Date 4 November 2024

Share buyback programme - week 44

The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” rules.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 414,607 1,109.27 459,912,348 28 October 2024 4,700 1,135.10 5,334,970 29 October 2024 4,500 1,123.11 5,053,995 30 October 2024 4,500 1,118.99 5,035,455 31 October 2024 4,500 1,127.30 5,072,850 1 November 2024 4,500 1,136.21 5,112,945 Total under the share buyback programme, part II 437,307 1,110.26 485,522,563 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 1,069,207 1,155.51 1,235,475,963

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,069,207 shares under the above share buyback programme corresponding to 4.0 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 7 1137 XCSE 20241028 10:07:20.272000 7 1137 XCSE 20241028 10:07:20.272000 7 1137 XCSE 20241028 10:07:20.272000 7 1137 XCSE 20241028 10:07:20.272000 15 1136 XCSE 20241028 10:07:22.920000 14 1136 XCSE 20241028 10:07:22.920000 16 1135 XCSE 20241028 10:09:10.677000 7 1135 XCSE 20241028 10:09:10.677000 14 1134 XCSE 20241028 10:11:02.336000 9 1134 XCSE 20241028 10:11:02.336000 4 1138 XCSE 20241028 10:20:35.165000 1 1138 XCSE 20241028 10:20:35.165000 1 1138 XCSE 20241028 10:20:35.165000 1 1138 XCSE 20241028 10:20:35.165000 9 1138 XCSE 20241028 10:20:35.182000 7 1138 XCSE 20241028 10:20:35.182000 7 1138 XCSE 20241028 10:20:35.182000 11 1137 XCSE 20241028 10:23:48.070000 11 1137 XCSE 20241028 10:23:48.070000 7 1137 XCSE 20241028 10:23:48.070000 22 1136 XCSE 20241028 10:24:56.095000 29 1137 XCSE 20241028 10:34:31.598000 12 1138 XCSE 20241028 10:34:31.599000 12 1138 XCSE 20241028 10:34:31.599000 7 1138 XCSE 20241028 10:36:18.183000 5 1138 XCSE 20241028 10:37:15.182000 2 1138 XCSE 20241028 10:37:15.182000 7 1138 XCSE 20241028 10:38:06.183000 18 1138 XCSE 20241028 10:40:33.443000 7 1138 XCSE 20241028 10:41:01.183000 7 1138 XCSE 20241028 10:41:57.183000 15 1137 XCSE 20241028 10:42:08.393000 15 1138 XCSE 20241028 10:51:23.123000 2 1138 XCSE 20241028 10:51:49.278000 15 1138 XCSE 20241028 10:53:02.410000 18 1138 XCSE 20241028 10:53:02.430000 9 1138 XCSE 20241028 10:53:23.302000 1 1137 XCSE 20241028 10:55:56.625000 1 1137 XCSE 20241028 10:55:56.625000 13 1137 XCSE 20241028 11:00:59.198000 2 1137 XCSE 20241028 11:00:59.198000 15 1137 XCSE 20241028 11:00:59.216000 15 1136 XCSE 20241028 11:00:59.226000 3 1138 XCSE 20241028 11:20:01.961000 29 1138 XCSE 20241028 11:22:03.675000 7 1138 XCSE 20241028 11:22:03.675000 38 1137 XCSE 20241028 11:22:59.386000 44 1136 XCSE 20241028 11:31:06.476000 3 1136 XCSE 20241028 11:31:06.476000 4 1136 XCSE 20241028 11:31:06.476000 8 1136 XCSE 20241028 11:31:06.476000 7 1136 XCSE 20241028 11:31:06.476000 14 1136 XCSE 20241028 11:31:06.476000 17 1137 XCSE 20241028 11:31:06.485000 15 1137 XCSE 20241028 11:31:06.485000 1 1137 XCSE 20241028 11:31:06.485000 21 1137 XCSE 20241028 11:31:06.485000 24 1137 XCSE 20241028 11:31:06.490000 13 1135 XCSE 20241028 11:32:05.000000 13 1135 XCSE 20241028 11:32:18.222000 48 1135 XCSE 20241028 11:32:18.222000 13 1135 XCSE 20241028 11:32:18.222000 13 1136 XCSE 20241028 11:35:19.846000 33 1136 XCSE 20241028 11:35:19.847000 32 1136 XCSE 20241028 11:35:19.849000 14 1136 XCSE 20241028 11:35:19.849000 21 1135 XCSE 20241028 11:35:49.168000 43 1135 XCSE 20241028 11:47:17.863000 15 1135 XCSE 20241028 11:47:17.879000 7 1135 XCSE 20241028 11:47:48.955000 4 1135 XCSE 20241028 11:48:10.183000 3 1135 XCSE 20241028 11:48:10.183000 7 1135 XCSE 20241028 11:48:45.182000 7 1135 XCSE 20241028 11:50:04.182000 30 1135 XCSE 20241028 11:52:31.879000 31 1134 XCSE 20241028 11:52:44.425000 30 1133 XCSE 20241028 12:05:56.492000 7 1133 XCSE 20241028 12:05:56.492000 7 1133 XCSE 20241028 12:05:56.492000 45 1133 XCSE 20241028 12:06:02.977000 32 1132 XCSE 20241028 12:12:21.325000 26 1132 XCSE 20241028 12:12:23.479000 25 1132 XCSE 20241028 12:12:23.479000 1 1133 XCSE 20241028 12:26:55.856000 30 1132 XCSE 20241028 12:27:12.340000 9 1133 XCSE 20241028 12:27:12.340000 20 1131 XCSE 20241028 12:28:03.699000 10 1131 XCSE 20241028 12:28:03.699000 7 1131 XCSE 20241028 12:28:03.699000 38 1130 XCSE 20241028 12:28:05.769000 7 1132 XCSE 20241028 12:43:35.814000 10 1132 XCSE 20241028 12:43:35.814000 12 1132 XCSE 20241028 12:43:35.814000 17 1132 XCSE 20241028 12:43:35.814000 8 1131 XCSE 20241028 12:43:37.824000 12 1131 XCSE 20241028 12:43:37.843000 26 1131 XCSE 20241028 12:46:33.023000 5 1131 XCSE 20241028 12:46:33.023000 12 1130 XCSE 20241028 12:48:06.454000 17 1130 XCSE 20241028 12:48:06.454000 29 1129 XCSE 20241028 12:54:43.762000 1 1129 XCSE 20241028 12:54:43.762000 7 1129 XCSE 20241028 12:54:43.762000 7 1129 XCSE 20241028 12:54:43.762000 4 1131 XCSE 20241028 12:58:37.104000 8 1131 XCSE 20241028 12:58:37.125000 4 1131 XCSE 20241028 12:58:37.165000 51 1130 XCSE 20241028 12:58:37.635000 10 1129 XCSE 20241028 13:00:01.527000 28 1129 XCSE 20241028 13:00:01.527000 19 1127 XCSE 20241028 13:28:18.098000 14 1127 XCSE 20241028 13:28:18.099000 4 1127 XCSE 20241028 13:28:18.100000 3 1127 XCSE 20241028 13:28:18.100000 5 1127 XCSE 20241028 13:28:18.100000 2 1127 XCSE 20241028 13:28:18.100000 5 1127 XCSE 20241028 13:28:18.100000 4 1127 XCSE 20241028 13:28:18.101000 13 1127 XCSE 20241028 13:28:18.102000 2 1127 XCSE 20241028 13:28:18.104000 14 1127 XCSE 20241028 13:28:18.104000 1 1127 XCSE 20241028 13:28:18.104000 6 1127 XCSE 20241028 13:28:18.105000 5 1127 XCSE 20241028 13:28:18.105000 6 1127 XCSE 20241028 13:28:18.105000 1 1127 XCSE 20241028 13:28:18.109000 16 1127 XCSE 20241028 13:28:18.109000 1 1127 XCSE 20241028 13:28:18.110000 16 1127 XCSE 20241028 13:28:18.110000 1 1127 XCSE 20241028 13:28:18.110000 17 1127 XCSE 20241028 13:28:18.110000 17 1127 XCSE 20241028 13:28:18.110000 17 1127 XCSE 20241028 13:28:18.110000 1 1128 XCSE 20241028 13:33:17.059000 1 1128 XCSE 20241028 13:33:17.059000 8 1128 XCSE 20241028 13:37:11.284000 12 1129 XCSE 20241028 13:40:42.113000 1 1129 XCSE 20241028 13:47:48.390000 23 1130 XCSE 20241028 14:04:03.698000 1 1130 XCSE 20241028 14:04:03.698000 6 1130 XCSE 20241028 14:04:03.718000 7 1130 XCSE 20241028 14:04:03.718000 24 1130 XCSE 20241028 14:04:03.718000 5 1131 XCSE 20241028 14:06:57.969000 5 1131 XCSE 20241028 14:06:57.969000 1 1131 XCSE 20241028 14:06:57.969000 9 1131 XCSE 20241028 14:06:57.987000 5 1131 XCSE 20241028 14:06:58.007000 9 1131 XCSE 20241028 14:06:58.087000 11 1131 XCSE 20241028 14:06:58.087000 1 1131 XCSE 20241028 14:07:09.568000 22 1132 XCSE 20241028 14:22:25.644000 17 1131 XCSE 20241028 14:26:29.355000 6 1131 XCSE 20241028 14:26:29.355000 7 1131 XCSE 20241028 14:26:29.355000 8 1131 XCSE 20241028 14:26:29.355000 7 1131 XCSE 20241028 14:26:29.355000 15 1131 XCSE 20241028 14:33:13.107000 22 1131 XCSE 20241028 14:34:17.173000 2 1134 XCSE 20241028 15:33:46.279000 13 1135 XCSE 20241028 15:33:48.555000 13 1135 XCSE 20241028 15:33:48.555000 11 1135 XCSE 20241028 15:33:48.555000 9 1135 XCSE 20241028 15:33:48.555000 80 1135 XCSE 20241028 15:39:33.759000 67 1134 XCSE 20241028 15:39:51.760000 1 1134 XCSE 20241028 15:39:51.760000 19 1134 XCSE 20241028 15:39:53.826000 21 1134 XCSE 20241028 15:39:53.826000 1 1134 XCSE 20241028 15:39:53.826000 6 1134 XCSE 20241028 15:39:53.846000 28 1134 XCSE 20241028 15:41:46.107000 22 1133 XCSE 20241028 15:44:07.619000 23 1133 XCSE 20241028 15:44:07.642000 3 1134 XCSE 20241028 15:51:55.820000 1 1134 XCSE 20241028 15:51:55.820000 11 1134 XCSE 20241028 15:51:55.823000 11 1134 XCSE 20241028 15:51:55.823000 10 1134 XCSE 20241028 15:51:55.842000 1 1134 XCSE 20241028 15:51:55.861000 37 1134 XCSE 20241028 16:00:37.649000 38 1133 XCSE 20241028 16:01:21.594000 10 1133 XCSE 20241028 16:01:21.634000 11 1133 XCSE 20241028 16:01:21.634000 38 1133 XCSE 20241028 16:01:31.133000 46 1131 XCSE 20241028 16:03:31.233000 5 1131 XCSE 20241028 16:03:31.233000 2 1131 XCSE 20241028 16:04:26.771000 36 1131 XCSE 20241028 16:04:26.771000 3 1132 XCSE 20241028 16:11:05.305000 7 1132 XCSE 20241028 16:11:05.323000 46 1131 XCSE 20241028 16:15:27.044000 7 1131 XCSE 20241028 16:15:27.044000 8 1131 XCSE 20241028 16:15:27.044000 7 1131 XCSE 20241028 16:15:27.044000 9 1132 XCSE 20241028 16:17:14.945000 9 1132 XCSE 20241028 16:17:14.945000 87 1132 XCSE 20241028 16:17:14.945000 1 1132 XCSE 20241028 16:17:14.945000 33 1132 XCSE 20241028 16:17:14.945000 7 1132 XCSE 20241028 16:17:14.945000 1 1132 XCSE 20241028 16:17:14.945000 9 1132 XCSE 20241028 16:17:17.322000 9 1132 XCSE 20241028 16:17:20.881000 9 1132 XCSE 20241028 16:17:27.322000 10 1132 XCSE 20241028 16:18:19.273000 9 1132 XCSE 20241028 16:18:22.322000 9 1132 XCSE 20241028 16:18:32.322000 10 1132 XCSE 20241028 16:20:13.717000 9 1132 XCSE 20241028 16:20:49.866000 9 1132 XCSE 20241028 16:20:49.881000 10 1132 XCSE 20241028 16:21:06.201000 11 1132 XCSE 20241028 16:21:22.202000 9 1132 XCSE 20241028 16:22:17.202000 11 1132 XCSE 20241028 16:22:56.201000 9 1132 XCSE 20241028 16:23:49.132000 9 1133 XCSE 20241028 16:24:02.201000 5 1135 XCSE 20241028 16:32:53.314000 2 1136 XCSE 20241028 16:32:55.193000 11 1136 XCSE 20241028 16:32:56.143000 41 1135 XCSE 20241028 16:33:06.297000 10 1135 XCSE 20241028 16:33:06.297000 80 1135 XCSE 20241028 16:33:06.312000 49 1136 XCSE 20241028 16:33:50.514000 3 1136 XCSE 20241028 16:33:50.514000 12 1136 XCSE 20241028 16:33:50.514000 10 1136 XCSE 20241028 16:33:50.514000 17 1136 XCSE 20241028 16:33:50.514000 10 1136 XCSE 20241028 16:33:50.514000 10 1136 XCSE 20241028 16:33:50.514000 12 1135 XCSE 20241028 16:33:50.535000 37 1135 XCSE 20241028 16:33:50.535000 45 1135 XCSE 20241028 16:34:06.639000 10 1134 XCSE 20241028 16:41:04.143000 35 1134 XCSE 20241028 16:41:04.149000 8 1134 XCSE 20241028 16:41:04.149000 10 1134 XCSE 20241028 16:41:04.149000 34 1135 XCSE 20241028 16:41:37.396000 1 1135 XCSE 20241028 16:41:37.396000 60 1137 XCSE 20241028 16:54:49.879000 7 1137 XCSE 20241028 16:54:49.879000 23 1138 XCSE 20241028 17:03:27.878000 23 1138 XCSE 20241028 17:03:27.884000 46 1138 XCSE 20241028 17:18:25.712000 8 1138 XCSE 20241028 17:18:25.712000 14 1139 XCSE 20241028 17:18:25.714000 21 1139 XCSE 20241028 17:18:25.714000 5 1139 XCSE 20241028 17:18:25.714000 1 1139 XCSE 20241028 17:18:25.714000 3 1140 XCSE 20241028 17:18:25.715000 11 1140 XCSE 20241028 17:18:25.715000 45 1140 XCSE 20241028 17:18:25.715000 20 1140 XCSE 20241028 17:18:25.715000 21 1139 XCSE 20241028 17:18:25.717000 28 1140 XCSE 20241028 17:18:25.717000 40 1139 XCSE 20241028 17:18:25.731000 21 1139 XCSE 20241028 17:18:25.731000 9 1139 XCSE 20241028 17:18:25.731000 63 1140 XCSE 20241028 17:18:25.738000 9 1140 XCSE 20241028 17:18:25.741000 62 1140 XCSE 20241028 17:18:25.749000 40 1140 XCSE 20241028 17:18:25.804000 13 1140 XCSE 20241028 17:18:25.804000 30 1139 XCSE 20241028 17:18:30.119000 23 1139 XCSE 20241028 17:18:30.119000 50 1139 XCSE 20241028 17:18:30.139000 35 1139 XCSE 20241028 17:18:30.141000 15 1139 XCSE 20241028 17:18:47.954000 35 1139 XCSE 20241028 17:18:47.954000 54 1139 XCSE 20241028 17:25:41.721000 151 1140 XCSE 20241028 17:43:00.454329 4 1140 XCSE 20241028 17:43:00.454396 337 1140 XCSE 20241028 17:43:00.454414 8 1143 XCSE 20241029 10:02:43.061000 7 1143 XCSE 20241029 10:02:43.061000 7 1143 XCSE 20241029 10:02:43.061000 7 1143 XCSE 20241029 10:02:43.061000 1 1141 XCSE 20241029 10:09:27.413000 22 1141 XCSE 20241029 10:09:27.413000 8 1141 XCSE 20241029 10:09:27.413000 22 1140 XCSE 20241029 10:09:39.748000 8 1140 XCSE 20241029 10:09:54.243000 22 1134 XCSE 20241029 10:15:58.569000 17 1138 XCSE 20241029 10:22:29.536000 15 1142 XCSE 20241029 10:37:11.511000 15 1141 XCSE 20241029 10:37:11.530000 15 1141 XCSE 20241029 10:37:11.547000 16 1141 XCSE 20241029 10:44:30.029000 6 1141 XCSE 20241029 10:44:30.029000 2 1141 XCSE 20241029 10:44:54.243000 8 1141 XCSE 20241029 10:44:54.246000 7 1141 XCSE 20241029 10:44:54.247000 8 1141 XCSE 20241029 10:45:24.248000 7 1141 XCSE 20241029 10:45:24.248000 22 1140 XCSE 20241029 10:47:07.259000 7 1140 XCSE 20241029 10:47:07.259000 29 1139 XCSE 20241029 10:47:07.272000 29 1138 XCSE 20241029 10:47:15.874000 40 1138 XCSE 20241029 10:51:47.250000 1 1138 XCSE 20241029 10:51:47.250000 7 1138 XCSE 20241029 10:52:50.314000 7 1138 XCSE 20241029 10:53:41.824000 23 1138 XCSE 20241029 10:54:40.494000 23 1137 XCSE 20241029 11:04:21.953000 7 1137 XCSE 20241029 11:04:21.953000 7 1137 XCSE 20241029 11:04:21.953000 31 1136 XCSE 20241029 11:10:01.007000 8 1137 XCSE 20241029 11:10:01.008000 15 1137 XCSE 20241029 11:10:01.008000 28 1137 XCSE 20241029 11:10:01.008000 24 1135 XCSE 20241029 11:10:04.005000 5 1135 XCSE 20241029 11:10:04.005000 22 1134 XCSE 20241029 11:10:18.765000 7 1134 XCSE 20241029 11:10:18.765000 4 1133 XCSE 20241029 11:15:14.120000 10 1132 XCSE 20241029 11:17:00.408000 10 1135 XCSE 20241029 11:20:35.956000 8 1135 XCSE 20241029 11:20:35.971000 3 1135 XCSE 20241029 11:20:38.480000 3 1135 XCSE 20241029 11:20:49.680000 39 1134 XCSE 20241029 11:29:42.058000 8 1134 XCSE 20241029 11:29:42.058000 7 1134 XCSE 20241029 11:29:42.058000 16 1135 XCSE 20241029 11:29:42.058000 17 1136 XCSE 20241029 11:29:42.059000 20 1135 XCSE 20241029 11:30:42.468000 23 1135 XCSE 20241029 11:31:00.689000 23 1135 XCSE 20241029 11:31:00.709000 19 1134 XCSE 20241029 11:32:09.046000 11 1134 XCSE 20241029 11:32:09.046000 36 1134 XCSE 20241029 11:32:09.089000 22 1135 XCSE 20241029 11:46:53.633000 2 1135 XCSE 20241029 11:51:42.994000 5 1135 XCSE 20241029 11:51:42.994000 22 1133 XCSE 20241029 11:52:46.793000 7 1133 XCSE 20241029 11:52:46.793000 31 1133 XCSE 20241029 11:52:47.893000 29 1134 XCSE 20241029 12:05:26.147000 7 1134 XCSE 20241029 12:05:26.147000 7 1134 XCSE 20241029 12:05:26.147000 7 1134 XCSE 20241029 12:05:26.147000 17 1135 XCSE 20241029 12:05:26.148000 7 1135 XCSE 20241029 12:05:26.148000 3 1133 XCSE 20241029 12:08:42.035000 7 1133 XCSE 20241029 12:10:23.158000 26 1133 XCSE 20241029 12:12:04.993000 7 1133 XCSE 20241029 12:12:04.993000 10 1133 XCSE 20241029 12:12:04.993000 39 1132 XCSE 20241029 12:12:06.025000 36 1132 XCSE 20241029 12:12:07.040000 9 1131 XCSE 20241029 12:12:08.025000 20 1131 XCSE 20241029 12:15:52.935000 2 1131 XCSE 20241029 12:15:52.935000 21 1131 XCSE 20241029 12:28:25.104000 3 1130 XCSE 20241029 12:32:54.025000 1 1130 XCSE 20241029 12:32:54.025000 6 1130 XCSE 20241029 12:32:54.040000 12 1130 XCSE 20241029 12:32:54.040000 7 1130 XCSE 20241029 12:32:54.040000 4 1130 XCSE 20241029 12:32:54.040000 29 1130 XCSE 20241029 12:32:54.058000 23 1131 XCSE 20241029 12:42:19.591000 2 1131 XCSE 20241029 12:45:18.988000 5 1131 XCSE 20241029 12:45:18.988000 3 1131 XCSE 20241029 12:46:23.679000 4 1131 XCSE 20241029 12:46:23.679000 3 1131 XCSE 20241029 12:47:26.994000 4 1131 XCSE 20241029 12:47:26.994000 7 1131 XCSE 20241029 12:48:31.994000 4 1131 XCSE 20241029 12:50:34.995000 1 1131 XCSE 20241029 12:50:34.995000 2 1131 XCSE 20241029 12:50:34.995000 22 1129 XCSE 20241029 12:53:41.819000 8 1129 XCSE 20241029 12:53:41.819000 7 1129 XCSE 20241029 12:53:41.819000 7 1129 XCSE 20241029 12:53:41.819000 38 1129 XCSE 20241029 12:53:41.839000 1 1128 XCSE 20241029 12:54:41.615000 15 1128 XCSE 20241029 12:54:41.615000 15 1128 XCSE 20241029 12:54:41.615000 2 1128 XCSE 20241029 12:59:25.697000 28 1128 XCSE 20241029 12:59:25.697000 10 1127 XCSE 20241029 13:00:16.554000 10 1127 XCSE 20241029 13:01:02.119000 13 1127 XCSE 20241029 13:01:02.119000 14 1127 XCSE 20241029 13:06:37.215000 6 1129 XCSE 20241029 13:21:47.919000 13 1129 XCSE 20241029 13:21:47.919000 8 1129 XCSE 20241029 13:21:47.919000 6 1129 XCSE 20241029 13:21:47.919000 3 1129 XCSE 20241029 13:22:05.995000 2 1129 XCSE 20241029 13:22:14.994000 5 1129 XCSE 20241029 13:22:14.994000 6 1129 XCSE 20241029 13:22:32.628000 7 1129 XCSE 20241029 13:22:50.494000 24 1129 XCSE 20241029 13:26:31.434000 36 1129 XCSE 20241029 13:28:20.529000 2 1129 XCSE 20241029 13:30:59.378000 2 1129 XCSE 20241029 13:33:34.669000 6 1129 XCSE 20241029 13:34:26.512000 15 1129 XCSE 20241029 13:34:26.512000 43 1130 XCSE 20241029 13:37:43.149000 7 1130 XCSE 20241029 13:39:08.393000 7 1130 XCSE 20241029 13:39:30.494000 7 1130 XCSE 20241029 13:44:29.283000 8 1130 XCSE 20241029 13:44:58.297000 7 1130 XCSE 20241029 13:44:58.297000 13 1129 XCSE 20241029 13:49:28.014000 2 1129 XCSE 20241029 13:51:40.123000 7 1129 XCSE 20241029 13:51:40.123000 7 1129 XCSE 20241029 13:53:27.277000 5 1129 XCSE 20241029 13:53:27.277000 1 1129 XCSE 20241029 13:54:00.267000 9 1129 XCSE 20241029 13:54:00.267000 12 1129 XCSE 20241029 13:54:00.267000 22 1128 XCSE 20241029 14:16:59.745000 7 1128 XCSE 20241029 14:16:59.745000 7 1128 XCSE 20241029 14:16:59.745000 8 1128 XCSE 20241029 14:16:59.745000 8 1128 XCSE 20241029 14:17:11.912000 1 1129 XCSE 20241029 14:22:09.481000 7 1129 XCSE 20241029 14:22:09.481000 22 1129 XCSE 20241029 14:22:09.481000 29 1129 XCSE 20241029 14:22:09.481000 2 1129 XCSE 20241029 14:22:13.046000 51 1128 XCSE 20241029 14:23:38.202000 7 1128 XCSE 20241029 14:23:38.202000 36 1128 XCSE 20241029 14:26:32.110000 31 1128 XCSE 20241029 14:27:05.525000 5 1128 XCSE 20241029 14:27:05.529000 31 1128 XCSE 20241029 14:27:05.529000 37 1127 XCSE 20241029 14:31:11.669000 8 1127 XCSE 20241029 14:31:11.669000 7 1127 XCSE 20241029 14:31:11.669000 7 1127 XCSE 20241029 14:31:11.669000 13 1126 XCSE 20241029 14:41:44.265000 47 1126 XCSE 20241029 14:41:44.265000 26 1125 XCSE 20241029 14:41:44.881000 32 1125 XCSE 20241029 14:41:44.881000 54 1124 XCSE 20241029 14:41:46.346000 16 1124 XCSE 20241029 14:41:46.365000 28 1124 XCSE 20241029 14:41:46.365000 37 1123 XCSE 20241029 14:41:47.698000 8 1123 XCSE 20241029 14:41:58.033000 8 1123 XCSE 20241029 14:41:58.033000 8 1123 XCSE 20241029 14:46:15.442000 7 1123 XCSE 20241029 14:46:15.442000 7 1123 XCSE 20241029 14:46:15.442000 7 1123 XCSE 20241029 14:46:15.442000 30 1122 XCSE 20241029 14:46:15.913000 23 1120 XCSE 20241029 14:51:30.424000 22 1119 XCSE 20241029 14:51:33.285000 22 1118 XCSE 20241029 14:51:36.030000 9 1118 XCSE 20241029 14:51:55.856000 6 1118 XCSE 20241029 14:51:55.863000 7 1118 XCSE 20241029 14:51:55.863000 2 1118 XCSE 20241029 14:51:55.863000 15 1117 XCSE 20241029 14:55:29.298000 8 1117 XCSE 20241029 14:55:29.301000 15 1117 XCSE 20241029 14:55:29.301000 8 1116 XCSE 20241029 14:58:06.905000 7 1116 XCSE 20241029 14:58:06.905000 23 1116 XCSE 20241029 15:02:07.925000 31 1118 XCSE 20241029 15:04:54.817000 38 1120 XCSE 20241029 15:07:44.668000 38 1120 XCSE 20241029 15:07:44.700000 8 1119 XCSE 20241029 15:07:46.952000 8 1118 XCSE 20241029 15:09:34.113000 8 1118 XCSE 20241029 15:09:34.113000 8 1118 XCSE 20241029 15:09:34.113000 4 1118 XCSE 20241029 15:09:34.113000 13 1117 XCSE 20241029 15:11:37.246000 9 1117 XCSE 20241029 15:11:37.249000 13 1117 XCSE 20241029 15:11:37.249000 15 1116 XCSE 20241029 15:14:14.186000 2 1116 XCSE 20241029 15:14:14.186000 5 1116 XCSE 20241029 15:14:14.186000 22 1115 XCSE 20241029 15:14:47.046000 23 1115 XCSE 20241029 15:17:20.896000 23 1114 XCSE 20241029 15:20:54.453000 7 1113 XCSE 20241029 15:20:57.802000 23 1113 XCSE 20241029 15:22:44.004000 15 1112 XCSE 20241029 15:33:25.433000 7 1112 XCSE 20241029 15:33:25.433000 22 1111 XCSE 20241029 15:34:37.612000 22 1111 XCSE 20241029 15:39:25.517000 51 1113 XCSE 20241029 15:53:58.508000 10 1112 XCSE 20241029 15:54:52.748000 35 1112 XCSE 20241029 15:54:52.748000 5 1110 XCSE 20241029 16:00:02.130000 11 1110 XCSE 20241029 16:00:02.130000 14 1110 XCSE 20241029 16:00:02.130000 8 1110 XCSE 20241029 16:06:11.233000 29 1113 XCSE 20241029 16:16:01.735000 31 1112 XCSE 20241029 16:21:37.800000 7 1112 XCSE 20241029 16:21:37.800000 8 1112 XCSE 20241029 16:21:37.800000 46 1111 XCSE 20241029 16:21:37.832000 31 1110 XCSE 20241029 16:28:31.728000 29 1109 XCSE 20241029 16:31:20.151000 7 1109 XCSE 20241029 16:31:20.151000 64 1108 XCSE 20241029 16:31:20.169000 29 1108 XCSE 20241029 16:31:20.201000 4 1112 XCSE 20241029 16:32:15.319000 3 1112 XCSE 20241029 16:32:15.319000 2 1112 XCSE 20241029 16:32:18.423000 7 1112 XCSE 20241029 16:32:24.608000 5 1113 XCSE 20241029 16:34:40.019000 21 1113 XCSE 20241029 16:34:40.019000 7 1113 XCSE 20241029 16:34:40.037000 6 1113 XCSE 20241029 16:34:40.037000 39 1112 XCSE 20241029 16:37:59.214000 2 1112 XCSE 20241029 16:38:19.040000 5 1112 XCSE 20241029 16:38:19.040000 36 1111 XCSE 20241029 16:45:32.764000 7 1111 XCSE 20241029 16:45:32.764000 7 1111 XCSE 20241029 16:45:32.796000 2 1111 XCSE 20241029 16:45:32.796000 46 1110 XCSE 20241029 16:48:54.993000 7 1110 XCSE 20241029 16:48:54.993000 54 1110 XCSE 20241029 16:48:55.010000 8 1110 XCSE 20241029 16:55:07.294000 8 1110 XCSE 20241029 16:55:07.320000 8 1110 XCSE 20241029 16:55:07.331000 6 1111 XCSE 20241029 16:55:17.995000 1 1111 XCSE 20241029 16:55:17.995000 7 1111 XCSE 20241029 16:55:31.900000 7 1111 XCSE 20241029 16:55:45.994000 7 1111 XCSE 20241029 16:55:58.371000 6 1111 XCSE 20241029 16:56:11.994000 1 1111 XCSE 20241029 16:56:11.994000 14 1110 XCSE 20241029 17:06:15.784000 15 1110 XCSE 20241029 17:06:15.804000 8 1110 XCSE 20241029 17:07:37.841000 6 1110 XCSE 20241029 17:10:01.336000 2 1110 XCSE 20241029 17:10:01.336000 13 1110 XCSE 20241029 17:10:01.336000 8 1110 XCSE 20241029 17:10:01.336000 8 1110 XCSE 20241029 17:10:01.336000 6 1113 XCSE 20241029 17:17:07.686000 8 1113 XCSE 20241029 17:17:07.686000 17 1113 XCSE 20241029 17:17:07.686000 10 1113 XCSE 20241029 17:17:07.686000 2 1113 XCSE 20241029 17:17:07.686000 6 1113 XCSE 20241029 17:17:07.708000 30 1113 XCSE 20241029 17:17:07.708000 7 1113 XCSE 20241029 17:17:07.715000 7 1113 XCSE 20241029 17:17:08.530000 7 1112 XCSE 20241029 17:17:18.649000 20 1112 XCSE 20241029 17:17:18.649000 3 1112 XCSE 20241029 17:17:18.649000 7 1112 XCSE 20241029 17:17:35.995000 15 1112 XCSE 20241029 17:17:55.490000 15 1112 XCSE 20241029 17:20:42.917000 8 1112 XCSE 20241029 17:20:42.936000 7 1112 XCSE 20241029 17:20:42.936000 183 1114 XCSE 20241029 17:33:12.541623 20 1114 XCSE 20241029 17:33:12.541636 366 1114 XCSE 20241029 17:33:12.541644 28 1121 XCSE 20241030 10:04:40.100000 22 1121 XCSE 20241030 10:07:25.208000 7 1121 XCSE 20241030 10:07:25.208000 24 1121 XCSE 20241030 10:09:27.343000 22 1122 XCSE 20241030 10:13:06.086000 16 1121 XCSE 20241030 10:18:26.292000 7 1121 XCSE 20241030 10:18:26.292000 24 1121 XCSE 20241030 10:20:03.022000 2 1120 XCSE 20241030 10:27:14.546000 2 1120 XCSE 20241030 10:27:14.546000 8 1120 XCSE 20241030 10:33:29.083000 15 1120 XCSE 20241030 10:33:29.083000 1 1120 XCSE 20241030 10:33:29.718000 22 1121 XCSE 20241030 10:35:46.704000 23 1120 XCSE 20241030 10:36:08.261000 22 1119 XCSE 20241030 10:40:43.992000 7 1119 XCSE 20241030 10:40:43.992000 7 1119 XCSE 20241030 10:40:43.992000 8 1119 XCSE 20241030 10:40:43.992000 7 1119 XCSE 20241030 10:40:43.992000 7 1119 XCSE 20241030 10:40:43.992000 7 1119 XCSE 20241030 10:40:43.992000 15 1119 XCSE 20241030 10:40:43.992000 62 1119 XCSE 20241030 10:40:43.994000 8 1114 XCSE 20241030 10:42:35.837000 22 1112 XCSE 20241030 10:44:53.979000 8 1110 XCSE 20241030 10:47:45.207000 7 1110 XCSE 20241030 10:47:45.207000 15 1110 XCSE 20241030 10:49:47.523000 38 1112 XCSE 20241030 10:55:02.054000 12 1110 XCSE 20241030 11:00:01.057000 10 1110 XCSE 20241030 11:00:01.075000 5 1110 XCSE 20241030 11:00:01.076000 15 1110 XCSE 20241030 11:08:44.730000 16 1110 XCSE 20241030 11:08:45.750000 16 1110 XCSE 20241030 11:12:01.058000 7 1110 XCSE 20241030 11:12:01.058000 1 1108 XCSE 20241030 11:17:15.046000 3 1111 XCSE 20241030 11:23:13.682000 7 1111 XCSE 20241030 11:23:13.682000 21 1111 XCSE 20241030 11:23:13.682000 3 1111 XCSE 20241030 11:23:13.682000 5 1110 XCSE 20241030 11:24:27.920000 33 1110 XCSE 20241030 11:24:27.920000 7 1110 XCSE 20241030 11:24:50.108000 19 1109 XCSE 20241030 11:27:59.102000 9 1109 XCSE 20241030 11:28:22.086000 50 1114 XCSE 20241030 11:40:53.253000 7 1116 XCSE 20241030 11:40:53.272000 2 1118 XCSE 20241030 11:47:26.374000 14 1118 XCSE 20241030 11:47:26.374000 1 1117 XCSE 20241030 11:47:31.039000 16 1120 XCSE 20241030 11:48:40.702000 7 1120 XCSE 20241030 11:48:40.720000 37 1119 XCSE 20241030 11:49:07.040000 13 1121 XCSE 20241030 11:49:07.042000 8 1121 XCSE 20241030 11:49:07.042000 13 1121 XCSE 20241030 11:49:07.042000 2 1119 XCSE 20241030 11:49:07.048000 34 1119 XCSE 20241030 11:49:07.048000 36 1119 XCSE 20241030 11:49:07.050000 4 1119 XCSE 20241030 11:49:15.771000 25 1119 XCSE 20241030 11:49:15.771000 31 1118 XCSE 20241030 11:49:46.160000 29 1118 XCSE 20241030 11:49:46.182000 22 1118 XCSE 20241030 11:49:46.201000 8 1116 XCSE 20241030 11:49:48.084000 19 1120 XCSE 20241030 12:11:29.374000 18 1120 XCSE 20241030 12:11:29.374000 23 1120 XCSE 20241030 12:11:29.390000 14 1120 XCSE 20241030 12:11:29.390000 8 1120 XCSE 20241030 12:11:29.401000 1 1120 XCSE 20241030 12:11:29.401000 2 1120 XCSE 20241030 12:11:29.401000 44 1121 XCSE 20241030 12:24:12.273000 8 1121 XCSE 20241030 12:24:12.273000 51 1121 XCSE 20241030 12:32:08.811000 1 1121 XCSE 20241030 12:32:08.811000 6 1121 XCSE 20241030 12:32:08.811000 53 1120 XCSE 20241030 12:33:23.154000 8 1120 XCSE 20241030 12:33:23.154000 8 1120 XCSE 20241030 12:33:23.154000 50 1120 XCSE 20241030 12:33:23.165000 14 1119 XCSE 20241030 12:33:41.411000 29 1119 XCSE 20241030 12:33:41.414000 7 1119 XCSE 20241030 12:33:41.414000 30 1120 XCSE 20241030 12:45:06.974000 24 1120 XCSE 20241030 12:45:13.283000 12 1119 XCSE 20241030 12:46:09.679000 10 1119 XCSE 20241030 12:46:09.679000 7 1119 XCSE 20241030 12:46:09.679000 4 1119 XCSE 20241030 12:46:09.696000 26 1119 XCSE 20241030 12:46:09.696000 23 1118 XCSE 20241030 12:47:18.701000 7 1118 XCSE 20241030 12:47:18.701000 23 1118 XCSE 20241030 12:50:51.019000 8 1118 XCSE 20241030 12:50:51.019000 1 1117 XCSE 20241030 12:51:19.234000 7 1117 XCSE 20241030 12:51:19.234000 7 1117 XCSE 20241030 12:51:19.234000 37 1117 XCSE 20241030 13:01:24.306000 29 1116 XCSE 20241030 13:02:17.218000 8 1116 XCSE 20241030 13:07:00.051000 29 1116 XCSE 20241030 13:07:00.051000 12 1117 XCSE 20241030 13:14:16.374000 25 1117 XCSE 20241030 13:14:16.394000 12 1117 XCSE 20241030 13:14:16.394000 44 1115 XCSE 20241030 13:28:45.772000 51 1116 XCSE 20241030 13:36:43.832000 51 1117 XCSE 20241030 13:38:36.333000 37 1116 XCSE 20241030 13:44:46.509000 37 1116 XCSE 20241030 13:44:46.564000 11 1115 XCSE 20241030 13:45:45.902000 19 1115 XCSE 20241030 13:45:45.902000 8 1115 XCSE 20241030 13:45:45.902000 51 1115 XCSE 20241030 13:54:26.798000 44 1117 XCSE 20241030 14:04:06.344000 37 1116 XCSE 20241030 14:04:07.086000 36 1115 XCSE 20241030 14:04:10.740000 44 1116 XCSE 20241030 14:14:34.477000 52 1116 XCSE 20241030 14:15:15.293000 20 1117 XCSE 20241030 14:19:07.045000 17 1117 XCSE 20241030 14:19:07.045000 51 1117 XCSE 20241030 14:23:26.342000 44 1116 XCSE 20241030 14:24:04.704000 16 1116 XCSE 20241030 14:27:33.449000 28 1116 XCSE 20241030 14:27:33.449000 37 1115 XCSE 20241030 14:29:24.812000 23 1115 XCSE 20241030 14:29:32.852000 37 1116 XCSE 20241030 14:41:16.217000 7 1116 XCSE 20241030 14:41:16.217000 7 1116 XCSE 20241030 14:41:16.217000 36 1114 XCSE 20241030 14:43:43.865000 38 1112 XCSE 20241030 14:53:52.921000 36 1112 XCSE 20241030 15:01:15.740000 44 1114 XCSE 20241030 15:14:06.850000 1 1114 XCSE 20241030 15:14:07.208000 1 1114 XCSE 20241030 15:14:23.535000 23 1115 XCSE 20241030 15:19:00.763000 22 1115 XCSE 20241030 15:20:50.493000 7 1115 XCSE 20241030 15:20:50.493000 7 1115 XCSE 20241030 15:20:50.493000 36 1115 XCSE 20241030 15:27:02.533000 7 1115 XCSE 20241030 15:27:02.533000 7 1115 XCSE 20241030 15:27:02.533000 7 1115 XCSE 20241030 15:27:02.533000 7 1115 XCSE 20241030 15:27:02.533000 66 1115 XCSE 20241030 15:34:38.238000 51 1116 XCSE 20241030 15:40:18.239000 7 1116 XCSE 20241030 15:40:18.239000 8 1116 XCSE 20241030 15:40:18.239000 51 1115 XCSE 20241030 15:42:47.052000 71 1118 XCSE 20241030 15:48:55.239000 50 1121 XCSE 20241030 15:53:18.238000 7 1121 XCSE 20241030 15:53:18.238000 3 1120 XCSE 20241030 15:59:18.239000 8 1120 XCSE 20241030 15:59:48.240000 7 1120 XCSE 20241030 16:00:08.240000 10 1120 XCSE 20241030 16:00:18.240000 54 1123 XCSE 20241030 16:03:22.832000 46 1123 XCSE 20241030 16:05:10.630000 8 1123 XCSE 20241030 16:05:10.630000 7 1123 XCSE 20241030 16:05:10.630000 50 1124 XCSE 20241030 16:07:08.812000 36 1124 XCSE 20241030 16:10:23.468000 45 1126 XCSE 20241030 16:16:30.825000 12 1126 XCSE 20241030 16:16:30.825000 38 1125 XCSE 20241030 16:16:31.189000 47 1126 XCSE 20241030 16:22:04.234000 3 1126 XCSE 20241030 16:22:04.234000 7 1126 XCSE 20241030 16:22:04.234000 22 1124 XCSE 20241030 16:22:04.273000 21 1124 XCSE 20241030 16:26:20.180000 33 1124 XCSE 20241030 16:26:20.180000 8 1124 XCSE 20241030 16:26:20.180000 47 1124 XCSE 20241030 16:29:03.875000 39 1123 XCSE 20241030 16:35:45.707000 8 1123 XCSE 20241030 16:35:45.707000 71 1124 XCSE 20241030 16:42:05.012000 29 1123 XCSE 20241030 16:42:18.239000 85 1123 XCSE 20241030 16:50:35.016000 39 1122 XCSE 20241030 16:54:28.241000 8 1122 XCSE 20241030 16:54:28.241000 7 1122 XCSE 20241030 16:54:28.241000 8 1122 XCSE 20241030 16:54:28.241000 15 1122 XCSE 20241030 16:59:58.240000 28 1122 XCSE 20241030 17:00:18.240000 1 1122 XCSE 20241030 17:00:18.240000 7 1122 XCSE 20241030 17:00:18.240000 64 1123 XCSE 20241030 17:06:35.030000 23 1122 XCSE 20241030 17:07:45.692000 8 1122 XCSE 20241030 17:07:45.692000 29 1123 XCSE 20241030 17:11:29.239000 29 1123 XCSE 20241030 17:14:39.240000 71 1125 XCSE 20241030 17:16:59.240449 73 1125 XCSE 20241030 17:16:59.240470 22 1125 XCSE 20241030 17:16:59.240502 209 1125 XCSE 20241030 17:17:19.240467 8 1134 XCSE 20241031 10:07:29.918000 15 1133 XCSE 20241031 10:07:32.958000 16 1133 XCSE 20241031 10:07:32.958000 7 1139 XCSE 20241031 10:12:19.557000 15 1139 XCSE 20241031 10:16:20.082000 15 1139 XCSE 20241031 10:16:20.123000 15 1138 XCSE 20241031 10:17:11.067000 11 1137 XCSE 20241031 10:17:15.658000 15 1138 XCSE 20241031 10:20:23.041000 36 1136 XCSE 20241031 10:31:29.641000 38 1134 XCSE 20241031 10:31:46.211000 23 1134 XCSE 20241031 10:31:49.691000 20 1133 XCSE 20241031 10:33:07.417000 2 1133 XCSE 20241031 10:33:07.424000 18 1133 XCSE 20241031 10:33:07.424000 2 1133 XCSE 20241031 10:33:07.424000 15 1134 XCSE 20241031 10:36:05.231000 15 1134 XCSE 20241031 10:40:23.315000 8 1133 XCSE 20241031 10:44:34.218000 7 1133 XCSE 20241031 10:44:34.218000 15 1132 XCSE 20241031 10:44:44.122000 15 1133 XCSE 20241031 10:45:04.151000 8 1137 XCSE 20241031 10:50:46.313000 1 1137 XCSE 20241031 10:50:46.313000 2 1134 XCSE 20241031 10:50:46.335000 20 1134 XCSE 20241031 10:50:46.335000 7 1134 XCSE 20241031 10:50:46.335000 22 1134 XCSE 20241031 10:50:46.361000 22 1133 XCSE 20241031 10:51:29.361000 8 1133 XCSE 20241031 10:51:29.361000 22 1132 XCSE 20241031 10:52:35.048000 15 1131 XCSE 20241031 10:52:38.783000 8 1130 XCSE 20241031 10:55:54.073000 4 1130 XCSE 20241031 10:55:54.073000 4 1130 XCSE 20241031 10:55:54.073000 7 1130 XCSE 20241031 10:55:54.073000 44 1129 XCSE 20241031 11:01:10.336000 22 1128 XCSE 20241031 11:06:03.238000 7 1128 XCSE 20241031 11:06:03.238000 22 1127 XCSE 20241031 11:06:52.991000 24 1127 XCSE 20241031 11:06:53.063000 15 1128 XCSE 20241031 11:09:01.032000 15 1128 XCSE 20241031 11:09:14.482000 15 1126 XCSE 20241031 11:15:30.074000 15 1125 XCSE 20241031 11:15:31.087000 15 1124 XCSE 20241031 11:15:41.299000 22 1122 XCSE 20241031 11:21:05.227000 7 1122 XCSE 20241031 11:21:05.227000 29 1122 XCSE 20241031 11:21:05.236000 21 1121 XCSE 20241031 11:26:12.697000 1 1121 XCSE 20241031 11:26:12.697000 23 1119 XCSE 20241031 11:27:41.102000 20 1120 XCSE 20241031 11:30:13.901000 5 1125 XCSE 20241031 11:37:45.561000 24 1125 XCSE 20241031 11:37:45.561000 8 1125 XCSE 20241031 11:37:45.561000 7 1125 XCSE 20241031 11:37:45.561000 5 1124 XCSE 20241031 11:38:01.724000 33 1124 XCSE 20241031 11:38:01.724000 22 1123 XCSE 20241031 11:49:53.924000 4 1123 XCSE 20241031 11:55:29.715000 2 1125 XCSE 20241031 11:59:30.056000 45 1125 XCSE 20241031 11:59:30.056000 29 1125 XCSE 20241031 12:04:57.993000 31 1125 XCSE 20241031 12:04:58.124000 10 1123 XCSE 20241031 12:14:15.050000 35 1123 XCSE 20241031 12:14:15.050000 15 1122 XCSE 20241031 12:23:12.767000 7 1122 XCSE 20241031 12:23:12.767000 7 1122 XCSE 20241031 12:23:12.767000 7 1122 XCSE 20241031 12:23:12.767000 31 1121 XCSE 20241031 12:23:17.937000 2 1121 XCSE 20241031 12:33:02.558000 5 1121 XCSE 20241031 12:33:02.558000 46 1120 XCSE 20241031 12:33:09.592000 15 1118 XCSE 20241031 12:40:08.746000 28 1118 XCSE 20241031 12:40:35.724000 8 1118 XCSE 20241031 12:40:35.724000 30 1120 XCSE 20241031 12:47:14.407000 1 1120 XCSE 20241031 12:47:14.953000 30 1119 XCSE 20241031 12:59:03.198000 7 1119 XCSE 20241031 12:59:03.198000 7 1119 XCSE 20241031 12:59:03.198000 8 1119 XCSE 20241031 12:59:03.198000 7 1119 XCSE 20241031 12:59:03.198000 7 1122 XCSE 20241031 12:59:06.419000 6 1122 XCSE 20241031 12:59:06.419000 7 1122 XCSE 20241031 12:59:11.923000 7 1122 XCSE 20241031 12:59:18.224000 2 1122 XCSE 20241031 12:59:24.556000 7 1122 XCSE 20241031 12:59:26.330000 7 1122 XCSE 20241031 12:59:33.206000 7 1122 XCSE 20241031 12:59:39.556000 7 1122 XCSE 20241031 12:59:45.032000 44 1122 XCSE 20241031 12:59:59.537000 7 1123 XCSE 20241031 13:03:25.556000 5 1123 XCSE 20241031 13:04:46.556000 2 1123 XCSE 20241031 13:04:46.556000 23 1124 XCSE 20241031 13:06:09.938000 14 1124 XCSE 20241031 13:08:40.087000 9 1124 XCSE 20241031 13:08:40.087000 22 1123 XCSE 20241031 13:08:40.106000 1 1123 XCSE 20241031 13:09:14.152000 14 1123 XCSE 20241031 13:09:40.086000 7 1123 XCSE 20241031 13:09:40.086000 15 1122 XCSE 20241031 13:10:30.782000 9 1121 XCSE 20241031 13:17:11.356000 34 1121 XCSE 20241031 13:17:11.356000 30 1121 XCSE 20241031 13:17:38.085000 11 1121 XCSE 20241031 13:17:40.085000 18 1121 XCSE 20241031 13:17:40.086000 14 1122 XCSE 20241031 13:30:08.541000 16 1122 XCSE 20241031 13:30:08.541000 8 1122 XCSE 20241031 13:30:08.541000 30 1122 XCSE 20241031 13:30:08.556000 7 1121 XCSE 20241031 13:30:40.087000 23 1121 XCSE 20241031 13:30:40.087000 29 1120 XCSE 20241031 13:31:53.568000 7 1120 XCSE 20241031 13:31:53.568000 22 1121 XCSE 20241031 13:32:40.086000 52 1125 XCSE 20241031 13:54:00.687000 7 1125 XCSE 20241031 14:04:48.513000 7 1126 XCSE 20241031 14:05:13.929000 3 1126 XCSE 20241031 14:05:35.556000 1 1126 XCSE 20241031 14:05:35.556000 3 1126 XCSE 20241031 14:05:35.556000 7 1125 XCSE 20241031 14:06:11.043000 2 1125 XCSE 20241031 14:06:57.557000 5 1125 XCSE 20241031 14:06:57.557000 5 1125 XCSE 20241031 14:08:16.557000 2 1125 XCSE 20241031 14:08:16.557000 20 1125 XCSE 20241031 14:08:38.779000 10 1126 XCSE 20241031 14:21:30.070000 8 1126 XCSE 20241031 14:21:30.070000 7 1126 XCSE 20241031 14:21:30.084000 20 1126 XCSE 20241031 14:29:58.504000 10 1126 XCSE 20241031 14:29:58.504000 23 1125 XCSE 20241031 14:33:48.862000 7 1125 XCSE 20241031 14:33:48.862000 7 1125 XCSE 20241031 14:33:48.862000 39 1125 XCSE 20241031 14:37:47.508000 22 1125 XCSE 20241031 14:41:53.563000 12 1125 XCSE 20241031 14:47:57.431000 1 1125 XCSE 20241031 14:48:28.150000 6 1125 XCSE 20241031 14:48:28.150000 7 1125 XCSE 20241031 14:49:03.223000 7 1125 XCSE 20241031 14:50:20.562000 3 1125 XCSE 20241031 14:51:55.556000 4 1125 XCSE 20241031 14:51:55.556000 7 1125 XCSE 20241031 14:53:30.070000 20 1125 XCSE 20241031 14:53:42.770000 17 1125 XCSE 20241031 14:53:42.770000 17 1125 XCSE 20241031 14:53:42.785000 14 1125 XCSE 20241031 14:53:42.785000 19 1124 XCSE 20241031 14:53:59.396000 16 1126 XCSE 20241031 15:06:00.692000 8 1126 XCSE 20241031 15:06:00.692000 23 1125 XCSE 20241031 15:06:09.429000 22 1125 XCSE 20241031 15:06:09.429000 22 1125 XCSE 20241031 15:21:30.052000 7 1125 XCSE 20241031 15:21:30.052000 7 1125 XCSE 20241031 15:21:30.052000 7 1125 XCSE 20241031 15:21:30.052000 7 1125 XCSE 20241031 15:21:30.052000 7 1125 XCSE 20241031 15:21:30.052000 7 1125 XCSE 20241031 15:22:11.556000 15 1125 XCSE 20241031 15:29:19.296000 29 1125 XCSE 20241031 15:30:30.333000 22 1125 XCSE 20241031 15:31:03.451000 9 1125 XCSE 20241031 15:32:58.777000 4 1125 XCSE 20241031 15:32:58.777000 22 1124 XCSE 20241031 15:32:58.844000 8 1124 XCSE 20241031 15:32:58.844000 7 1124 XCSE 20241031 15:32:58.844000 7 1124 XCSE 20241031 15:32:58.844000 45 1126 XCSE 20241031 15:45:14.118000 8 1126 XCSE 20241031 15:46:12.174000 10 1126 XCSE 20241031 15:46:12.189000 8 1126 XCSE 20241031 15:46:12.189000 30 1126 XCSE 20241031 15:46:24.808000 9 1126 XCSE 20241031 15:46:40.139000 10 1126 XCSE 20241031 15:46:40.144000 8 1126 XCSE 20241031 15:46:40.157000 7 1126 XCSE 20241031 15:47:00.666000 7 1126 XCSE 20241031 15:47:28.557000 7 1126 XCSE 20241031 15:49:05.287000 7 1126 XCSE 20241031 15:50:03.557000 36 1125 XCSE 20241031 15:50:16.180000 