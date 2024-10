La ville côtière de Yuyao se démarque en Chine et au-delà, entre pouvoir de persuasion et pouvoir d’influence

YUYAO, Chine, 31 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cœur d’une période complexe en constante évolution, comment les entreprises agissent-elles pour le développement durable ? Le 30 octobre, un événement axé sur l’autonomisation des opérations et développement des entreprises par la philosophie traditionnelle chinoise s’est tenu à Yuyao, une ville située dans la province orientale du Zhejiang, en Chine. L’événement visait à mettre en lumière la marche à suivre pour les entreprises, mais également pour les entités chargées du développement social, dans un contexte soumis à d’importants changements.

Peu d’étrangers connaissent la ville de Yuyao, mais alors que Noël approche, et que beaucoup de gens s’apprêtent à retrouver leurs proches pour savourer de délicieux plats sous la lueur chaleureuse et enchanteresse des guirlandes de Noël, vous serez sans doute surpris d’apprendre que Yuyao a peut-être directement contribué à cette ambiance festive.

En effet, il est très probable que ces mêmes guirlandes de Noël conviviales et étincelantes aient été produites à Yuyao, tout comme les airfryers, fours à air chaud, grils et autres appareils de cuisine utilisés pour préparer tous ces savoureux plats faits maison.

En plus d’abriter les plus grandes et les plus anciennes rizières au monde, et le site de ruines archéologiques d’Hemudu dont l’histoire remonte à environ 7 000 ans, Yuyao est également un acteur important en matière de commerce extérieur.

Selon le Yuyao Municipal People’s Government, la valeur totale des importations et des exportations liées au commerce extérieur de janvier à août a atteint 71,16 milliards de yuans, soit une augmentation de 11,7 % sur un an. Plus précisément, les exportations se sont élevées à 54,82 milliards de yuans, soit une augmentation de 8,5 % par rapport à la même période l’an passé, tandis que les importations ont atteint 16,34 milliards de yuans, soit une hausse de 23,8 % sur un an.

En tant que l’une des trois principales plateformes d’exportation d’appareils électroménagers de Chine, Yuyao exporte continuellement à l’étranger des produits fabriqués en Chine à des prix abordables et de haute qualité, comme des aspirateurs et des fers à repasser, à destination de consommateurs du monde entier.

La confiance que suscitent les produits fabriqués à Yuyao à l’échelle mondiale est étroitement liée à l’économie développée au niveau du comté. Yuyao, l’un des 100 premiers comtés de Chine en matière d’économie, affiche un PIB impressionnant de plus de 150 milliards de yuans. Grâce à son économie solide basée sur l’industrie et à la modernisation continue de ses infrastructures industrielles, la ville se retrouve régulièrement dans le classement des 100 premiers comtés industriels du pays.

La vitalité de l’économie du comté de Yuyao et sa dynamique à l’échelle internationale sont liées à ses entreprises privées, aussi nombreuses que variées. Comptant plus de 180 000 entités de marché et plus de 50 000 entreprises privées, la ville a encouragé une culture d’entreprise commune auprès des entreprises locales, qui valorise l’élargissement de la connectivité et les produits de qualité supérieure.

Dans l’atelier de Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co., Ltd., il est courant de voir des ouvriers actionner des panneaux de commande avec habilité, et des bras mécaniques s’agiter de manière parfaitement synchronisée afin que les nouveaux produits soient fabriqués en temps et en heure pour satisfaire les commandes à l’étranger.

L’entreprise, une ancienne usine de matériel PCB, produisait principalement des circuits imprimés et des composants matériels pour aspirateurs. Depuis 2012, l’entreprise a saisi l’opportunité lorsque Techtronic Industries Co. Ltd. a commencé à transférer ses commandes pour des machines complètes et s’est progressivement orientée vers la fabrication d’aspirateurs complets. Elle s’est imposée avec succès en tant que leader dans le secteur de la fabrication d’aspirateurs.

« Grâce à nos avantages technologiques dans le domaine des moteurs électriques, notre entreprise a fait une percée significative dans les secteurs du petit électroménager et des composants automobiles », a déclaré Fang Suping, Directeur général adjoint des ventes de l’entreprise.

La société a créé une structure commerciale axée à la fois sur la fabrication traditionnelle de petits appareils électroménagers, et sur la fabrication intelligente de composants automobiles. Elle propose notamment une gamme de produits comprenant des appareils de nettoyage pour les sols, des appareils électroménagers respectueux de l’environnement, des appareils de soins et bien-être, etc.

M. Fang a précisé que l’année dernière, les ventes annuelles de l’entreprise avaient atteint 2,775 milliards de yuans, soit une hausse de 43,19 % sur un an. Ces résultats remarquables lui ont permis d’obtenir une reconnaissance internationale et une influence importante auprès de marchés comme les États-Unis et l’Europe.

Cet esprit entrepreneurial consistant à oser penser et à oser agir est très profondément ancré dans la culture à Yuyao. En effet, il s’agit de la ville natale de Wang Yangming, célèbre philosophe du confucianisme chinois dans la lignée de Confucius et de Mencius. En plus d’avoir contribué durablement à la philosophie en Chine et à travers le monde, ce haut fonctionnaire sous la dynastie Ming a également joué un rôle dans la répression des rébellions et dans la création des préfectures et comtés. Il est reconnu par les générations suivantes comme l’« idéal suprême ».

Ce penseur, philosophe, homme politique, stratège militaire et professeur de la dynastie Ming a eu une profonde influence sur Yuyao et même sur la Chine tout entière. Ses enseignements représentent l’essence de la culture traditionnelle chinoise et constituent l’un des piliers permettant de renforcer la confiance du peuple chinois en sa propre culture.

Les valeurs prônées par Wang Yangming, telles que « l’intégration des connaissances et des pratiques » et la « culture de la conscience » ont façonné une culture fondée sur l’intégrité et la simplicité.

Ces idées ont servi de base pour une société qui encourage les esprits ambitieux et proactifs. Ces valeurs ont également inspiré des modèles et des produits de gouvernance sociale innovants, tels que la « banque morale ». Elles sont devenues une source inépuisable de motivation spirituelle pour la ville Yuyao, à mesure qu’elle s’évertue à atteindre des objectifs toujours plus élevés et un développement de la meilleure qualité qui soit.

L’événement du 30 octobre visait à promouvoir l’héritage et l’innovation que représente la philosophie de Wang Yangming au sein de la société contemporaine, en l’intégrant aux pratiques commerciales afin d’en optimiser l’impact.

Aujourd’hui, Yuyao tire parti du développement de plateformes majeures telles que le parc écologique sino-italien de Ningbo, le parc entrepreneurial de Zhejiang Yuyao, la ville optoélectronique intelligente, la vallée des robots, la zone de développement économique de Yuyao et le parc industriel de Yuyao, afin d’accélérer la transformation et la modernisation industrielles.

Les réalisations pratiques de la culture d’« intégration des connaissances et des pratiques » sont manifestes dans le secteur de la fabrication intelligente à Yuyao, qui devient de plus en plus sophistiqué, intelligent et respectueux de l’environnement, et permet à la ville d’élargir encore davantage sa portée internationale et de bénéficier aux autres pays du monde entier.

Source : Yuyao Municipal People’s Government