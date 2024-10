Sanoma Oyj, pörssitiedote, 31.10.2024 klo 8.30

Sanoma Oyj, osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2024: Tammi–syyskuun operatiivinen liikevoitto parani hyvän vuosineljänneksen tukemana

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman osavuosikatsauksesta ajalta 1.1.–30.9.2024. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Q3 2024

Konsernin liikevaihto oli 540,0 milj. euroa (2023: 580,3). Learningin liikevaihtoon vaikutti pääasiassa heikosti kannattavien jakelusopimusten suunniteltu lopettaminen Hollannissa ja Belgiassa, kun taas Espanjan myynnin laskua tasoitti suurelta osin kasvu muilla oppimateriaalimarkkinoilla. Media Finlandin liikevaihto laski hieman lähinnä viimeaikaisten pienten yritysmyyntien seurauksena. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -6 % (2023: 6 %).

Konsernin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli 170,0 milj. euroa (2023: 179,4). Learningin tulosta heikensi Espanjan alhaisempi myynti. Tulos parani Media Finlandissa.

Liikevoitto laski 116,9 milj. euroon (2023: 146,7). Lasku johtui pääasiassa 28 milj. euron arvonalentumisista, jotka liittyivät suurelta osin heikosti kannattavien jakelusopimusten suunniteltuun lopettamiseen Hollannissa ja Belgiassa. Niiden seurauksena vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kasvoivat -43,9 milj. euroon (2023: -22,3). Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 9,3 milj. euroa (2023: 10,4).

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli vakaa 0,70 euroa (2023: 0,70).

Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (2023: 0,59).

Konsernin näkymiä vuodelle 2024 on täsmennetty: Vuonna 2024 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,32–1,34 mrd. euroa (2023: 1,4). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 170–180 milj. euroa (2023: 175).

Sanoma laski 5.9.2024 liikkeeseen 150 milj. euron 3-vuotisen sosiaalisen joukkovelkakirjalainan. Sanoman 2.9.2024 julkaiseman sosiaalisten joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen mukaisesti varoilla rahoitetaan tai jälleenrahoitetaan menoja, joilla pyritään parantamaan välttämättömien oppimateriaalien ja koulutuksen saatavuutta.

Sanoma ilmoitti 28.8.2024, että korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt yhtiölle valituslupaa koskien hallinto-oikeuden päätöstä, joka liittyi Sanoma Media Finland Oy:n huhtikuussa 2021 verotuksen oikaisulautakunnalta saamaan, vuosia 2015–2018 koskeneen verotarkastuksen jälkeen annettuun arvonlisäverojen maksuunpanopäätökseen. Päätöksellä ei ole vaikutusta Sanoman taloudelliseen tulokseen tai rahavirtaan, koska arvonlisäverovaade on maksettu vuosina 2021–2022 ja kirjattu tulokseen vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä.

Q1– Q3 2024

Konsernin liikevaihto oli 1 103,4 milj. euroa (2023: 1 139,4). Learningin liikevaihtoon vaikutti pääasiassa heikosti kannattavien jakelusopimusten suunniteltu lopettaminen Hollannissa ja Belgiassa. Media Finlandin liikevaihto laski hieman, mikä johtui pääasiassa viimeaikaisista pienistä divestoinneista. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -2 % (2023: 3 %), ollen Learningissa -3 % ja Media Finlandissa 0 %.

Konsernin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja kasvoi 207,3 milj. euroon (2023: 202,4). Tulos oli suhteellisen vakaa Learningissä ja parani Media Finlandissa digitaalisen tilaus- ja mainosmyynnin kasvun sekä alhaisempien paperikustannusten ansiosta.

Liikevoitto kasvoi 128,7 milj. euroon (2023: 103,2). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät laskivat -50,8 milj. euroon (2023: -68,0) huolimatta kolmannen vuosineljänneksen korkeammista arvonalentumisista ja uudelleenjärjestelykuluista, sillä vertailukauteen sisältyi 36 milj. euron arvonlisäverovaatimuksiin liittynyt kirjaus Media Finlandissa. Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 27,7 milj. euroa (2023: 31,3).

Operatiivinen osakekohtainen tulos kasvoi 0,68 euroon (2023: 0,61).

Osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (2023: 0,26).

Vapaa rahavirta parani merkittävästi 76,7 milj. euroon (2023: 34,6). Parannusta vauhdittivat osittain Solar-ohjelman vetämät alhaisemmat investoinnit sisällöntuotantoon sekä alhaisemmat TV:n ohjelmaoikeusinvestoinnit. Sitä tukivat myös aktiivisena jatkunut käyttöpääoman hallinta koko liiketoiminnassa.

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,4 (2023: 2,8), mikä on pitkän aikavälin tavoitetasolla (alle 3,0).

