Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2024

Menestyksekäs strategian toteutus yhdistettynä parantuneeseen kannattavuuteen jatkui

Suluissa on esitetty vuoden 2023 vastaavan ajanjakson luvut.

Heinä–syyskuu 2024

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi ja oli 146,6 Me (130,1).

Vertailukelpoinen jatkuvien toimintojen EBITA oli 8,7 Me (7,7) eli 5,9 % (5,9) liikevaihdosta. ESL Shippingin vertailukelpoinen EBITA oli 3,8 Me (4,1), Telkon 4,6 Me (3,2) ja Leipurin 1,3 Me (1,4).

Jatkuvien toimintojen EBITA oli 9,2 Me (8,4). ESL Shippingin EBITA oli 3,8 Me (4,1), Telkon 4,6 Me (3,2) ja Leipurin 1,3 Me (2,1).

Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) oli 6,6 % (13,1).

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,06 euroa (0,13).

Vapaa rahavirta oli -40,3 Me (12,0).

Telko osti Swed Handling AB:n, joka on johtava kemikaalien jakelija Ruotsissa.

Katsauskauden jälkeen 9.10.2024 Aspo ilmoitti, että ESL Shipping investoi neljään fossiilittomaan Handy-luokan alukseen, joiden kokonaisarvo on noin 186 miljoonaa euroa. Investointi toteutetaan vuosina 2024–2028.

Tammi–syyskuu 2024

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi ja oli 432,8 Me (404,2).

Vertailukelpoinen jatkuvien toimintojen EBITA oli 21,1 Me (20,2) eli 4,9 % (5,0) liikevaihdosta. ESL Shippingin vertailukelpoinen EBITA oli 12,6 Me (13,4), Telkon 8,7 Me (7,1) ja Leipurin 3,8 Me (3,6).

Jatkuvien toimintojen EBITA oli 13,1 Me (20,4). ESL Shippingin EBITA oli 4,8 Me (13,4), Telkon 8,6 Me (6,1) ja Leipurin 3,4 Me (4,8).

Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) oli 7,8 % (12,3).

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,24 euroa (0,36).

Vapaa rahavirta oli -17,4 Me (27,0).

Nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan, 12kk liukuva oli 2,8 (2,4).

Strategiaa toteutettiin menestyksekkäästi sisältäen ESL Shippingin vähemmistöosuuden myynnin, Supramax-alusten myynnin ja Telkon laajentumisen yritysostoin Ranskaan, Benelux-maihin ja Saksaan sekä Ruotsissa.

Ohjeistus vuodelle 2024 ennallaan

Aspo-konsernin vertailukelpoisen EBITAn odotetaan ylittävän 32 miljoonaa euroa vuonna 2024 (27,9 miljoonaa euroa vuonna 2023).

Ohjeistuksen taustaoletukset

Aspon toimintaympäristön arvioidaan pysyvän haasteellisena. Markkinoiden elpymisen odotetaan viivästyvän, jonka vuoksi sillä arvioidaan olevan vähäinen positiivinen vaikutus Aspon kannattavuuteen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Aspon tulosparannuksen vuoden viimeisellä neljänneksellä odotetaan tulevan pääasiassa Green Coaster -alusten tuloskehityksestä, Telkon hiljattain päätökseen saaduista yritysostoista sekä Aspon liiketoimintojen erilaisista tehostetuista tulosparannustoimista.

ESL Shippingin osalta kysynnän odotetaan pysyvän melko hyvällä tasolla terästeollisuudessa, kun taas metsäteollisuudessa elpymisen odotetaan olevan hidasta. Kesä on ESL Shippingille kausiluonteisesti heikomman kysynnän aikaa, ja volyymit alkavat tyypillisesti kasvaa syksyn aikana. Telkon vakaan yleisen markkinakehityksen odotetaan jatkuvan vähitellen nousevan kysynnän ja hintatasojen hitaan piristymisen myötä. Vuonna 2024 onnistuneesti päätökseen saadun kolmen yritysoston jälkeen painopiste on ostettujen yritysten integroinnissa. Näin ollen yritysostoihin liittyvien kulujen arvioidaan olevan alhaisemmalla tasolla vuoden 2024 neljännen neljänneksen aikana. Leipurin markkinassa hintatason odotetaan olevan hieman laskusuunnassa. Volyymien ei myöskään odoteta kasvavan paljon , koska matalakatteisten hyödykkeiden osuutta on vähennetty harkitusti. Merkittäviä kasvumahdollisuuksia on edelleen elintarviketeollisuudessa, jossa Leipurin liiketoiminnan tavoitettavissa oleva markkina on moninkertainen leipomoteollisuuteen verrattuna. Leipurin liiketoiminnalla on edelleen hyvät edellytykset kannattavuuden parantamiseen.

Avainluvut 7-9/2024 7-9/2023 1-9/2024 1-9/2023 1-12/2023 Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me 146,6 130,1 432,8 404,2 536,4 EBITA koko konserni, Me 9,2 6,9 13,1 10,8 11,1 Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni, Me 8,7 8,2 21,1 20,4 27,9 EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 9,2 8,4 13,1 20,4 27,2 Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 8,7 7,7 21,1 20,2 27,5 Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, % 5,9 5,9 4,9 5,0 5,1 Tilikauden voitto, Me 3,4 3,8 1,2 5,4 1,6 Vertailukelpoinen tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista, Me



2,9 4,6 9,2 12,9 16,5 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,07 0,10 -0,02 0,12 -0,01 Vertailukelpoinen EPS jatkuvista toiminnoista, euroa 0,06 0,13 0,24 0,36 0,46 Vapaa rahavirta, Me -40,3 12,0 -17,4 27,0 27,3 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa -1,3 0,4 -0,6 0,9 0,9 Vertailukelpoinen ROCE jatkuvista toiminnoista, % 10,0 9,8 8,1 8,5 8,6 Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,7 10,6 1,0 4,9 1,2 Vertailukelpoinen ROE jatkuvista toiminnoista, % 6,6 13,1 7,8 12,3 11,9 Sijoitettu pääoma jatkuvista toiminnoista, Me 383,1 309,8 314,5 Nettovelka, Me 167,8 153,2 165,2 Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA,12 kk liukuva 2,8 2,4 2,7 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 4,70 4,67 4,47 Omavaraisuusaste, % 37,2 35,8 34,4

Tarkkuuden parantamiseksi tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut on laskettu pyöristämättä, ja ne voivat siksi poiketa edellisinä vuosina julkaistuista luvuista.

Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kommentoi vuoden 2024 kolmatta neljännestä:



Aspo on käynyt läpi suuren muutoksen viimeisen kolmen vuoden aikana. Käytännössä transformaatio sisältää täyden irtautumisen Venäjältä ja suuret kasvuinvestoinnit länteen, jotka kompensoi täysin idän liikevaihdon ja kannattavuuden menetyksen. Erityisesti uudet Green Coaster -alukset sekä Telkon ja Leipurin epäorgaaninen kasvu näkyvät positiivisesti Aspon tuloksessa vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä. Suurin osa kaikkien tähän mennessä tehtyjen strategisten investointien vaikutuksista, mukaan lukien investointipäätös Green Handy -kokoluokan aluksiin, näkyvät Aspon luvuissa tulevina vuosina.

Aspon kasvu jatkui ja kannattavuus parani edelleen vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä. Aspon liikevaihdon 13 %:n kasvu kolmannella neljänneksellä oli seurausta Telkon yritysostoista. Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista oli 8,7 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden vastaavan ajanjakson 7,7 miljoonaan euroon.

ESL Shippingin markkinat pysyivät kesäkuukausina ja alkusyksystä vaisuina, mutta yhtiö hyötyi sopimuskysynnästä, joka oli neljänneksen aikana odotusten mukainen. Kannattavuutta heikensivät telakointien ja huoltojen lisääntyminen sekä tiettyjen aikarahtaussopimusten kustannukset vallitsevissa markkinaolosuhteissa. Telkon myyntimäärät kasvoivat sekä orgaanisesti että yritysostojen myötä markkinoiden vaisusta kysynnästä huolimatta. Päätökseen saadut yritysostot, paremmat myyntikatteet sekä yrityskauppoihin ja yritysjärjestelyihin liittyvien kustannusten lasku paransivat kannattavuutta kolmannella neljänneksellä. Ostettujen yritysten integraatio ja synergioiden toteuttaminen etenevät hyvin. Leipurin liikevaihdon kehitys oli lievästi negatiivista deflaation ja paremman myyntimixin seurauksena. Katteiden suotuisaan kehitykseen vaikuttivat hinnoittelun ja myytyjen tuotteiden kustannusten onnistunut hallinta, parempi tuotevalikoima, parannustoimet ja Kebelco-yritysosto. Leipurin pyrkii edelleen laajentamaan liiketoimintaansa markkinasegmenteillä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia katteiden parantamiseen.

Vuoden 2024 kolmannen neljänneksen aikana Telko sai päätökseen Swed Handling AB:n oston. Swed Handling on Ruotsin johtavia kemikaalien jakelijoita. Yritysosto kaksinkertaistaa Telkon kemikaaliliiketoiminnan ja nostaa Ruotsin Telkon suurimmaksi toimintamaaksi liikevaihdolla mitattuna. Tämän yritysoston yhteydessä myös Leipurin laajensi läsnäoloaan Ruotsissa ostamalla Swed Handling AB:n tytäryhtiö Kebelco AB:n. Kebelco mahdollistaa Leipurin laajentumisen enenevissä määrin elintarviketeollisuuteen ja siirtää painotusta teknisiin lisäarvotuotteisiin sekä hyödyntää ristiinmyynnin synergiaetuja kaikissa toimintamaissa.

Katsauskauden jälkeen Aspo ilmoitti seuraavista:

ESL Shipping Oy rakentaa neljä uutta fossiilitonta Handy-luokan alusta, joiden kokonaisarvo on noin 186 miljoonaa euroa. Uusia aluksia voidaan operoida täysin fossiilivapaasti e-metanolilla. Kaikki alukset otetaan käyttöön vuoden 2028 ensimmäiseen neljännekseen loppuun mennessä. Investointi vahvistaa entisestään ESL Shippingin ESG-pohjaista strategiaa ja tukee yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Leipurin sai päätökseen Venäjän tytäryhtiöidensä myynnin. Vaikka kaupan vaikutus Aspon raportoituun EBITAan on vähäinen, se päättää merkittävän luvun Aspon historiassa. Leipurin on Aspon liikeoiminnoista viimeinen, joka vetäytyi Venäjältä – markkinalta, joka aiemmin edusti merkittävää osaa konsernin luvuista.

Huomioiden Aspon päivitetyn osinkopolitiikan, ja strategisen kasvun ja osakkeenomistajien pitkän aikavälin arvon luonnin, Aspon hallitus on päättänyt, että varsinaisen yhtiökokouksen valtuutusta varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta ei käytetä. Täten Aspon varojenjako tilikaudelta 2023 säilyy ennallaan 0,24 eurossa osaketta kohti, mikä maksettiin huhtikuussa 2024.





