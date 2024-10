LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65

Selskabsmeddelelse nr. 09/2024

Møns Bank opjusterer forventningerne til resultatet for 2024.

Møns Bank opjusterer forventninger til resultat før skat for 2024 til intervallet 90-115 mio. kr. Bankens basisdrift opjusteres ligeledes til niveauet 75-90 mio. kr.

Banken offentliggjorde forventningerne i årsrapport for 2023, hvor resultat før skat var forventet i 70-95 mio. kr. og basisdriften var forventet 65-85 mio. kr.

Baggrunden for opjusteringen er bedre forudsætninger end oprindeligt forventet med senere og langsommere rentesænkninger og en generel forventning om en ”blød landing” efter en periode præget af usikkerhed.

Forventningen til bankens resultat for 2024 er behæftet med en række usikkerhedsmomenter og resultatforventningen i bunden af intervallet er udtryk for et eventuelt vigende aktivitets- og indtjeningsniveau, og i toppen af intervallet er indregnet, at aktivitetsniveauet er uændret. Hertil kommer usikkerhed relateret til nedskrivninger på udlån og garantier, hvor banken i de udmeldte resultatforventninger har indregnet netto nedskrivninger for i alt 5 mio. kr.

Bankens periodemeddelelse for 3. kvartal bliver offentliggjort som planlagt den 26. november 2024.

Venlig hilsen

Møns Bank

Per Sjørup Christiansen

Bankdirektør

Vedhæftet fil