Ease2pay en Miele appWash beëindigen partnership

Ease2pay N.V. ("Ease2pay") en Miele Operations & Payment Solutions GmbH (Miele appWash) zijn overeengekomen om over 2 jaar het partnership te beëindigen. Als gevolg van de transactie wordt de goodwill van EUR 1,2 miljoen (per 30 juni 2024) op enig moment afgeboekt. Het immaterieel actief customer relationships (EUR 0.9 miljoen, per 30 juni 2024) worden de komende 2 jaar versneld afgeschreven, hetgeen leidt tot een hogere amortisatielast van circa EUR 0,1 miljoen in het tweede halfjaar 2024. Deze afboekingen hebben geen invloed op de liquiditeitspositie van Ease2pay.

Miele appWash is in september 2019 een exclusieve licentieovereenkomst aangegaan om aan hen een software platform te leveren voor wasserettes. Binnen dit partnership levert Ease2pay aan Miele appWash de volledige software oplossing plus hardware componenten waarmee inmiddels wasserettes in 15 Europese landen getransformeerd zijn naar self check-out service. Ease2pay maakt het daarmee voor Miele mogelijk dat klanten met appWash zelf eenvoudig wasmachines en drogers kunnen reserveren, gebruiken en betalen.

Als gevolg van de jarenlange sterke groei heeft Miele appWash nu, met miljoenen transacties op jaarbasis, de schaalgrootte bereikt dat ze haar eigen software platform kosteneffectief kan realiseren.

Voor meer informatie vver partnership Miele appWash en Ease2pay zie: https://www.ease2pay.com/2023/12/22/selfservice-voor-wasmachines-met-miele-appwash/

Over Ease2pay

Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

Dit persbericht is uitgebracht door Ease2pay en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de Verordening Marktmisbruik (EU) 596/2014 ("MAR") en wordt openbaar gemaakt in overeenstemming met de verplichtingen van Ease2pay onder artikel 17 van MAR.

Rotterdam, Nederland, 31 oktober 2024

Verdere informatie: EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 2012781

Corporate website: www.ease2paynv.com

