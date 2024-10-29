Unipart 赢得韩国宠物用品零售商 Vanchanggo 的电子商务合同

牛津，英国, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 供应链解决方案和绩效改进技术合作伙伴 Unipart 赢得了韩国快速扩张的 B2B 和 B2C 宠物用品零售商 Vanchanggo 为期三年的合同。

Unipart 将利用其位于京畿道 12,000 平方米的设施为 Vanchanggo 提供全面的电子商务服务，优化其供应链，确保无缝、高效的物流运作。 该设施于本月早些时候投入使用。

Unipart 自 2010 年起在韩国开展业务，与汽车和电子商务业的客户合作，提供物流和供应链解决方案。

Unipart 亚太区常务董事 Carl Williams 表示：“我们很高兴赢得了 Vanchanggo 的这份合同，期待能推动 Vanchanggo 运营效率的提升和增长。

“这份为期三年的合同是 Unipart 取得的一项重大成就，彰显了我们在该地区日益增长的影响力和能力。

“通过进军韩国充满活力的电子商务市场，Unipart 进一步巩固了自己在全球物流和电子商务领域的全面战略参与者地位。”

Vanchanggo 首席执行官 Bongjun Kim 表示：“我们很高兴能与物流专家 Unipart 韩国分公司合作，确保我们的产品快速、安全地交付给客户。

“凭借 Unipart 韩国分公司卓越的物流管理能力，我们有望大幅提高 Vanchanggo 的产品交付效率，进一步提升客户满意度。

“通过这项协议，我们旨在促进共同发展，保持密切合作关系，确保物流业务成功进行。”

如需了解更多信息，请联系 Alistair.drummond@unipart.com。

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