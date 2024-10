L’Office de la sécurité économique des chasseurs cris et 16 sociétés d'exploration et d'exploitation minière contribuent 750 000 $ au Fonds de l'Initiative de reconstruction pour les feux de forêt 2023, Baie-James, Québec

QUÉBEC, 31 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil de sécurité économique des chasseurs cris (“OSECC”), et 16 entreprises minières et d’exploration sont heureux d’annoncer leur contribution financière volontaire totalisant 750 000 $ au Fonds d’initiative de reconstruction à la suite des feux de forêt de 2023 (« FIRFF »). Le FIRFF a été créé pour la reconstruction des camps qui ont été incendiés à la suite des dommages importants causés par les feux de forêt en 2023 sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada.

Le FIRFF est un partenariat entre l’OSECC, l’industrie minière et les communautés d’Eeyou Istchee Baie-James. Le FIRFF permettra, à compter de 2025, la reconstruction des camps incendiés et exécutera les travaux en cours sur les terrains de trappe les plus touchés par le Cree Trappers Association. Selon les informations recueillies par CNG Forestry, 11 % du territoire et près de 60 % des secteurs de trappe ont été touchés par les feux de forêt de 2023 sur le territoire.

Normand Champigny, chef de la direction de Corporation Métaux Précieux du Québec déclare :

« Après avoir survolé le territoire où notre entreprise explore et constaté les ravages causés par les incendies, j’ai réalisé qu’il fallait faire quelque chose. Je suis ravi que la OSECC et tant d’entreprises aient accepté de contribuer à cette initiative. Nous espérons que de nombreuses autres organisations contribueront. »

Serge Larivière, directeur général de l’OSECC, déclare que les membres de son conseil d’administration cris et québécois sont fiers de soutenir cette initiative : « Le cœur des activités traditionnelles des Cris est le camp de base – et sans endroit où loger en forêt, il est difficile pour les chasseurs cris de pratiquer leurs activités traditionnelles. Nous sommes fiers d’unir nos forces et d’aider à la gestion et au financement de cette importante initiative ! »

Allan House, directeur financier et directeur général par intérim du Cree Trappers Association, déclare : « La culture et la langue eeyou sont étroitement liées lorsque notre peuple est sur les terres d’Eeyou Istchee et avoir un endroit/une maison au cœur d’Eeyou Istchee est un besoin essentiel pour notre peuple et nos terrains de chasse sont notre foyer. »

La OSECC contribuera à hauteur de 400 000 $ et fournira un soutien administratif. Newmont Éléonore contribuera à hauteur de 50 000 $ et chacune des 15 entreprises suivantes contribuera à hauteur de 20 000 $.

Ressources Bonterra inc.

Exploration Brunswick inc.

Champion Electric Metals inc.

Corporation Lithium Éléments Critiques

Corporation Métaux précieux du Québec

Cygnus Metals Ltd.

Fury Gold Mines Limied

Groupe minier Windfall (maintenant Gold Fields Limited)

Exploration Harfang inc.

Exploration Midland inc.

Patriot Battery Metals

Power Nickel inc.

Exploration Rio Tinto Canada

Ressources Sirios inc.

Troilus Gold Corp.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Normand Champigny, chef de la direction, Corporation des métaux précieux du Québec

nchampigny@qpmcorp.ca

514-979-4746

Serge Larivière, directeur général, Office de sécurité économique des chasseurs cris

Serge.Lariviere@chasseurcri.ca

418.262.0764

Allan A. House, chef de la direction financière/chef de la direction par intérim

allanhouse@ctaoffice.ca

Cree Trappers Association

819.743.9451