EXEL Industries : Chiffre d’affaires annuel 2023–2024 + 0,5 %

Chiffre d’affaires 2023–2024 : +0,5 %



Fin d’exercice en repli, clôturant une année stable





Chiffre d'affaires T4

(juillet 2024–septembre 2024)



2022–2023 2023–2024 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE



133,2 103,2 - 30,0 - 22,5 % - 31,3 - 23,5 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



70,7 86,6 + 15,9 + 22,4 % + 16,8 + 23,7 % LOISIRS



23,7 22,3 - 1,5 - 6,2 % - 3,1 - 13,0 % INDUSTRIE



73,6 77,9 + 4,2 + 5,8 % + 5,0 + 6,8 % Groupe EXEL Industries 301,2 290,0 - 11,2 - 3,7 % - 12,6 - 4,2 %





Chiffre d'affaires annuel

(octobre 2023–septembre 2024))



2022–2023 2023–2024 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 525,2 503,3 - 21,9 - 4,2 % - 16,5 - 3,1 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



158,6 170,0 + 11,3 + 7,1 % + 13,1 + 8,3 % LOISIRS



143,6 134,8 - 8,9 - 6,2 % - 16,9 - 11,8 % INDUSTRIE



266,8 291,3 + 24,4 + 9,1 % + 28,3 + 10,6 % Groupe EXEL Industries 1 094,3 1 099,3 + 5,0 + 0,5 % + 8,0 + 0,7 %

Chiffre d’affaires 4e trimestre

2023–2024

Au quatrième trimestre de l’exercice 2023–2024, EXEL Industries a réalisé un chiffre d’affaires de 290,0 millions d’euros, en retrait de 3,7 % par rapport à la même période l’année dernière, qui représentait une base de comparaison élevée.

À périmètre et taux de change constants, les ventes du Groupe reculent à hauteur de 4,2 %.

PULVÉRISATION AGRICOLE - 22,5 %

La baisse attendue des livraisons s’est matérialisée ce trimestre, particulièrement en Amérique du Nord et en Australie, cette dernière ayant fortement progressé au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Les ventes de pièces détachées se sont maintenues sur toutes les marques et sur l’ensemble des géographies.

ARRACHAGE DE BETTERAVES + 22,4 %

Au quatrième trimestre, l’activité d’Arrachage de betteraves reste portée par les ventes en Europe et en Amérique du Nord pendant qu’en Europe de l’Est, le ralentissement anticipé des ventes suit son cours. Enfin, les volumes de ventes de machines d’occasion et de pièces détachées sont restés soutenus.

LOISIRS - 6,2 %

Peu de changement de tendance au 4e trimestre, où le marché est resté difficile dans le Jardin. Les ventes sont en progression en Italie et en Angleterre par rapport au même trimestre, cependant dans des volumes faibles. Dans le nautique, les concessionnaires ont privilégié le déstockage dans un marché fortement ralenti. Dans ce contexte, les ventes de bateaux neufs des gammes Wauquiez, Rhéa et Tofinou ont été limitées.

INDUSTRIE + 5,8 %

Les ventes ont progressé une nouvelle fois ce trimestre, portées principalement par des livraisons en Amérique du Nord et centrale (automobile). En Europe, les ventes affichent une bonne tenue, avec même une légère progression sur ce trimestre.

Chiffre d’affaires annuel

2023–2024

En 2023–2024, le chiffre d’affaires d’EXEL Industries atteint 1,1 milliard d’euros, en légère progression de 0,5 %, soit une croissance de 0,7 % à périmètre et taux de change constants. Sur l’ensemble de l’exercice, l’effet périmètre représente 7,2 millions d’euros, en conséquence de l’acquisition du groupe Devaux en juin 2023.

PULVÉRISATION AGRICOLE - 4,2 %

Les prises de commandes se sont réduites mois après mois, dans un contexte de climat général des affaires plus difficile. La stabilité des prix agricoles aux niveaux actuels incite les agriculteurs à plus de prudence après deux années d’investissements très importants. Les distributeurs ont toujours des niveaux de stocks élevés et priorisent la baisse de ces stocks aux commandes de nouvelles machines. Cela s'est traduit par des commandes plus faibles sur l’ensemble des marchés géographiques. Les ventes d’automoteurs et d’enjambeurs ont cependant mieux résistés que les autres gammes de produits.

ARRACHAGE DE BETTERAVES + 7,1 %

En 2023–2024, le maintien des cours du sucre à des niveaux élevés a favorisé les ventes d’arracheuses de betteraves, en Europe et en Amérique du Nord, alors que les ventes en Europe de l’Est se sont repliées comme anticipé. Par ailleurs, la demande élevée a également stimulé le marché des machines d’occasion et des pièces détachées cette année.

LOISIRS - 6,2 %

Compte tenu du niveau élevé de pluviométrie en Europe, le marché de l’arrosage a baissé. Toutefois, les parts de marché des marques du Groupe sont restées stables. Conformément aux sanctions européennes en vigueur, le Groupe a cessé ses ventes en Russie. L’activité nautique a souffert dans un marché atone, pénalisé par des stocks importants chez les concessionnaires.

INDUSTRIE + 9,1 %

L'activité Industrie a réalisé une excellente année 2023–2024, malgré certaines disparités selon les régions et les produits. En France, les ventes restent stables, alors que le chiffre d'affaires progresse significativement en Europe. En Asie, la concurrence des intégrateurs locaux a freiné les ventes de haute viscosité. En Amérique du Nord et centrale, les ventes ont connu une légère augmentation grâce à des partenariats renforcés avec nos clients. Les segments de la peinture en poudre et des systèmes affichent une forte croissance, en raison de nouveaux projets en Amérique du Nord et en Europe.

Daniel Tragus, Directeur général du groupe EXEL Industries





« EXEL Industries a bien résisté ce trimestre, ainsi qu'au cours de l'année, grâce à la diversité de ses activités, chacune ayant leur cyclicité propre. L’Industrie a, une nouvelle fois, démontré sa capacité à soutenir la croissance du Groupe. Cependant, plusieurs activités ont souffert du déstockage engagé par nos clients, comme dans la Pulvérisation agricole ou l’Industrie nautique quand, dans le même temps, l’activité Jardin a été affectée par des conditions climatiques peu propices à la consommation. »

