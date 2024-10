Elis annonce l’acquisition de Wasned aux Pays-Bas

Saint-Cloud, le 31 octobre 2024 – Elis, leader mondial des services circulaires, annonce ce jour l’acquisition de 100% de Laundry Services B.V. (« Wasned ») aux Pays-Bas.

Wasned dispose d’une usine moderne située proche d’Utrecht, dans le centre du pays, et emploie près de 40 salariés. Le groupe s’adresse principalement à une clientèle en Hôtellerie-Restauration. Après l'acquisition de Moderna en février 2024, cette nouvelle acquisition permettra de renforcer le réseau d’Elis sur ce marché particulièrement dynamique aux Pays-Bas. Par ailleurs, l’équipe de direction actuelle restera en place et contribuera à poursuivre le développement de l’activité dans le pays.

En 2023, le chiffre d’affaires de la société s’élevait à environ 7 millions d’euros. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er novembre 2024.

