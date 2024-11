Communiqué de presse

Atos révèle, dans une étude sur l’environnement de travail numérique durable, qu’il est à la fois possible de doubler la durée de vie des équipements IT tout en maintenant un haut niveau de satisfaction chez les utilisateurs

Une approche associant analyse des données de fonctionnement des équipements IT et reconditionnement allongera leur durée de vie jusqu’à 8-10 ans contre 3-5 ans pour un cycle de mise à jour prédéterminé, sans aucune compromission de l’expérience utilisateur

L’étude démontre également un haut niveau d’engagement et une forte attente des employés : 75% d'entre eux sont prêts à conserver leurs équipements plus longtemps s’ils comprennent l’impact positif d’une telle démarche sur l’environnement

Paris, France – 4 novembre 2024 – Atos publie aujourd'hui une étude sur la durabilité de l’environnement de travail numérique, fournissant des informations précieuses pour aider les organisations à améliorer leur prise de décision en matière d'informatique et leurs stratégies de responsabilité sociale d'entreprise (RSE). L’étude, intitulée « Accroître la durabilité de l’environnement de travail numérique : une stratégie fondée sur les données pour progresser collectivement »1 met en évidence les niveaux élevés de gaspillage endémique dans l'industrie informatique et identifie également une série d'actions dont tous peuvent s’emparer pour inverser la tendance.

Étant donné que 79 % de l'empreinte carbone d'un ordinateur portable est produite lors de sa fabrication et que chaque nouvel appareil génère environ 338 kg d'équivalent CO2 avant même d’être utilisé, allonger son cycle de vie peut avoir un impact considérable. L’étude souligne également que les cycles de vie des appareils peuvent être prolongés sans compromettre la satisfaction de l'utilisateur. Par exemple, rien qu’en augmentant le cycle de renouvellement standard de trois à quatre ans, les entreprises peuvent réduire de 25 % les émissions de l’appareil sans en dégrader les performances ni affecter l'expérience de l'utilisateur. De plus, le rafraîchissement des appareils en fonction de données issues de leur état de fonctionnement, combiné à du reconditionnement, peut leur permettre d'atteindre une durée de vie de 8 à 10 ans.

L’étude d'Atos révèle que 76 % des ordinateurs portables des grandes entreprises peuvent être reconditionnés. Les 24 % restants pourraient faire l’objet d’une mise à jour plus légère ou bien être recyclés et contribuer à l'économie circulaire.

L'étude met en évidence le rôle clé que les employés pourraient jouer dans la durabilité de l'informatique. 75 % des employés ont indiqué qu'ils seraient prêts à conserver leurs appareils plus longtemps s'ils étaient au courant des bénéfices environnementaux d’une telle pratique. Cependant, 16 % des appareils restent allumés en permanence, ce qui démontre la nécessité de mieux sensibiliser les employés aux pratiques d'économie d'énergie. Par ailleurs, l'intensité carbone peut fluctuer jusqu'à 2,3 fois au cours de la journée. Informer les utilisateurs des meilleurs moments pour utiliser le réseau électrique et passer à l'alimentation par batterie pourrait donc contribuer à une meilleure efficacité énergétique.

Des études indiquent que 57 % des émissions de carbone du secteur des TIC proviennent des équipements et espaces de travail. Atos, en tant que leader mondial de l’environnement de travail numérique, a pu analyser, avec l'aide de ses partenaires Nexthink, Tier1 et Circular Computing, 28,5 millions d'appareils utilisés par de grandes entreprises et des entreprises de taille moyenne, avec l’objectif de proposer des recommandations précises pour améliorer la durabilité des technologies de l'information.

Leon Gilbert, Senior Vice President Digital Workplace, Atos, a déclaré :

« Nous voulions exploiter l’important gisement de données à la disposition d’Atos et de ses partenaires afin de questionner conventions et idées reçues, et identifier de nouvelles opportunités pour les entreprises et leurs fournisseurs de services informatiques. Certains résultats ont même surpris nos experts. Nous sommes désormais en mesure de proposer des pistes concrètes pour augmenter la valeur financière, environnementale et sociale de chaque appareil tout en garantissant une pleine et entière satisfaction des utilisateurs ».

David Welling, IT Sustainability Governance Lead, National Grid, a

déclaré : « Nous envisageons d'utiliser les données de cette étude pour susciter des changements stratégiques de comportement au sein de notre propre organisation. Aujourd'hui, très peu d'entre nous songeraient à utiliser leur ordinateur portable pour influer sur la sollicitation du réseau et sa variabilité. Pourtant, personne n'hésiterait à charger son véhicule électrique pendant la nuit lorsque la demande est plus faible et que l'énergie est plus verte. Si nous parvenons à associer cette flexibilité de la demande aux TIC, nous pourrons alors modifier radicalement les émissions de gaz à effet de serre produites par les systèmes énergétiques à l’échelle de pays entiers ».

En synthèse, l'étude d'Atos prouve qu’une gestion durable de l’environnement de travail par la mise en œuvre de processus et de bonnes pratiques n’est ni longue ni coûteuse. Les organisations peuvent en effet tirer rapidement parti de ses enseignements. Pour Atos, ‘ce qui est mesurable est modifiable’, ce qui atteste de l'importance pour les organisations, d’accéder à des données exhaustives et en temps réel pour progresser dans la tenue de leurs objectifs environnementaux.

Les équipes d'Atos fournissent aux employés une expérience utilisateur de bout en bout grâce à des outils numériques de collaboration et de productivité ainsi qu'à des services client intelligents. L’offre d’environnement de travail numérique durable d’Atos comprend plus de 20 services et solutions « Tech for Good », englobant des critères de valeur sociale et d'accessibilité, ainsi que des analyses de données et des interfaces utilisateur. En mars 2024, Atos a été positionné par Gartner parmi les leaders de son Magic Quadrant 2024 pour les services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique – Outsourced Digital Workplace Services (ODWS) pour la huitième année consécutive.

