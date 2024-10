SAVENCIA : Activité à fin septembre 2024

Jeudi 24 octobre 2024

Communiqué de Presse : Activité à fin septembre 2024





Progression du chiffre d’affaires de 1,3%









Chiffres clés en M€



30/09/24



% CA



30/09/23



% CA



Variations en % Total Structure Change &



IAS 29 Croissance



Organique (1) Chiffre d’affaires 5 082 5 017 1,3 1,3 -2,2 2,2 - Produits Fromagers 2 879 56,7 2 905 57,9 -0,9 0,0 -1,0 0,1 - Autres Produits Laitiers 2 380 46,8 2 272 45,3 4,8 2,9 -4,0 5,9 - Non Affectés -178 -3,5 -159 -3,2 11,5 0,1 -4,8 16,2

Le chiffre d'affaires du Groupe Savencia Fromage & Dairy au 30 septembre 2024 a progressé de 1,3% par rapport à l'année précédente. Malgré un effet change défavorable de 2,2%, cette croissance est portée par une augmentation organique de 2,2%, attribuable aux Autres Produits Laitiers, ainsi qu'à un effet de structure positif de 1,3% résultant de l'intégration de la société Williner depuis avril 2023.

À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires des Produits Fromagers demeure stable, enregistrant une légère hausse en organique de 0,1%. Cette stabilité s'explique principalement par un effet de prix favorable, qui compense la diminution des volumes liée à un contexte de consommation toujours marqué par l'inflation.

Le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers affiche une croissance organique de 5,9% à fin septembre, profitant d’une accélération sur le troisième trimestre et d’effets de base favorables. Cette croissance est liée à une dynamique positive sur les marchés internationaux et aux activités de restauration hors domicile.

Dans un environnement géopolitique et économique encore volatil et incertain, l’économie laitière reste marquée par un prix du lait record notamment en France et une situation de marché atypique des cotations des produits industriels.

Dans ce contexte, le Groupe Savencia Fromage & Dairy poursuit ses efforts d’adaptation et d’investissement en développant la complémentarité de ses différents métiers. Dans le respect de ses engagements et de ses valeurs, le Groupe entend ainsi répondre à l’incertitude de l’environnement en s’appuyant sur la qualité de ses produits et l’engagement de toutes ses équipes, en lien avec sa vocation : « Entreprendre pour bien nourrir l’Homme ».

Engagements RSE

Les équipes Savencia Fromage & Dairy demeurent fortement mobilisées sur les nombreux projets qui contribuent aux engagements en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale. Dans ce cadre, Savencia continue de développer ses liens avec l’ensemble de ses parties prenantes. Ainsi, le Groupe a adhéré en juillet à l'organisme ORÉE (oree.org), association qui, depuis trente ans, anime et fédère un réseau d'acteurs engagés pour mettre en place une dynamique environnementale au service des territoires notamment sur des sujets tels que la biodiversité ou l'économie circulaire.

(1) Note explicative du changement de présentations des agrégats

Les définitions et modalités des agrégats du type « croissance organique » et « effets de change » ont évolué à compter du 1er janvier 2024 comme précisé ci-après. La définition de l’agrégat « effet de structure » n‘a pas évolué. La définition est reprise dans le rapport financier du groupe.

Depuis le 1er janvier 2024, l’Argentine, pays ayant une économie hyperinflationniste, est incluse dans les variations en données organiques comme suit : la part de croissance du chiffre d'affaires dans ce pays supérieure à environ 26% par an (en moyenne un niveau d'inflation annuelle de 26% sur 3 ans requiert l'application du retraitement d'hyperinflation au sens des normes IFRS) est exclue du calcul de l’effet de croissance organique du chiffre d'affaires net et intégrée avec les impacts du retraitement lié à l’hyperinflation (IAS 29) aux effets de change.

Nota bene : les éléments 2023 n’ont pas été retraités

Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site savencia-fromagedairy.com

Pièce jointe