikkea tavanomaisesta.

Katsauskauden päättyessä taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu normaalilla tavalla. Testauksen perusteella ei ilmennyt tarvetta arvonalentumiskirjaukselle.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 2,1 milj. euroa. Muiden aineettomien hyödykkeiden tasearvo on 1,0 milj. euroa. Mikäli konsernin kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut konsernin toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta konsernin rahavirtaan.

Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.

Selostus mahdollisista riskeistä ei ole kattava. Trainers’ House tekee operatiiviseen toimintaan liittyen jatkuvaa riskikartoitusta ja pyrkii suojautumaan tunnistetuilta riskeiltä.

Riskeistä on kerrottu myös yhtiön vuosikatsauksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – sijoittajille.



HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 107 (111) henkilöä. Kuten aikaisemminkin, yhtiö raportoi henkilömääränsä täysipäiväisiksi työntekijöiksi muutettuna.





VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2024 Helsingissä.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Yhtiökokous myös päätti kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2023.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jari Sarasvuo, Jarmo Hyökyvaara, Elma Palsila ja Emilia Tauriainen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Sarasvuon.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1.500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3.500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Grant Thornton Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.





OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 2.147.826 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kauden aikana osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

1-9/2024 1-9/2023 Osakkeiden vaihto, kpl 203 608 213 827 Osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä, % 9,5 10,0 Osakkeiden vaihto, EUR 576 890 1 013 869 Ylin noteeraus 4,88 6,12 Alin noteeraus 2,07 3,38 Päätöskurssi 2,27 3,73 Painotettu keskikurssi 2,83 4,74 Markkina-arvo 4,9 milj. 8,0 milj.





OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT



Katsaus on laadittu IAS 34 –standardin mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2024 voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.



Trainers’ House on tässä katsauksessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2023 vuositilinpäätöksessä.



Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur) 1-9/2024 1-9/2023 1-12/2023 Liikevaihto 5 907 6 541 8 437 Kulut: Materiaalit ja palvelut -286 -308 -391 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3 947 -4 339 -5 691 Poistot ja arvonalentumiset -259 -405 -531 Liiketoiminnan muut kulut -1 348 -1 420 -1 925 Kulut yhteensä -5 841 -6 473 -8 538 Liiketulos 66 68 -101 Rahoitustuotot ja -kulut -15 8 6 Tulos ennen veroja 51 76 -95 Tuloverot 14 4 4 KAUDEN TULOS 65 80 -91 Kauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön omistajille 65 80 -91 Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos, EUR 0,03 0,04 -0,04 Kauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, EUR 0,03 0,04 -0,04





TASE IFRS Teur) 9/2024 9/2023 12/2023 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 704 430 961 Liikearvo 2 129 2 129 2 129 Muut aineettomat hyödykkeet 1 013 1 025 1 013 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset, pitkäaikaiset 105 138 138 Laskennalliset verosaamiset 218 204 202 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 324 342 341 Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 170 3 926 4 443 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 002 942 783 Rahavarat 1 120 1 533 1 175 Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 122 2 475 1 958 VARAT YHTEENSÄ 6 292 6 400 6 401 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 881 881 881 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 37 37 37 Kertyneet voittovarat 3 021 3 111 3 111 Tilikauden tulos 65 80 -91 Oma pääoma yhteensä 4 004 4 109 3 939 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 203 205 203 Rahoitusvelat, pitkäaikaiset 420 58 631 Pitkäaikaiset velat yhteensä 622 263 833 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat, lyhytaikaiset 280 216 197 Ostovelat ja muut velat, lyhytaikaiset 1 386 1 812 1 432 Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 666 2 028 1 629 Velat yhteensä 2 288 2 291 2 462 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 6 292 6 400 6 401





RAHAVIRTALASKELMA(Teur) 1-9/2024 1-9/2023 1-12/2023 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Kauden tulos 65 80 -91 Oikaisut 263 435 570 Käyttöpääoman muutokset -169 -398 -257 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 158 117 222 Maksetut rahoituserät ja verot -22 -13 -16 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 137 104 206 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 -12 -12 Lainasaamisten takaisinmaksut 17 42 42 Saadut korot 5 21 21 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 18 51 51 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Käyttöoikeusomaisuuden vuokranmaksuvelan lyhennys -128 -272 -363 Maksetut osingot -82 -597 -966 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -210 -869 -1 329 RAHAVIRTA YHTEENSÄ -55 -714 -1 072 RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat kauden alussa 1 175 2 247 2 247 Rahavarat kauden lopussa 1 120 1 533 1 175 RAHAVAROJEN MUUTOS -55 -714 -1 072





LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur) Osakepääoma SVOP-rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma 1.1.2023 881 37 4 121 5 039 Laaja tulos 80 80 Osingot -1 009 -1 009 Oma pääoma 30.9.2023 881 37 3 191 4 109 Oma pääoma 1.1.2024 881 37 3 021 3 939 Laaja tulos 65 65 Osingot 0 0 Oma pääoma 30.9.2024 881 37 3 086 4 004



LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Konserni harjoitti katsauskaudella liiketoimintaa hallituksen puheenjohtajan Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiön Causa Prima Oy:n sekä yhtiön lähipiiriin kuuluvien Pro Vividus Oy:n ja Anorin Liekki Oy:n kanssa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (Teur) 1-9/2024 1-9/2023 1-12/2023 Ostot kauden aikana 272 131 168 Velat kauden lopussa 95 31 39





HENKILÖSTÖ 1-9/2024 1-9/2023 1-12/2023 Henkilöstö keskimäärin 108 115 113 Henkilöstö kauden lopussa 107 111 96





VASTUUSITOUMUKSET (Teur) 9/2024 9/2023 12/2023 Omista sitoumuksista annetut vakuudet ja vastuut 120 120 120





MUITA TUNNUSLUKUJA 9/2024 9/2023 12/2023 Omavaraisuusaste (%) 65,2 65,3 63,5 Oma pääoma/osake (eur) 1,86 1,91 1,83





Tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos

Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä tilikaudella



Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat



Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot



Oma pääoma / osake = Oma pääoma

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä





Tunnuslukujen laskentaan vaikuttavat erät 9/2024 9/2023 12/2023 Saadut ennakot (Teur) 154 107 198 Korolliset velat (Teur) 700 274 828 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (Tkpl) 2 148 2 148 2 148 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (Tkpl) 2 148 2 148 2 148





Helsingissä 24.10.2024



TRAINERS’ HOUSE OYJ



HALLITUS



Liite