Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2024: Liiketoiminta kehittyi odotetusti ja riskienhallinnan toimenpideohjelma etenee

Toimitusjohtaja Sarianna Liiri: Liiketoiminta kehittyi odotetusti ja riskienhallinnan toimenpideohjelma etenee

”OmaSp:n liiketoiminnan kehitys on jatkunut odotetusti kolmannen vuosineljänneksen aikana. Molempien päätulonlähteiden kehitys oli linjassa odotuksien kanssa. Merkittävät investoinnit riskienhallintaprosessien kehittämiseen jatkuivat ja laajan toimenpideohjelman toteuttaminen eteni suunnitellusti, mitkä osaltaan kasvattivat kuluja kolmannella neljänneksellä. Investoinneista huolimatta yhtiön vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde pysyi edelleen hyvällä tasolla ollen noin 37 prosenttia. Keskeisiä tapahtumia kolmannen neljänneksen aikana oli liiketoimintakaupan toteuttaminen Svenska Handelsbanken AB:n Suomen pk-yritysliiketoiminnasta. Liiketoimintakaupassa OmaSp:lle siirtyi noin 10 000 uutta asiakasta. Lisäksi korttiliiketoiminnan tuotevalikoima laajeni ja pk-yrityksille lanseerattiin uusi K-Business Credit -luottokortti yhteistyössä K-ryhmän kanssa.

Markkinakorkojen laskun myötä korkokatteen kasvu taittui odotetusti kolmannella neljänneksellä ja korkokate laski 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Korkokate on kasvanut alkuvuoden aikana 16 prosenttia. Palkkiotuottojen taso pysyi kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden tasolla ja alkuvuoden aikana kasvua oli 7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot laskivat kolmannen neljänneksen aikana 3 prosenttia.

Luotto- ja talletuskantaa kasvatti Handelsbankenilta siirtyneet volyymit. Muilta osin kehitykseen vaikuttivat heikkona pysytellyt markkinatilanne sekä yhtiön keskittyminen toimenpideohjelman toteuttamiseen.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana on tehty paljon töitä keväällä riskienhallinnassa esiin nousseiden puutteiden ratkaisemiseksi. Yhtiössä on fokusoitu merkittävä määrä sekä sisäisiä että ulkoisia resursseja riskienhallinta- ja laatuprosessien parantamiseen. Toimenpiteillä varmistetaan OmaSp:n strategian mukainen riskikulttuuri ja toimintatavat kaikissa toiminnoissa. Riskienhallintaan on kolmannen neljänneksen aikana investoitu lähes kolme miljoonaa euroa. Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut kasvoivat lähes 22 prosenttia kolmannen neljänneksen aikana. Yhtiö tulee edelleen jatkamaan merkittäviä panostuksia loppuvuoden aikana. Osana toimenpideohjelman toteuttamista käynnistettiin myös ohjeiden vastaiseen toimintaan liittyvän noin 240 miljoonan euron luottosalkun hallittu alasajo.

Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot säilyivät edelleen korkeana johtuen ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Kolmannella vuosineljänneksellä rahoitusvarojen arvonalentumistappioita kirjattiin 13,3 miljoonaa euroa. Kasvua selittävät laskentamallin mukaiset uudelleenluokittelut, joihin liittyen on kirjattu 9,2 milj. euroa arvonalentumistappioita. Koko alkuvuodelle rahoitusvarojen arvonalentumistappioita kirjattiin yhteensä 75,8 miljoonaa euroa, josta 49,5 miljoonaa euroa on harkinnanvaraista lisävarausta.

Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 27,6 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 16,2 prosenttia. Vakavaraisuussuhde oli 15,4 prosenttia. Vakavaraisuusaseman kehitykseen vaikutti Handelsbankenilta siirtynyt liiketoiminta.

Asiakaskokemus edelleen keskiössä

Huolimatta poikkeuksellisesta vuodesta, jatkamme kuluvaa tilikautta luottavaisin mielin. OmaSp:n taloudellinen asema on vahva. Toimintamme laajenee uusien yksiköiden avauksien myötä ja jatkamme panostuksia erinomaiseen asiakaskokemukseen ja palvelun saavutettavuuteen. Syyskuussa julkistettu uutinen toimitusjohtajan nimityksestä on otettu ilolla vastaan. Odotamme, että Karri Alameri pääsee aloittamaan tehtävässään pankin uutena toimitusjohtajana. Hän tuo mukanaan finanssialan vahvaa osaamista ja vakautta, mitä OmaSp tässä tilanteesta erityisesti tarvitsee.

Tavoitteemme on edelleen tarjota paikkakunnan parasta pankkipalvelua joka päivä sekä nykyisille että tuleville asiakkaille.”

Tammi-syyskuu 2024

• Yhtiön hallitus nimitti ekonomi, CEFA Karri Alameren yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 30.9.2024. Alameri aloittaa tehtävässään viimeistään 1.4.2025. Finanssivalvonnalla ei ole huomautettavaa nimitykseen. Väliaikainen toimitusjohtaja Sarianna Liiri jatkaa tehtävässään Alameren aloitukseen saakka.

• Yhtiö toteutti suunnitellusti kaupan 1.9.2024 Svenska Handelsbanken AB:n Suomen pk-yritysliiketoiminnasta. Yhtiölle siirtynyt talletuskanta on kooltaan noin 440 milj. euroa ja luottokanta noin 500 milj. euroa. Alustavien lukujen mukaan kaupasta kirjattiin 14,9 milj. euroa liikearvoa. Yhtiölle siirtyi kaupassa noin 10 000 asiakasta ja samalla sen palvelukseen siirtyi 30 henkilöä vanhoina työntekijöinä.

