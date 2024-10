WORLDLINE : Chiffre d’affaires T3 2024

Chiffre d’affaires du T3 2024

Un chiffre d’affaires consolidé de 1 163 millions d’euros, en baisse de 1,1%

Une croissance sous-jacente qui reste positive dans les activités cœur de Worldline

Croissance organique autour de 5% dans nos activités clés des Services aux Commerçants

Croissance des Services Financiers hors impact exceptionnel d’une ré-internalisation de contrat

Poursuite de l’accélération de la croissance dans Mobilité & Services Web Transactionnels

Un profil de Groupe simplifié

Organisation optimisée grâce à Power24

Base de coûts prête pour l’accélération de la génération de flux de trésorerie disponible

Exécution en cours pour rebondir et recentrer Worldline

Nouveau leadership au sein de la division Services aux Commerçants

Actions managériales déployées pour résoudre les défis spécifiques

Investissements centrés sur les produits à valeur ajoutée et les accélérateurs de croissance

Optimisation du portefeuille sur certains actifs périphériques

Objectifs 2024 confirmés

Croissance organique du chiffre d’affaires d’environ 1%

EBE ajusté d’environ 1,1 milliard d’euros

Flux de trésorerie disponible d’environ 0,2 milliard d’euros

Paris La Défense, 30 octobre 2024 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiement, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2024.

Marc-Henri Desportes, Directeur Général de Worldline, a déclaré : «Nos performances du troisième trimestre sont en ligne avec la tendance observée au cours de l’été et constituent un point de départ pour rebondir et nous recentrer. Le cœur de notre activité reste solide, et l’exécution de Power24 nous assure de démarrer 2025 avec une structure de coûts optimisée.

Nous concentrons nos investissements sur ce cœur de métier solide et le management conduit des actions sur les activités isolées à moindre croissance. Notre objectif est de renouer progressivement avec une croissance du chiffre d'affaires autour de 5% en cours d'année prochaine. L’arrivée de Paul Marriott-Clarke en tant que nouveau responsable des Services aux Commerçants, le lancement de notre solution de paiements intégrés et le déploiement en cours de notre nouvelle co-entreprise CAWL sont des étapes significatives dans cette voie.

Enfin, après dix années de consolidation active dans le secteur des paiements, et dans le but de recentrer notre Groupe, il est temps pour nous d’optimiser notre portefeuille sur certaines activités périphériques qui ne présentent pas de synergies. »



Chiffre d’affaires du T3 2024 par Ligne de Services :

Chiffre d'affaires En millions d'euros T3

2024 T3

2023* Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Ytd T3

2024 Ytd T3

2023* Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Services aux Commerçants 867 865 +0,2% -2,7% 2 525 2 471 +2,2% +0,7% Services Financiers 211 230 -8,3% -8,2% 668 694 -3,7% -3,6% Mobilité & Services Web Transactionnels 85 81 +4,9% +4,9% 259 253 +2,2% +2,2% Worldline 1 163 1 176 -1,1% -3,4% 3 452 3 418 +1,0% -0,2%

* à périmètre et taux de change constants

Le chiffre d'affaires de Worldline au T3 2024 a atteint 1 163 millions d'euros, soit une baisse organique de -1,1%. La croissance dans la division Services aux Commerçants a été légèrement positive malgré un contexte macroéconomique difficile. D'une part l’activité a été résiliente dans certaines zones géographiques clés, et d'autre part elle a été négativement impactée par les résiliations de contrats de commerçants (pleinement finalisées fin T1’24) et par certaines activités en sous-performance pour lesquelles le management a pris des mesures significatives. Dans les Services Financiers, un processus de ré-internalisation lié à une opération de M&A chez un de nos plus grands clients a généré une performance négative exceptionnelle malgré une croissance sous-jacente positive dans l'activité de traitement d'émission et des gains de contrats significatifs dans le paiement instantané. La division Mobilité & Services Web Transactionnels a bénéficié d'une dynamique positive, en particulier en France, tirée par une offre de produits différenciante dans les solutions Contact.

