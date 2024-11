Founder Group Limited 宣布签订一份价值 380 万美元的新太阳能 EPCC 光伏合同

雪兰莪,马来西亚, Nov. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited(简称“FGL”或“公司”)是马来西亚领先的太阳能光伏系统工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案供应商,今日宣布其子公司 Founder Energy Sdn Bhd 已获得一份合同,为马来西亚一家高等教育机构开发太阳能发电系统。 该合同涵盖了现场太阳能光伏 (PV) 系统的全面开发、设计、安装、建设和调试,以满足该机构的发电和用电需求。 该项目价值约为 380 万美元,预计将在九个月内完工。

Founder Group Limited 董事长兼首席执行官 Lee Seng Chi 先生表示:“我们非常高兴地宣布获得这一重要合同,这凸显了市场对我们定制太阳能解决方案的需求。 该项目符合马来西亚的国家能源政策,该政策旨在到 2050 年将可再生能源装机容量从当前的 25% 提升至 70%。 政府致力于扩大可再生能源,这为我们公司带来了显著的发展机遇。 我们已做好准备,为实现这一国家议程贡献力量,随着我们在东南亚业务的不断扩展,预计将在未来几个季度宣布更多 EPCC 太阳能光伏项目。”

这一公告展现了 Founder Group 致力于推动马来西亚太阳能基础设施的决心,并坚定不移地支持国家向可持续能源转型。 该公司将继续致力于提供高质量的定制化太阳能解决方案,以满足该地区日益变化的能源需求。

关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏 (PV) 设施的全流程工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商。 公司的主要业务集中在两个关键领域:大型太阳能项目以及商业和工业 (C&I) 太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务,推广生态友好资源,并实现碳中和目标。

如需了解该公司的更多信息,请访问 https://www.founderenergy.com.my/。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述,反映我们的当前预期和对未来事件的看法。 已知和未知的风险、不确定性以及其他因素(包括公司向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”部分所列内容),可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的情况有实质性差异。 您可以通过“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“旨在”、“预估”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“潜力”、“继续”等词汇或类似表达来识别这些前瞻性陈述。 作出这些前瞻性陈述时,主要基于我们目前就可能影响我们的财务状况、经营业绩、业务策略和财务需求的未来事件的预期和预测。 这些前瞻性陈述涉及多种风险和不确定性。 除非适用法律要求,否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因而在陈述发布日之后更新或修改,还是为反映意外事件发生而更新或修改。 我们通过这些警示说明对所有前瞻性陈述进行限定。

联系信息:

Founder Group Limited 联系人:

Eric Lee

首席执行官

电话:+03-3358 5638

电子邮件:ericlee@founderenergy.com.my

投资者关系垂询:

Skyline Corporate Communications Group, LLC

Scott Powell,总裁

1177 Avenue of the Americas, 5th Floor

New York, New York 10036

办公室:(646) 893-5835

电子邮件:info@skylineccg.com