Aspolla on vakaat tulosparannusohjelmat, joiden tavoitteena on saavuttaa aiemmin ilmoitetut taloudelliset tavoitteet. Aspo on tehnyt vahvoja kasvuinvestointeja kaikissa liiketoiminnoissaan vuoden 2024 kuluessa. Tältä pohjalta Aspon painopiste vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä on kannattavuuden kehittämisessä, johon kuuluu myös ostettujen yritysten integrointi.

ASPO-KONSERNI

Taloudellinen tulos ja tavoitteet

Aspo julkisti 14.5.2024 pidetyssä pääomamarkkinapäivässä pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa:

Liikevaihdon kasvu vähintään 5–10 % vuodessa

Vertailukelpoinen EBITA 8 %

Oman pääoman tuotto yli 20 %

Nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan, 12 kk liukuva, alle 3,0

Aspon liiketoiminnoista ESL Shippingin pitkän aikavälin vertailukelpoinen EBITA-tavoite on 14 %, Telkon 8 % ja Leipurin 5 %.

Tammi–syyskuussa 2024 Aspon liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 7,1 % ja oli 432,8 miljoonaa euroa (404,2). Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen EBITA-% oli 4,9 % (5,0). Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 7,8 % (12,3). Nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan, 12 kk liukuva, oli 2,8 (2,4).

Liikevaihto 7-9/2024 7-9/2023 Muutos 1-9/2024 1-9/2023 Muutos 1-12/2023 Me Me % Me Me % Me ESL Shipping, liikevaihto 41,3 43,0 -4,0 151,5 139,7 8,5 189,0 Telko, liikevaihto 72,4 53,8 34,5 183,5 162,4 13,0 211,3 Leipurin, liikevaihto 32,9 33,2 -1,0 97,8 102,2 -4,3 136,1 Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 146,6 130,1 12,7 432,8 404,2 7,1 536,4





Vertailukelpoinen EBITA 7-9/2024 7-9/2023 1-9/2024 1-9/2023 1-12/2023 Me Me Me Me Me ESL Shipping, vertailukelpoinen EBITA 3,8 4,1 12,6 13,4 18,4 Telko, vertailukelpoinen EBITA 4,6 3,2 8,7 7,1 9,7 Leipurin, vertailukelpoinen EBITA 1,3 1,4 3,8 3,6 4,5 Muu toiminta, vertailukelpoinen EBITA -1,0 -1,0 -4,0 -3,9 -5,1 Vertailukelpoinen EBITA, jatkuvat toiminnot 8,7 7,7 21,1 20,2 27,5 Vertailukelpoinen EBITA, lopetetut toiminnot 0,5 0,2 0,4 Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni 8,7 8,2 21,1 20,4 27,9 EBITA:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, 0,5 -1,3 -8,0 -9,6 -16,8 koko konserni Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta 7-9/2024 7-9/2023 1-9/2024 1-9/2023 1-12/2023 % % % % % ESL Shipping, vertailukelpoinen EBITA 9,2 9,4 8,3 9,6 9,7 Telko, vertailukelpoinen EBITA 6,3 6,0 4,8 4,4 4,6 Leipurin, vertailukelpoinen EBITA 4,0 4,2 3,9 3,5 3,3 Vertailukelpoinen EBITA, jatkuvat toiminnot 5,9 5,9 4,9 5,0 5,1

Koko konsernin vertailukelpoinen EBITA sisältää jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tuloksen. Vuonna 2024 koko konsernin luvut vastaavat jatkuvien toimintojen lukuja. Vertailukelpoinen EBITA lasketaan oikaisemalla raportoitua EBITAa harvinaisilla ja olennaisilla erillä, jotka vaikuttavat EBITAan. Ne voivat sisältää arvonalentumistappioita sekä liiketoimintojen ja pitkäaikaisten omaisuuserien myyntivoittoja ja -tappioita.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1-9/2024, Me ESL Telko Leipurin Muu Yhteensä Shipping toiminta Supramax alusten arvonalentumistappio -7,0 -7,0 Suprien myyntiin liittyvät muut erät -0,2 -0,2 Uudelleenjärjestelyt -0,2 -0,2 ESL Shippingin vähemmistöosuuden myynti -0,5 -0,1 -0,6 Liiketoimintojen lopettaminen -0,1 -0,2 -0,3 Kulut yrityshankinnoista -0,2 -0,2 Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot 0,5 0,5 Yhteensä -7,8 -0,1 -0,4 0,2 -8,0

Vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,5 miljoonaa euroa ja koostuivat muussa toiminnassa raportoiduista kiinteistöomaisuuden myyntivoitoista.

Tammi–syyskuussa 2024 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -8,0 miljoonaa euroa. ESL Shippingin vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -7,8 miljoonaa euroa koostuivat Supramax-alusten myyntiin liittyvästä arvonalentumistappiosta ja muista kuluista -7,2 miljoonaa euroa sekä ESL Shipping Oy:n vähemmistöosuuden myyntiin liittyvistä kuluista -0,5 miljoonaa euroa. Telkon Azerbaidžanista poistumiseen liittyvät tappiot olivat -0,1 miljoonaa euroa, ja Leipurin Venäjältä poistumiseen liittyvät tappiot olivat -0,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Leipurin raportoi Kebelcon hankintakulut -0,2 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Muun toiminnan vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisälsivät uudelleenjärjestelykuluja -0,2 miljoonaa euroa ja ESL Shipping Oy:n vähemmistöosuuden myyntiin liittyviä kuluja -0,1 miljoonaa euroa sekä kiinteistöomaisuuden myyntivoittoja 0,5 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1-12/2023, Me ESL Telko Leipurin Muu Lopetetut Yhteensä Shipping toiminta toiminnot Neuvonantokulut, vähemmistöosuus -0,6 -0,6 Varaston arvonalennus, Venäjä-liitännäinen -1,0 -1,8 -2,7 Myynti ja takaisinvuokraustransaktiot 1,3 1,3 Uudelleenjärjestelyt -0,2 -0,1 -0,3 Venäjältä vetäytyminen -14,8 -14,8 Liiketoimintojen myynti 0,2 0,2 Yhteensä -0,6 -1,0 1,4 -0,1 -16,5 -16,8

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -1,3 miljoonaa euroa. Leipurin-segmentissä raportoitu 0,7 miljoonaa euroa liittyi toimisto- ja varastokiinteistöjen myynnistä ja takaisinvuokrauksesta saatuun voittoon Liettuassa 0,9 miljoonaa euroa ja sopeuttamistoimiin Ruotsissa -0,2 miljoonaa euroa. Lopetetuissa toiminnoissa raportoidut erät olivat yhteensä -2,0 miljoonaa euroa ja liittyivät toiminnan lopettamiseen Valko-Venäjällä -1,0 milj. euroa, Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön myyntiin -0,7 milj. euroa ja myytävänä olevien yksiköiden käyvän arvon oikaisuihin -0,3 milj. euroa.

Tammi–syyskuussa 2023 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -9,6 miljoonaa euroa. Eristä -1,0 miljoonaa euroa raportoitiin Telko-segmentissä ja liittyi varastojen alaskirjauksiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Leipurin-segmentissä raportoitudsta 1,2 miljoonasta eurosta 1,3 miljoonaa euroa liittyi kiinteistöjen myynnistä ja takaisinvuokrauksesta saatuun voittoon Ruotsissa ja Liettuassa ja -0,2 miljoonaa euroa liittyi sopeuttamistoimiin Ruotsissa. Eristä -0,1 miljoonaa euroa raportoitiin muissa toiminnoissa ja liittyi uudelleenjärjestelykuluihin. Lopetetuissa toiminnoissa raportoitu -9,8 miljoonaa euroa koostui Telkon Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön myyntitappiosta -8,1 milj. euroa, Telkon varaston alaskirjauksesta Venäjällä -1,8 milj. euroa, Telkon Valko-Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön lakkauttamisesta aiheutuneesta tappiosta -0,8 milj. euroa sekä muihin myytävänä oleviin idän liiketoimintoihin liittyvistä arvostusoikaisuista 0,8 milj. euroa.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on olennainen osa Aspon johtamisjärjestelmää ja etenkin yrityksen investointeja ja yrityskauppakohteiden valintaa ohjaava tekijä. Aspon liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa.

Avainluvut 1–9/2024 Viim. 12 kk 2023 Tavoite 2024 CO2 (tn) / liikevaihto (t€) 0,32 0,35 0,37 0,33 TRIF* 2,2 2,8 4,8 6,0

* Tapaturmataajuus (TRIF) esitetään miljoonaa työtuntia kohden.

Aspon tavoite on päästöintensiteetin, CO2 (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoden 2025 loppuun mennessä. Lähtötaso (2020) oli 0,44, ja tavoitetaso (2025) on 0,30. Aspon päästöintensiteetti parani, kun ESL Shippingin päästöt vähenivät eco drive -järjestelmän ja kaluston uudistumisen myötä.

Työntekijöiden turvallisuus on edelleen Aspon keskeinen painopistealue. Tapaturmataajuus (Total Recordable Injury Frequency, TRIF) parani edelleen, kun turvallisuuden toimintamalleihin kiinnitettiin entistä enemmän huomiota, turvallisuuskulttuuria kehitettiin, ennaltaehkäiseviä toimia käynnistettiin ja viestintää tehostettiin.

Rahavirta ja rahoitus

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi–syyskuussa oli 16,9 miljoonaa euroa (35,0). Rahavirta oli pääasiassa peräisin ESL Shipping -liiketoiminnasta. Käyttöpääoman muutoksen rahavirtavaikutus oli -16,0 miljoonaa euroa (4,0). Käyttöpääoman muutoksen taustalla olivat pääasiassa Telkon varaston 10,1 miljoonan euron lisäys (11,6 miljoonan euron vähennys vuonna 2023) ja Green Coaster -ennakkomaksut aluksista, jotka tullaan myymään Green Coaster -sijoittajaryhmälle. Green Coaster ennakkomaksut kasvoivat 6,8 miljoonalla eurolla (3,7) vuoden lopusta. Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti negatiivisesti myös korkojen nousu. Maksetut korot olivat -8,0 miljoonaa euroa (-6,3).

Vapaa rahavirta tammi–syyskuussa oli -17,4 miljoonaa euroa (27,0). Investoinnit olivat 16,9 miljoonaa euroa (11,7) ja koostuivat pääasiassa ESL Shipping -liiketoiminnan investoinneista. Supramax-alusten myyntituotot olivat 33,5 miljoonaa euroa, ja yritysostoihin liittyvä lähtevä rahavirta oli 54,8 miljoonaa euroa. Muu rahavirta oli 3,8 miljoonaa euroa ja koostui aineellisten hyödykkeiden myynnistä saaduista tuotoista sekä osinkotuotoista.

9/2024 9/2023 12/2023 Me Me Me Korolliset velat, sis. vuokrasopimusvelat 194,0 187,8 195,9 Rahavarat, koko konserni 26,2 34,6 30,7 Korollinen nettovelka 167,8 153,2 165,2

Korollinen nettovelka oli 167,8 miljoonaa euroa (12/2023: 165,2), ja nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan, 12 kk liukuva oli 2,8 (2,4). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 37,2 % (12/2023: 34,4 %).

Tammi–syyskuun nettorahoituskulut olivat -7,4 miljoonaa euroa (-6,6). Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja nousi edelleen ja oli 5,4 % (4,9), mikä lisäsi Aspon korkokuluja edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Konsernin likviditeettiasema pysyi vahvana: rahavarat olivat 26,2 miljoonaa euroa (12/2023: 30,7) katsauskauden lopussa. Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli myös kokonaan käyttämättä.

Syyskuussa 2024 Aspo maksoi takaisin erääntyvän 15 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan.

ASPON LIIKETOIMINNAT

ESL Shipping

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin liiketoiminta perustuu pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin.

Katsauskauden lopussa varustamon tonnisto koostui yhteensä 43 aluksesta, joiden kantavuus oli 342 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 on kokonaan omistettuja (71 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (3 %) ja loput 17 alusta (26 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin strategia ja kilpailuetu perustuvat edelläkävijyyteen vastuullisuudessa sekä yhtiön ainutlaatuiseen kykyyn kehittää ja toimittaa luotettavaa infrastruktuuria jäisissä olosuhteissa toimiville pohjoismaisille teollisuusyrityksille, jotka investoivat vihreään siirtymään. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

Q3/2024 ESL Shipping 7-9/2024 7-9/2023 Muutos-% Handy 17,7 17,6 1 Coaster 23,5 23,0 2 Supra 2,4 -100 Liikevaihto, Me 41,3 43,0 -4 EBITA, Me 3,8 4,1 -7 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me 0,0 0,0 Vertailukelpoinen EBITA, Me 3,8 4,1 -7 Vertailukelpoinen EBITA, % 9,2 9,4 Sijoitettu pääoma, Me 189,1 207,4 -9 Vertailukelpoinen ROCE, % 8,2 7,8

Kolmannella neljänneksellä ESL Shippingin liikevaihto kasvoi vähäisesti sekä Handy- että Coaster-alusluokassa mutta laski kokonaisuudessaan 4 % edellisvuodesta 41,3 (43,0) miljoonaan euroon. Liikevaihtoa heikensi kahden Supramax-aluksen myynti toisella neljänneksellä. Neljänneksen vertailukelpoinen EBITA-% laski 7 % ja oli 3,8 miljoonaa euroa (4,1), ja vertailukelpoinen EBITA-% oli 9,2 % (9,4).

Kolmannella neljänneksellä ESL Shipping kuljetti lasteja 3,1 (2,9 ilman Supramax-aluksia) miljoonaa tonnia. ESL Shippingin Handy-kokoluokan alusten sopimuskysyntä oli kolmannella neljänneksellä odotusten mukaista. Terästeollisuuden volyymien kehitys oli vakaata, kun taas rakennusmateriaalien toimitukset olivat kausiluonteisesti alhaisella tasolla. Lämmityshiilen ja biomassan volyymit ovat tyypillisesti kausiluonteisia, minkä vuoksi energiarahtimäärät olivat hyvin pieniä kolmannella neljänneksellä. Lämmityshiilen volyymi väheni edelleen edellisvuoteen verrattuna. Handy-kokoluokan alusten spot-markkinavolyymit pysyivät vähäisinä ja hinnoittelutaso oli yleisesti heikko.

Kolmannen neljänneksen aikana Coaster-alusten sopimuskysyntä väheni erityisesti elokuun ja syyskuun jälkipuoliskolla. Kysyntä laski teräs- ja metsäteollisuudessa sekä mineraaleissa, mutta lannoitteiden sopimusvolyymit pysyivät odotetulla tasolla. Myös Coaster-alusten spot-markkinoiden volyymit pysyivät vähäisinä ja hinnoittelu oli heikkoa. Vallitsevien markkinaolosuhteiden vuoksi tietyt vuoden 2022 lopussa tehdyt Coaster-alusten aikarahtaussopimukset ovat olleet tappiollisia. Kaikki nämä sopimukset päättyvät tai neuvotellaan uudelleen neljännen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Meridieselin hinta pysyi pitkälti edellisvuoden tasolla. Nesteytetyn maakaasun hinta sen sijaan nousi jonkin verran edellisvuodesta. Energianhintojen vaihtelua hallitaan pitkäaikaisten kuljetussopimusten polttoaineklausuuleilla.

Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat negatiivisesti lisääntyneet telakoinnit ja huollot sekä tiettyjen aikarahtaussopimusten kustannukset vallitsevissa markkinaolosuhteissa.

Q1-Q3/2024 ESL Shipping 1-9/2024 1-9/2023 Muutos-% 1-12/2023 Handy 59,9 57,9 4 78,5 Coaster 84,0 70,0 20 93,7 Supra 7,5 11,8 -36 16,8 Liikevaihto, Me 151,5 139,7 8 189,0 EBITA, Me 4,8 13,4 -64 17,8 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me -7,8 0,0 -0,6 Vertailukelpoinen EBITA, Me 12,6 13,4 -6 18,4 Vertailukelpoinen EBITA, % 8,3 9,6 9,7 Sijoitettu pääoma, Me 189,1 207,4 -9 218,4 Vertailukelpoinen ROCE, % 8,2 8,7 8,7

Tammi–syyskuussa ESL Shippingin liikevaihto kasvoi 8 % edellisvuodesta ja oli 151,5 miljoonaa euroa (139,7). Katsauskauden liikevaihtoon sisältyy 12,8 miljoonan euron tuotto Stellamar-aluksen myynnistä sijoittajaryhmän perustamalle yritykselle. Sillä oli positiivinen vaikutus Coaster-alusten liikevaihdon kasvuun. Kauden vertailukelpoinen EBITA-% laski 6 % ja oli 12,6 miljoonaa euroa (13,4), mikä johtui erittäin heikosta ensimmäisestä neljänneksestä. Vertailukelpoinen EBITA-% oli 8,3 % (9,6) liikevaihdosta. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -7,8 miljoonaa euroa (0,0) ja koostuivat pääasiassa Supramax-alusten myyntiin liittyvistä arvonalentumistappioista sekä neuvontakuluista, jotka liittyivät ESL Shippingin vähemmistöosuuden myyntiin.

Tammi–syyskuussa ESL Shipping kuljetti lasteja 9,1 miljoonaa tonnia (8,8 ilman Supramax-aluksia). Toiminnan tehokkuuteen ja rahtimääriin vaikuttivat negatiivisesti toistuvat poliittiset lakot, jotka pysäyttivät tai rajoittivat varustamon pääasiakkaiden tuotantoa ja sulkivat satamia usean viikon ajaksi Suomessa tammi–huhtikuussa. Myös Perämeren poikkeuksellisen ankaralla talvella oli negatiivinen vaikutus. Se lisäsi energiankulutusta ja aiheutti ennakoimattomia häiriöitä ja keskeytyksiä ESL Shippingin sopimusliikenteessä. Poliittisten lakkojen ja poikkeuksellisen ankarien talviolosuhteiden negatiivisen vaikutuksen vertailukelpoiseen EBITAan arvioidaan olevan noin 4,0 miljoonaa euroa vuoden alkupuoliskolla.

ESL Shippingin ruotsalaisen AtoBatC Shipping AB -tytäryhtiön uudisrakennusprojekti Chowgule & Company Private Limited -varustamolla Intiassa eteni suunnitellusti. Kolme alusta liikennöi Itämereen liittyvässä liikenteessä katsauskauden lopussa. Neljäs alus, Aquamar, toimitettiin syyskuussa ja sen kaupallisen liikennöinnin odotetaan alkavan vuoden 2024 loppuun mennessä. Kahdentoista aluksen sarjan toimituksia odotetaan nyt neljännesvuosittain, ja sarjan viimeinen alus on tarkoitus toimittaa syksyllä 2026.

OP Finland Infrastructuren ja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman vähemmistösijoitukset Aspon tytäryhtiöön ESL Shipping Oy:hyn saatiin päätökseen helmikuussa. Kauppa toteutui osakeantina, jossa ESL Shipping Oy laski liikkeeseen uusia osakkeita OP Finland Infrastructurelle ja Varmalle 45,0 miljoonan euron käteisvastiketta vastaan. Tämä johti 21,43 %:n vähemmistöosakkuuteen ESL Shippingistä.

Aspo ilmoitti maaliskuussa, että sen tytäryhtiö ESL Shipping Oy oli allekirjoittanut aiesopimuksen, jonka mukaan se myy kaksi Supramax-luokan alustaan turkkilaiseen merenkulku- ja logistiikka-alan HGF Denizcilik Limited Sirket -konserniin kuuluville yhtiöille. Kauppahinta oli 37,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Supramax-alusten myynti saatiin päätökseen toisella neljänneksellä.

Katsauskauden jälkeen 9.10.2024 Aspo ilmoitti, että ESL Shipping rakentaa neljä uutta fossiilitonta Handy-kokoluokan alusta. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan markkinoiden huippuluokkaa. Neljän aluksen kokonaisarvo on noin 186 miljoonaa euroa, ja investointi toteutetaan vuosina 2024–2028. ESL Shippingillä on optio laajentaa tilausta usealla aluksella. Uudet alukset rakentaa Kiinan Nanjingissä China Merchants Jinling Shipyard (Nanjing) Co., Ltd. Alukset otetaan käyttöön vuoden 2027 kolmannesta neljänneksestä alkaen. Sarjan neljäs alus otetaan käyttöön vuoden 2028 ensimmäisellä neljänneksellä.

ESL Shipping on vahvistanut tasettaan 45 miljoonan euron pääomalisäyksellä, josta tiedotettiin 8.2.2024. Alusten tilauksen yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia laivojen omistus- ja rahoitusratkaisuja liiketoiminnan kasvun nopeuttamiseksi ja palvelun laajentamiseksi. Niitä voivat olla esimerkiksi sijoittajaryhmät, joita ESL Shipping on jo menestyksekkäästi käyttänyt pienempien Coaster-hybridialusten rahoituksessa. Toimet ja ajoitus toteutetaan Aspon portfoliostrategian ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

Telko

Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Se toimii arvoketjussa vastuullisena kumppanina yhdistämällä tunnetut kansainväliset päämiehet ja asiakkaat. Yhtiön kilpailuetuina ovat vahva tekninen tuki, tehokas logistiikka ja paikallinen asiantunteva palvelu. Telko toimii Suomessa, Baltian maissa, Skandinaviassa, Puolassa, Saksassa, Belgiassa, Ranskassa, Alankomaissa, Romaniassa, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa ja Kiinassa.

Q3/2024 Telko 7-9/2024 7-9/2023 Muutos-% Muoviliiketoiminta 28,0 26,6 5 Kemikaaliliiketoiminta 27,8 15,0 86 Voiteluaineliiketoiminta 16,6 12,3 35 Liikevaihto, Me 72,4 53,8 34 EBITA, Me 4,6 3,2 41 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me 0,0 0,0 Vertailukelpoinen EBITA, Me 4,6 3,2 41 Vertailukelpoinen EBITA, % 6,3 6,0 Sijoitettu pääoma, Me 140,7 54,9 156 Vertailukelpoinen ROCE, % 16,7 22,5

Vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä Telkon liikevaihto kasvoi 34 % ja oli 72,4 miljoonaa euroa (53,8). Myynti kasvoi volyymien orgaanisen kasvun ja yritysostojen seurauksena. Telko sai 1.7.2024 päätökseen merkittävän yritysoston Ruotsissa hankkimalla Swed Handling AB:n, johtavan paikallisen kemikaalien jakelijan. Yritysosto lähes kaksinkertaistaa Telkon kemikaaliliiketoiminnan kokonaisliikevaihdon ja nostaa Ruotsin Telkon suurimmaksi toimintamaaksi liikevaihdolla mitattuna. Myyntihinnat olivat edellisvuotta alemmalla tasolla ja hieman edellistä neljännestä alemmalla tasolla. Myyntikatteen positiivinen kehitys jatkui kolmannella neljänneksellä. Kysyntä on pysynyt vaisuna useimmilla Euroopan markkinoilla.

Muoviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 5 % ja oli 28,0 miljoonaa euroa (26,6). Myynnin kasvua vauhditti hiljattain ostettu Polyma. Muilta osin muovien myyntimäärät laskivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja pysyivät samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä. Keskimääräinen hintataso pysyi suhteellisen vakaana.

Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 86 % ja oli 27,8 miljoonaa euroa (15,0). Myynnin kasvua vauhditti pääasiassa Swed Handling -yritysosto. Myös muilta osin kemikaalien myyntimäärät kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta, mutta myyntihinnat olivat alhaisemmalla tasolla.

Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 35 % ja oli 16,6 miljoonaa euroa (12,3). Kasvu johtui pääasiassa Optimol- ja Greenfluid-yritysostoista aiemmin tänä vuonna. Orgaanisesti voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto pysyi vakaana ja volyymit pysyivät edellisvuoden tasolla, kun taas myyntihinnat nousivat hieman vuoden aikana.

Yrityshankintoihin liittyvien kulujen EBITA vaikutus 7-9/2024 7-9/2023 1-9/2024 1-9/2023 1-12/2023 Me Me Me Me Me Varaston käyvän arvon kohdistuksen purku -0,5 0,0 -1,3 -0,1 -0,1 Yrityshankintoihin liittyvät kulut -0,2 -0,1 -1,9 -0,6 -1,0 Yhteensä -0,7 -0,1 -3,2 -0,7 -1,2

Telkon vertailukelpoinen EBITA vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä kasvoi 4,6 miljoonaan euroon (3,2) ja vertailukelpoinen EBITA-% oli 6,3 % (6,0). Kannattavuus parani edellisvuodesta myyntikatteen kasvun ja ostetun Swed Handlingin korkean kannattavuuden myötä. Yritysostoihin liittyvillä kuluilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus Telkon kolmannen neljänneksen vertailukelpoiseen tulokseen. Yritysostoihin liittyvien kulujen ja varastoon kohdennetun käyvän arvon purkamisen vaikutus Telkon vertailukelpoiseen EBITAan oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,1).

Q1-Q3/2024 Telko 1-9/2024 1-9/2023 Muutos-% 1-12/2023 Muoviliiketoiminta 78,2 77,8 1 101,4 Kemikaaliliiketoiminta 57,2 46,7 22 59,4 Voiteluaineliiketoiminta 48,0 37,8 27 50,5 Liikevaihto, Me 183,5 162,4 13 211,3 EBITA, Me 8,6 6,1 41 8,7 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me -0,1 -1,0 -1,0 Vertailukelpoinen EBITA, Me 8,7 7,1 23 9,7 Vertailukelpoinen EBITA, % 4,8 4,4 4,6 Sijoitettu pääoma, Me 140,7 54,9 156 48,4 Vertailukelpoinen ROCE, % 12,3 16,4 17,8

Telkon liikevaihto kasvoi 13 % tammi–syyskuussa ja oli 183,5 miljoonaa euroa (162,4). Myynti kasvoi volyymien kasvun ja yritysostojen seurauksena. Myyntihinnat olivat huomattavasti edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Vertailukelpoinen EBITA parani 8,7 miljoonaan euroon (7,1) pääasiassa yritysostojen ja myyntikatteen kasvun seurauksena. Yritysostoihin liittyvien kulujen ja varastoon kohdennetun käyvän arvon purkamisen vaikutus Telkon vertailukelpoiseen EBITAan oli -3,2 miljoonaa euroa (-0,7). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,1 miljoonaa euroa (-1,0) ja sisälsivät Azerbaidžanista poistumiseen liittyviä tappioita. Vertailukaudella erät liittyivät varastojen alaskirjauksiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Muoviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1 % vuoden 2024 tammi–syyskuussa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myyntimäärät kasvoivat merkittävästi sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta, kun taas hinnat olivat huomattavasti edellisvuotta alemmalla tasolla. Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 22 %. Swed Handling -yritysosto oli suurin kasvuajuri. Myyntimäärät kasvoivat orgaanisesti, vaikka hinnat olivat edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 27 %. Yritysostot edistivät kasvua, kun taas orgaanisen liiketoiminnan volyymit laskivat toimitusketjun haasteiden vuoksi. Voiteluaineiden myyntihinnat olivat huomattavasti edellisvuotta korkeammalla tasolla.

Telko on edistynyt merkittävästi compounder-strategiassaan vuoden 2024 aikana saamalla päätökseen kolme merkittävää yritysostoa. Maaliskuussa Telko osti Optimolin ja Greenfluidin, joilla on teollisuuden voiteluaineisiin liittyvää liiketoimintaa Benelux-maissa ja Ranskassa. Kesäkuun alussa Telko osti Polyma Kuntstoffin muoviliiketoiminnan Saksassa. Heinäkuussa Telko sai päätökseen merkittävän yritysoston Ruotsissa hankkimalla Swed Handling AB:n, johtavan paikallisen kemikaalien jakelijan. Yritysostojen jälkeen Telko on keskittynyt varmistamaan ostettujen yritysten kannattavuuden ja integroinnin sekä synergiaetujen toteutumisen. Telko jatkaa valmistautumista tulevaan kasvuun compounder-strategiansa mukaisesti, mutta tulevina kuukausina orgaanisen liiketoiminnan ja ostettujen yritysten orgaaninen kasvu ja kannattavuuden parantaminen ovat edelleen etusijalla.

Leipurin

Leipurin toimii osana elintarvikeketjua, hankkii raaka-aineita maailmanmarkkinoilta ja kotimaisilta toimijoilta ja toimittaa niitä asiakkaiden tarpeisiin tehokkaan logistiikkaketjunsa avulla. Leipurin harjoittaa liiketoimintaa viidessä maassa: Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Se palvelee leipomo-, elintarviketeollisuus- ja food service -asiakkaita tarjoamalla raaka-aineita ja tukemalla tutkimusta ja kehitystä, reseptiikkaa sekä uusia tuoteinnovaatioita.

Q3/2024 Leipurin 7-9/2024 7-9/2023 Muutos-% Suomi 11,0 12,6 -13 Ruotsi 13,9 11,8 18 Baltia *) 8,0 8,9 -10 Liikevaihto, Me 32,9 33,2 -1 EBITA, Me 1,3 2,1 -40 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me 0,0 0,7 Vertailukelpoinen EBITA, Me 1,3 1,4 -6 Vertailukelpoinen EBITA, % 4,0 4,2 Sijoitettu pääoma, Me 51,7 46,7 11 Vertailukelpoinen ROCE, % 10,8 11,8 *) Vertailukaudella Baltia sisältää myös Ukrainan liiketoimintayksikön liikevaihdon.

Leipurin liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä 1 % ja oli 32,9 miljoonaa euroa (33,2). Liikevaihdon lasku johtui markkinahintojen alenemisesta tietyissä tuoteluokissa sekä myyntimixin strategisesta parantamisesta. Tämän seurauksena volyymit laskivat alhaisen katteen kategorioissa. Kysyntä artesaaniasiakkailta on ollut yleisesti melko vaisua nykyisen taloustilanteen vuoksi, mutta se on vaihdellut merkittävästi maiden välillä. Samanaikaisesti Leipurin on ottanut merkittäviä askelia myynnin kasvattamisessa myymäläleipomoille Ruotsissa, ja Kebelco-yritysosto lisäsi myyntiä elintarviketeollisuuden asiakkaille. Suomessa liikevaihto laski 13 % ja oli 11,0 miljoonaa euroa (12,6). Baltian maissa liikevaihto laski 10 % ja oli 8,0 miljoonaa euroa (8,9). Ruotsissa liikevaihto kasvoi 18 % ja oli 13,9 miljoonaa euroa (11,8). Kebelcon osuus Leipurin liikevaihdosta oli 1,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto leipomoille laski 5 % kolmannella neljänneksellä ja oli 23,2 miljoonaa euroa (24,4). Liikevaihto elintarviketeollisuudelle kasvoi 48 % ja oli 4,4 miljoonaa euroa (3,0).

Leipurin laajensi elintarviketeollisuuden liiketoimintaansa Ruotsissa hankkimalla 1.7.2024 teknisen raaka-ainejakelijan Kebelcon. Kebelco on Swed Handling AB:n tytäryhtiö, ja se raportoidaan Leipurin-segmentissä. Kebelco tarjoaa erittäin vahvan alustan elintarviketeollisuuden myynnin kehittämiseen Ruotsissa ja tuo samalla merkittäviä ristiinmyynnin mahdollisuuksia kaikissa Leipurin toimintamaissa sekä logistiikan synergioita Ruotsissa. Kobia eteni mittavan logistiikan uudelleenjärjestelyohjelman toteutusvaiheeseen kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen EBITA oli 1,3 miljoonaa euroa (1,4) eli 4,0 % liikevaihdosta (4,2). Paremman myyntimixin lisäksi heikkenevän markkinan negatiivista vaikutusta liikevaihtoon tasoitti myytyjen tuotteiden kustannusten onnistunut hallinta, mikä selittää hyvän katetason volyymien laskusta huolimatta. Vaikutus käyttökatteeseen oli positiivinen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 0,0 miljoonaa euroa (0,7) ja sisälsivät vertailukaudella myyntivoiton kiinteistön myynnistä ja takaisinvuokrauksesta Liettuassa sekä toimintamallin uudelleenjärjestelykuluja Ruotsissa.

Q1-Q3/2024 Leipurin 1-9/2024 1-9/2023 Muutos-% 1-12/2023 Suomi 34,3 37,1 -7 49,3 Ruotsi 39,8 37,3 7 50,2 Baltia *) 23,7 27,8 -15 36,6 Liikevaihto, Me 97,8 102,2 -4 136,1 EBITA, Me 3,4 4,8 -29 5,9 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me -0,4 1,2 1,4 Vertailukelpoinen EBITA, Me 3,8 3,6 6 4,5 Vertailukelpoinen EBITA, % 3,9 3,5 3,3 Sijoitettu pääoma, Me 51,7 46,7 11 46,0 Vertailukelpoinen ROCE, % 10,4 9,2 8,6 *) Vertailukaudella Baltia sisältää myös Ukrainan liiketoimintayksikön liikevaihdon.

Tammi–syyskuussa Leipurin liikevaihto laski 4 % ja oli 97,8 miljoonaa euroa (102,2). Koko katsauskauden ajan jatkunut markkinahintojen aleneminen sekä myyntimixin parantamiseen tähtäävien toimien vaikutukset pienensivät myyntimääriä alhaisen katteen kategorioissa. Suomessa liikevaihto laski 7 % ja oli 34,3 miljoonaa euroa (37,1). Baltian maissa liikevaihto laski 15 % ja oli 23,7 miljoonaa euroa (27,8). Ruotsissa liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 39,8 miljoonaa euroa (37,3). Kasvu Ruotsissa selittyy pääasiassa Kebelcon 1,9 miljoonan euron liikevaihdolla. Liikevaihto leipomoille laski 7 % tammi–syyskuussa ja oli 69,7 miljoonaa euroa (75,0). Liikevaihto elintarviketeollisuudelle kasvoi 15 % ja oli 10,3 miljoonaa euroa (8,9).

Tammi–syyskuun vertailukelpoinen EBITA oli 3,8 miljoonaa euroa (3,6) eli 3,9 % liikevaihdosta (3,5). Leipurin jatkaa monipuolisia parannustoimia kaikissa toiminnoissaan kannattavuuden parantamiseksi. Tällä hetkellä nämä pyrkimykset liittyvät ensisijaisesti tuotevalikoimaan, hinnoitteluun, toimitusketjun tehokkuuteen ja Kebelcon synergioihin. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tammi–syyskuussa -0,4 miljoonaa euroa (1,2) ja sisälsivät Kebelco AB -yritysostoon ja Venäjältä poistumiseen liittyviä kuluja. Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät kiinteistöjen myynnistä ja takaisinvuokrauksesta saatuihin voittoihin Ruotsissa ja Liettuassa sekä uudelleenjärjestelykuluihin Ruotsissa.

Muu toiminta

Muu toiminta sisältää Aspo-konsernin hallinnon, taloushallinnon ja ICT-palvelukeskuksen. Muun toiminnan vertailukelpoinen EBITA kolmannella neljänneksellä oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,0). EBITA oli -0,5 miljoonaa euroa (-1,0). Vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (0,0) ja liittyivät kiinteistöomaisuuden myyntiin.

Tammi–syyskuussa muun toiminnan vertailukelpoinen EBITA oli -4,0 miljoonaa euroa (-3,9) ja EBITA oli -3,8 miljoonaa euroa (-4,0). Tammi–syyskuussa 2024 muun toiminnan vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,2 miljoonaa euroa (-0,1). Ne sisälsivät uudelleenjärjestelykuluja -0,2 miljoonaa euroa ja ESL Shipping Oy:n vähemmistöosuuden myyntiin liittyviä kuluja -0,1 miljoonaa euroa sekä kiinteistöomaisuuden myyntivoittoja 0,5 miljoonaa euroa. Tammi–syyskuussa 2023 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät uudelleenjärjestelyihin.

Riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

Aspon taloudellisen tuloksen keskeiset epävarmuustekijät liittyvät merikuljetusten kysyntään ja jossain määrin markkinahintoihin sekä Telkon ja Leipurin myymien tuotteiden volyymi- ja hintakehitykseen. Näihin olosuhteisiin vaikuttaa yleinen talouskehitys. Euroopan unionin talouskehitys pitkälti pysähtyi vuoden 2023 aikana ja pysyi vaimeana tammi–syyskuussa 2024. Erityisesti korkojen nousu sekä kuluttajien ja teollisuuden luottamuksen lasku ovat vaikuttaneet negatiivisesti sijoitustoimintaan ja laskeneet tuotteiden ja palvelujen teollista ja kuluttajakysyntää. Talouden elpymisen hidastumisella tai edelleen jatkuvalla heikkenemisellä voi olla negatiivinen vaikutus Aspon liiketoimintojen tulokseen.

Geopoliittiset jännitteet, mukaan lukien Venäjän käynnissä oleva sota Ukrainassa ja viimeaikaiset konfliktit Lähi-idässä, aiheuttavat edelleen epävarmuutta ja voivat heikentää yleistä talouskasvua, vaikuttaa energian hintoihin ja aiheuttaa toimitusketjun häiriöitä sekä inflaatioon perustuvaa kustannusten nousua. Geopoliittisten jännitteiden pitkittyminen ja mahdollinen laajeneminen voivat vaikuttaa negatiivisesti Aspon markkina-alueiden liiketoimintaan. Globaalien jännitteiden lisääntyminen heikentää toimintaolosuhteita kaikissa liiketoiminnoissa.

Aspon toiminta on riippuvaista IT-järjestelmien ja verkkopalvelujen käytettävyydestä. Palvelujen puuttuminen voi aiheuttaa häiriöitä liiketoimintaan. Viimeaikaiset geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet kyberhyökkäysten uhkaa.

Strategiansa mukaisesti Aspo pyrkii kasvattamaan tulostaan investoinneilla ympäristöystävällisiin aluksiin sekä yritysostoilla. Näiden investointien tulevaan kannattavuuteen liittyy epävarmuutta. Strategian toteuttaminen yhdistettynä tällä hetkellä suhteellisen korkeisiin rahoituskustannuksiin voi vähentää vapaata rahavirtaa ja heikentää tasetta ja vakavaraisuutta.

Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot perustuvat tämänhetkiseen ymmärrykseen, ne sisältävät merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi tulokset saattavat poiketa esitetyistä arvioista.



TIEDOT YHTIÖSTÄ

Aspo pyrkii saavuttamaan kestävää pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla saavutettuja tuottoja uudelleen. Aspo on aktiivinen omistaja liiketoiminnoissaan ja pyrkii parantamaan niiden kannattavuutta investoimalla kasvuun ja suorituskykyyn. Tavoitteena on orgaanisen kasvun ohella ottaa entistä aktiivisempi rooli yritysjärjestelyissä ja muissa uudelleenjärjestelyissä. Aspo keskittyy erityisesti B-to-B-teollisuuspalveluihin, ja sen tärkeimmät klusterit ovat logistiikka ja kauppa.

Aspon portfolion ydinliiketoiminnat ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Vastuullisuus on olennainen osa Aspon johtamisjärjestelmää ja ohjaa uusien sijoitusmahdollisuuksien kartoitusprosessia. Aspon jokaisen liiketoiminnan tavoitteena on olla alansa kestävän kehityksen edelläkävijä.



Osakepääoma ja osakkeet



Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 30.9.2024 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, joista yhtiön hallussa oli 2 268 osaketta eli noin 0,01 % osakepääomasta.

Aspolla on osakepalkkio-järjestelmiä, joiden perusteella Aspo on luovuttanut 13 976 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ohjelmiin kuuluville työntekijöille. Luovutukset perustuivat varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2023 antamaan osakeantivaltuutukseen.

Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa teollisuustuotteet ja -palvelut.

Aspo Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä tammi–syyskuussa 2024 yhteensä 1 942 599 kappaletta ja niiden markkina-arvo oli 11,6 miljoonaa euroa. Toisin sanoen 6,2 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 6,35 euroa ja alin 5,48 euroa. Keskikurssi oli 5,96 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 6,06 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 190,4 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 11 414 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 1 010 092 osaketta eli 3,2 % osakekannasta.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2024

Kaikki varsinaisen yhtiökokouksen päätökset löytyvät osoitteesta www.aspo.com.

Varojenjako

Varsinainen yhtiökokous päätti 12.4.2024 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osingon täsmäytyspäivä oli 16.4.2024, ja osingonmaksupäivä oli 23.4.2024.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään mahdollisesta enintään 0,23 euron pääoman palautuksesta osaketta kohti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta myöhempänä ajankohtana, jos se on kasvustrategian ja Aspon osakkeenomistajien pitkän aikavälin edun mukaista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Aspo tiedotti 14.5.2024, että osinkopolitiikkaa on päivitetty vastaamaan yhtiön strategiaa ja kasvutavoitteita, käynnissä olevaa siirtymää ja liiketoiminnan erityispiirteitä. Päivitetyn osinkopolitiikan mukaisesti Aspon osinkojen kasvu perustuu positiiviseen kannattavuuskehitykseen, ja tavoitteena on jakaa vuosittain enintään 50 prosenttia nettovoitosta osinkona. Tavoitteena on lisätä osinkojen määrää asteittain ja ottaa samalla huomioon strategisesti ensisijaisten kasvualoitteiden rahoitustarpeet.

Aspon portfoliostrategian toteuttaminen on edennyt tarkoituksenmukaisesti vuonna 2024. Swed Handling AB:n hankinta ja ESL Shippingin päätös investoida neljään Green Handy -alukseen edustavat viimeisimpiä suuria investointeja.

Huomioiden Aspon päivitetyn osinkopolitiikan, ja strategisen kasvun ja osakkeenomistajien pitkän aikavälin arvon luonnin, Aspon hallitus on päättänyt kokouksessaan 29.10.2024, että varsinaisen yhtiökokouksen valtuutusta varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta ei käytetä. Täten Aspon varojenjako tilikaudelta 2023 säilyy ennallaan 0,24 eurossa osaketta kohti, mikä maksettiin huhtikuussa 2024.

TALOUDELLISET TIEDOT



Aspo-konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma

7-9/2024 7-9/2023 1-9/2024 1-9/2023 1-12/2023 Me Me Me Me Me Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 146,6 130,1 432,8 404,2 536,4 Liiketoiminnan muut tuotot 1,4 1,5 2,7 3,4 4,3 Materiaalit ja palvelut -94,2 -82,4 -274,8 -257,2 -338,6 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -13,1 -11,5 -39,4 -36,3 -48,5 Poistot ja arvonalentumiset -4,4 -4,9 -19,9 -14,3 -19,3 Poistot ja arvonalentumiset vuokratuista hyödykkeistä -3,6 -3,5 -11,2 -10,4 -14,2 Liiketoiminnan muut kulut -24,4 -21,3 -78,7 -69,9 -94,2 Liikevoitto 8,3 8,0 11,5 19,5 25,9 Rahoitustuotot ja -kulut -3,1 -2,5 -7,4 -6,6 -9,3 Voitto ennen veroja 5,1 5,6 4,0 12,9 16,6 Tuloverot -1,7 -0,3 -2,8 0,3 -0,4 Jatkuvien toimintojen tulos 3,4 5,2 1,2 13,1 16,3 Tulos lopetetuista toiminnoista -1,4 -7,8 -14,6 Tilikauden voitto 3,4 3,8 1,2 5,4 1,6 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot 0,3 1,7 -0,3 6,8 12,2 Suojauslaskenta -0,3 0,0 0,0 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,0 1,7 -0,2 6,8 12,1 Laaja tulos 3,4 5,6 1,0 12,2 13,7 Tilikauden voiton jakautuminen Yhtiön osakkeenomistajille 2,8 3,8 1,0 5,4 1,6 Määräysvallattomille omistajille 0,6 0,3 3,4 3,8 1,2 5,4 1,6 Laajan tuloksen jakautuminen: Yhtiön osakkeenomistajille 2,7 5,6 0,7 12,2 13,7 Määräysvallattomille omistajille 0,6 0,3 3,4 5,6 1,0 12,2 13,7 Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos Jatkuvista toiminnoista 0,07 0,15 -0,02 0,37 0,45 Lopetetuista toiminnoista -0,05 -0,25 -0,46 Osakekohtainen tulos yhteensä 0,07 0,10 -0,02 0,12 -0,01