Services aux Commerçants

Le chiffre d’affaires des Services aux Commerçants au T3 2024 a atteint 867 millions d’euros, représentant une croissance organique de +0,2% (environ +5% hors résiliations de contrats de marchands et défis spécifiques) dans un contexte de consommation faible en Europe. Worldline a continué à gagner des parts de marché dans le sud de l’Europe , tandis que l’Europe centrale a enregistré une croissance solide. L’activité peu performante en Australie, dans certains secteurs spécifiques du Online, ainsi que les résiliations de contrats de commerçants qui avaient commencé au T3’23 et finalisées fin T1’24, ont pesé sur la croissance organique globale. La performance par division a été la suivante :

Acquisition Commerçants : croissance sous-jacente dynamique tirée notamment par l’Europe centrale (Allemagne et Suisse) et le sud de l'Europe, bien qu'impactée globalement, comme prévu, par la résiliation de contrats de commerçants et par une activité plus faible en Asie-Pacifique.

Acceptation des Paiements : performance modeste due en particulier à un ralentissement marqué dans les secteurs du voyage et du gaming. Services Numériques : décélération liée notamment à des retards temporaires d'approvisionnement dans les points de vente.







Worldline a continué à signer de nouveaux contrats pendant le trimestre, tels que Appart’City, Emirates, Air Transat, Avantida et CCP.

Services Financiers

Le chiffre d'affaires s’établit à 211 millions d'euros au T3 2024, en contraction organique de

-8,3%. La croissance atteint environ +1% excluant l’impact de la ré-internalisation. La poursuite de la dynamique positive dans le traitement des acquisitions et des émissions a été plus que compensée par l’impact du processus de ré-internalisation exceptionnel dans l'activité de paiements non-cartes. La performance par division a été la suivante :

Activités de traitement des transactions par carte (Traitement Emetteurs et Traitement Acquéreurs) : poursuite de la croissance à environ 5% grâce à la solide contribution des volumes et des nouveaux projets notamment en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas. La pipeline reste solide.

Services Bancaires Numériques : activité plus faible principalement due à la baisse des volumes en France et aux Pays-Bas masquant la demande accrue des clients pour les solutions de sanctions et de surveillance.

Paiements Non-cartes : l'activité a été impactée par la baisse des volumes liée à la

ré-internalisation exceptionnelle d'un grand client, tandis que le reste de l'activité a légèrement progressé grâce notamment à de nouveaux gains de contrats dans les paiements instantanés.





Sur le plan commercial, Worldline a signé de nouveaux contrats avec Anadolubank Nederland N.V., Bank of China (Hong Kong) et British Petroleum (système d’autorisation de carte de flotte).

Mobilité & Services Web Transactionnels

Le chiffre d’affaires de Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 85 millions d’euros, en hausse de 4,9% en organique, tiré principalement par une activité en hausse en France, à la fois dans les Services de Confiance et les Interactions Omnicanales. La performance par division a été la suivante:

Services de Confiance : belle croissance en France grâce à une activité en hausse sur notre espace de travail digital pour l’éducation et en Allemagne portée par notre solution cryptographique pour la santé en ligne et les ventes de matériel de sécurité.

Transport et les Mobilités : en légère décélération avec une activité plus faible dans l’industrie ferroviaire, en partie compensée par une augmentation des volumes de billetterie en France. Interactions Omnicanales : forte croissance soutenue par des volumes en hausse et des livraisons de projets.







En termes de développement commercial, deux grandes entreprises ont prolongé leur partenariat avec la solution Contact de Worldline : le Groupe BNP Paribas et Diot-Siaci.

Un profil de Groupe simplifié

La réorganisation Power24 a été entièrement réalisée au T3, comme prévu.

Les coûts de mise en œuvre resteront inchangés à 250 millions d'euros et nous confirmons les économies de coûts de 220 millions d'euros au minimum en base annuelle en 2025.

Parallèlement, nous mettons en œuvre des actions structurelles pour améliorer notre génération de trésorerie, avec une attention particulière à la priorisation aux investissements de croissance et à la diminution continue des coûts d'intégration et de rationalisation. Ces actions constituent une base solide pour l'accélération de la génération de trésorerie libre de Worldline dans les années à venir.

Exécution en cours pour rebondir et recentrer Worldline

Nouveau leadership pour les Services aux Commerçants

Le 7 octobre 2024, Worldline a annoncé la nomination de Paul Marriott-Clarke pour diriger les Services aux Commerçants. M. Marriott-Clarke apporte une vaste expertise dans le monde de la banque et des paiements. Il a dernièrement dirigé l'activité Client & Digital chez Barclays UK, où il a piloté la transformation numérique de la banque, faisant évoluer l'organisation vers un modèle agile et centré sur le client. Il avait auparavant occupé les fonctions de DG de PayPal Europe et de directeur commercial de PayPal pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique.

