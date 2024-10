Delårsrapport 3. kvartal 2024 (kun på engelsk)

Vedhæftet delårsrapport for 3. kvartal 2024 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Vincent Clerc, udtaler:

”I tredje kvartal har vi igen støttet vores kunder gennem en turbulent og uforudsigelig periode. Vi har fastholdt et skarpt fokus på profitabel vækst og optimering af driften gennem omkostningsstyring, produktivitetsforbedringer og effektiv udnyttelse af vores aktiver, hvilket afspejles i resultaterne på tværs af forretningen. I Logistics & Services førte vores målrettede indsats til løbende forbedret margin og genvundet vækstmomentum. I vores havneforretning har vi yderligere løftet en allerede stærk performance, og ved at udnytte vores hub-terminaler og investere i øget kapacitet håndterede vores Ocean-team de massive forstyrrelser i ocean-netværket og formåede samtidig at optimere omkostningerne.”

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521



Vedhæftede filer