Aspo-konsernin lyhennetty tase

9/2024 9/2023 12/2023 Varat Me Me Me Aineettomat hyödykkeet 107,4 51,3 51,7 Aineelliset hyödykkeet 145,8 163,8 169,0 Vuokratut hyödykkeet 23,5 20,0 22,5 Muut pitkäaikaiset varat 2,5 2,3 2,5 Pitkäaikaiset varat yhteensä 279,1 237,4 245,7 Vaihto-omaisuus 84,7 60,6 59,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 87,3 77,8 74,1 Rahavarat 26,2 31,2 30,7 198,2 169,5 164,0 Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 3,8 Lyhytaikaiset varat yhteensä 198,2 173,3 164,0 Varat yhteensä 477,4 410,7 409,7 Oma pääoma ja velat Osakepääoma ja ylikurssirahasto 22,0 22,0 22,0 Muu oma pääoma 125,6 124,5 118,4 Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 147,6 146,5 140,5 Määräysvallattomien omistajien osuuus omasta pääomasta 29,6 Oma pääoma yhteensä 177,2 146,5 140,5 Lainat ja käytetyt luottolimiitit 128,7 100,6 138,5 Vuokrasopimusvelat 10,3 7,6 8,3 Muut velat 14,1 6,1 6,1 Pitkäaikaiset velat yhteensä 153,1 114,3 153,0 Lainat ja käytetyt luottolimiitit 41,0 66,3 33,9 Vuokrasopimusvelat 14,0 13,3 15,1 Ostovelat ja muut velat 92,1 69,2 67,2 147,1 148,8 116,2 Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat 1,1 Lyhytaikaiset velat yhteensä 147,1 149,9 116,2 Oma pääoma ja velat yhteensä 477,4 410,7 409,7

Aspo-konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

1-9/2024 1-9/2023 1-12/2023 Me Me Me LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto, koko konserni 11,5 9,9 9,8 Oikaisut liikevoittoon 31,6 29,8 45,2 Käyttöpääoman muutos -16,0 4,0 4,5 Maksetut korot -8,0 -6,3 -9,2 Saadut korot 1,4 0,5 0,8 Maksetut tuloverot -3,6 -2,9 -3,4 Liiketoiminnan rahavirta 16,9 35,0 47,6 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit -16,9 -11,7 -21,8 Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä ja sijoituksista 3,0 11,8 12,3 Supramax alusten myynti 33,5 Liiketoimintojen hankinnat -54,8 -3,9 -3,9 Liiketoimintojen myynnit ja lopetukset -4,5 -7,4 Saadut osingot 0,9 0,3 0,5 Investointien rahavirta -34,3 -7,9 -20,3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainojen nostot 18,1 30,0 75,7 Lainojen takaisinmaksut -28,1 -35,8 -76,0 Omien osakkeiden hankinta -0,3 -0,3 ESL Shipping osakeanti määräysvallattomille omistajille 45,0 Vuokrasopimusvelan lyhennykset -11,3 -10,8 -14,6 Maksetut hybridi-instrumenttien korot -2,6 -2,6 -2,6 Maksetut osingot -7,5 -7,2 -14,4 Rahoituksen rahavirta 13,6 -26,7 -32,3 Rahavarojen muutos -3,8 0,3 -5,0 Rahavarat vuoden alussa 30,7 33,6 33,6 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,6 -1,1 0,1 Rahavarojen arvonalentumisen muutos 1,8 2,0 Rahavarat kauden lopussa, koko konserni 26,2 34,6 30,7 Myytävänä olevat rahavarat -3,4 Rahavarat taseessa 26,2 31,2 30,7

Aspo-konsernin oman pääoman muutoslaskelma

Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto











Muut rahastot











Hybridi











Muunto-erot











Kertyneet voittovarat











Yhteensä











Määräys-vallattomat omistajat











Oma pääoma yhteensä











Me Oma pääoma 1.1.2024 22,0 16,4 30,0 -13,8 85,9 140,5 140,5 Tilikauden laaja tulos: Tilikauden tulos 1,0 1,0 0,3 1,2 Suojauslaskenta 0,0 0,0 0,0 Muuntoerot -0,3 -0,3 -0,3 Laaja tulos yhteensä 0,0 -0,3 1,0 0,7 0,3 1,0 Liiketoimet omistajien kanssa: Osingonjako -7,5 -7,5 -7,5 Vähemmistöosuuden myynti 15,7 15,7 29,3 45,0 Hybridi-instrumentin korot -2,0 -2,0 -2,0 Osakepalkitseminen 0,2 0,2 0,0 0,2 Liiketoimet omistajien 6,4 6,4 29,3 35,7 kanssa yhteensä Oma pääoma 30.9.2024 22,0 16,4 30,0 -14,1 93,3 147,7 29,6 177,2 Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto











Muut rahastot











Hybridi











Muunto-erot











Kertyneet voittovarat











Yhteensä











Me Oma pääoma 1.1.2023 22,0 16,5 30,0 -26,0 101,2 143,7 Tilikauden laaja tulos: Tilikauden tulos 5,4 5,4 Muuntoerot -4,4 -4,4 Muuntoerojen

uudelleenluokittelu 11,2 11,2 Laaja tulos yhteensä 6,8 5,4 12,2 Liiketoimet omistajien kanssa: Osingonjako -7,2 -7,2 Hybridi-instrumentin korot -2,0 -2,0 Omien osakkeiden hankinta -0,3 -0,3 Osakepalkitseminen 0,1 0,1 Liiketoimet omistajien -9,3 -9,3 kanssa yhteensä Oma pääoma 30.9.2023 22,0 16,5 30,0 -19,2 97,2 146,5

Laadintaperiaatteet



Aspo Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2023 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Lisäksi Aspo on kuvannut alla laadintaperiaatetta, joka koskee määräysvallattomien omistajien osuuden hankkimista ja esittämistä sekä Green Coaster -poolia. Muilta osin on noudatettu samoja laadinta- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2023 konsernitilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.



Määräysvallattomien omistajien osuus

OP Finland Infrastructuren ja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman vähemmistösijoitus Aspon tytäryhtiöön ESL Shipping Oy:hyn saatiin päätökseen 28.2.2024. Kauppa toteutui osakeantina, jossa ESL Shipping Oy laski liikkeeseen uusia osakkeita OP Finland Infrastructurelle ja Keskinäiselle työeläkevakuutusyhtiö Varmalle 45,0 miljoonan euron käteisvastiketta vastaan. Tämä johti määräysvallattomien omistajien 21,43 % osuuteen ESL Shippingistä. Koska määräysvaltaa tytäryhtiössä ei menetetty, Aspo-konsernissa 45,0 miljoonan euron vastike kirjattiin kertyneisiin voittovaroihin vähennettynä ESL Shippingin oman pääoman menetetyllä osuudella 29,3 miljoonaa euroa. Tämän seurauksena Aspon osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma kasvoi nettomääräisesti 15,7 miljoonaa euroa. Rahavirta 45,0 miljoonaa euroa esitetään rahoituksen rahavirtana.

Määräysvallattomien omistajien osuus – laadintaperiaate

Tytäryhtiön omistusosuuksien muutokset, joiden seurauksena emoyhtiö ei menetä määräysvaltaa tytäryrityksessä, ovat oman pääoman ehtoisia liiketoimia (eli liiketoimia omistajien kanssa näiden toimiessa omistajina). Maksetun vastikkeen käyvän arvon ja määräysvallattomien omistajien osuuden muutoksen välinen erotus kirjataan suoraan omaan pääomaan ja kohdistetaan emoyrityksen omistajille. Määräysvallattomien omistajien osuudet esitetään konsernitaseessa omassa pääomassa erillään emoyhtiön omistajien omasta pääomasta. Lisäksi kauden tulos sekä muut laajan tuloksen erät kohdistetaan emoyhtiön omistajille ja määräysvallattomille omistajille nykyisten omistusosuuksien perusteella.



Yritysostot vuonna 2024

Optimol- ja Greenfluid-yritysostot

Telko osti 8.3.2024 Petrus S.A:lta Länsi-Euroopan teollisten voiteluaineiden jakeluliiketoiminnot. Ne sisältävät seuraavien yritysten osakkeet: Optimol Tribotechnik SA, Optimol Netherlands BV, Optimol France SAS ja Greenfluid SAS. Ostetut yritykset ovat korkealaatuisten teollisuusvoiteluaineiden, metallintyöstönesteiden ja muiden yleisten teollisuusvoiteluaineiden johtavia jakelijoita Ranskassa ja Benelux-maissa. Ostettujen yritysten liikevaihto vuonna 2023 oli yhteensä 18 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

Hankintahinta 12,4 miljoonaa euroa maksettiin kokonaisuudessaan käteisvaroina. Hankitun yhtiön varat ja velat arvostettiin hankintahetkellä käypään arvoon. Käyvän arvon kohdistus 3,8 miljoonaa euroa tehtiin päämiessuhteisiin perustuviin aineettomiin hyödykkeisiin, ja vaihto-omaisuuteen liittyvä käyvän arvon oikaisu oli 0,6 miljoonaa euroa. Käyvän arvon oikaisuista kirjattu laskennallinen verovelka oli 1,1 miljoonaa euroa. Muiden hankittujen varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen katsottiin vastaavan niiden käypää arvoa. Yritysostosta syntyi liikearvoa 7,0 miljoonaa euroa. Yritysostoon liittyvät noin 0,8 miljoonan euron kulut kirjattiin Telko-segmentin muihin liiketoiminnan kuluihin. Yritysostoon liittyvistä kuluista 0,2 miljoonaa euroa kirjattiin tulokseen jo vuonna 2023.

Hankintamenolaskelma, Optimol ja Greenfluid 9/2024 Me Luovutettu vastike Käteisvaroina maksettava 12,4 Kokonaishankintameno 12,4 Hankittujen varojen ja velkojen käyvät arvot Aineettomat hyödykkeet 4,0 Aineelliset hyödykkeet 0,2 Vaihto-omaisuus 3,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 4,0 Rahavarat 0,1 Varat yhteensä 11,5 Korolliset velat 1,8 Ostovelat ja muut velat 3,2 Laskennallinen verovelka 1,1 Velat yhteensä 6,1 Nettovarallisuus 5,4 Liikearvo 7,0

Polyman yritysosto

Telko osti 4.6.2024 Saksan Hampurissa sijaitsevan Polyma Kunststoffe GmbH & Co KG:n. Ostettu yritys on tunnettujen teknisten muovien jakelija. Yrityskaupan myötä Telko pääsee Saksan markkinoille, jotka ovat Euroopan suurimmat muovimarkkinat. Yrityksen kannattavuus on viime vuosina vaihdellut 0,3 ja 0,8 miljoonan euron välillä. Vuonna 2024 liikevaihdon odotetaan saavuttavan 15 miljoonaa euroa ja liiketuloksen 0,5 miljoonaa euroa.

