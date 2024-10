Das Patient Flow & Capacity Command Centre des KFSHRC: ein Modell für intelligentes Gesundheitsmanagement

RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medizinische Einrichtungen von Weltrang sind bestrebt, nachhaltige Gesundheitsinnovationen zu finden, um erstklassige Gesundheitsdienstleistungen aufrechtzuerhalten, betriebliche Herausforderungen zu bewältigen und potenzielle Krisen zu meistern. Das Patient Flow & Capacity Command Centre am King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) dient als führendes Modell für ein KI-basiertes Gesundheitsmanagement. Durch Big-Data-Analysen liefern diese Technologien Erkenntnisse und Strategien, die die Aktionspläne verbessern und die Eingriffe in Krisensituationen leiten, so dass eine effektive Koordinierung zwischen allen Krankenhausabteilungen gewährleistet und die betriebliche Effizienz gesteigert wird.

Seit seiner Gründung hat das Zentrum mehr als 300.000 Eingriffe durchgeführt, was zu einer deutlichen Verringerung der Wartezeit auf ein Bett von 32 auf 6 Stunden und zu einer Verringerung der Wartezeiten in der Notfallversorgung um 14 % führte. Darüber hinaus haben sich die Wartezeiten für Apotheken- und Labordienstleistungen verbessert, so dass über 90 % der Leistungsempfänger in weniger als 15 Minuten bedient werden können.

Das Zentrum überwacht die Patientenströme, um die Qualität der Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten und die Einhaltung von Betriebsstandards zu gewährleisten und gleichzeitig die Kosten zu senken. Es zielt auch darauf ab, Risiken zu mindern und potenzielle interne und externe Herausforderungen anzugehen, indem es KI zur Vorhersage von Patientenzahlen nutzt und proaktive Betriebspläne zur Maximierung der Effizienz erstellt.

Als Platin-Sponsor der Global Health Exhibition, die von 21. bis 23. Oktober in Riad stattfindet, wird das KFSHRC die Arbeitsmethoden des Zentrums vorstellen. Es wird die Rolle des Zentrums als eine der führenden Gesundheitslösungen in der Region vorstellen und seine Rolle bei der Verbesserung der Effizienz, der Ergebnisse der Gesundheitsversorgung und der Patientenerfahrung untersuchen.

Das operative System des Zentrums basiert auf vier Säulen. Die Vorhersage der Nachfrage nach Gesundheitsleistungen ist ein proaktiver Schritt, um die Ressourcen auf die Nachfrage abzustimmen; die Überwachung des tatsächlichen Patientenflusses liefert Echtzeitwarnungen, um die Notfall- und Pflegekapazitäten zu verbessern; die Überwachung der stationären Aufenthalte gewährleistet eine synchronisierte Überwachung der stationären Patienten; und die Überwachung des Operationssaals gewährleistet die Vorbereitung der erforderlichen Umgebung, die Zuweisung von Ressourcen und die Koordinierung von Operationsplänen für kritische Fälle.

Das Patient Flow & Capacity Command Centre wurde im September 2021 eröffnet und verkörpert das Engagement des KFSHRC, alle Ressourcen und die neuesten Technologien zu nutzen, um die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Seitdem hat sich das Zentrum als spezialisierte Gesundheitseinrichtung der Wahl für Patienten etabliert und seine Dienstleistungen auf weitere Patienten ausgeweitet.

Es ist bemerkenswert, dass das KFSHRC im zweiten Jahr in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren (AMCs) belegt hat und laut dem 2024 Brand Finance-Ranking als wertvollste Marke des Gesundheitswesens im Königreich und im Nahen Osten anerkannt wurde. Außerdem wurde es im selben Jahr von der Zeitschrift Newsweek als eines der 250 besten Krankenhäuser der Welt aufgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder von unserem Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa

