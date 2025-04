Nasdaq Copenhagen

Date 7 April 2025

Share buyback programme – week 14

The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025, see company announcement of 28 January 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 224,600 1,183.14 265,733,848 31 March 2025 4,500 1,231.74 5,542,830 1 April 2025 4,700 1,236.68 5,812,396 2 April 2025 4,500 1,236.94 5,566,230 3 April 2025 4,500 1,224.53 5,510,385 4 April 2025 6,000 1,144.73 6,868,380 Total under the share buyback programme 248,800 1,185.83 295,034,069

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,563,842 shares under the completed and present share buyback programme(-s) corresponding to 5.9 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET 8 1237 XCSE 20250331 9:02:34.667000 24 1232 XCSE 20250331 9:02:45.860000 8 1232 XCSE 20250331 9:02:45.860000 8 1231 XCSE 20250331 9:02:45.880000 10 1231 XCSE 20250331 9:02:45.880000 26 1231 XCSE 20250331 9:09:15.668000 8 1231 XCSE 20250331 9:09:15.668000 35 1231 XCSE 20250331 9:09:15.683000 18 1230 XCSE 20250331 9:09:39.002000 8 1230 XCSE 20250331 9:09:39.002000 17 1229 XCSE 20250331 9:15:52.079000 17 1229 XCSE 20250331 9:15:52.419000 9 1229 XCSE 20250331 9:16:56.191000 9 1229 XCSE 20250331 9:17:31.279000 9 1227 XCSE 20250331 9:18:37.241000 8 1227 XCSE 20250331 9:18:37.241000 18 1227 XCSE 20250331 9:20:29.681000 18 1226 XCSE 20250331 9:23:16.950000 2 1226 XCSE 20250331 9:24:23.814000 7 1226 XCSE 20250331 9:24:23.814000 9 1226 XCSE 20250331 9:26:30.605000 9 1226 XCSE 20250331 9:27:43.826000 8 1226 XCSE 20250331 9:27:43.826000 17 1228 XCSE 20250331 9:33:00.665000 8 1228 XCSE 20250331 9:33:00.665000 26 1226 XCSE 20250331 9:34:37.392000 17 1228 XCSE 20250331 9:36:36.084000 26 1230 XCSE 20250331 9:39:16.297000 16 1228 XCSE 20250331 9:39:17.332000 25 1231 XCSE 20250331 9:45:06.250000 17 1231 XCSE 20250331 9:45:55.667000 5 1230 XCSE 20250331 9:46:34.906000 13 1230 XCSE 20250331 9:46:39.118000 5 1230 XCSE 20250331 9:46:39.118000 17 1231 XCSE 20250331 9:48:31.089000 17 1232 XCSE 20250331 9:55:42.678000 8 1232 XCSE 20250331 9:55:42.678000 8 1232 XCSE 20250331 9:55:42.678000 8 1232 XCSE 20250331 9:55:42.678000 8 1232 XCSE 20250331 9:55:42.678000 35 1232 XCSE 20250331 9:57:50.358000 34 1231 XCSE 20250331 9:57:50.378000 17 1232 XCSE 20250331 10:01:12.519000 18 1231 XCSE 20250331 10:05:01.391000 9 1231 XCSE 20250331 10:05:01.391000 34 1233 XCSE 20250331 10:20:10.295000 25 1232 XCSE 20250331 10:21:11.705000 18 1231 XCSE 20250331 10:22:12.019000 8 1231 XCSE 20250331 10:22:12.019000 17 1231 XCSE 20250331 10:22:12.151000 9 1233 XCSE 20250331 10:34:41.566000 8 1232 XCSE 20250331 10:36:17.091000 7 1232 XCSE 20250331 10:38:19.667000 2 1232 XCSE 20250331 10:38:19.667000 1 1231 XCSE 20250331 10:45:07.163000 8 1231 XCSE 20250331 10:45:07.163000 8 1231 XCSE 20250331 10:45:07.163000 8 1231 XCSE 20250331 10:45:07.163000 5 1232 XCSE 20250331 10:48:38.095000 2 1233 XCSE 20250331 10:48:38.114000 12 1233 XCSE 20250331 10:48:38.116000 4 1233 XCSE 20250331 10:49:02.400000 5 1236 XCSE 20250331 10:53:23.497000 10 1236 XCSE 20250331 10:53:23.497000 17 1235 XCSE 20250331 10:53:33.222000 17 1235 XCSE 20250331 11:00:15.742000 7 1234 XCSE 20250331 11:00:17.197000 11 1234 XCSE 20250331 11:00:17.197000 17 1234 XCSE 20250331 11:04:48.402000 8 1234 XCSE 20250331 11:04:48.402000 5 1234 XCSE 20250331 11:08:50.935000 2 1235 XCSE 20250331 11:09:15.106000 11 1237 XCSE 20250331 11:14:14.023000 10 1237 XCSE 20250331 11:14:14.023000 8 1237 XCSE 20250331 11:14:14.023000 10 1237 XCSE 20250331 11:14:14.023000 10 1237 XCSE 20250331 11:14:14.043000 15 1237 XCSE 20250331 11:14:14.043000 9 1237 XCSE 20250331 11:15:12.667000 14 1238 XCSE 20250331 11:29:02.679000 3 1238 XCSE 20250331 11:29:02.679000 25 1237 XCSE 20250331 11:29:50.938000 27 1236 XCSE 20250331 11:31:23.742000 26 1236 XCSE 20250331 11:31:23.758000 26 1235 XCSE 20250331 11:31:24.044000 17 1236 XCSE 20250331 11:33:06.061000 1 1235 XCSE 20250331 11:36:33.717000 16 1235 XCSE 20250331 11:36:33.717000 1 1235 XCSE 20250331 11:39:23.615000 8 1235 XCSE 20250331 11:39:23.615000 1 1235 XCSE 20250331 11:47:00.627000 18 1235 XCSE 20250331 11:47:01.276000 17 1234 XCSE 20250331 11:49:33.086000 17 1231 XCSE 20250331 11:49:33.107000 17 1230 XCSE 20250331 11:49:33.229000 24 1230 XCSE 20250331 11:49:33.229000 25 1233 XCSE 20250331 11:52:05.701000 8 1233 XCSE 20250331 11:52:05.701000 26 1232 XCSE 20250331 11:53:08.957000 25 1233 XCSE 20250331 11:54:49.251000 9 1233 XCSE 20250331 12:01:51.667000 17 1231 XCSE 20250331 12:03:59.851000 6 1231 XCSE 20250331 12:03:59.851000 18 1230 XCSE 20250331 12:04:05.139000 9 1230 XCSE 20250331 12:04:05.139000 17 1230 XCSE 20250331 12:04:06.228000 41 1229 XCSE 20250331 12:09:48.773000 35 1228 XCSE 20250331 12:10:48.610000 13 1227 XCSE 20250331 12:10:48.742000 22 1227 XCSE 20250331 12:10:49.143000 13 1227 XCSE 20250331 12:10:49.143000 16 1228 XCSE 20250331 12:11:58.672000 25 1229 XCSE 20250331 12:16:00.242000 11 1228 XCSE 20250331 12:16:56.924000 25 1229 XCSE 20250331 12:22:17.016000 35 1230 XCSE 20250331 12:25:07.705000 26 1230 XCSE 20250331 12:25:44.060000 17 1229 XCSE 20250331 12:32:45.833000 18 1229 XCSE 20250331 12:51:24.319000 9 1229 XCSE 20250331 12:51:24.319000 8 1229 XCSE 20250331 12:51:24.319000 25 1228 XCSE 20250331 12:55:45.298000 9 1228 XCSE 20250331 12:55:45.298000 60 1229 XCSE 20250331 13:05:26.171000 32 1229 XCSE 20250331 13:05:26.171000 9 1228 XCSE 20250331 13:12:58.597000 8 1228 XCSE 20250331 13:12:58.597000 25 1229 XCSE 20250331 13:26:41.937000 8 1229 XCSE 20250331 13:26:41.937000 27 1229 XCSE 20250331 13:31:03.484000 18 1230 XCSE 20250331 13:45:01.955000 27 1230 XCSE 20250331 13:51:02.075000 25 1229 XCSE 20250331 14:03:31.411000 17 1229 XCSE 20250331 14:09:58.740000 18 1228 XCSE 20250331 14:13:01.942000 8 1228 XCSE 20250331 14:13:01.942000 6 1227 XCSE 20250331 14:19:44.891000 38 1227 XCSE 20250331 14:19:44.891000 9 1227 XCSE 20250331 14:19:44.891000 9 1227 XCSE 20250331 14:19:44.891000 9 1227 XCSE 20250331 14:19:44.891000 8 1227 XCSE 20250331 14:19:44.891000 9 1227 XCSE 20250331 14:19:44.891000 25 1231 XCSE 20250331 14:30:47.303000 25 1231 XCSE 20250331 14:30:47.324000 17 1230 XCSE 20250331 14:31:36.050000 8 1230 XCSE 20250331 14:31:36.050000 18 1231 XCSE 20250331 14:40:02.214000 33 1231 XCSE 20250331 14:51:47.782000 8 1231 XCSE 20250331 14:51:47.782000 9 1231 XCSE 20250331 14:51:47.782000 15 1232 XCSE 20250331 15:10:16.294000 29 1232 XCSE 20250331 15:10:42.133000 8 1232 XCSE 20250331 15:10:42.133000 15 1232 XCSE 20250331 15:10:42.133000 41 1233 XCSE 20250331 15:18:37.356000 34 1233 XCSE 20250331 15:26:26.668000 10 1233 XCSE 20250331 15:26:26.668000 9 1233 XCSE 20250331 15:26:26.668000 8 1233 XCSE 20250331 15:26:26.668000 58 1233 XCSE 20250331 15:27:50.130000 57 1233 XCSE 20250331 15:28:45.538000 43 1232 XCSE 20250331 15:29:00.386000 50 1233 XCSE 20250331 15:31:11.618000 51 1235 XCSE 20250331 15:38:08.634000 22 1235 XCSE 20250331 15:38:10.821000 21 1235 XCSE 20250331 15:38:10.821000 40 1235 XCSE 20250331 15:39:50.092000 4 1235 XCSE 20250331 15:40:18.613000 31 1235 XCSE 20250331 15:40:18.613000 34 1235 XCSE 20250331 15:43:45.595000 9 1234 XCSE 20250331 15:45:19.908000 8 1234 XCSE 20250331 15:45:19.908000 9 1234 XCSE 20250331 15:45:19.908000 5 1234 XCSE 20250331 15:45:19.908000 3 1234 XCSE 20250331 15:45:19.908000 39 1238 XCSE 20250331 15:55:13.193000 10 1241 XCSE 20250331 15:57:16.777000 2 1241 XCSE 20250331 15:57:16.777000 8 1241 XCSE 20250331 15:57:53.668000 1 1241 XCSE 20250331 15:57:53.668000 9 1241 XCSE 20250331 15:58:29.668000 20 1240 XCSE 20250331 15:59:45.725000 23 1240 XCSE 20250331 15:59:45.725000 35 1239 XCSE 20250331 16:03:14.330000 34 1238 XCSE 20250331 16:03:59.789000 8 1238 XCSE 20250331 16:03:59.789000 35 1237 XCSE 20250331 16:05:59.166000 25 1236 XCSE 20250331 16:10:46.626000 8 1236 XCSE 20250331 16:10:46.626000 18 1235 XCSE 20250331 16:10:46.649000 9 1233 XCSE 20250331 16:15:34.827000 9 1233 XCSE 20250331 16:15:34.827000 8 1233 XCSE 20250331 16:15:34.827000 3 1233 XCSE 20250331 16:15:34.827000 6 1233 XCSE 20250331 16:15:34.827000 8 1233 XCSE 20250331 16:15:34.827000 9 1233 XCSE 20250331 16:15:34.827000 8 1233 XCSE 20250331 16:15:34.827000 9 1232 XCSE 20250331 16:19:30.282000 9 1232 XCSE 20250331 16:19:30.282000 4 1232 XCSE 20250331 16:19:30.282000 5 1232 XCSE 20250331 16:19:30.299000 8 1232 XCSE 20250331 16:19:30.299000 9 1232 XCSE 20250331 16:19:30.299000 5 1232 XCSE 20250331 16:19:30.299000 49 1232 XCSE 20250331 16:21:18.336000 25 1230 XCSE 20250331 16:22:16.759000 26 1230 XCSE 20250331 16:26:28.847000 9 1230 XCSE 20250331 16:26:28.847000 9 1230 XCSE 20250331 16:26:28.847000 18 1229 XCSE 20250331 16:26:30.127000 9 1232 XCSE 20250331 16:30:23.467000 8 1232 XCSE 20250331 16:30:23.482000 6 1232 XCSE 20250331 16:30:23.482000 9 1232 XCSE 20250331 16:31:08.669000 1 1232 XCSE 20250331 16:31:08.669000 