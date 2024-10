Relations Presse :

Chiffre d’affaires de Capgemini au 3ème trimestre 2024

Chiffre d’affaires de 5 377 millions d’euros au 3 ème trimestre 2024, en recul de -1,6% à taux de change constants *

Chiffre d’affaires de 16 515 millions d’euros sur les 9 premiers mois de 2024 , en baisse de -2,3% à taux de change constants

Objectif de croissance du chiffre d’affaires 2024 ramené entre -2,0% et -2,4% à taux de change constants et objectif de marge opérationnelle resserré entre 13,3% et 13,4%

Objectif 2024 de free cash-flow organique d’environ 1,9 milliard d’euros confirmé

Paris, le 30 octobre 2024 – Au 3ème trimestre 2024, le groupe Capgemini a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 5 377 millions d’euros, en baisse de -1,9% sur un an en données publiées et de -1,6% à taux de change constants*.

Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini, commente : « Notre croissance s’est légèrement améliorée au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre en dépit d’un contexte plus défavorable qu’anticipé dans certains secteurs, principalement celui de l’Industrie. Cependant, la reprise se confirme dans les Services Financiers et la tendance se redresse progressivement dans les secteurs Télécommunications et Technologie.

Dans un marché qui reste peu dynamique, nous nous attendons à enregistrer une croissance similaire au quatrième trimestre tout en démontrant la résilience de notre marge opérationnelle et du free cash-flow organique. La demande des clients continue d’être portée par l’efficacité opérationnelle et les réductions de coûts et nos solutions répondent à leur appétit croissant pour l’IA et l’IA générative.

Notre positionnement comme partenaire de la transformation business et technologique de nos clients, la pertinence de nos offres et la qualité de nos équipes alimentent notre solide ratio de book-to-bill et la croissance de notre pipeline commercial de contrats stratégiques. Nous lançons également un ensemble d’actions ciblées pour simplifier nos opérations afin de rendre le Groupe plus agile et davantage focalisé sur la croissance.

Sur la base des perspectives du quatrième trimestre, nous prévoyons désormais un taux de croissance annuel de -2,0% à -2,4% à taux de change constants et un objectif de marge opérationnelle resserré entre 13,3% à 13,4%, tandis que nous confirmons notre objectif de free cash-flow organique d’environ 1,9 milliard d’euros. »

(en millions d'euros) Variation Chiffre d’affaires



2023

2024



À taux de change courants À taux de change constants* 3ème trimestre 5 480 5 377 -1,9% -1,6% 9 mois 16 906 16 515 -2,3% -2,3%

Après avoir atteint un creux au 1er trimestre 2024, le taux de croissance de Capgemini s’est de nouveau amélioré au 3ème trimestre mais de façon marginale. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5 377 millions d'euros au 3ème trimestre 2024, en recul de -1,9% sur un an en données publiées et de -1,6% à taux de change constants*. Sur une base organique (retraité des changements de périmètre et de taux de change), le chiffre d’affaires s’est contracté de -2,1%. Sur les 9 premiers mois de l’année, la croissance s’élève à -2,3% tant en données publiées qu’à taux de change constants.

Les clients ont continué de donner la priorité à leur efficacité opérationnelle au travers de grands programmes de transformation digitale, au détriment des projets discrétionnaires. Cela alimente une forte demande pour les services de Cloud, Data & IA/IA générative de Capgemini, ainsi que pour les projets d’Intelligent Supply Chain et de modernisation du cœur des infrastructures numériques (Digital Core) qui sont des thèmes clés dans le contexte actuel.

Les prises de commandes se sont élevées à 5 222 millions d’euros au cours du 3ème trimestre 2024, en recul de -0,8% à taux de change constants, ce qui représente un ratio book-to-bill (ratio des prises de commandes sur chiffre d’affaires) de 0,97 sur la période. Les prises de commandes relatives à l’IA générative ont atteint environ 600 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’année, représentant environ 3,5% des prises de commandes du Groupe.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGIONS

Dans les principales régions du Groupe, les taux de croissance du 3ème trimestre sont restés similaires à ceux du 2ème trimestre. Cela reflète globalement une poursuite de la reprise des Services Financiers dans l’ensemble des régions, associée - comme prévu - au ralentissement du secteur de l’Industrie.

À taux de change constants, le chiffre d’affaires de la région Amérique du Nord (28 % du chiffre d’affaires du Groupe au 3ème trimestre 2024) s’est inscrit en recul de -3,9% par rapport au 3ème trimestre 2023. Les Services Financiers se sont de nouveau améliorés mais restent en croissance négative sur un an. Pour l’essentiel, la baisse de l’activité provient des secteurs des Biens de Consommation & Commerce, de l’Énergie et des Utilities et du Secteur Public.