Varsinainen yhtiökokous päätti 17.4.2024, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta (2023: 0,37). Osinko maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,13 euroa, maksettiin 26.4. Toinen erä, 0,13 euroa, maksettiin 24.9. ja kolmas erä, 0,11 euroa, maksetaan 5.11.

Tammikuussa 2024 Sanoma julkisti kaksi pientä yritysmyyntiä: Starkin Learningissa ja Netwheelsin Media Finlandissa.





Näkymät vuodelle 2024 (täsmennetty)

Vuonna 2024 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,32–1,34 mrd. euroa (2023: 1,4). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 170–180 milj. euroa (2023: 175).

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että

Suomen mainosmarkkina laskee hieman, ja

konsernin toimintamaiden taloudet kehittyvät suhteellisen vakaasti.

Näkymät vuodelle 2024 (annettu 7.2.2024)

Vuonna 2024 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,29–1,34 mrd. euroa (2023: 1,4). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 160–180 milj. euroa (2023: 175).

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että

Suomen mainosmarkkina laskee hieman, ja

konsernin toimintamaiden taloudet kehittyvät suhteellisen vakaasti

Toimitusjohtaja Rob Kolkman:

"Kolmas vuosineljännes oli hyvä sekä Learningissä että Media Finlandissa, mikä yhdessä ensimmäisen vuosipuoliskon vahvan tuloksemme kanssa johti operatiivisen liikevoiton (ilman hankintamenojen poistoja) kasvuun ja vahvaan vapaaseen kassavirtaan tammi–syyskuussa.

Kolmas vuosineljännes on aina tärkeä sesonki Learningissä. Tänä vuonna se näkyi luvuissamme odotettuna liikevaihdon laskuna, mikä johtui heikosti kannattavien jakelusopimusten lopettamisesta Hollannissa ja Belgiassa suunnitelmiemme mukaisesti. Oppimateriaaliliiketoiminnassa hiljaisemmasta opetussuunnitelmakaudesta johtuva liikevaihdon lasku Espanjassa oli odotustemme mukainen, ja kasvu muilla oppimateriaalimarkkinoilla, erityisesti Puolassa ja Hollannissa, ylitti sen. Italiassa käyttäjät siirtyivät onnistuneesti Sanoman uudelle My digital book -alustalle, johon kirjautui jo lähes puoli miljoonaa opiskelijaa ja opettajaa. Orgaaninen kasvumme oli suurelta osin oppimateriaaliliiketoiminnassa toteutettujen keskimääräistä korkeampien hinnankorotusten ansiota. Koska kustannusinflaatio toimintamarkkinoillamme on suurelta osin normalisoitunut, odotamme myös hinnankorotusten pääosin normalisoituvan jatkossa. Olemme tyytyväisiä Learningin tuloskehitykseen ja odotamme edelleen vuoden 2024 kannattavuuden pysyvän vuoteen 2023 verrattuna vakaana.

Solar-ohjelman toteutus on jatkunut suunnitelmiemme mukaisesti läpi vuoden. Jatkamme opetussuunnitelmauudistuksen jälkeistä optimointia Espanjassa, ja myös äskettäin perustettujen teknologiakeskusten toiminta on päässyt vauhtiin. Kasvaneen mittakaavamme ja Solar-ohjelman tukemana odotamme saavuttamamme Learningin 23 %:n pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen (operatiivinen liikevoittomarginaali ilman PPA:ta) vuoteen 2026 mennessä.

Media Finlandissa sekä digitaalisen tilaus- että mainosmyynnin hyvä kehitys jatkui. Digitilausten kasvua tuki Ruutu+ -suoratoistopalvelun kasvu, jota vauhdittivat vuonna 2023 alkaneet kumppanuudet. Olemme iloisia siitä, että digimainonnan jatkuva kasvu kompensoi printtimainonnan odotetun, pidemmän aikavälin laskevan trendin vaikutusta. Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja parani edelleen hieman alhaisempien paperi- ja painokustannusten tukemana. Odotamme edelleen Suomen mainosmarkkinan laskevan kokonaisuudessaan hieman tänä vuonna.

Konsernin vapaa rahavirta parani merkittävästi. Parannusta vauhdittivat osittain Solar-ohjelman vetämät alhaisemmat investoinnit sisällöntuotantoon sekä alhaisemmat TV:n ohjelmaoikeusinvestoinnit. Sitä tukivat myös aktiivisena jatkunut käyttöpääoman hallinta koko liiketoiminnassa ja parantunut operatiivinen tulos, erityisesti Media Finlandissa. Taseemme vahvistaminen etenee hyvin. Nettovelkamme ja velkaantuneisuutemme paranivat vertailukaudesta ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli selvästi pitkän aikavälin tavoitetasolla eli alle 3,0.

