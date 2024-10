eXpリアリティ (eXp Realty)、eXpconマイアミ (eXpcon Miami) で画期的なICONおよび収益分配上限インセンティブプログラムを発表

ワシントン州ベリンガム発, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「地球上で最もエージェント中心の不動産取引業者 (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™)」であり、eXpワールド・ホールディングス (eXp World Holdings, Inc.) (NASDAQ: EXPI) の主要子会社であるeXp Realty®が、eXpconマイアミにおいて、ICONインセンティブプログラムと収益分配上限インセンティブプログラムの2つの画期的な取り組みを開始する。これらは11月1日より実施される。 どちらのプログラムも、収益機会の拡大とビジネスの成功の更なる促進により、エージェントの成功を高めることを目指している。

eXpワールド・ホールディングスの創設者、会長、最高経営責任者 (CEO) であるグレン・サンフォード (Glenn Sanford) は以下のように述べている。「これらの取り組みは、進化し続ける業界でエージェントを支援するという当社の深いコミットメントを反映しています」。 「eXpでは、エージェントが成功すれば当社も成功すると認識しています。 これらのプログラムにより、エージェントは新しい収入源を開拓し、ビジネスを拡大し、エージェント中心のモデルを更に活用して、これまでにないほどの富を築くことができます」。

ICONインセンティブプログラム

ICONエージェントステータス (最高の業績を上げたエージェントに与えられる名誉ある称号) に到達することで、エージェントはeXpリアルティ独自の収益分配システムの可能性を最大限に引き出すことが可能となり、長期的な収益とビジネスの成長を高めることができる。

ICONインセンティブプログラムでは、ICONエージェントに13ヵ月間30のフロントライン・クオリファイング・エージェント (Front Line Qualifying Agent) (FLQA) が付与され、7つのレベルすべてにおいて収益分配の可能性が最大化される。

収益分配上限インセンティブプログラム

このプログラムを通じて、クローズされた取引から上限に達したエージェントには10のFLQAが付与され、レベル5までの収益の可能性が13ヵ月間最大化される。 この追加収益源により、エージェントの収益の可能性が高まり、成長が加速し、経済的な更なる成功が可能となる。

グレン・サンフォードは以下のように付け加えた。「これらのプログラムは、不動産業界のエージェントにとって重要な時期に展開されます」。 「私たちは、業績に報いるだけでなく、急速に変化する市場で先頭に立つために必要なツールとインセンティブで起業家精神のあるエージェントを支援しています。 eXpリアルティは、不動産仲介業者が提供できるものの限界を押し広げ続けています」。

eXpワールド・ホールディングスについて

eXpワールド・ホールディングス (NASDAQ: EXPI)は、eXp Realty®、FrameVR.io、SUCCESS® Enterprisesの持ち株会社である。

eXpリアルティは、米国、カナダ、英国、オーストラリア、南アフリカ、インド、メキシコ、ポルトガル、フランス、プエルトリコ、ブラジル、イタリア、香港、コロンビア、スペイン、イスラエル、パナマ、ドイツ、ドミニカ共和国、ギリシャ、ニュージーランド、チリ、ポーランド、ドバイに87,000以上のエージェントを擁する世界最大の独立系不動産会社で、国際的な規模拡大を継続している。 上場企業であるeXpワールド・ホールディングスは、不動産専門家に、生産目標と会社全体の成長への貢献に対して株式報酬を獲得するユニークな機会を提供している。 eXpワールド・ホールディングスとその事業は、革新的な住宅および商業仲介モデル、専門サービス、共同ツール、個人の能力開発など、仲介および不動産テクノロジーソリューションのフルスイートを提供している。 クラウドベースの仲介サービスは、ソーシャル性とコラボレーションに優れた没入型3DプラットフォームであるFrameVR.ioテクノロジーを採用しており、エージェントのつながりと生産性の向上を実現する。 SUCCESS®誌とその関連メディアを中核とするSUCCESS®エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) は、1897年に設立され、パーソナルディベロップメントおよび職業能力開発のトップブランド・刊行物である。

詳しくは、https://expworldholdings.comを閲覧されたい。