La région Royaume-Uni et Irlande (13 % du Groupe) a renoué avec une croissance positive du chiffre d’affaire de +0,4%. La dynamique soutenue du secteur de l’Énergie et des Utilities, ainsi que la résilience du secteur de l’Industrie, ont compensé la contraction du secteur des Biens de Consommation & Commerce.

Le chiffre d’affaires de la France (19 % du Groupe) s’est inscrit en recul de -2,5%. La croissance du Secteur Public, ainsi que la dynamique positive des TMT (Télécommunications, Média & Technologie), ont été plus que compensées par le ralentissement du secteur de l’Industrie.

Le chiffre d’affaires de la région Reste de l’Europe (31 % du Groupe) a progressé de +0,6%. La croissance solide des Services Financiers et la dynamique soutenue de l’Énergie et des Utilities et du Secteur Public ont compensé la contraction des secteurs de l’Industrie et des TMT.

Enfin le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique et Amérique latine (9 % du Groupe) a affiché un recul de -2,2%. La région Asie-Pacifique a enregistré une forte dynamique du Secteur Public ainsi qu’une tendance à l’amélioration des Services Financiers, qui ont été plus que compensées par la faiblesse marquée des secteurs des Biens de Consommation & Commerce et de l’Industrie. L’accélération de la croissance en Amérique Latine a quant à elle principalement résulté du secteur Biens de Consommation & Commerce.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR MÉTIERS

À taux de change constants, la croissance des services en Stratégie & Transformation (9 % du chiffre d’affaires total* du Groupe au 3ème trimestre 2024) a de nouveau progressé pour atteindre +6,5 % sur un an. Ce résultat traduit la forte demande des clients pour du conseil en stratégie sur leur transition vers un modèle plus digital et durable, ainsi qu’un intérêt toujours soutenu pour les opportunités au sens large offertes par l’IA et l’IA générative.

Dans les services d’Applications & Technologie (63 % du chiffre d’affaires total du Groupe et cœur d’activité de Capgemini), le taux de croissance s’établit à -1,2% au 3ème trimestre, soit une amélioration de 170 points de base par rapport au 2ème trimestre 2024.

Enfin, les services d’Opérations & Ingénierie (28 % du Groupe) ont vu leur chiffre d’affaires total diminuer de -3,4% en raison d’une contraction des services d’Infrastructure et, dans une moindre mesure, des services d’Ingénierie.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

L’effectif total du Groupe s’établit à 338 900 personnes au 30 septembre 2024, en recul de -1,1% sur un an et en progression de +0,6% depuis la fin juin. L’effectif « offshore » s’élève à 194 400 personnes, soit 57% de l’effectif total.

PERSPECTIVES

Les objectifs financiers du Groupe pour 2024 sont ajustés comme suit :

Une croissance à taux de change constants du chiffre d’affaires comprise entre -2,0% et -2,4% (précédemment -0,5 % et -1,5 %) ;

Une marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,4% (précédemment 13,3 % et 13,6 %) ;

Une génération de free cash-flow organique d’environ 1,9 milliard d’euros (inchangé).





L’impact des variations de périmètre sur la croissance devrait être d’environ 40 points de base.

* *

*

ANNEXE1

TAXONOMIE MÉTIERS

Stratégie & Transformation comprend l’ensemble des activités de conseil en stratégie, innovation et accompagnement de la transformation.

comprend l’ensemble des activités de conseil en stratégie, innovation et accompagnement de la transformation. Applications & Technologie regroupe les activités des « Services applicatifs » ainsi que les activités connexes, notamment les services de proximité en technologie. Opérations & Ingénierie recouvre les autres activités du Groupe, à savoir : les Business Services (comprenant le Business Process Outsourcing et les services transactionnels), l’ensemble des Services d’infrastructure et de Cloud et les Services de R&D et d’Ingénierie.





regroupe les activités des « Services applicatifs » ainsi que les activités connexes, notamment les services de proximité en technologie.

DÉFINITIONS

La croissance organique du chiffre d’affaires est la croissance calculée à taux de change et périmètre constants. Le périmètre et les taux de change utilisés sont ceux de l’exercice publié. Ce sont également les taux de change de l’exercice publié qui sont utilisés dans le calcul de la croissance à taux de change constants.