9 1232 XCSE 20250331 16:31:42.053000 10 1232 XCSE 20250331 16:32:29.668000 4 1233 XCSE 20250331 16:34:15.188000 10 1233 XCSE 20250331 16:34:15.200000 6 1233 XCSE 20250331 16:34:15.200000 44 1232 XCSE 20250331 16:34:59.494000 17 1231 XCSE 20250331 16:37:29.747000 9 1231 XCSE 20250331 16:37:29.747000 8 1231 XCSE 20250331 16:37:29.747000 195 1231 XCSE 20250331 16:42:58.043855 592 1231 XCSE 20250331 16:42:58.043873 155 1231 XCSE 20250331 16:42:58.043889 9 1253 XCSE 20250401 9:00:15.134000 9 1251 XCSE 20250401 9:00:26.188000 9 1250 XCSE 20250401 9:01:01.584000 17 1242 XCSE 20250401 9:01:43.104000 25 1243 XCSE 20250401 9:06:43.180000 17 1243 XCSE 20250401 9:09:35.077000 17 1243 XCSE 20250401 9:10:07.683000 18 1241 XCSE 20250401 9:10:16.166000 17 1240 XCSE 20250401 9:15:08.381000 8 1240 XCSE 20250401 9:15:08.381000 25 1239 XCSE 20250401 9:15:08.450000 17 1234 XCSE 20250401 9:20:48.178000 25 1239 XCSE 20250401 9:22:57.371000 25 1237 XCSE 20250401 9:25:06.380000 9 1237 XCSE 20250401 9:25:06.380000 8 1237 XCSE 20250401 9:25:06.380000 17 1235 XCSE 20250401 9:27:02.995000 17 1233 XCSE 20250401 9:29:15.347000 17 1232 XCSE 20250401 9:34:14.826000 18 1230 XCSE 20250401 9:34:34.506000 18 1229 XCSE 20250401 9:38:10.230000 17 1228 XCSE 20250401 9:38:51.542000 17 1228 XCSE 20250401 9:42:19.032000 17 1227 XCSE 20250401 9:46:12.335000 17 1226 XCSE 20250401 9:46:45.816000 34 1231 XCSE 20250401 10:05:39.185000 8 1231 XCSE 20250401 10:05:39.185000 9 1231 XCSE 20250401 10:05:39.185000 41 1230 XCSE 20250401 10:07:58.435000 9 1230 XCSE 20250401 10:11:09.838000 7 1231 XCSE 20250401 10:16:18.414000 9 1231 XCSE 20250401 10:16:18.433000 6 1231 XCSE 20250401 10:16:18.435000 8 1231 XCSE 20250401 10:16:18.435000 6 1232 XCSE 20250401 10:21:33.790000 43 1233 XCSE 20250401 10:24:05.682000 4 1233 XCSE 20250401 10:24:05.696000 39 1233 XCSE 20250401 10:24:05.696000 1 1234 XCSE 20250401 10:33:14.171000 40 1234 XCSE 20250401 10:33:14.171000 33 1235 XCSE 20250401 10:36:15.938000 27 1234 XCSE 20250401 10:37:02.297000 9 1234 XCSE 20250401 10:37:02.297000 17 1233 XCSE 20250401 10:44:08.874000 25 1232 XCSE 20250401 10:49:35.905000 27 1234 XCSE 20250401 10:51:59.302000 33 1234 XCSE 20250401 11:03:45.761000 11 1233 XCSE 20250401 11:03:46.487000 26 1234 XCSE 20250401 11:05:27.759000 16 1234 XCSE 20250401 11:05:32.802000 16 1233 XCSE 20250401 11:06:20.961000 2 1233 XCSE 20250401 11:06:20.961000 25 1235 XCSE 20250401 11:14:14.998000 27 1234 XCSE 20250401 11:16:56.471000 200 1233 XCSE 20250401 11:16:56.471492 3 1233 XCSE 20250401 11:16:58.180000 14 1233 XCSE 20250401 11:18:21.752000 3 1233 XCSE 20250401 11:18:21.752000 26 1235 XCSE 20250401 11:25:10.967000 8 1235 XCSE 20250401 11:25:10.967000 9 1235 XCSE 20250401 11:25:10.967000 44 1242 XCSE 20250401 11:40:20.629000 4 1240 XCSE 20250401 11:42:32.749000 7 1240 XCSE 20250401 11:46:20.189000 3 1240 XCSE 20250401 11:46:49.882000 16 1240 XCSE 20250401 11:48:35.889000 7 1240 XCSE 20250401 11:48:35.889000 3 1240 XCSE 20250401 