Hankitun yhtiön varat ja velat arvostettiin hankintahetkellä käypään arvoon. Aineettomiin hyödykkeisiin, rakennuksiin ja vaihto-omaisuuteen kohdennettiin 3,8 miljoonaa euroa käypää arvoa, ja tähän liittyvänä laskennallisena verovelkana kirjattiin 1,1 miljoonaa euroa. Muiden hankittujen varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen katsottiin vastaavan niiden käypää arvoa. Yritysostosta kirjattiin liikearvoa 1,9 miljoonaa euroa. Yritysostoon liittyvät noin 0,2 miljoonan euron kulut kirjattiin Telko-segmentin muihin liiketoiminnan kuluihin.

Yritysosto sisältää lisäkauppahintamekanismin, ja lisäkauppahintavelkaa kirjattiin 2,2 miljoonaa euroa. Ehdollisen vastikkeen määrä riippuu ostetun yrityksen liikevoitosta aikavälillä 1.11.2023–31.12.2026, ja se maksetaan vuonna 2027. Ehdollisen vastikkeen suuruus on 0–3,5 miljoonaa euroa.

Swed Handling -yritysosto

Telko laajensi kemikaaliliiketoimintaansa Ruotsissa 1.7.2024 ostamalla Ruotsin johtavan kemikaalijakelijan Swed Handling AB:n TeRa Invest AB:ltä. Samalla Leipurin laajensi elintarviketeollisuuden liiketoimintaansa Ruotsissa teknisen raaka-ainejakelijan Kebelco AB:n kautta. Kebelco on Swed Handlingin tytäryhtiö. Aspo-konsernin taloudellisessa raportoinnissa Swed Handling ilman Kebelcoa raportoidaan osana Telko-segmenttiä ja Kebelco osana Leipurin-segmenttiä. Vuonna 2023 Swed Handlingin ostetun kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 51,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,7 miljoonaa euroa keskimääräisellä EUR/SEK-vaihtokurssilla (11,45634) laskettuna. Kebelcon ostetun teknisen raaka-aineliiketoiminnan liikevaihto oli 8,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa.

Yhteensä arviolta 52,8 miljoonan euron kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan käteisvaroina, ja 41,4 miljoonaa euroa on jo maksettu. Loput kauppahinnasta maksetaan vuonna 2026 hankintasopimuksen lisäkauppahintaa koskevan ehdon perusteella. Swed Handling -yritysoston ehdollisen vastikkeen perusteena on ostetun yrityksen liikevoitto vuosina 2024 ja 2025. Ehdollisen vastikkeen kirjanpitoarvo raportointipäivänä on 11,5 miljoonaa euroa, joka on lisäkauppahinnan yläraja. Lopullinen lisäkauppahinta voi poiketa arvioista liikevoiton ja valuuttakurssin vaihtelun vuoksi.

Hankitun yhtiön varat ja velat arvostettiin hankintahetkellä käypään arvoon. Aineettomiin hyödykkeisiin kohdennettiin 20,3 miljoonaa euroa käypää arvoa päämiessuhteiden, kilpailukieltojen ja tavaramerkkien perusteella. Rakennuksiin ja maa-alueisiin kohdennettiin 2,9 miljoonaa euroa käypää arvoa. Vaihto-omaisuuteen liittyvä käyvän arvon oikaisu oli 0,6 miljoonaa euroa. Käyvän arvon oikaisuista aiheutunut laskennallinen verovelka oli 4,9 miljoonaa euroa. Muiden hankittujen varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen katsottiin vastaavan niiden käypää arvoa. Yritysostosta syntyi liikearvoa 19,3 miljoonaa euroa alustavan hankintalaskelman perusteella. Yritysostoon liittyviä kuluja kirjattiin noin 0,8 miljoonaa euroa Telko-segmentin muihin liiketoiminnan kuluihin ja 0,2 miljoonaa euroa Leipurin-segmentin muihin liiketoiminnan kuluihin.

Alustava hankintamenolaskelma, Swed Handling 9/2024 Me Luovutettu vastike Käteisvaroina maksettava 52,8 Kokonaishankintameno 52,8 Hankittujen varojen ja velkojen käyvät arvot Aineettomat hyödykkeet 20,3 Aineelliset hyödykkeet 11,3 Vaihto-omaisuus 5,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 8,7 Rahavarat 3,7 Varat yhteensä 49,8 Korolliset velat 3,7 Ostovelat ja muut velat 6,1 Laskennallinen verovelka 6,4 Velat yhteensä 16,3 Nettovarallisuus 33,5 Liikearvo 19,3

Henkilöstö

Aspo-konsernin henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 803 (712 vuoden 2023 lopussa). Polyma-, Optimol-, Greenfluid- ja Swed Handling -yritysostojen yhteydessä konserniin siirtyi 135 henkilöä.



Segmenttitiedot

Aspon raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin. Vuonna 2023 raportoitaviin segmentteihin kuului myös Ei-ydinliiketoiminnat. Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti perustettiin vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä, ja siihen kuuluivat itämarkkinoiden myytävänä olevat liiketoiminnot. Segmentti raportoitiin lopetetuissa toiminnoissa vuonna 2023. Ei-ydinliiketoiminnat-segmenttiä ei raportoida enää vuonna 2024, koska kaikki segmenttiin kuuluneet yksiköt joko myytiin tai niiden yhdistely Aspo-konserniin lopetettiin vuonna 2023.

Segmenttien EBITAn täsmäytys konsernin jatkuvien toimintojen voittoon ennen veroja 1-9/2024 ESL Shipping



Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät



Konserni Me yhteensä EBITA 4,8 8,6 3,4 -3,8 13,1 EBITA poistot*) -0,1 -1,2 -0,2 -0,1 -1,6 Liikevoitto 4,7 7,4 3,2 -3,9 11,5 Nettorahoituskulut -7,4 -7,4 Voitto ennen veroja 4,0 1-9/2023 ESL Shipping



Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät



Konserni Me yhteensä EBITA 13,4 6,1 4,8 -4,0 20,4 EBITA poistot*) -0,1 -0,5 -0,2 -0,2 -1,0 Liikevoitto 13,3 5,7 4,6 -4,2 19,5 Nettorahoituskulut -6,6 -6,6 Voitto ennen veroja 12,9 *) Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset





Investoinnit segmenteittäin ESL Shipping



Telko Leipurin Kohdistamat- tomat erät



Konserni yhteensä



Me Investoinnit 1-9/2024 15,8 1,0 0,1 0,0 16,9 Investoinnit 1-9/2023 10,8 0,7 0,0 0,1 11,7

Green Coaster -pooli

ESL Shipping -segmentissä raportoitava AtoBatC Shipping AB rakennuttaa kuuden aluksen sarjan erittäin energiatehokkaita sähköhybridialuksia. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan huippuluokkaa. Kuuden ensimmäisen aluksen investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa, ja investoinnin rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2021–2026. Uudet alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa, ja niistä ensimmäinen, Electramar, toimitettiin vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Vuonna 2022 vahvistettiin, että ESL Shipping perustaa Green Coaster -poolin. Tämän seurauksena AtoBatC Shipping AB tilasi Chowgule & Company Private Limited -yhtiöltä Intiasta toiset kuusi Green Coaster -alusta, jotka myydään edelleen Green Coaster Shipping AB:lle (joka ei kuulu Aspo-konserniin).

Joka toinen Chowgule & Company Private Limitedin rakentama alus valmistetaan AtoBatC Shipping AB:lle ja joka toinen myydään edelleen Green Coaster Shipping AB:lle Eurooppaan saavuttuaan. Myytävistä aluksista maksetut ennakkomaksut kirjataan vaihto-omaisuuteen ja myyntihinta kirjataan liikevaihtoon. Alusten myyntihinta perustuu niiden hankintahintaan. Kaikki 12 rakennettua ja rakenteilla olevaa Green Coaster -alusta tulevat Green Coaster -poolin käyttöön, kun niiden rakentaminen on saatu päätökseen ja ne on toimitettu.

Green Coaster -pooli aloitti toimintansa 18.6.2024, kun Stellamar myytiin Green Coaster Shipping AB:lle. Samaan aikaan myös Electramar liittyi Green Coaster -pooliin. AtoBatC Shipping AB on tehnyt aikarahtaussopimuksen Green Coaster Shipping AB:n kanssa ja käyttää Stellamaria varustamoliiketoiminnassa samalla tavalla kuin Electramaria, jonka se edelleen omistaa. AtoBatC Shipping AB maksaa Green Coaster Shipping AB:lle vuokraa poolin lasketun tuoton perusteella. Vaihtelevat vuokramaksut kirjataan vuokrakuluiksi. IFRS 16:n mukaan vuokrasopimusvelkaa tai käyttöomaisuusoikeuserää ei kirjata, koska vuokrakuluilla ei ole kiinteää hintaa vaan ne ovat täysin vaihtelevia.

Investointisitoumukset aluksiin

ESL Shipping -segmentissä raportoitava AtoBatC Shipping AB rakennuttaa kuuden aluksen sarjan erittäin energiatehokkaita sähköhybridialuksia. Kuuden aluksen investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa. Jäljellä oleva Green Coaster -investointisitoumus katsauskauden lopussa on 34,9 miljoonaa euroa.

Aspo ilmoitti 9.10.2024, että ESL Shipping rakentaa neljä uutta fossiilitonta Handy-kokoluokan alusta. Neljän aluksen kokonaisarvo on noin 186 miljoonaa euroa, ja investointi toteutetaan vuosina 2024–2028.

Segmenttien varat ja velat ESL Shipping



Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät



Konserni Me yhteensä Varat 31.12.2023 241,5 74,5 58,8 34,9 409,7 Varat 30.9.2024 209,5 177,1 61,9 29,0 477,4 Velat 31.12.2023 31,8 33,2 19,2 185,0 269,2 Velat 30.9.2024 26,9 62,6 20,0 190,7 300,2

Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu, jatkuvat toiminnot

ESL Shipping -segmentissä liikevaihto tuloutetaan ajan myötä kuljetuspalvelujen suorituksen yhteydessä. Telko- ja Leipurin-segmenteissä liikevaihto tuloutetaan toimitusehtojen perusteella tiettynä ajankohtana.