Syyskuussa julkaisimme ensimmäisen sosiaalisten joukkovelkakirjalainojen viitekehyksemme ja laskimme liikkeeseen 150 milj. euron 3-vuotisen sosiaalisen joukkovelkakirjalainan ensimmäisenä yhtiönä Suomessa. Sanoman sosiaalisten joukkovelkakirjalainojen viitekehys korostaa oppimisliiketoimintamme ainutlaatuista positiivista yhteiskunnallista vaikutusta ja tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden tukea koulutuksen saatavuutta sijoittamalla Sanomaan. Sosiaalisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku ja 300 milj. euron syndikoidun luottolimiittimme maturiteetin pidentäminen suurimmalta osin vuodella marraskuuhun 2027 pidensi ulkoisen velan keskimaturiteettia merkittävästi ja monipuolisti rahoituslähteitämme. Kolmannen vuosineljänneksen aikana tuloksemme kahdessa keskeisessä vastuullisuusluokituksessa, ISS Corporate Ratingissa ja S&P Global Corporate Sustainability Assessmentissa, paranivat ja olemme nyt molemmissa toimialamme johtavalla tasolla.

Tammi–syyskuun hyvän tuloksen jälkeen olemme tarkentaneet vuoden 2024 näkymiemme vaihteluvälejä alkuperäisten vaihteluvälien yläpäähän. Vuoden 2024 jälkeen heikosti kannattavien jakelusopimusten päättyminen Hollannissa ja Belgiassa vaikuttaa edelleen negatiivisesti Learningin liikevaihdon kehitykseen. Media Finlandissa odotamme digitilausmyynnin hyvän kasvun jonkin verran hidastuvan suomalaisten kuluttajien epävarmuuden jatkumisen ja vaativampien vertailulukujen takia sekä mainosmarkkinoiden epävarmuuden jatkuvan. Erityisesti Solar-ohjelman ansiosta odotamme vuoden 2024 vapaan rahavirran paranevan edelliseen vuoteen verrattuna ja saman trendin jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2024 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana olemme edenneet hyvin Learningissä ja parantaneet kannattavuuttamme Media Finlandissa, vahvistaneet tasettamme, saattaneet päätökseen pitkäaikaisen rahoituksemme uudelleenrahoituksen ja luoneet vahvaa vapaata rahavirtaa. Keskitymme edelleen toteuttamaan vuosien 2024–2026 strategisia painopistealueitamme, jotka ovat 1) Learningin and Media Finlandin kannattavuuden parantaminen, 2) liiketoiminnan kasvattaminen orgaanisesti ja pienempien, nykyisillä toiminta-alueilla tapahtuvien yritysostojen kautta, sekä 3) taseen vahvistaminen. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia tiimejämme hyvästä tuloksestamme ja asiakkaidemme tukemisesta parhaalla mahdollisella tavalla."

Avainlukuja

milj. euroa Q3 2024 Q3 2023 Muutos Q1–Q3

2024 Q1–Q3

2023 Muutos 2023 Liikevaihto 540,0 580,3 -7 % 1 103,4 1 139,4 -3 % 1 392,9 Operatiivinen käyttökate 1) 211,8 220,9 -4 % 337,4 330,5 2 % 358,3 prosentti 1) 39,2 % 38,1 % 30,6 % 29,0 % 25,7 % Operatiivinen liikevoitto

ilman hankintamenojen poistoja 2) 170,0 179,4 -5 % 207,3 202,4 2 % 175,4 prosentti 2) 31,5 % 30,9 % 18,8 % 17,8 % 12,6 % Liikevoitto 116,9 146,7 -20 % 128,7 103,2 25 % 51,7 Tilikauden tulos 84,0 99,7 -16 % 80,8 48,7 66 % 4,1 Vapaa rahavirta 134,8 118,5 14 % 76,7 34,6 121 % 105,1 Omavaraisuusaste 3) 40,8 % 39,5 % 42,5 % Nettovelka 615,5 691,4 -11 % 639,7 Nettovelan suhde

oikaistuun käyttökatteeseen 2,4 2,8 -14 % 2,8 Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1) 0,70 0,70 1 % 0,68 0,61 11 % 0,39 Osakekohtainen tulos,

euroa 0,50 0,59 -16 % 0,45 0,26 72 % -0,03 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 0,82 0,73 14 % 0,47 0,21 121 % 0,64 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 4 858 5 141 -5 % 5 119 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 4 751 5 095 -7 % 5 017



1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja

3) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 186,1 milj. euroa kaudella Q1–Q3 2024 (2023: 174,1).

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 11.00 Sanomatalossa, Flik Studio Eliel, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Rob Kolkman ja talousjohtaja Alex Green.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/q3-2024.

Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse. Puhelimitse esitettäviä kysymyksiä varten osallistujan on rekisteröidyttävä osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50051376. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Halutessaan esittää kysymyksiä osallistujan on näppäiltävä puhelimestaan *5 liittyäkseen jonoon.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli n. 1,4 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Liite