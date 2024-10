Communiqué de presse - SPIE signe un accord pour l'acquisition d'Elektromontaz-Poznan

Cergy, le 29 octobre 2024 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition de 100% de Elektromontaż-Poznań S.A.

Avec près de 75 ans d'expérience, Elektromontaż-Poznań S.A. est spécialisée dans les services d'installation électrique, comprenant la conception, le conseil, l’installation et la mise en service pour des clients des secteurs industriel, commercial et de l'administration publique en Pologne. Elektromontaż-Poznań S.A. a généré un chiffre d'affaires de c.70 millions d'euros en 2023 et emploie environ 330 salariés.

Avec cette acquisition, SPIE renforce sa part de marché dans le domaine de la technologie du bâtiment sur les services électriques et mécaniques en Pologne, tout en élargissant son portefeuille de compétences et sa base clients.

Pawel Skowroński, directeur général de SPIE Central Europe, a déclaré : « Cette acquisition va permettre à SPIE d'élargir ses compétences dans les services électriques et mécaniques du bâtiment et de devenir l'un des trois principaux acteurs du marché polonais. Forte d’une notoriété bien établie et reconnue, Elektromontaż-Poznań S.A. possède une expérience solide en matière de solutions à très forte valeur ajoutée, ce qui nous rend confiant pour pouvoir répondre encore mieux aux attentes futures de nos clients. »

Tomasz Bochna, directeur général d’Elektromontaż-Poznań, a commenté : « En intégrant le Groupe SPIE, nous rejoignons un partenaire d’envergure qui nous permettra d’accélérer le développement de nos activités. En associant nos équipes nous pourrons alors nous renforcer et élargir notre offre à une clientèle plus diversifiée et sur des contrats plus exigeants. »

SPIE prévoit de finaliser la transaction au premier trimestre 2025, sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles l'approbation des autorités de la concurrence.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Nos 50 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable aux côtés de nos clients.

Le groupe SPIE a réalisé, en 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 8,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 584 millions d’euros.