M. Marriott-Clarke dirigera les Services aux Commerçants qui a été restructuré en une organisation plus axée sur le client et une approche par marchés de référence, à savoir les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. La nouvelle équipe de direction se concentrera sur le déploiement d’une offre de produits différenciée adaptée aux besoins spécifiques des clients afin d'accélérer la croissance organique des revenus.

Actions managériales en place pour résoudre les défis spécifiques

L’activité de Services aux Commerçants de Worldline a été impactée par des défis spécifiques, en particulier dans les secteurs du voyage et du gaming en ligne ainsi qu’en Asie-Pacifique, pour lesquels le management a mis en œuvre des plans d’action.

En Australie, l’activité est en-dessous de nos attentes. Une nouvelle équipe de direction a été mise en place et a commencé à redresser l’activité. Des mesures de repricing sont mises en œuvre en accord avec le partenaire bancaire local de Worldline pour tenir compte des augmentations de nos coûts et de sécuriser un retour à la croissance au T4.

Dans l’activité Online, le chiffre d'affaires a été freiné notamment par une baisse de la demande dans les secteurs du voyage et du gaming. Par conséquent, des actions dédiées ont été mises en place comme par exemple un travail en profondeur pour accélérer l’intégration des clients, se traduisant notamment par la montée en puissance des volumes de clients existants tels que Google ou Turkish Airlines. Comme indiqué précédemment, l’impact des résiliations de contrats de commerçants (130 millions d’euros maximum sur le chiffre d’affaires annuel) n’aura plus d’effet sur la croissance publiée d’ici la fin du T1’25 et avec déjà un impact moindre au T4’24.







Investissements axés sur les produits à valeur ajoutée et les accélérateurs de croissance

Pour assurer le rebond de la croissance de Worldline, nous accélérons les efforts déjà entrepris pour lancer de nouveaux produits ciblant de nouveaux secteurs verticaux ou canaux de distribution, tout en renforçant les réseaux de distribution bancaire par le biais de partenariats.

Concernant le lancement de nouveaux produits, alors que le Groupe continue d’étendre avec succès sa solution Tap-on-Mobile, de nouvelles offres ont été lancées pour s’adresser à de nouveaux secteurs verticaux et canaux de distribution, notamment :

Tirant parti du partenariat avec OPP, Worldline a lancé une solution de paiement intégré innovante en Europe pour les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et les marketplaces. Associé aux 50 années d'expertise de Worldline dans le domaine des paiements, OPP offrira une nouvelle solution couvrant l’ensemble de l’écosystème du paiement en ligne, de l’acceptation à l’échelle mondiale aux capacités complètes d’acquisition. La solution est facile à utiliser et à intégrer, flexible, entièrement conforme aux réglementations européennes, notamment le RGPD, sécurisée et propose une gamme complète de fonctionnalités à valeur ajoutée. Résultat d'une solution combinée entre les Services aux Commerçants et les Services Financiers, Worldline a lancé "Bank Transfer by Worldline", une nouvelle méthode de paiement de compte à compte, disponible dans 14 pays européens d'ici fin 2024.



En ce qui concerne nos réseaux de distribution bancaire, la mise en œuvre de la feuille de route du Groupe s'est poursuivie pour ouvrir de nouveaux marchés (CAWL en France) ou pour renforcer nos positions sur les nouveaux marchés, comme l’Italie où nous continuons de croître à plus de 20%.

Le développement du partenariat stratégique de Worldline en France avec la mise en place opérationnelle de CAWL, notre coentreprise avec le Crédit Agricole, est entièrement en phase avec les objectifs et nous avons confirmé sa date de mise en service pour 2025. Worldline a poursuivi son expansion géographique en 2024, notamment en Italie. Le partenariat avec CCB signé au T1’24 représente un développement stratégique qui prendra de l'ampleur début 2025 avec la migration complète d'environ 60 000 commerçants sur la plateforme Worldline. Nous poursuivrons notre développement en Italie, un marché très prometteur et l’un de nos plus grands contributeurs de croissance.



Optimisation du portefeuille sur certains actifs périphériques

Après une décennie de consolidation active du paysage des paiements en Europe, la direction et le Board de Worldline évaluent actuellement la pertinence de certains actifs périphériques dans le portefeuille, ayant notamment la particularité de ne pas offrir suffisamment de synergies avec les autres activités du Groupe.

Cette analyse est motivée par le recentrage stratégique du Groupe, avec un objectif d'exécution ordonnée pour générer de la valeur pour les actionnaires.

