Jyske Bank lancerer strategi og langsigtede finansielle målsætninger

”Jyske Bank opjusterede tidligere på måneden forventningerne til 2024 som følge af en fortsat positiv udvikling. Vi lancerer nu en strategi med henblik på at blive en endnu bedre bank for vores kunder,” udtaler ordførende direktør Lars Mørch og fortsætter:

”Med et stærkt udgangspunkt på det danske marked og en række styrkepositioner over for både privat- og erhvervskunder vil Jyske Bank over de kommende år gøre mere af det, vi har vist, at vi er gode til og accelerere udviklingen på de områder, hvor vi vil gøre det bedre. Vi støtter bl.a. kunderne i deres bæredygtige omstilling og bruger digitalisering offensivt til glæde for kunderne og for at øge effektiviteten.”

”Afledt af strategien har vi sat finansielle mål, hvor vi tilstræber en underliggende forbedring af egenkapitalforrentningen (ROTE) til 10% baseret på en omkostningsprocent under 50 og suppleret af en attraktiv udlodning til aktionærerne,” slutter Lars Mørch.

Jyske Bank udnytter de muligheder, der opstår for at skabe værdi for kunderne, og banken vil opsøge samarbejdsmuligheder og herunder være en attraktiv samarbejdspartner for andre aktører i sektoren.

Banken har op til strategilanceringen indrettet organisationen, så kundeorienteringen styrkes i hele værdikæden og indsatser og ressourcer effektivt kanaliseres derhen, hvor det gør størst gavn for kunderne og bidrager mest til bankens lønsomhed. Samtidig er risikostyringen og digitaliseringen styrket.

Jyske Bank forventer at opnå en forrentning af egenkapitalen ekskl. immaterielle aktiver på 10% i 2028 baseret på en forudsat egentlig kernekapitalprocent i den nedre ende af 15-17%, en omkostningsprocent under 50, og en normaliseret nedskrivningsprocent på 8 bp. p.a. Ambitionen om at udlodde 30% af aktionærernes resultat suppleret af aktietilbagekøb fastholdes. Dansk økonomi forudsættes i de kommende år at være præget af betydeligt lavere renter og en balanceret fremgang med høj beskæftigelse og moderat inflation.

Målsætningerne afspejler en underliggende rentabilitetsforbedring, der har til formål at afbøde forventningerne om et betydeligt lavere renteniveau over de kommende år. Målsætningerne vil blive opnået gennem skærpet kundefokus samt fokus på kapitallette indtægter og strukturelle omkostningstiltag. Samtidig sikrer fortsat investering i ny teknologi øget effektivitet.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger bl.a. af makroøkonomiske forhold samt udviklingen på de finansielle markeder.

Jyske Bank offentliggør i forbindelse med delårsrapporten for 3. kvartal 2024 en opdatering af strategien, der udbygger ovennævnte forhold, og der henvises i øvrigt til www.jyskebank.dk/ir, hvor dagens telekonference kl. 14 også kan tilgås.

Jyske Bank

Kontakt:

Ordførende direktør, Lars Mørch, telefon +45 89 89 20 01

CFO, Birger Krøgh Nielsen, telefon +45 89 89 64 44

