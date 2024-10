Marie Brizard Wine & Spirits: Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024

Charenton-le-Pont, le 24 octobre 2024

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024

3ème trimestre en légère hausse (+1,3 %1 par rapport à 2023) portée par de bonnes performances des ventes à l’international

Chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2024 toujours en recul de -2,2 %1 à 140,8 M€

France : baisse limitée des ventes du 3ème trimestre de -0,6 % par rapport à 2023, dans un marché des spiritueux en ralentissement confirmé, et ce malgré une belle performance du Hors Domicile (+ 29,6 %).





Le Chiffre d’affaires au 30 septembre 2024 est en évolution légèrement positive de +0,6% à 61,9 M€.

L’activité de nos Marques Stratégiques Internationales est en recul, à la fois sur le circuit de la Grande Distribution et de la Consommation Hors Domicile, à l’exception de la marque Marie Brizard qui bénéficie de l’effet de nouveaux référencements ;

L’arrivée de nouvelles Marques d’Agence premium permet au secteur Hors Domicile d’enregistrer une hausse de ses ventes sur le trimestre.

International : croissance modérée des ventes au 3ème trimestre 2024 de +2,8%, générée notamment par l’Export des zones Europe de l’Ouest, Afrique et Canada.





Le Chiffre d’affaires au 30 septembre 2024 reste en recul de - 4,3% à 78,9 M€.

Relative stabilité des ventes en Europe au 3 ème trimestre, où les bonnes performances de l’activité de Services Industriels en Espagne contribuent à compenser la baisse de l’activité Marques Stratégiques Internationales ;

trimestre, où les bonnes performances de l’activité de Services Industriels en Espagne contribuent à compenser la baisse de l’activité Marques Stratégiques Internationales ; Aux Etats-Unis, l’évolution de ce trimestre est fortement impactée par le recul de la marque Sobieski malgré la progression de la marque Marie Brizard ;

Reprise de l’activité au 3ème trimestre 2024 en zone Asie-Pacifique (Corée, Japon, et dans une moindre mesure en Australie), grâce notamment aux Marques Stratégiques Marie Brizard et Gautier, le contexte global restant toujours morose.





Marie Brizard Wine & Spirits (la « Société ») (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité couvrant la période du 1er janvier au 30 septembre 2024.

Chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2024

En M€ 30 septembre 2023 Croissance organique Effet de Change 30 septembre 2024 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl. change) France 61,6 0,3 - 61,9 + 0,6% + 0,6% International 82,6 -3,6 -0,2 78,9 - 4,3% -4,5% TOTAL GROUPE MBWS 144,2 -3,2 -0,2 140,8 -2,2% -2,3%

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2024

En M€ T3



2023 Croissance organique Effet de Change T3



2024 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl. change) France 19,5 -0,1 - 19,3 - 0,6% - 0,6% International 25,9 0,7 -0,2 26,5 + 2,8% + 2,2% TOTAL GROUPE MBWS 45,4 0,6 -0,2 45,9 + 1,3% + 1,0%

Cluster France

Dans un contexte de poursuite du ralentissement du marché des spiritueux, le chiffre d’affaires du Cluster France ressort à 61,9 M€ au 30 septembre 2024, en légère progression de +0,6% par rapport au 30 septembre 2023.

Au 3ème trimestre 2024, les ventes du Cluster France enregistrent un léger recul par rapport à 2023, avec une baisse de -0,6% à 19,3 M€.

Sur les deux circuits de distribution, l’ensemble des marques est en recul à l’exception de Marie Brizard, portée par le référencement d'innovations. Dans le circuit Hors Domicile, les Marques d’Agence premiums tirent leur épingle du jeu, tandis que les effets de variation de parc des enseignes dans la Grande Distribution et leurs impacts logistiques induits ont généré des mouvements successifs de stockage et de déstockage, avec des effets sur le cadencement des ventes.

Cluster International

Le chiffre d’affaires du Cluster International s’établit à 78,9 M€ au 30 septembre 2024, en diminution de -4,3% par rapport au 30 septembre 2023.

Les ventes du 3ème trimestre 2024 sont en progression de +2,8% par rapport au 3ème trimestre 2023 et atteignent 26,5 M€.

L’Espagne confirme une hausse de ses ventes de +4,4% au 3ème trimestre 2024 dans la continuité du second trimestre, portée par la croissance de l’activité des Services Industriels de sous-traitance. L’activité des Marques Stratégiques (en particulier Marie Brizard et William Peel) est toujours en recul.