ESL Shipping liikevaihtoerittely 7-9/2024 7-9/2023 Muutos 1-9/2024 1-9/2023 Muutos 1-12/2023 Me Me % Me Me % Me Alusluokka: Handy 17,7 17,6 1 59,9 57,9 4 78,5 Coaster 23,5 23,0 2 84,0 70,0 20 93,7 Supra 2,4 -100 7,5 11,8 -36 16,8 ESL Shipping yhteensä 41,3 43,0 -4 151,5 139,7 8 189,0





Telko liikevaihtoerittely 7-9/2024 7-9/2023 Muutos 1-9/2024 1-9/2023 Muutos 1-12/2023 Me Me % Me Me % Me Liiketoiminta-alue: Muoviliiketoiminta 28,0 26,6 5 78,2 77,8 1 101,4 Kemikaaliliiketoiminta 27,8 15,0 86 57,2 46,7 22 59,4 Voiteluaineliiketoiminta 16,6 12,3 35 48,0 37,8 27 50,5 Telko yhteensä 72,4 53,8 34 183,5 162,4 13 211,3





Leipurin liikevaihtoerittely 7-9/2024 7-9/2023 Muutos 1-9/2024 1-9/2023 Muutos 1-12/2023 Me Me % Me Me % Me Alueorganisaatiot: Suomi 11,0 12,6 -13 34,3 37,1 -7 49,3 Ruotsi 13,9 11,8 18 39,8 37,3 7 50,2 Baltia*) 8,0 8,9 -10 23,7 27,8 -15 36,6 Yhteensä 32,9 33,2 -1 97,8 102,2 -4 136,1 josta: Leipomot 23,2 24,4 -5 69,7 75,0 -7 99,7 Elintarviketeollisuus 4,4 3,0 48 10,3 8,9 15 11,8 Vähittäiskauppa, 5,4 5,8 -8 17,8 18,3 -2 24,5 foodservice ja muut Leipurin yhteensä 32,9 33,2 -1 97,8 102,2 -4 136,1 *) Vertailukaudella Baltia sisältää myös Ukrainan liiketoimintayksikön liikevaihdon.













Liikevaihto markkina-alueittain 7-9/2024 7-9/2023 1-9/2024 1-9/2023 1-12/2023 Me Me Me Me Me ESL Shipping Suomi 24,5 23,5 76,0 70,2 99,4 Skandinavia 11,3 13,1 51,8 40,2 53,4 Baltia 0,7 0,0 2,4 0,4 0,4 Muu Eurooppa 4,6 5,9 18,3 21,0 26,1 Muut maat 0,2 0,6 3,0 7,9 9,7 41,3 43,0 151,5 139,7 189,0 Telko Suomi 11,6 11,2 36,4 36,8 48,5 Skandinavia 23,9 14,7 50,9 42,1 54,9 Baltia 7,5 6,8 21,6 21,6 27,7 Muu Eurooppa 20,2 13,3 52,1 35,9 46,8 Muut maat 9,4 7,9 22,5 25,9 33,4 72,4 53,8 183,5 162,4 211,3 Leipurin Suomi 11,0 12,6 34,4 37,1 49,5 Skandinavia 13,6 11,6 39,0 36,8 49,3 Baltia 8,0 8,7 23,6 27,2 35,7 Muu Eurooppa 0,3 0,4 0,9 1,2 1,6 Muut maat 32,9 33,2 97,8 102,2 136,1 Yhteensä Suomi 47,0 47,2 146,7 144,0 197,4 Skandinavia 48,7 39,3 141,8 119,1 157,5 Baltia 16,2 15,5 47,6 49,1 63,9 Muu Eurooppa 25,1 19,6 71,2 58,1 74,5 Muut maat 9,6 8,5 25,5 33,8 43,1 146,6 130,1 432,8 404,2 536,4 Liikevaihto markkina-alueittain, osuus liikevaihdosta yhteensä 7-9/2024 7-9/2023 1-9/2024 1-9/2023 1-12/2023 % % % % % Suomi 32,1 36,3 33,9 35,6 36,8 Skandinavia 33,2 30,2 32,8 29,5 29,4 Baltia 11,0 11,9 11,0 12,2 11,9 Muu Eurooppa 17,1 15,0 16,5 14,4 13,9 Muut maat 6,5 6,5 5,9 8,4 8,0 100 100 100 100 100

Lopetetut toiminnot ja muut pitkäaikaiset omaisuuserät ja myytävänä olevien erien ryhmät

Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti raportoitiin lopetetuissa toiminnoissa vuonna 2023 IFRS 5 -standardin mukaisesti. Lopetettuja toimintoja ei raportoida vuoden 2024 osalta, koska kaikki Ei-ydinliiketoiminnat-segmenttiin kuuluneet yksiköt joko myytiin tai niiden yhdistely Aspo-konserniin lopetettiin vuonna 2023.

Tulos lopetetuista toiminnoista 7-9/2023 1-9/2023 1-12/2023 Me Me Me Liikevaihto 3,3 13,0 16,6 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 Materiaalit ja palvelut -2,8 -11,0 -14,4 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -0,3 -1,8 -2,1 Poistot ja arvonalentumiset -0,1 0,1 0,0 Poistot vuokratuista hyödykkeistä 0,0 -0,1 -0,2 Liiketoiminnan muut kulut -1,5 -9,8 -15,9 Liikevoitto -1,5 -9,6 -16,1 Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 1,9 1,8 Voitto ennen veroja -1,3 -7,7 -14,4 Tuloverot -0,1 -0,1 -0,3 Tulos -1,4 -7,8 -14,6

Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin liikevoitto tammi–joulukuussa 2023 oli -16,1 miljoonaa euroa. Liiketappio johtui pääasiassa Telkon Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön myyntitappiosta -8,1 miljoonaa euroa, Telkon varaston alaskirjauksesta Venäjällä -1,7 miljoonaa euroa, Telkon Valko-Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön yhdistelyn lopettamisesta aiheutuneesta tappiosta -0,8 miljoomaa euroa sekä Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin yksiköiden yhdistelyn lopettamisesta -5,8 miljoonaa euroa.

Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat 1-9/2023 1-12/2023 Me Me Liiketoiminnan nettorahavirta 1,2 0,6 Investointien tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta -4,4 -7,8 Rahoituksen tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta -0,3 -0,4 Lopetetuista toiminnoista kertynyt rahavarojen muutos -3,5 -7,6

Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat koostuvat Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin rahavirtojen osuudesta Aspo-konsernin rahavirroista. Vuonna 2023 rahavirta Telkon tytäryhtiön myynnistä Venäjällä oli -4,4 miljoonaa euroa. Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin muiden yksiköiden yhdistelyn lopettamisen kassavaikutus oli -3,4 miljoonaa euroa. Nämä on esitetty investointien rahavirrassa.

Myytävänä oleviksi luokitellut varat ja velat 9/2023 12/2023 Me Me Lopetettujen toimintojen varat 3,8 Myytävänä olevat varat yhteensä 3,8 0,0 Lopetettujen toimintojen velat 1,1 Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat yhteensä



1,1 0,0

Lopetettujen toimintojen varat ja velat vuoden 2023 toisen neljänneksen lopussa sisältävät Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin varat ja velat.

Vastuusitoumukset

Ukrainassa Telkolle on tehty verotarkastus, jonka perusteella yhtiön tulisi maksaa 1,9 miljoonan euron lisäverot, veronkorotukset ja sakot. Tapaus liittyy lähes kokonaan vuosina 2011–2012 myönnettyjen vanhojen lainojen verokohteluun. Telko on vienyt annetun päätöksen oikeuteen, ja ulkopuoliset asiantuntijat ovat analysoineet tapauksen. Asiantuntijoiden näkemyksen perusteella onnistumisen mahdollisuudet oikeudessa on arvioitu hyviksi. Näin ollen taseeseen ei ole kirjattu velkaa.

Osavuosikatsauskauden jälkeiset tapahtumat

Aspo ilmoitti 10.10.2024, että Leipurin oli saanut päätökseen Venäjän tytäryhtiöidensä myynnin Timur Akhiyaroville. Myynnillä ei ole merkittävää vaikutusta Aspo-konsernin raportoituun EBITAan.

Aspo ilmoitti 9.10.2024, että ESL Shipping rakentaa neljä uutta fossiilitonta Handy-kokoluokan alusta. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan markkinoiden huippuluokkaa. Neljän aluksen kokonaisarvo on noin 186 miljoonaa euroa, ja investointi toteutetaan vuosina 2024–2028.

Aspo ilmoitti 4.10.2024, että KTM Karri Kivi (s. 1974) oli nimitetty Aspon kehitysjohtajaksi (Senior Vice President, Corporate Development). Karri raportoi Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Janssonille ja kuuluu konsernin johtoryhmään.

Aspo ilmoitti 29.10.2024, että strategisen kasvun ja osakkeenomistajien pitkän aikavälin arvon luomiseksi Aspon hallitus päätti olla jakamatta lisää varoja Aspon osakkeenomistajille vuonna 2024.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Oman pääoman tuotto (ROE), % = tilikauden voitto x 100 koko oma pääoma (raportointikauden ja edellisen raportointikauden keskiarvo) Vertailukelpoinen ROE, % = vertailukelpoinen tilikauden voitto x 100 koko oma pääoma (raportointikauden ja edellisen raportointikauden keskiarvo) Omavaraisuusaste, % = koko oma pääoma x 100 taseen loppusumma - saadut ennakot Korollinen velka, euroa = lainat ja käytetyt luottolimiitit (korolliset) + vuokrasopimusvelat Nettovelka, euroa = korollinen velka - rahavarat Vapaa rahavirta, euroa = liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa = vapaa rahavirta keskimääräinen osakemäärä ilman omia osakkeita Osakekohtainen tulos (EPS), euroa = emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto - hybridin korko, verovaikutuksella vähennettynä keskimääräinen osakemäärä ilman omia osakkeita Vertailukelpoinen EPS, euroa = emoyhtiön omistajille kuuluva vertailukelpoinen tilikauden voitto - hybridin korko, verovaikutuksella vähennettynä keskimääräinen osakemäärä ilman omia osakkeita Osakekohtainen oma pääoma, euroa = emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma tilinpäätöspäivän osakemäärä ilman omia osakkeita Osinko / tulos, % = osakekohtainen osinko x 100 osakekohtainen tulos (EPS) Efektiivinen osinkotuotto, % = osakekohtainen osinko x 100 tilikauden päätöskurssi Hinta / voitto -suhde (P/E) = tilikauden päätöskurssi osakekohtainen tulos (EPS) Osakekannan markkina-arvo, euroa = tilinpäätöspäivän osakemäärä ilman omia osakkeita x tilikauden päätöskurssi EBITA, euroa = liikevoitto - aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset Vertailukelpoinen EBITA, euroa = EBITA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä EBITDA, euroa = liikevoitto - poistot ja arvonalentumiset Vertailukelpoinen EBITDA, euroa = EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Vertailukelpoinen tilikauden voitto, euroa = tilikauden voitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Nettokäyttöpääoma, euroa = vaihto-omaisuus + myyntisaamiset - ostovelat - saadut ennakot Sijoitettu pääoma, euroa = pitkäaikaiset varat - laskennalliset verosaamiset + nettokäyttöpääoma Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = EBITA x 100 sijoitettu pääoma (raportointikauden ja edellisen raportointikauden keskiarvo) Vertailukelpoinen ROCE, % = vertailukelpoinen EBITA x 100 sijoitettu pääoma (raportointikauden ja edellisen raportointikauden keskiarvo) Nettovelka / EBITDA = nettovelka EBITDA (12 kk liukuva) Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA = nettovelka vertailukelpoinen EBITDA (12 kk liukuva)

Espoo 29.10.2024



Aspo Oyj

Hallitus

