Alation erweitert Data Intelligence auf Google Chrome, um schnellere Self-Service-Analysen im gesamten Unternehmen zu ermöglichen

REDWOOD CITY, Kalifornien, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc., das Unternehmen für Data Intelligence, stellte heute Alation Anywhere für Google Chrome vor, um die kontextbezogene Datenerfassung zu optimieren und den Nutzern die Möglichkeit zu geben, innerhalb von Chrome auf Datenintelligenz zu reagieren. Die Erweiterung ermöglicht es Nutzern, nahtlos nach wichtigen Metadaten von Alation zu suchen, eine Vorschau anzuzeigen und diese abzurufen, ohne den Browser verlassen zu müssen, und so vertrauenswürdige, kontrollierte Daten an dem Punkt zu liefern, an dem sie benötigt werden, um in Echtzeit unternehmensweite Entscheidungen zu treffen und die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen. Diese Erweiterung ist die neueste Ergänzung zu Alation Anywhere, die Datenintelligenz in Slack, Microsoft Teams, Excel und Google Sheets integriert.

Das ständige Wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen und Tools vergeudet Zeit und wertvolle Ressourcen und erschwert den Zugang zu zuverlässigen Daten für sichere Entscheidungen. Laut Harvard Business Review kann dieses häufige Umschalten – durchschnittlich fast 1.200 Mal pro Tag – die Beschäftigten fast fünf Arbeitswochen pro Jahr oder fast vier Stunden pro Woche kosten, weil sie sich neu orientieren müssen. Ohne eine einzige Quelle der Wahrheit müssen Datenbenutzer oft ihre Anwendungen auf Chrome laufen lassen, um relevante Daten zu finden, die über verschiedene Systeme verstreut sind. Diese Ineffizienzen verlangsamen die Entscheidungsfindung, führen zu Fehlern und verzögern die Wertschöpfung von Daten- und KI-Initiativen.

Alation Anywhere löst diese Herausforderungen durch die nahtlose Integration von Datenintelligenz in die täglichen Tools, auf die sich Wissensarbeiter verlassen – dazu gehört auch Chrome. Die neue Erweiterung zeigt wichtige Dateninformationen wie Definitionen von Geschäftsbegriffen, Metadatenvorschauen und Datenbankdetails direkt im Browser an, sodass ein Wechsel von Chrome nicht mehr erforderlich ist. Durch die Bereitstellung zuverlässiger, kontextbezogener und aktueller Daten, wann und wo immer sie benötigt werden, können Nutzer in Unternehmen effektiver zusammenarbeiten, Daten effizienter analysieren und fundierte Entscheidungen treffen. So werden z. B. Anwendungen wie Snowsight von Snowflake, Looker und Power BI häufig von Wissensarbeitern eingesetzt. Mit der neuen Erweiterung erhalten Nutzer eine Seite-an-Seite-Darstellung der Datenbestände und der zugehörigen Metadaten von Alation, was die Zeit bis zum Erkenntnisgewinn verkürzt und eine kollaborative Datenkultur im gesamten Unternehmen fördert.

„Wir sind gespannt, wie Alation Anywhere für Google Chrome unsere Datennutzung beschleunigen wird“, sagt Kazuaki Ideguchi, Manager der Abteilung Data Platform, NTT DOCOMO. „Jetzt können unsere Datenanalysten die Datendefinitionen direkt auf demselben Bildschirm überprüfen, während sie SQL-Abfragen in Snowsight schreiben. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie Alation weiterhin diese wertvollen Funktionen zur Produktivitätssteigerung liefert.“

„Unternehmen sind heute mit einer Flut von Daten aus unzähligen Quellen konfrontiert, was zu einer noch nie dagewesenen Komplexität bei der Verwaltung ihrer Datenumgebungen führt“, sagt Diby Malakar, VP of Product Management bei Alation. „Die Erweiterung Alation Anywhere für Google Chrome geht diese Herausforderung direkt an, indem sie vertrauenswürdige und kontrollierte Daten direkt in den Browser des Nutzers liefert. Sie ermöglicht es den Teams, Daten sofort zu finden, zu verstehen und darauf zu reagieren, ohne ihre Arbeitsabläufe zu unterbrechen. Es ist nicht nur ein Produktivitätswerkzeug, sondern ein wichtiges Instrument, das die Entscheidungsfindung beschleunigt, Fehler reduziert und in der heutigen dezentralisierten, datengesteuerten Welt zu aussagekräftigen Geschäftsergebnissen führt.“

Zu den wichtigsten Vorteilen der Erweiterung Alation Anywhere für Google Chrome gehören die folgenden:

Unkomplizierte Datenermittlung: Mit Intelligent Search können Teams vertrauenswürdige Daten und BI-Assets durch natürlichsprachliche Suche sofort finden. Dadurch wird der Zugriff auf die Daten im gesamten Unternehmen demokratisiert, sodass die Nutzer auch ohne Spezialkenntnisse schnell die relevanten Datenbestände finden können. Die Erweiterung steigert die Produktivität durch die Bereitstellung der richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt und ermöglicht so schnellere und fundiertere Entscheidungen.

Automatisierte Metadatenvorschau : Die Erweiterung steigert die Produktivität durch automatisierte, parallele Voransichten von Datenbeständen in den Dashboards Snowsight von Snowflake, Looker und Power BI zusammen mit den umfangreichen Metadaten von Alation. So können Datenteams beispielsweise direkt in Snowsight, Looker und Power BI auf wertvollen Kontext wie Datenqualitätskennzeichen und Beschreibungen zu einem Datenbestand zugreifen. Mit dieser umfassenden Ansicht können Nutzer kontextbezogene Metadaten wie Schemata, Tabellen und BI-Objekte untersuchen, ohne Chrome zu verlassen. Die Erweiterung unterstützt eine bessere Entscheidungsfindung durch die Rationalisierung von Arbeitsabläufen, die Verbesserung der Datengenauigkeit, die Reduzierung von Fehlern und die Gewährleistung, dass sich Teams auf zuverlässige und kontrollierte Daten verlassen können.

Nahtloser Zugriff auf Glossardefinitionen: Nutzer können direkt in Chrome schnell nach standardisierten Organisationsbegriffen suchen und diese verstehen. So kann beispielsweise ein Analyst, der an einem Bericht oder einer PowerPoint-Präsentation arbeitet, mit wenigen Klicks im Alation-Glossar organisatorische Begriffe klären. Durch die sofortige Verfügbarkeit von Glossardefinitionen können Teams die Konsistenz von Berichten, Präsentationen und täglichen Aufgaben sicherstellen, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen.



Weitere Informationen finden Sie im Blog „Alation Anywhere für Chrome: Datenintelligenz, wo immer Sie sind“.

Die Erweiterung Alation Anywhere für Google Chrome ist über die interne Add-on-Seite von Alation und über den Chrome Marketplace erhältlich.

