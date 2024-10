Valour, filiale de DeFi Technologies, élargit son offre en introduisant sur le marché Spotlight le premier ETP SEK Valour Bittensor (TAO) dans les pays nordiques

Négociation de l’ETP Valour Bittensor (TAO) SEK : Valour Inc., filiale de DeFi Technologies, a lancé l’ETP Valour Bittensor (TAO) sur le marché boursier suédois Spotlight au titre du tout premier ETP Bittensor dans les pays nordiques. Cet actif d’apprentissage automatique décentralisé de pointe lui donne l’occasion de renforcer sa gamme d’actifs numériques. Le jeton TAO a une capitalisation boursière de 3,9 milliards de dollars et se classe au 25e rang mondial des actifs numériques.

Valour Inc., filiale de DeFi Technologies, a lancé l’ETP Valour Bittensor (TAO) sur le marché boursier suédois Spotlight au titre du tout premier ETP Bittensor dans les pays nordiques. Cet actif d’apprentissage automatique décentralisé de pointe lui donne l’occasion de renforcer sa gamme d’actifs numériques. Le jeton TAO a une capitalisation boursière de 3,9 milliards de dollars et se classe au 25e rang mondial des actifs numériques. Opportunités d’investissement dans le domaine de l’apprentissage automatique décentralisé : l’ETP Valour Bittensor (TAO) SEK confère aux investisseurs nordiques une exposition exclusive à TAO, le jeton natif du réseau Bittensor, accessible pour la première fois dans cette région. Bittensor révolutionne l’apprentissage automatique en créant une place de marché décentralisée, de pair à pair, où l’intelligence artificielle peut être échangée, encouragée et négociée. Ce réseau fonctionne comme un esprit de ruche, regroupant l’intelligence des modèles d’IA dans une base de connaissances numérique en alimentation permanente et favorisant la collaboration mondiale entre les développeurs.

l’ETP Valour Bittensor (TAO) SEK confère aux investisseurs nordiques une exposition exclusive à TAO, le jeton natif du réseau Bittensor, accessible pour la première fois dans cette région. Bittensor révolutionne l’apprentissage automatique en créant une place de marché décentralisée, de pair à pair, où l’intelligence artificielle peut être échangée, encouragée et négociée. Ce réseau fonctionne comme un esprit de ruche, regroupant l’intelligence des modèles d’IA dans une base de connaissances numérique en alimentation permanente et favorisant la collaboration mondiale entre les développeurs. Expansion stratégique des produits : le lancement du premier ETP Valour Bittensor dans les pays nordiques vient souligner l’engagement de Valour à mettre sur le marché des actifs numériques innovants. Coté sur le marché boursier Spotlight, cet ETP offre aux investisseurs nordiques la possibilité d’investir dans des avancées révolutionnaires au sein de l’IA décentralisée et de l’apprentissage automatique, ce qui constitue une avancée majeure dans la fourniture d’un accès régional à des actifs numériques inédits.



TORONTO, 31 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF), une société de technologie crypto-native pionnière dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (ou « DeFi » pour Decentralised Finance), se réjouit d’annoncer que sa filiale Valour Inc. (ci-après « Valour »), un émetteur leader de produits négociés en bourse (ou « ETP » pour Exchange-Traded Products) dont la vocation consiste à simplifier l’accès aux actifs numériques, a lancé sur Spotlight le tout premier ETP Valour Bittensor (TAO) dans les pays nordiques. Cette introduction expose en toute transparence les investisseurs à TAO, le jeton qui alimente le protocole d’apprentissage automatique décentralisé de Bittensor. Le jeton TAO a une capitalisation boursière de 3,9 milliards de dollars et se classe au 25e rang mondial des actifs numériques.

L’ETP Valour Bittensor (TAO) SEK (ISIN : CH1213604619) est le dernier né de la gamme d’actifs numériques innovants de Valour, désormais disponible pour les investisseurs nordiques. Il délivre une exposition inégalée au réseau Bittensor, qui transforme l’intelligence artificielle en un actif négociable au cœur d’un marché décentralisé. L’utilité unique de TAO va au-delà de l’utilisation traditionnelle des jetons en représentant les contributions individuelles à ce pool d’intelligence partagée, et en incarnant les connaissances collectives au sein de l’écosystème Bittensor. Avec ses frais de gestion de 1,9 %, cet ETP offre un accès simplifié au monde de l’IA décentralisée en pleine croissance.

« Grâce à l’ETP TAO, nous établissons une nouvelle norme pour les investissements soutenus par l’IA, en associant les investisseurs à l’avenir de l’intelligence décentralisée », indique Elaine Buehler, Responsable des produits chez Valour. « Ce lancement permet aux investisseurs traditionnels d’intégrer un écosystème d’IA dynamique, et repousse pour la première fois les limites de l’investissement dans les actifs numériques dans les pays nordiques. »

Contrairement aux modèles d’apprentissage automatique centralisés traditionnels, Bittensor permet aux modèles d’IA d’échanger des capacités et des prédictions directement dans un réseau pair-à-pair. Cette structure décentralisée joue en faveur de la diversité et de l’innovation, et fait de Bittensor la force motrice majeure de l’évolution de l’apprentissage automatique.

« En lançant l’ETP Valour Bittensor en Suède, nous élargissons l’accès des investisseurs au potentiel de transformation de l’apprentissage automatique décentralisé », précise Johanna Belitz, Responsable de la branche Pays nordiques chez Valour. « Notre objectif reste ciblé sur la fourniture de produits de qualité supérieure qui reflètent les demandes actuelles du marché et favorisent l’innovation. Cet ETP étant le premier ETP Bittensor lancé dans les pays nordiques, il s’agit d’une étape cruciale. »

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF) est une société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (ou « DeFi » pour Decentralised Finance). En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir aux investisseurs un accès généralisé à l’univers de la finance de demain. Grâce à notre équipe de professionnels dédiés et forts d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les particuliers et les institutions interagissent avec un écosystème financier en constante mutation. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et Twitter, et pour en savoir plus, consultez https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour ») émettent des produits indiciels cotés (des « ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder de manière simple et sécurisée aux actifs numériques via leur compte bancaire traditionnel. Valour appartient au segment Gestion des actifs de DeFi Technologies, Inc. (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF).

Outre sa nouvelle plateforme d’actifs numériques adossée à des actifs physiques, qui comprend les fonds 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral, 1Valour Ethereum Physical Staking et 1Valour Internet Computer Physical Staking, Valour propose des ETP d’actifs numériques entièrement couverts moyennant des frais de gestion faibles à nuls, ainsi que des cotations de produits sur les bourses, les banques et les plateformes de courtage européennes. Le portefeuille de Valour intègre les ETP Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK), Hedera (HBAR), Core (CORE), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Sui (SUI), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) et 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip, tous assortis de faibles frais de gestion. Les produits phares de Valour sont le Bitcoin Zero et l’Ethereum Zero, les premiers produits d’investissement passifs entièrement couverts avec le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH) en tant que sous-jacents, et totalement sans frais. Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir nos actualités, consultez le site valour.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, la cotation de l’ETP Valour Bittensor (TAO) ; le développement du jeton TAO ; la confiance des investisseurs dans les ETP de Valour ; l’intérêt et la confiance des investisseurs dans les actifs numériques ; l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption des principes de la finance décentralisée ; la poursuite d’opportunités commerciales par la Société ou ses filiales ; et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent entre autres, l’acceptation des produits négociés en bourse de Valour par les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; les règles et réglementations applicables à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Olivier Roussy Newton

Président-directeur général

ir@defi.tech

(323) 537-7681