Réconciliation des taux de croissance 1er trimestre 2024 2ème trimestre 2024 3ème trimestre 2024 9 mois 2024 Croissance organique -3,6% -2,3% -2,1% -2,7% Impact des variations de périmètre du Groupe +0,3 pt +0,4 pt +0,5 pt +0,4 pt Croissance à taux de change constants -3,3% -1,9% -1,6% -2,3% Impact des taux de change -0,2 pt +0,4 pt -0,3 pt -0,0 pt Croissance en données publiées -3,5% -1,5% -1,9% -2,3%

Pour l’évolution de l’activité par métier, conformément aux indicateurs internes de performance opérationnelle, la croissance à taux de change constants est calculée sur la base du chiffre d’affaires total, c’est-à-dire avant élimination des facturations inter-métiers. Le Groupe considère en effet que cela est plus représentatif du niveau d’activité par métier car, avec l’évolution de son activité, le Groupe constate un nombre croissant de contrats dont la mise en œuvre requiert la combinaison de différentes expertises métiers entraînant une augmentation des flux de facturation inter-métiers.

La marge opérationnelle, un des principaux indicateurs de la performance du Groupe, est la différence entre le chiffre d’affaires et les charges opérationnelles. Elle est calculée avant les « autres produits et charges opérationnels » qui comprennent les amortissements des actifs incorporels reconnus dans le cadre des regroupements d’entreprises, les charges liées à la rémunération en action (y compris les charges sociales et contributions patronales) et au plan d’actionnariat salarié, ainsi que des charges ou produits non récurrents, notamment les dépréciations des écarts d’acquisition, les écarts d’acquisition négatifs, les plus ou moins-values de cession de sociétés consolidées ou d’activités, les charges de restructuration afférentes à des plans approuvés par les organes de Direction du Groupe, les coûts d’acquisition et d’intégration des sociétés acquises par le Groupe y compris les compléments de prix incluant des conditions de présence, ainsi que les effets des réductions, des liquidations et des transferts des régimes de retraites à prestations définies.

Le résultat net normalisé correspond au résultat net (part du Groupe) corrigé des impacts des éléments reconnus en « autres produits et charges opérationnels », net d’impôt calculé sur la base du taux effectif d’impôt. Le résultat normalisé par action est calculé comme un résultat de base par action, c'est-à-dire hors dilution.

Le free cash-flow organique se définit comme le flux de trésorerie lié à l’activité diminué des investissements en immobilisations incorporelles et corporelles (nets des cessions), des remboursements des dettes de loyers et ajusté des intérêts financiers payés et reçus.

L’endettement net (ou la trésorerie nette) comprend (i) la trésorerie qui figure dans le tableau consolidé des flux de trésorerie et qui est composée de la trésorerie et équivalents de trésorerie (placements à court terme et banques) diminués des découverts bancaires, (ii) les actifs de gestion de trésorerie (actifs présentés séparément dans l’état de la situation financière du fait de leurs caractéristiques), diminués (iii) des dettes financières à court et long terme et tient également compte (iv) de l’impact des instruments de couverture lorsqu’ils se rapportent à des dettes financières, des prêts et emprunts intragroupes, et à des actions propres.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGIONS

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros) Variation 3ème trimestre 2023 3ème trimestre 2024 En données publiées À taux de change constants Amérique du Nord 1 608 1 530 -4,9% -3,9% Royaume-Uni et Irlande 676 690 +2,1% +0,4% France 1 045 1 019 -2,5% -2,5% Reste de l’Europe 1 633 1 646 +0,8% +0,6% Asie Pacifique et Amérique latine 518 492 -5,0% -2,2% TOTAL 5 480 5 377 -1,9% -1,6%





Chiffre d’affaires

(en millions d’euros) Variation 9 mois

2023 9 mois

2024 En données publiées À taux de change constants Amérique du Nord 4 896 4 638 -5,3% -4,9% Royaume-Uni et Irlande 2 062 2 070 +0,4% -1,8% France 3 353 3 264 -2,6% -2,6% Reste de l’Europe 5 105 5 116 +0,2% +0,1% Asie Pacifique et Amérique latine 1 490 1 427 -4,2% -1,9% TOTAL 16 906 16 515 -2,3% -2,3%

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR MÉTIERS

Chiffre d’affaires total*

(en % du Groupe) Variation par rapport au 3ème trimestre 2023

à taux de change constants du chiffre d’affaires total du métier



3ème trimestre 2024 Stratégie & Transformation 9% +6,5% Applications & Technologie 63% -1,2% Opérations & Ingénierie 28% -3,4%





















Chiffre d’affaires total*

(en % du Groupe) Variation par rapport aux 9 mois 2023

à taux de change constants du chiffre d’affaires total du métier



9 mois

2024 Stratégie & Transformation 9% +3,9% Applications & Technologie 62% -2,7% Opérations & Ingénierie 29% -2,3%





1 Dans ces annexes, l’arrondi d’une somme peut être différent de la somme des arrondis.

