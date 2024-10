ASi Ekspress Grupp aktsionäride vastu võetud otsused

ASi Ekspress Grupp juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsused erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta avaldati 09.10.2024 börsi infosüsteemis ja seltsi veebilehel ning 10.10.2024 ajalehes Õhtuleht.

Tähtaegselt, s.o 31. oktoobriks 2024 kella 9.00-ks, andsid aktsionärid 25 494 038 häält ehk 82,35% hääleõiguslikest häältest. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (ÄS § 2991 lg 2), ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

ASi Ekspress Grupp aktsionärid võtsid 31.10.2024 vastu järgmise otsuse.

1. Audiitori valimine perioodiks 01.01.2024.–31.12.2026

Valida ASi Ekspress Grupp audiitoriks perioodiks 01.01.2024–31.12.2026 OÜ KPMG Baltics (registrikood 10096082) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt OÜga KPMG Baltics sõlmitavale lepingule.

Otsuse poolt anti 81,62% hääleõiguslikest häältest.