Dans les marchés export de l’Europe de l’Ouest, Moyen-Orient et Afrique, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024 est en amélioration de +19,3%, du fait de bonnes performances de nos Marques Stratégiques Marie Brizard, Sobieski et William Peel, sur un certain nombre de marchés et notamment au UK.

La Lituanie réalise au 3ème trimestre 2024 un chiffre d’affaires en baisse à -4,3%. Ce recul reflète une activité « vente en vrac » des Services Industriels toujours pénalisée par la baisse des prix unitaires de marché malgré une bonne progression des volumes, le tout partiellement compensé par la progression des ventes de William Peel sur le marché domestique.

En Bulgarie, le chiffre d’affaires reste stable au 3ème trimestre 2024 par rapport à 2023. Le marché domestique progresse, porté par la performance de l’activité Marques Stratégiques Internationales (notamment William Peel) et Marques Stars Régionales (Vin), mais est négativement impacté par l’activité de Services Industriels de sous-traitance en repli sur ce 3ème trimestre.

Le chiffre d’affaires au Danemark au 3ème trimestre est en très légère amélioration à +0,4% avec une performance en hausse de Marie Brizard dans le circuit Hors Domicile, et des Marques d’Agence.

Dans les marchés export de l’Europe de l’Est, la Pologne continue d’accuser un retard significatif à – 27,5 % au 3ème trimestre sur fond d’une concurrence promotionnelle intense dans la catégorie des Blended Scotch Whiskies.

Aux Etats-Unis, malgré un bon trimestre pour Marie Brizard, le chiffre d’affaires affiche une diminution de -11,4% au 3ème trimestre 2024, la marque Sobieski faisant toujours face à une concurrence vive et une baisse continue du niveau de stocks chez les distributeurs.

Au Brésil, les ventes au 3ème trimestre confirment la tendance de progression de l’activité depuis le début de l’année, avec une hausse de +19,6% par rapport au 3ème trimestre 2023, principalement liée aux performances des Marques Stars Régionales et de certaines Marques d’Agence.

La zone export des Amériques enregistre une hausse du chiffre d’affaires significative au troisième trimestre grâce notamment à la bonne performance de la marque Gautier au Canada.

Enfin, la région Asie-Pacifique est en hausse de +18,4% sur ce 3ème trimestre 2024, liée à une progression de Gautier en Australie et de Marie Brizard au Japon et en Corée du Sud.

Perspectives

L‘année 2024 témoigne, jusqu’à présent, de la résilience du Groupe et de sa capacité à évoluer dans un environnement économique instable et complexe. Cette résilience se reflète dans l’équilibre des performances au sein de son portefeuille d’activités et de sa couverture géographique.

La normalisation du marché des spiritueux observée cette année et le contexte macroéconomique qui pèse sur le pouvoir d’achat et sur la demande des consommateurs, ont entrainé comme anticipé une contraction des marchés tant en volumes qu’en valeur. Ce recul est accentué par des opérations de déstockage dans certains circuits de distribution. Ces tendances se reflètent dans l’activité commerciale à date sur l’ensemble des zones géographiques où MBWS est présent.

Dans ce contexte de ralentissement des marchés des vins et spiritueux, avec une visibilité commerciale limitée et volatile, le Groupe reste vigilant et maintient son focus sur ses axes de développement stratégiques. Ceci inclut l’adaptation à l’élasticité de la demande consommateurs tout en poursuivant son engagement dans l’innovation, afin de soutenir une croissance rentable et durable.

Le Groupe envisage l’évolution de ses activités à court et moyen terme avec prudence et rigueur commerciale.

A très court terme, sur l'année 2024, le Groupe maintient ses objectifs d’amélioration des marges. L'année 2025 sera quant à elle marquée par un très fort impact de l'inflation du coût de revient des liquides en vieillissement distillés et produits durant la période inflationniste, notamment le Scotch Whisky et le Cognac.

Calendrier financier

Publication du Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’année 2024 : 20 février 2025





Contact Relations Investisseurs et Actionnaires

Groupe MBWS

Emilie Drexler

relations.actionnaires@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 62 40 Contact Presse

Image Sept

Claire Doligez - Laurent Poinsot

cdoligez@image7.fr – lpoinsot@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard, Cognac Gautier et San José.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

1 Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

Pièce jointe