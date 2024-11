Tulikivi Oyj osavuosikatsaus 1-9/2024: Strategiset hankkeet etenivät hyvin

TULIKIVI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2024 KLO 13.00

- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 7,2 Me (9,1 Me 7-9/2023) ja liikevaihto oli katsauskaudella 25,0 Me (35,4 Me 1-9/2023).

- Tulikivi-konsernin liiketulos oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,5 (1,3) ja liiketulos oli katsauskaudella 1,6 (4,9) Me.

- Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,3 (1,1) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 1,0 (4,4) Me.

- Omavaraisuusaste oli 50,9 % (47,5 %) katsauskauden päättyessä.

- Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,1 (11,5) Me.

- Suomussalmen talkkihanke eteni hyvin

- Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 33-37 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan noin 2-3 miljoonaa euroa.

Avainluvut 1-9/24 1-9/23 Muutos, % 1-12/23 7-9/24 7-9/23 Muutos, % Liikevaihto, Me 25,0 35,4 -29,6 45,3 7,2 9,1 -21,3 Liiketulos, Me 1,6 4,9 -68,3 5,5 0,5 1,3 -64,1 Vertailukelpoinen liiketulos, Me 1,6 4,9 -68,3 5,5 0,5 1,3 -64,1 Tulos ennen veroja, Me 1,0 4,4 -77,1 4,9 0,3 1,1 -71,9 Katsauskauden laaja tulos, Me 0,8 3,4 -76,4 3,7 0,2 1,0 -75,3 Osakekohtainen tulos, e 0,01 0,06 0,06 0,00 0,02 Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 1,6 2,7 4,9 0,8 0,9 Vertailukelpoinen liiketulos, % 6,3 13,9 12,2 6,6 14,4 Omavaraisuusaste, % 50,9 47,5 47,8 Nettovelkaantumisaste, % 55,4 62,1 58,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,6 24,4 20,8

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto laski merkittävästi edellisen vuoden poikkeuksellisen korkeaan tasoon nähden markkinoiden elpyessä ennakoitua hitaammin erityisesti Saksassa. Liikevaihdon laskusta huolimatta vuoden suhteellinen kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla. Kannattavuuden mahdollistivat liikevaihdon vientipainotteisuus ja hyvä kustannusten hallinta.

Katsauskaudella edistettiin Tulikiven strategisia hankkeita suunnitelmien mukaisesti. Strategisia hankkeita ovat markkinaosuuden kasvattaminen Keski-Euroopan tulisijamarkkinoilla, saunaliiketoiminnan liikevaihdon kasvattaminen sekä Suomussalmen talkkiprojektin saattaminen investointivaiheeseen.

Keski-Euroopassa jatkettiin uuden kompaktin Jero-malliston myynti- ja jakeluverkoston laajennustoimia. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja uuden Jero-malliston avulla on siten mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä. Tavoitteena on kasvattaa jälleenmyyjien kokonaismäärää 50 prosentilla vuoden 2023 lopun tasosta (330 jälleenmyyjää) vuoden 2026 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on myydä Jero-mallistoa kaikissa myyntipisteissä. Myyntipisteiden määrä on kasvanut vuoden 2024 aikana yli 10 prosentilla.

Katsauskaudella Jero-mallisto sai USA:n markkinoita varten tuoteturvallisuushyväksynnän. Edistyksellisen polttotekniikkansa ansiosta Jero-mallisto hyväksyttiin Italiassa kuluttajille suunnattujen investointitukien piiriin. Saadut hyväksynnät edesauttavat myynti- ja jakeluverkoston laajentamistoimia.

Saunaliiketoiminnassa keskityttiin uuden sähkökiuasmalliston markkinoille viemiseen. Mallistossa korostuu Tulikivi-kiukaiden hyvät ominaisuudet: korkealuokkainen muotoilu, energiatehokkuus, omat materiaalit sekä turvallisuus. Saunaorganisaatiota vahvistettiin nimittämällä Mikko Kuoppa saunaliiketoiminnan päälliköksi.

Suomussalmen talkkihankkeen katsauskaudella valmistuneet suunnitelmat ja selvitykset vahvistivat käsitystä hankkeen taloudellisesta kilpailukyvystä. Päivitetyn louhintasuunnitelman ja aikataulutuksen perusteella sivukiven määrä jää selvästi pienemmäksi kuin malmin määrä ja niiden suhde pystytään pitämään tasaisena kaivoksen elinkaaren ajan. Kilpailukykyä tukee suunniteltu, moderni rikastamo, joka voisi sijaita louhoksen välittömässä läheisyydessä. Hankkeen toteuttamisedellytyksiin vaikuttaa myös positiivisesti Euroopan talkkimarkkinoiden hintataso ja sen kehitys.

Yhteysviranomaisena toimiva Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuulutti Suomussalmen talkkivarantojen hyödyntäminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) heinäkuussa 2024. Kuulutusaika päättyi elokuun lopussa ja odotamme saavamme yhteysviranomaisen perustellun päätelmän marraskuussa.

Kuluneen vuosineljänneksen aikana yhtiö on jatkanut ympäristölupahakemuksen edellyttämien selvitysten ja suunnitelmien laadintaa. Yhtiö ja paikallinen sähköjakeluverkon haltija ovat jatkaneet uuden voimajohtoyhteyden suunnittelun edellyttämiä luonto- ja ympäristöselvityksiä. Uusi voimajohtoyhteys mahdollistaisi Nordic Talc:n tuotannon tarvitseman tehon.

Liite