36 1125 XCSE 20241031 15:50:37.904000 20 1126 XCSE 20241031 16:00:00.265000 34 1126 XCSE 20241031 16:00:00.265000 7 1127 XCSE 20241031 16:04:40.556000 1 1127 XCSE 20241031 16:06:24.556000 6 1127 XCSE 20241031 16:06:24.556000 70 1125 XCSE 20241031 16:06:34.342000 15 1126 XCSE 20241031 16:21:49.556000 19 1125 XCSE 20241031 16:21:55.065000 68 1125 XCSE 20241031 16:21:55.065000 1 1125 XCSE 20241031 16:26:17.114000 9 1127 XCSE 20241031 16:28:55.785000 32 1127 XCSE 20241031 16:29:05.626000 9 1127 XCSE 20241031 16:29:13.236000 10 1127 XCSE 20241031 16:29:18.192000 14 1127 XCSE 20241031 16:32:01.435000 38 1126 XCSE 20241031 16:37:00.089000 8 1126 XCSE 20241031 16:37:00.089000 2 1126 XCSE 20241031 16:37:00.089000 5 1126 XCSE 20241031 16:37:00.089000 8 1126 XCSE 20241031 16:37:00.089000 29 1126 XCSE 20241031 16:42:39.091000 3 1126 XCSE 20241031 16:42:39.115000 8 1128 XCSE 20241031 16:43:55.592000 19 1128 XCSE 20241031 16:43:55.592000 2 1128 XCSE 20241031 16:43:55.592000 5 1127 XCSE 20241031 16:44:53.233000 52 1127 XCSE 20241031 16:44:53.233000 35 1127 XCSE 20241031 16:44:53.246000 58 1125 XCSE 20241031 16:44:53.872000 7 1125 XCSE 20241031 16:44:53.872000 1 1128 XCSE 20241031 16:48:59.064000 78 1127 XCSE 20241031 16:48:59.067000 7 1129 XCSE 20241031 16:50:53.798000 8 1129 XCSE 20241031 16:50:53.798000 30 1129 XCSE 20241031 16:50:53.798000 45 1129 XCSE 20241031 16:50:53.798000 2 1129 XCSE 20241031 16:50:53.798000 41 1130 XCSE 20241031 16:52:24.276000 37 1130 XCSE 20241031 16:52:32.873000 41 1130 XCSE 20241031 16:52:32.873000 9 1130 XCSE 20241031 16:52:32.903000 36 1132 XCSE 20241031 16:54:10.067000 16 1132 XCSE 20241031 16:54:10.067000 39 1134 XCSE 20241031 16:56:20.600000 18 1134 XCSE 20241031 16:56:20.600000 4 1135 XCSE 20241031 16:57:20.074000 33 1135 XCSE 20241031 16:57:20.074000 9 1135 XCSE 20241031 16:59:28.038000 9 1135 XCSE 20241031 16:59:28.038000 9 1135 XCSE 20241031 16:59:28.038000 10 1135 XCSE 20241031 16:59:28.061000 81 1137 XCSE 20241031 16:59:57.190000 50 1135 XCSE 20241031 16:59:57.207000 43 1134 XCSE 20241031 16:59:57.226000 8 1135 XCSE 20241031 16:59:59.078000 8 1135 XCSE 20241031 17:00:01.700000 8 1134 XCSE 20241031 17:00:36.121000 7 1134 XCSE 20241031 17:00:36.121000 8 1134 XCSE 20241031 17:00:36.121000 7 1134 XCSE 20241031 17:00:36.121000 8 1134 XCSE 20241031 17:00:36.121000 8 1133 XCSE 20241031 17:00:36.138000 8 1131 XCSE 20241031 17:04:44.741000 21 1131 XCSE 20241031 17:04:44.741000 20 1131 XCSE 20241031 17:15:03.713891 60 1131 XCSE 20241031 17:15:03.713906 397 1131 XCSE 20241031 17:15:03.713911 28 1130 XCSE 20241101 10:09:23.415000 7 1132 XCSE 20241101 10:10:20.050000 7 1132 XCSE 20241101 10:11:11.038000 7 1132 XCSE 20241101 10:12:15.050000 1 1132 XCSE 20241101 10:13:12.031000 2 1132 XCSE 20241101 10:13:12.031000 4 1132 XCSE 20241101 10:13:12.031000 7 1132 XCSE 20241101 10:14:16.050000 7 1132 XCSE 20241101 10:15:12.051000 7 1131 XCSE 20241101 10:16:18.050000 4 1129 XCSE 20241101 10:17:09.419000 26 1129 XCSE 20241101 10:17:09.419000 11 1127 XCSE 20241101 10:19:14.142000 11 1127 XCSE 20241101 10:19:14.142000 8 1127 XCSE 20241101 10:19:14.142000 22 1126 XCSE 20241101 10:20:55.829000 8 1127 XCSE 20241101 10:22:49.951000 22 1128 XCSE 20241101 10:22:49.954000 8 1125 XCSE 20241101 10:26:47.271000 7 1125 XCSE 20241101 10:26:47.271000 7 1125 XCSE 20241101 10:26:47.271000 29 1126 XCSE 20241101 10:37:15.281000 11 1129 XCSE 20241101 10:43:33.109000 44 1128 XCSE 20241101 10:46:01.227000 3 1128 XCSE 20241101 10:46:01.227000 4 1128 XCSE 20241101 10:46:01.228000 51 1126 XCSE 20241101 10:48:49.376000 17 1129 XCSE 20241101 10:59:54.537000 36 1129 XCSE 20241101 10:59:54.537000 52 1130 XCSE 20241101 11:06:34.855000 17 1130 XCSE 20241101 11:14:32.552000 22 1130 XCSE 20241101 11:16:32.526000 17 1130 XCSE 20241101 11:16:32.526000 7 1130 XCSE 20241101 11:16:32.526000 1 1130 XCSE 20241101 11:19:50.570000 36 1130 XCSE 20241101 11:28:39.103000 22 1131 XCSE 20241101 11:28:48.136000 87 1131 XCSE 20241101 11:28:48.136000 1 1131 XCSE 20241101 11:29:08.547000 6 1131 XCSE 20241101 11:29:08.547000 4 1131 XCSE 20241101 11:29:28.051000 3 1131 XCSE 20241101 11:29:28.051000 7 1130 XCSE 20241101 11:30:28.414000 29 1130 XCSE 20241101 11:30:28.414000 13 1131 XCSE 20241101 11:30:28.414000 30 1130 XCSE 20241101 11:31:33.154000 7 1133 XCSE 20241101 11:37:43.052000 36 1132 XCSE 20241101 11:38:37.795000 36 1132 XCSE 20241101 11:50:06.332000 7 1132 XCSE 20241101 11:50:06.332000 8 1132 XCSE 20241101 11:50:06.332000 20 1133 XCSE 20241101 11:52:23.167000 26 1133 XCSE 20241101 11:52:23.167000 11 1133 XCSE 20241101 11:52:23.182000 43 1132 XCSE 20241101 11:52:52.966000 6 1131 XCSE 20241101 11:59:59.945000 23 1130 XCSE 20241101 12:06:00.627000 8 1130 XCSE 20241101 12:06:00.627000 8 1130 XCSE 20241101 12:06:00.627000 7 1130 XCSE 20241101 12:06:00.627000 8 1130 XCSE 20241101 12:06:00.627000 8 1130 XCSE 20241101 12:06:00.627000 5 1133 XCSE 20241101 12:15:44.090000 3 1133 XCSE 20241101 12:15:44.090000 2 1133 XCSE 20241101 12:15:44.090000 6 1133 XCSE 20241101 12:15:44.090000 5 1133 XCSE 20241101 12:15:44.090000 7 1133 XCSE 20241101 12:17:05.050000 7 1133 XCSE 20241101 12:18:36.051000 7 1133 XCSE 20241101 12:19:38.594000 7 1133 XCSE 20241101 12:20:24.051000 40 1132 XCSE 20241101 12:20:24.071000 25 1132 XCSE 20241101 12:20:24.071000 13 1133 XCSE 20241101 12:27:19.173000 7 1133 XCSE 20241101 12:27:39.050000 36 1132 XCSE 20241101 12:28:23.332000 1 1132 XCSE 20241101 12:34:44.534000 13 1133 XCSE 20241101 12:50:08.682000 22 1133 XCSE 20241101 12:50:08.682000 2 1133 XCSE 20241101 12:50:08.682000 13 1133 XCSE 20241101 12:50:08.688000 16 1133 XCSE 20241101 12:50:08.688000 13 1133 XCSE 20241101 12:50:08.695000 10 1133 XCSE 20241101 12:50:08.700000 9 1133 XCSE 20241101 12:50:08.700000 13 1133 XCSE 20241101 12:50:08.701000 1 1133 XCSE 20241101 12:50:08.726000 37 1134 XCSE 20241101 12:57:58.927000 7 1134 XCSE 20241101 12:57:58.927000 46 1134 XCSE 20241101 13:04:27.558000 8 1134 XCSE 20241101 13:04:27.558000 15 1134 XCSE 20241101 13:04:27.598000 9 1134 XCSE 20241101 13:05:48.109000 