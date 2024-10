MARE NOSTRUM

Résultats semestriels 2024

Poursuite de la réorganisation et du développement organique

Présentation d’un plan de continuation d’ici fin janvier 2025

Grenoble, le 31 octobre 2024 – 18h - Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, clôture le 1er semestre 2024 avec un chiffre d’affaires de 67,8 M€ contre 88 M€ l’an passé. A périmètre comparable, l’activité semestrielle affiche une baisse de - 11% par rapport au 1er semestre 2023 (hors chiffre d’affaires des sociétés liquidées et agences fermées en 2024).

Au cours de la période, le Groupe a lancé une vaste réorganisation opérationnelle et financière, axée sur l’amélioration de la rentabilité et le recentrage sur son cœur de métier, à savoir le Travail Temporaire, le Recrutement et la Formation.

Dans cette dynamique, Mare Nostrum a fermé plusieurs agences, cédé des actifs et consolidé son activité de Travail Temporaire en optimisant l'efficacité opérationnelle de ses agences tout en maintenant sa couverture territoriale. Les premiers fruits des mesures d’économies et d’optimisation des coûts ne se traduisent que pour partie dans les comptes 2024 et devraient, comme annoncé1, être pleinement visibles sur l’exercice 2025.

En millions d’euros S1 2023 S1 2024 Chiffre d’affaires 88,0 68,2 Autres produits d’exploitation 4,4 1,5 Achats consommés et autres chg ext. - 24,0 - 17,5 Charges de personnel - 65,4 - 52,0 Impôts et taxes - 1,7 - 1,1 Excédent Brut d’Exploitation (EBE)* -3,1 -2,4 Résultat d’exploitation - 0,7 - 2,8 Résultat financier - 0,3 - 0,4 Résultat exceptionnel - 0,3 - 2,8 Impôt sur les résultats - 0,6 - 0,2 Résultat net de l’ens. consolidé - 1,9 - 6,2 Résultat net part du Groupe - 1,9 -5,9

*Résultat d’Exploitation retraité des Autres produits & charges courants, des subventions d’exploitation, et des dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises

Le Conseil d’Administration de Mare Nostrum, réuni le 31 octobre 2024, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2024. Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'examen limité sur ces comptes.

Cependant, les charges de personnel diminuent de 20% par rapport à l’an passé en raison notamment de l’ajustement des effectifs (-103 ETP2 salariés permanents par rapport au 30 juin 2023). De même, les achats consommés et charges externes ont été réduits de 6,5 M€ par rapport au S1 2023, soit une baisse de 27%, notamment liée aux fermetures d’agences qui ont permis de réduire de 36% les loyers sur la période. Les produits d’exploitation, correspondant principalement à des transferts de charges aux intérimaires en mobilité3, accompagnent pour leur part la baisse d’activité (- 2,8 M€). Ainsi, l’Excédent Brut d’Exploitation est en amélioration de 645 K€ s’établissant à -2,4 M€ sur le 1er semestre 2024 contre -3,1 M€ l’an dernier.

Le Résultat d’exploitation se porte à - 2,8 M€ au 30 juin 2024, suite à l’enregistrement de dotations aux amortissements et provisions pour 1,2 M€ et d’une dépréciation pour écart d’acquisition de 0,4 M€.

Le Résultat net part du Groupe s’établit à – 5,9 M€ après un résultat financier de -0,4 M€ et un résultat exceptionnel de -2,8 M€, essentiellement composé par les coûts supportés par les sociétés du groupe engagées dans des procédures collectives et par la dépréciation des titres des agences fermées pour 1,6 M€.

La trésorerie consolidée au 30 juin 2024 s’établit à 14,1 M€ et s’améliore de 10,4 M€ par rapport au S1 2023 (3,7M€) et de 9,5 M€ par rapport à fin décembre 2023 (4,6 M€). Cette évolution favorable de la trésorerie a permis au Groupe de maintenir la poursuite de son activité sur le 2ème semestre 2024. Ainsi, l’endettement net se porte à 4,3 M€ et les capitaux propres, marqués par la perte du semestre, s’établissent à -8,9 M€.

