SPIE - Communiqué de presse - Information trimestrielle au 30 septembre 2024

Cergy, le 31 octobre 2024

Forte croissance organique sur les neuf premiers mois (+4,4 %) et solide au T3 (+1,7 %)

Production sur les neuf premiers mois de 2024 : 7 130,7 millions d’euros, en hausse de +13,9 % par rapport à la même période en 2023 (dont +4,4 % en organique et +9,4 % de contribution des acquisitions bolt-on)

Production au T3 2024 en progression de +13,1 %, dont +1,7 % de croissance organique : Très bonne performance en Allemagne et aux Pays-Bas alors que la France est restée sur un niveau particulièrement solide Faible activité sur le segment Central Europe en raison d’un phasage de contrats en Pologne ainsi que d’une base de comparaison particulièrement élevée en Suisse Après la contribution exceptionnelle d’une opération de maintenance de type shutdown au 1 er semestre 2024, Global Services Energy revient sur des niveaux de croissance organique plus normatifs avec une base de comparaison demeurant extrêmement élevée

Les tendances de fond, principalement liées à la transition énergétique, continuent de soutenir nos marchés qui restent ainsi très solides ; et comme attendu, notre topline reflète une inflation moindre dans notre structure de coûts

Contribution significative de nos acquisitions bolt-on, créatrices de valeur

La contribution des acquisitions bolt-on sur les neuf premiers mois de 2024 s’est élevée à 578,2 millions d’euros

Depuis le début de l’année, le total de production annualisée acquise est d’environ 432 millions d’euros, dont 320 millions d’euros en Allemagne

Nous continuons d’alimenter un riche pipeline d’opportunités dans nos géographies

Comme attendu, les importantes dépenses d’investissement liées aux opérations M&A sur 2024 (environ 0,9 milliard d’euros) entraîneront une augmentation du ratio d’endettement financier cette année. Ce ratio restera toutefois bien dans la limite fixée par notre stricte discipline financière

Objectif de marge d’EBITA 2024 revu à la hausse

- Marge d’EBITA : au moins 7.1 % de la production (progression minimum de +40 pb par rapport à 2023)

(Précédemment : « Marge d’EBITA : au moins 7 % de la production (progression minimum de +30 pb par rapport à 2023) »)

- Poursuite de la croissance organique, à un rythme inférieur à celui de 2023. Croissance organique solide attendue au T4

(Précédemment : « Poursuite de la croissance organique, à un rythme inférieur à celui de 2023. »)

- Poursuite d’une stratégie M&A dynamique fondée sur des acquisitions bolt-on, qui restent au cœur du modèle économique de SPIE

(inchangé)

- Taux de distribution du dividende proposé maintenu autour de 40 % du résultat net ajusté1, part du Groupe

(inchangé)





Journée Investisseurs 2025

Date : vendredi 7 mars 2025 (matin)

Lieu : Paris





Gauthier Louette, Président-directeur général, a déclaré : « SPIE a enregistré une forte croissance organique sur les neuf premiers mois de l’année 2024. Cette dynamique continue d’être soutenue par des tendances structurelles comme la décarbonation, l’électrification et les solutions d’efficacité énergétique. Dans ce contexte, notre positionnement stratégique nous permet de répondre à l’accélération des activités de Transmission & Distribution et nous assure une excellente visibilité.

Alors que nous constatons, manifestement, une inflation moindre de nos coûts reflétée dans notre production, nous continuons de bénéficier d’un réel pricing power qui, combiné à un effet mix favorable et à notre qualité d’exécution reconnue, nous permet de poursuivre l’augmentation de notre marge. Cela démontre une fois encore la forte valeur ajoutée de nos solutions et le caractère hautement essentiel de nos services.

SPIE a été particulièrement active en matière d’acquisitions bolt-on et dispose d’un riche portefeuille d'opportunités dans les pays où le Groupe est présent. Les dernières acquisitions ont renforcé le profil de croissance rentable de SPIE, qui entend poursuivre sa stratégie d’acquisitions bolt-on ciblées pour continuer à déployer le modèle SPIE tout en observant une grande discipline en matière de levier d’endettement financier.

Dans le contexte macroéconomique actuel, SPIE présente un profil d’activité résilient et agile lui permettant de tirer parti des tendances structurelles liées à la transition énergétique. Alors que nous poursuivons l’exécution de notre stratégie, nous révisons à la hausse notre objectif de marge d’EBITA pour l’année à au moins 7.1 % de la production, traduisant une croissance de l’EBITA de plus de 20 %. »





Conférence téléphonique pour les investisseurs et analystes

Date: Jeudi 31 octobre 2024

9h00 (CET) – 8h00 (GMT)

Intervenants :

Gauthier Louette, Président-directeur général

Jérôme Vanhove, Directeur administratif et financier

Informations de connexion:

France: +33 (0) 1 70 37 71 66

UK: +44 (0) 33 0551 0200

USA: +1 786 697 3501

Mot de passe: SPIE

Webcast: https://channel.royalcast.com/lan d ingpage/spie/20241031_1/









Pièce jointe