Ensemble des objectifs 2024 confirmés

Croissance organique du chiffre d’affaires d’environ 1%.

EBE ajusté d’environ 1,1 milliard d'euros.

Flux de trésorerie disponible d’environ 0,2 milliard d’euros.





Annexes

RÉCONCILIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2023 STATUTAIRE AVEC LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU DU TROISIEME TRIMESTRE 2023 À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Pour l’analyse des performances du Groupe, le chiffre d’affaires du T3 2023 à périmètre et taux de change constants ci-dessous par Ligne de Services :

Chiffre d'affaires En millions d'euros T3 2023 Effet de périmètre** Effet des taux de change T3 2023* Services aux Commerçants 868 -0,5 -3,2 865 Services Financiers 232 -2,7 +0,3 230 Mobilité & Services Web Transactionnels 81 +0,0 +0,3 81 Worldline 1 182 -3,2 -2,6 1 176 * à périmètre constant et taux de change moyens de septembre 2024 ** aux taux de change moyens de décembre 2023

Les effets de change au T3 ont principalement été liés à l’appréciation du Franc Suisse et à la dépréciation de la Livre Turque. Les effets de périmètre sont liés majoritairement à un ajustement de périmètre dans les Services Financiers.

PRO FORMA 2023

Pro forma 2023 à périmètre constant est présenté ci-dessous (par Ligne de Services) :

2023 T1* T2** S1** T3*** Ytd T3*** T4*** S2*** FY*** En millions d'euros Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Services aux Commerçants 757 849 1 606 865 2 471 850 1 715 3 321 Services Financiers 229 235 464 230 694 245 475 939 Mobilité & Services Web Transactionnels 84 88 172 81 253 90 171 343 Worldline 1 070 1 172 2 242 1 176 3 418 1 185 2 361 4 603 En millions d'euros EBE ajusté EBE ajusté EBE ajusté Services aux Commerçants 400 448 848 Services Financiers 125 148 273 Mobilité & Services Web Transactionnels 24 24 48 Coûts centraux -30 -29 -59 Worldline 518 591 1 109 En % du chiffres d'affaires EBE ajusté % EBE ajusté % EBE ajusté % Services aux Commerçants 24,9% 26,1 25,5% Services Financiers 26,9% 31,2 29,1% Mobilité & Services Web Transactionnels 13,7% 14,2 13,9% Coûts centraux -1,3% -1,2% 1,3% Worldline 23,1% 25,0% 24,1%

*aux taux de change moyens de mars 2024 pour l'année en cours

**aux taux de change moyens de juin 2024 pour l'année en cours

***aux taux de change moyens de septembre 2024 pour l'année en cours

Principales composantes des effets de périmètre sur le proforma 2023 :

Ajout de Banco Desio sur 3 mois (intégrées sur 9 mois en 2023 statutaire)

Ajustement du périmètre au sein de la division des Services Financiers au troisième trimestre 2024.

TABLEAUX DE RÉCONCILIATION

RÉCONCILIATION ENTRE LE CHIFFRE D'AFFAIRES PUBLIÉ ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES NET NET

Chiffre d'affaires En millions d'euros T3 2024

Publié Frais schémas & partenaires T3 2024

Net Net T3 2023 Publié* Frais schémas & partenaires T3 2023

Net Net Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Services aux Commerçants 867 -238 629 865 -218 647 +0,2% -2,7% Services Financiers 211 -2 209 230 -3 227 -8,3% -8,2% Mobilité & Services Web Transactionnels 85 85 81 81 +4,9% +4,9% Chiffre d'affaires 1 163 -240 923 1 176 -221 955 -1,1% -3,4% * à périmètre et taux de change constants Chiffre d'affaires En millions d'euros Ytd T3 2024

Publié Frais schémas & partenaires Ytd T3 2024

Net Net Ytd T3 2023

Publié Frais schémas & partenaires Ytd T3 2023

Net Net Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Services aux Commerçants 2 525 -660 1 865 2 471 -618 1 853 +2,2% +0,7% Services Financiers 668 -7 661 694 -8 685 -3,7% -3,6% Mobilité & Services Web Transactionnels 259 259 253 253 +2,2% +2,2% Chiffre d'affaires 3 452 -666 2 785 3 418 -626 2 792 +1,0% -0,2% * à périmètre et taux de change constants

Frais schémas & partenaires : Schémas internationaux + commissions aux partenaires PM03

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

26 février 2025 Résultats 2024





A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