9 1134 XCSE 20241101 13:05:48.109000 1 1134 XCSE 20241101 13:05:48.109000 1 1134 XCSE 20241101 13:11:06.808000 1 1134 XCSE 20241101 13:11:06.808000 11 1134 XCSE 20241101 13:11:06.812000 19 1135 XCSE 20241101 13:17:27.012000 31 1135 XCSE 20241101 13:17:27.012000 1 1135 XCSE 20241101 13:17:27.012000 9 1135 XCSE 20241101 13:17:27.267000 40 1135 XCSE 20241101 13:17:27.267000 7 1135 XCSE 20241101 13:17:51.051000 4 1135 XCSE 20241101 13:18:12.361000 3 1135 XCSE 20241101 13:18:12.361000 6 1135 XCSE 20241101 13:18:55.051000 7 1135 XCSE 20241101 13:20:25.050000 4 1135 XCSE 20241101 13:22:15.050000 3 1135 XCSE 20241101 13:22:15.050000 23 1134 XCSE 20241101 13:23:19.504000 8 1134 XCSE 20241101 13:23:19.504000 10 1135 XCSE 20241101 13:32:34.000000 9 1136 XCSE 20241101 13:36:45.684000 15 1136 XCSE 20241101 13:36:45.684000 11 1136 XCSE 20241101 13:36:45.684000 1 1136 XCSE 20241101 13:38:06.387000 10 1136 XCSE 20241101 13:40:16.072000 27 1136 XCSE 20241101 13:40:23.930000 3 1136 XCSE 20241101 13:41:12.051000 1 1136 XCSE 20241101 13:41:12.051000 3 1136 XCSE 20241101 13:41:12.051000 7 1136 XCSE 20241101 13:42:20.050000 22 1135 XCSE 20241101 13:45:17.980000 12 1135 XCSE 20241101 13:45:45.482000 12 1135 XCSE 20241101 13:45:45.482000 6 1135 XCSE 20241101 13:50:19.123000 1 1135 XCSE 20241101 13:50:19.123000 31 1136 XCSE 20241101 13:54:04.848000 1 1136 XCSE 20241101 14:01:56.567000 3 1137 XCSE 20241101 14:08:06.052000 4 1137 XCSE 20241101 14:08:06.052000 32 1137 XCSE 20241101 14:08:06.052000 28 1137 XCSE 20241101 14:08:06.052000 1 1137 XCSE 20241101 14:08:06.052000 9 1137 XCSE 20241101 14:08:06.052000 30 1136 XCSE 20241101 14:08:30.545000 20 1136 XCSE 20241101 14:08:30.545000 52 1136 XCSE 20241101 14:08:30.548000 1 1137 XCSE 20241101 14:12:23.694000 35 1137 XCSE 20241101 14:12:23.694000 18 1136 XCSE 20241101 14:15:51.292000 50 1137 XCSE 20241101 14:29:08.833000 26 1136 XCSE 20241101 14:30:10.497000 20 1136 XCSE 20241101 14:30:10.497000 12 1135 XCSE 20241101 14:31:26.100000 38 1136 XCSE 20241101 14:45:05.547000 39 1136 XCSE 20241101 14:47:22.141000 15 1137 XCSE 20241101 14:57:19.785000 2 1137 XCSE 20241101 15:08:17.179000 14 1137 XCSE 20241101 15:14:30.324000 2 1137 XCSE 20241101 15:14:30.324000 5 1137 XCSE 20241101 15:14:30.327000 8 1137 XCSE 20241101 15:14:30.327000 7 1137 XCSE 20241101 15:14:30.327000 10 1137 XCSE 20241101 15:14:30.327000 16 1137 XCSE 20241101 15:14:30.327000 1 1137 XCSE 20241101 15:14:50.572000 38 1139 XCSE 20241101 15:23:40.690000 2 1139 XCSE 20241101 15:23:40.690000 9 1139 XCSE 20241101 15:23:44.872000 66 1139 XCSE 20241101 15:26:07.957000 5 1139 XCSE 20241101 15:26:07.957000 1 1138 XCSE 20241101 15:29:17.564000 20 1137 XCSE 20241101 15:30:27.641000 50 1137 XCSE 20241101 15:30:27.641000 23 1138 XCSE 20241101 15:37:09.211000 4 1137 XCSE 20241101 15:40:52.313000 5 1137 XCSE 20241101 15:42:09.150000 21 1137 XCSE 20241101 15:42:09.167000 7 1137 XCSE 20241101 15:42:09.167000 8 1137 XCSE 20241101 15:42:09.167000 7 1137 XCSE 20241101 15:42:09.167000 7 1137 XCSE 20241101 15:42:09.167000 12 1137 XCSE 20241101 15:42:09.167000 17 1137 XCSE 20241101 15:42:11.230000 1 1137 XCSE 20241101 15:42:11.230000 1 1137 XCSE 20241101 15:42:11.230000 2 1137 XCSE 20241101 15:42:11.610000 10 1137 XCSE 20241101 15:42:12.679000 11 1137 XCSE 20241101 15:42:12.694000 9 1137 XCSE 20241101 15:42:19.535000 67 1137 XCSE 20241101 15:42:19.686000 9 1137 XCSE 20241101 15:42:19.707000 65 1136 XCSE 20241101 15:45:02.681000 14 1136 XCSE 20241101 15:45:02.681000 60 1136 XCSE 20241101 15:46:43.106000 25 1138 XCSE 20241101 15:52:54.459000 7 1138 XCSE 20241101 15:53:08.032000 7 1138 XCSE 20241101 15:53:21.267000 7 1138 XCSE 20241101 15:53:33.050000 85 1137 XCSE 20241101 15:56:53.729000 63 1136 XCSE 20241101 15:59:45.513000 5 1136 XCSE 20241101 15:59:46.504000 39 1136 XCSE 20241101 15:59:46.504000 1 1138 XCSE 20241101 16:13:49.066000 3 1138 XCSE 20241101 16:13:49.066000 3 1138 XCSE 20241101 16:13:49.066000 38 1137 XCSE 20241101 16:14:18.494000 7 1138 XCSE 20241101 16:19:51.041000 7 1139 XCSE 20241101 16:20:06.070000 4 1139 XCSE 20241101 16:20:15.050000 1 1139 XCSE 20241101 16:20:15.050000 1 1139 XCSE 20241101 16:20:15.050000 1 1139 XCSE 20241101 16:20:15.050000 1 1139 XCSE 20241101 16:20:25.050000 5 1140 XCSE 20241101 16:20:56.060000 10 1140 XCSE 20241101 16:20:56.060000 16 1140 XCSE 20241101 16:20:56.060000 7 1140 XCSE 20241101 16:21:22.050000 2 1140 XCSE 20241101 16:21:52.268000 5 1140 XCSE 20241101 16:21:52.268000 64 1140 XCSE 20241101 16:25:01.260000 80 1141 XCSE 20241101 16:40:13.529000 14 1141 XCSE 20241101 16:40:13.529000 14 1141 XCSE 20241101 16:40:13.529000 15 1141 XCSE 20241101 16:40:13.529000 14 1141 XCSE 20241101 16:40:13.529000 141 1140 XCSE 20241101 16:40:17.876000 8 1140 XCSE 20241101 16:43:05.230000 8 1140 XCSE 20241101 16:43:05.230000 7 1140 XCSE 20241101 16:43:05.230000 1 1140 XCSE 20241101 16:43:05.230000 3 1140 XCSE 20241101 16:43:05.230000 4 1140 XCSE 20241101 16:43:05.253000 8 1140 XCSE 20241101 16:43:05.253000 7 1140 XCSE 20241101 16:43:05.253000 8 1140 XCSE 20241101 16:43:05.253000 7 1140 XCSE 20241101 16:43:05.253000 27 1140 XCSE 20241101 16:43:05.253000 20 1139 XCSE 20241101 16:44:54.241000 27 1141 XCSE 20241101 16:54:54.051000 1 1141 XCSE 20241101 16:55:27.126000 3 1141 XCSE 20241101 16:55:27.126000 3 1141 XCSE 20241101 16:55:27.126000 53 1141 XCSE 20241101 16:56:41.079000 7 1141 XCSE 20241101 17:06:12.077000 4 1140 XCSE 20241101 17:08:03.043000 46 1140 XCSE 20241101 17:08:03.043000 7 1140 XCSE 20241101 17:08:03.043000 7 1140 XCSE 20241101 17:08:03.043000 14 1140 XCSE 20241101 17:08:03.043000 14 1140 XCSE 20241101 17:08:03.043000 7 1140 XCSE 20241101 17:08:03.043000 4 1143 XCSE 20241101 17:13:04.761320 11 1143 XCSE 20241101 17:13:04.761320 7 1143 XCSE 20241101 17:13:04.761320 10 1143 XCSE 20241101 17:13:04.761320 13 1143 XCSE 20241101 17:13:04.761320 15 1143 XCSE 20241101 17:13:04.761320 22 1143 XCSE 20241101 17:13:04.761320 107 1143 XCSE 20241101 17:13:04.769426 76 1143 XCSE 20241101 17:13:04.769462 396 1143 XCSE 20241101 17:13:04.769486