Chiffre d’affaires à 9 mois 2024 de 97 M€

En millions d’euros 2024 2023 2023

à périmètre comparable* Variation 2024/2023

à périmètre comparable CA 1er trimestre 34,7 42,9 37,8 - 8% CA 2e trimestre 33,1 45,1 39,7 - 17% CA 3e trimestre 29,0 39,5 39,4 - 26% CA 9 mois 96,9 127,5 117 - 17%

Chiffres non audités

* Périmètre comparable : chiffre d’affaires 2023 retraité des sociétés liquidées et agences fermées en 2024.

Mare Nostrum a réalisé sur le 3ème trimestre un chiffre d’affaires de 29 M€ portant le chiffre d’affaires à 9 mois à 96,9 M€ à fin septembre 2024. A périmètre comparable*, l’activité à 9 mois affiche une baisse de - 17% par rapport à la même période en 2023 (hors chiffre d’affaires des sociétés liquidées et agences fermées en 2024).

La division Formation, qui n’est pas concernée par les procédures en cours, poursuit son développement et voit son chiffre d’affaires progresser de 2% sur les 9 premiers mois de l’exercice pour s’établir à 7,5 M€ contre 7,4 M€ en 2023. L’activité Travail Temporaire, sur son nouveau périmètre plus concentré, marque le pas sur le 3ème trimestre et réalise un chiffre d’affaires à 9 mois de 79,6 M€. A périmètre comparable*, la division affiche un retrait de - 20% sur la période (- 27% à périmètre constant) dans un marché du Travail Temporaire en retrait de – 8,6%4 au niveau national. L’activité Portage reste au même niveau qu’en 2023 à 6,4 M€ et la division Recrutement s’inscrit à 0,8 M€ à la suite de la réorganisation de la division. Pour sa part, la division Prestations RH reste stable avec un chiffre d’affaires sur 9 mois de 2,5 M€ en 2024 portée par les récents succès commerciaux de l’Agence Unique.

Poursuite de la réorganisation et du développement organique

Le groupe Mare Nostrum est déterminé à poursuivre sa réorganisation, à travers l’optimisation continue de ses coûts de fonctionnement et son recentrage sur ses activités historiques. A cet effet, il continue son développement organique auprès de clients dans les secteurs du BTP et de l’Industrie, et renforce la montée en puissance des métiers RH connexes au Travail Temporaire, que sont la Formation, le Recrutement et les Prestations RH.

Comme annoncé5, Mare Nostrum a interjeté appel de la décision du Tribunal de Commerce de Grenoble de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire6 et poursuit la finalisation de son plan s’inscrivant dans une solution de continuation, que la société entend soumettre à l’homologation du Tribunal de Commerce avant la fin de la période d’observation, prévue le 22 janvier 2025.

Le Groupe reste convaincu que la mise en place du plan qu’il est en train d’élaborer reste la meilleure option possible à ce jour par rapport à un plan de cession des actifs de l’entreprise, puisqu’elle devrait lui permettre de rembourser une grande partie de son passif.

Mare Nostrum tient à préciser que cette conversion ne modifie en rien le fonctionnement quotidien de l'entreprise. Les clients, les collaborateurs et les partenaires commerciaux peuvent ainsi continuer à bénéficier des services de Mare Nostrum sans aucune interruption durant la période d’observation.

L’entreprise exprime sa sincère reconnaissance envers ses employés, intérimaires, actionnaires et partenaires pour leur engagement indéfectible. Le Groupe adresse également ses remerciements à ses clients pour la confiance qu'ils lui renouvellent.

Le rapport financier semestriel sera disponible dans la rubrique « Finances » du site

www.mare-nostrum.eu

1 Communiqué du 31 juillet 2024

2 Équivalents temps plein

3 Reprises faites sur les salaires des intérimaires en mobilité pour les logements et véhicules mis à disposition par les agences.

4 Prism’emploi – CREDOC du mois de septembre 2024

5 Communiqué du 24 octobre 2024

6 Communiqué du 16 octobre 2024