• Yhtiö käynnisti toisen neljänneksen aikana laajan riskienhallinnan toimenpideohjelman (”Noste”), jota on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

• Korkokate kasvoi tammi–syyskuussa 15,7 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Korkokate oli yhteensä 162,2 (140,1) milj. euroa. Kolmannella neljänneksellä korkokate laski 4,2 % vertailukauteen nähden.

• Asuntoluottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 6,4 %. Yritysasiakkaiden lainakanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 9,9 %.

• Talletuskanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 3,5 %.

• Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi tammi-syyskuussa volyymikasvun myötä 6,8 %. Kolmannella neljänneksellä palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä pysyi lähes vertailukauden tasolla ja oli 12,2 (12,2) milj. euroa.

• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat tammi–syyskuussa 14,3 % vertailukauteen nähden. Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot pienenivät kolmannella neljänneksellä 3,2 % ja olivat 64,9 (67,1) milj. euroa.

• Liiketoiminnan kulut kasvoivat tammi-syyskuussa yhteensä 14,9 %. Kasvua selittävät pääosin yritysjärjestelyistä, yhtiössä käynnissä olevista laajoista riskienhallinnan kehitysprojekteista ja ohjeiden vastaisen toiminnan selvitystöistä johtuneet kulut. Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut kasvoivat 21,5 % kolmannella neljänneksellä ja olivat 23,8 (19,6) milj. euroa. Tästä riskienhallinnan toimenpideohjelman (”Noste”) kehityskuluja oli 2,8 milj. euroa.

• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat tammi-syyskuulta yhteensä -75,8 (-9,9) milj. euroa. Kasvua selittävät pääosin ensimmäiselle ja toiselle neljännekselle kirjatut merkittävät harkinnanvaraiset varaukset, yhteensä 49,5 milj. euroa. Varauksien taustalla oli yhtiön ohjeiden vastainen toiminta ja sen aiheuttama luottoriskiaseman heikentyminen. Yhtiö käynnisti tapahtumien seurauksena laajan toimenpideohjelman ja luottokannan läpivalaisun. Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat kolmannella neljänneksellä -13,3 (-5,5) milj. euroa. Kasvua selittävät raportointikaudella tehdyt laskentamallin mukaiset uudelleenluokittelut, joihin liittyen yhtiö on kirjannut 9,2 milj. euroa rahoitusvarojen arvonalentumistappioita.

• Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 52,0 (102,5) milj. euroa. Kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli 22,8 (40,5) milj. euroa.

• Tammi-syyskuun vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 58,7 (104,8) milj. euroa. Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 27,6 (41,8) milj. euroa.

• Kulu-tuottosuhde oli tammi-syyskuussa 37,6 (37,4) %. Kolmannen neljänneksen kulu-tuottosuhde oli 43,4 (30,1) %. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli tammi-syyskuussa 34,5 (36,0) %. Kolmannen

neljänneksen vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 36,8 (29,2) %.

• Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli tammi-syyskuussa 11,4 (25,7) %. Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 16,2 (27,4) %.

• Vakavaraisuussuhde (TC) oli 15,4 (16,5) %.





Konsernin tunnusluvut (1 000 euroa) 1–9/2024 1–9/2023 Δ % 2024 Q3 2023 Q3 Δ % Korkokate 162 184 140 138 16 % 52 374 54 679 -4 % Palkkiotuotot ja -kulut, netto 37 641 35 234 7 % 12 176 12 226 0 % Liiketoiminnan tuotot yhteensä 205 687 179 877 14 % 64 111 65 999 -3 % Liiketoiminnan kulut yhteensä -77 087 -67 066 15 % -27 697 -19 824 40 % Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -75 807 -9 857 669 % -13 272 -5 548 139 % Tulos ennen veroja 52 007 102 501 -49 % 22 836 40 506 -44 % Kulu-tuottosuhde, % 37,6 % 37,4 % 1 % 43,4 % 30,1 % 44 % Taseen loppusumma 7 775 086 7 071 703 10 % 7 775 086 7 071 703 10 % Oma pääoma 557 950 505 290 10 % 557 950 505 290 10 % Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,7 % 1,7 % -57 % 1,0 % 1,8 % -47 % Oman pääoman tuotto, ROE % 10,1 % 25,1 % -60 % 13,4 % 26,5 % -49 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 1,26 2,59 -51 % 0,55 0,97 -43 % Vakavaraisuussuhde (TC), % 15,4 % 16,6 % -7 % 15,4 % 16,6 % -7 % Ydinpääomasuhde (CET1), % 14,2 % 14,8 % -4 % 14,2 % 14,8 % -4 % Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 58 711 104 819 -44 % 27 575 41 840 -34 % Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 34,5 % 36,0 % -4 % 36,8 % 29,2 % 26 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 11,4 % 25,7 % -56 % 16,2 % 27,4 % -41 %





Näkymät tilikaudelle 2024 (päivitetty 24.7.2024)

Yhtiön liiketoiminnan kannattava kehitys jatkuu edelleen asiakaskokemukseen ja palveluverkostoon toteutettujen investointien tukemana. Yhtiö tulee jatkamaan investointeja vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla laajasti riskienhallinta- ja laatuprosessien kehittämiseksi. Handelsbankenilta hankittava pk-yritysasiakasliiketoiminta parantaa yhtiön tuloksentekokykyä vuoden 2024 toisesta vuosipuoliskosta alkaen.

Arvioimme tilikauden 2024 konsernin vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja olevan 80–100 milj. euroa (vertailukelpoinen tulos ennen veroja tilikaudella 2023 oli 143,6 milj. euroa).





OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 46 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

