PAULIC MEUNERIE

Résultats semestriels 2024



Des résultats temporairement marqués par la baisse d’activité en lien avec l’arrêt d’un contrat exceptionnel

Démarrage progressif d’un contrat avec un acteur de premier plan de la grande distribution pour une croissance en volumes dès 2025

Poursuite du plan d’encadrement des charges

Cap vers un résultat d’exploitation positif en 2025

PAULIC MEUNERIE (ALPAU – ISIN : FR0013479730), Groupe familial spécialisé dans les farines de haute qualité annonce la publication de ses résultats semestriels consolidés pour le 1er semestre 2024.

Pour rappel, PAULIC MEUNERIE a enregistré un activité en baisse de 7% en valeur et de 5% en volumes à période comparable. Cette évolution s’explique par :

Un effet de base défavorable lié à l’arrêt en 2024 d’un contrat de sous-traitance exceptionnel sur le segment des négociants,

La montée en puissance progressive d’un contrat d’ampleur avec un acteur de premier plan de la grande distribution. Le Groupe précise que ce contrat, conclu pour une durée long terme de 7 ans devrait au moins compenser dès 2025, les volumes qui étaient réalisés dans la cadre du contrat exceptionnel arrêté en 2024,

Un recul des prix de vente, conforme aux attentes du groupe dans un contexte de recul du prix des matières premières après les records inflationnistes constatés au début du conflit russo-ukrainien,

Le décalage de la signature de contrats sur de nouveaux marchés à valeur ajoutée toujours attendus au cours du second semestre.

La forte période de croissance enregistrée au cours des dernières années a permis au Groupe de structurer ses processus opérationnels et d’encore mieux répondre à des cahiers des charges exigeants en termes de volumes produits, de disponibilité des ressources (équipes et outils) et de profondeur de gamme sans aucune concession sur la qualité. Le Groupe se prépare aujourd’hui à un nouveau cycle de développement dès 2025 qui doit lui permettre de bénéficier du plein potentiel des investissements réalisés.

Comptes consolidés

Le Conseil d’administration du 30 octobre 2024 a arrêté les comptes consolidés clos au 30 juin 2024.

En K€ 30 06 2024 30 06 2023 CHIFFRE D’AFFAIRES 9 873 10 666 ACHAT DE MARCHANDISES ET DE MATIERES PREMIERES 7 081 7 489 MARGE BRUTE GLOBALE 2 792 3 177 MARGE BRUTE EN % 28,3% 29,8% AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 3 248 3 079 DONT AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 1 402 1 406 DONT IMPÔTS ET TAXES 69 25 DONT CHARGES DE PERSONNEL 1 107 1 091 DONT DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 665 555 DONT AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 5 0 RÉSULTAT D’EXPLOITATION (182) 53 RÉSULTAT FINANCIER (75) (88) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 9 7 RESULTAT NET (197) (20)

Des résultats qui intègrent la baisse temporaire de l’activité

Comme évoqué, L’évolution des prix associée à la baisse transitoire de l’activité n’a pas permis au Groupe d’afficher un niveau d’activité suffisant pour absorber ses charges fixes et ses charges opérationnelles. La marge brute du Groupe au 30 juin 2024 ressort ainsi à 2,8 M€ correspondant à un taux de marge brute de 28,3% du chiffre d’affaires contre 29,8% des ventes à période comparable.

Les charges opérationnelles au 30 juin 2024 s’élèvent à 3,2 M€ contre 3,1 M€ au 1er semestre 2023.

Cette évolution mesurée s’explique :

Par les frais non-récurrents engagés dans le cadre du transfert de l’activité du site de Plouvenez-Quintin vers Saint-Gérand. Cette réorganisation du schéma industriel du Groupe vise à permettre de concentrer l’ensemble des activités sur un seul et même site. A la clé, des bénéfices pour le Groupe tant en termes d’économies d’échelle (meilleure saturation de l’outil industriel et occupation des locaux), que de loyers et de flux logistiques.

Par un contrat de location pour un matériel roulant. Ce contrat est terminé en octobre 2024.

Le Groupe précise que dans l’attente de l’achèvement de la relocalisation Plouvenez-Quintin, le site reste opérationnel afin d’assurer une transition fluide de ses activités notamment sur l’ozonation.

