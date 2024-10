Les données d’Allstate du Canada montrent que les vendredis après-midi de décembre sont les moments les plus dangereux pour conduire

MARKHAM, Ontario, 29 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’hiver canadien apporte son lot de défis. En fait, selon des données récemment compilées par Allstate du Canada, compagnie d’assurance (« Allstate »), décembre, janvier et novembre sont respectivement les mois au cours desquels il y a le volume le plus élevé de réclamations d’assurance en raison d’une collision. Les vendredis après-midi ressortent comme un moment particulièrement problématique, d’après les données analysées par l’entreprise au cours des deux dernières années.

Il est possible que ce pic de collisions soit attribuable à de multiples facteurs au travers desquels les conducteurs doivent naviguer pendant cette période. Pensons au stress causé par le travail à réaliser d’ici la fin d’année, l’enthousiasme ressenti par l’arrivée de la fin de semaine, les préparations des Fêtes, l’ensoleillement plus court, les routes glissantes ou la visibilité réduite. Toute combinaison de ces derniers peut être difficile à gérer pour de nombreux conducteurs.

« Après plusieurs mois de temps clément, personne n’est à l’abri d’un oubli de certains concepts de base à appliquer à sa conduite hivernale, explique Marc Tannous, directeur d’agence à Allstate. Si on ajoute à cela les préoccupations liées à un horaire des Fêtes bien rempli, le risque de collision augmente. Alors que 2024 tire à sa fin, nous publions ces données afin de sensibiliser les conducteurs aux risques accrus de collision et essayer de leur éviter d’ajouter la gestion d’une réclamation d’assurance à la liste déjà très longue des tâches à faire pour les Fêtes. »

Même si ce ne sont pas toutes les provinces qui imposent la pose de pneus d’hiver, Allstate la recommande fortement. En effet, les pneus quatre-saisons perdent en efficacité lorsque la température passe en dessous des 7 degrés Celsius, ce qui peut avoir une incidence sur les distances de freinage et le contrôle du véhicule.

Données liées aux collisions auto

Les données d’Allstate sur les réclamations montrent que le froid contribue à l’augmentation du nombre d’accidents sur la route. En outre :

Les vendredis, suivis des jeudis, sont les journées où il y a le plus grand nombre de collisions entraînant une réclamation d’assurance ;

Décembre est le mois pendant lequel il y a le plus de collisions, suivi de janvier, puis de novembre ;

La moitié des accidents (50 %) surviennent l’après-midi, entre 12 h et 18 h ;

Les trois principaux types de collision entraînant la présentation d’une réclamation d’assurance sont les collisions arrière, les collisions avec un véhicule stationné et les collisions pendant un changement de voie.

Braver les routes hivernales représente chaque année une nouvelle « courbe » d’apprentissage

Quelles que soient les compétences ou l’expérience, il faut ajuster sa conduite chaque année pour braver les hivers canadiens. Voici cinq rappels pour cet hiver :

Consultez les bulletins météo et faites poser vos pneus d’hiver avant que la température chute sous les 7 degrés Celsius ;

Ralentissez et maintenez une distance raisonnable entre votre véhicule et celui qui vous précède ;

Ne tardez pas à signaler vos intentions de virage et de changement de voie aux autres automobilistes ;

Assurez-vous de bien comprendre les dispositifs de sécurité de votre véhicule, mais ne vous y fiez pas uniquement et adoptez toujours une conduite préventive ;

Lisez votre police d’assurance auto et le détail des services d’assistance routière auxquels vous êtes admissible .



Les renseignements d’Allstate sur les réclamations auto ci-dessus sont tirés d’une analyse interne sur des données recueillies entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2024.