Outre l’évolution de ces charges opérationnelles spécifiques alignées avec le plan de marche du Groupe, PAULIC MEUNERIE a poursuivi de manière efficace le plan d’encadrement de ses autres charges. A titre d’exemple, le Groupe a ainsi réduit significativement ses dépenses liées à l’énergie, avant une nouvelle baisse importante prévue pour 2025.

Le résultat d’exploitation du 1er semestre 2024 ressort à -0,2 M€ contre un résultat à l’équilibre à période comparable.

Le résultat financier du semestre s’élève à -75 K€ contre -88 K€ au 30 juin 2023.

Le résultat net du Groupe ressort à -0,2 M€ contre un résultat très légèrement déficitaire au 30 juin 2023.

Une situation financière sous contrôle, vigilance sur la trésorerie

Au 30 juin 2024, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 7,2 M€ contre 7,4 M€ au 31 décembre 2023. Après les efforts entrepris pour améliorer le BFR en 2023, l’évolution défavorable de l’activité a pesé sur les flux de trésorerie générés par l’activité qui restent toutefois positifs à hauteur de 117 K€. A fin juin 2024, la trésorerie du Groupe s’élève à 278 K€ contre 574 K€ à fin décembre 2023. L’endettement à moyen terme du Groupe s’élève à 7,2 M€ contre 7,4 M€ au 31 décembre 2023. La monté en puissance programmée de l’activité associée à une stricte discipline de gestion et l’amélioration attendue du BFR au cours des mois à venir devraient permettre à PAULIC MEUNERIE de retrouver une situation de trésorerie plus favorable.

Afin d’accompagner le BFR lié à la hausse prévue de l’activité au cours des mois à venir, et de prévenir une tension de la trésorerie, PAULIC MEUNERIE étudie à l’heure actuelle un financement sous forme de dette avec ses partenaires financiers.

Vers un résultat d’exploitation positif en 2025

Comme évoqué, les efforts commerciaux menés depuis la fin de l’exercice 2023 ont permis au Groupe de signer des contrats structurants qui devraient favoriser la montée en puissance de son activité dès le 2nd semestre de l’exercice en cours. Cette évolution devrait mécaniquement permettre d’augmenter le taux d’utilisation de l’outil industriel de production et ainsi favoriser l’abaissement du seuil de rentabilité.

Les bénéfices de la réorganisation du schéma industriel et de la discipline budgétaire toujours stricte favorisant une nouvelle réduction des coûts (énergie) devraient être pleinement effectifs sur l’exercice 2025, avec en ligne de mire la volonté d’afficher une rentabilité d’exploitation positive dès 2025.

L’exercice 2025 devrait ainsi être le point de départ d’un nouveau cycle de développement dans la croissance et la rentabilité d’exploitation, adossé à une nouvelle feuille de route sur son marché historique et sur le marché de l’entomoculture.

Cette nouvelle feuille de route et les objectifs à court et moyen terme seront présentés au marché dans les prochains mois.

Le Groupe rappelle que son rapport financier semestriel est disponible dans l’espace investisseurs à l’adresse suivante : https://paulicmeunerie.com/investisseurs/

A propos

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), est un Groupe familial breton reconnu sur le marché des farines labellisées. Il fidélise aujourd’hui plus de 700 clients professionnels sur des marchés diversifiés (industriels, boulangeries artisanales, ateliers de la grande distribution, restaurateurs, …). En 2023, le Groupe a généré un chiffre d’affaires de 21,8 M€. Avec Oxygreen®, son procédé de purification des grains de blé à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines de 30% à 50%, Paulic Meunerie se positionne sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l’alimentation des insectes d’élevage. PAULIC MEUNERIE est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALPAU.

Pour plus d'informations, visitez www.PAULICMEUNERIE.com

François Alexis Bancel

Directeur Administratif et Financier



02 97 40 50 00

investisseurs@paulic.bzh Benjamin Lehari

Consultant

01 56 88 11 11

Benjamin.lehari@seitosei-actifin.com







Presse

Isabelle Dray

01 56 88 11 29

Isabelle.dray@seitosei-actifin.com







Investisseurs

Sébastien Berret

01 56 88 11 11

Ri@seitosei-actifin.com





Pièce jointe