11:48:35.889000 27 1239 XCSE 20250401 11:54:29.542000 8 1239 XCSE 20250401 11:54:29.542000 9 1239 XCSE 20250401 11:54:29.542000 13 1239 XCSE 20250401 11:58:40.121000 26 1237 XCSE 20250401 12:03:27.361000 17 1238 XCSE 20250401 12:08:08.542000 17 1237 XCSE 20250401 12:09:24.403000 17 1237 XCSE 20250401 12:11:21.767000 18 1236 XCSE 20250401 12:13:00.938000 17 1235 XCSE 20250401 12:16:08.177000 27 1237 XCSE 20250401 12:29:39.496000 17 1236 XCSE 20250401 12:31:19.274000 17 1235 XCSE 20250401 12:33:46.251000 8 1235 XCSE 20250401 12:33:46.251000 11 1237 XCSE 20250401 12:47:45.928000 14 1237 XCSE 20250401 12:47:45.928000 18 1237 XCSE 20250401 12:58:59.352000 3 1236 XCSE 20250401 13:05:39.506000 14 1236 XCSE 20250401 13:05:39.506000 8 1236 XCSE 20250401 13:05:39.506000 26 1236 XCSE 20250401 13:12:14.757000 18 1235 XCSE 20250401 13:16:35.233000 8 1235 XCSE 20250401 13:16:35.233000 9 1235 XCSE 20250401 13:16:35.233000 33 1234 XCSE 20250401 13:19:30.438000 1 1234 XCSE 20250401 13:22:51.470000 25 1234 XCSE 20250401 13:22:51.470000 19 1234 XCSE 20250401 13:22:55.112000 7 1234 XCSE 20250401 13:23:03.445000 8 1234 XCSE 20250401 13:23:03.445000 2 1234 XCSE 20250401 13:24:54.293000 7 1234 XCSE 20250401 13:24:54.293000 9 1233 XCSE 20250401 13:25:43.527000 8 1233 XCSE 20250401 13:25:43.527000 9 1232 XCSE 20250401 13:26:11.569000 1 1231 XCSE 20250401 13:37:25.157000 5 1231 XCSE 20250401 13:37:41.459000 7 1231 XCSE 20250401 13:37:46.942000 6 1234 XCSE 20250401 13:55:46.995000 6 1234 XCSE 20250401 13:55:48.522000 43 1235 XCSE 20250401 14:00:49.519000 9 1234 XCSE 20250401 14:05:05.542000 25 1234 XCSE 20250401 14:05:07.684000 9 1234 XCSE 20250401 14:05:07.684000 8 1234 XCSE 20250401 14:05:07.684000 9 1234 XCSE 20250401 14:05:07.684000 1 1233 XCSE 20250401 14:05:07.713000 22 1233 XCSE 20250401 14:05:32.554000 31 1236 XCSE 20250401 14:07:05.354000 4 1236 XCSE 20250401 14:07:05.354000 33 1239 XCSE 20250401 14:21:27.855000 9 1239 XCSE 20250401 14:29:14.542000 26 1239 XCSE 20250401 14:30:31.343000 9 1239 XCSE 20250401 14:33:01.171000 26 1239 XCSE 20250401 14:33:01.171000 9 1238 XCSE 20250401 14:33:36.541000 25 1239 XCSE 20250401 14:36:25.018000 19 1239 XCSE 20250401 14:36:25.020000 17 1239 XCSE 20250401 14:40:34.087000 41 1239 XCSE 20250401 14:42:16.544000 33 1240 XCSE 20250401 14:51:00.139000 25 1240 XCSE 20250401 14:51:00.141000 7 1241 XCSE 20250401 14:51:00.165000 33 1240 XCSE 20250401 14:51:59.287000 80 1240 XCSE 20250401 14:51:59.304000 33 1239 XCSE 20250401 14:51:59.319000 34 1239 XCSE 20250401 14:55:20.809000 28 1238 XCSE 20250401 14:57:16.435000 26 1240 XCSE 20250401 15:00:00.741000 35 1240 XCSE 20250401 15:05:52.543000 13 1239 XCSE 20250401 15:06:09.993000 19 1239 XCSE 20250401 15:07:01.811000 3 1239 XCSE 20250401 15:07:46.673000 2 1239 XCSE 20250401 15:07:46.673000 11 1239 XCSE 20250401 15:08:16.591000 10 1239 XCSE 20250401 15:08:16.591000 5 1239 XCSE 20250401 15:08:16.591000 17 1238 XCSE 20250401 15:10:31.499000 7 1240 XCSE 20250401 15:19:04.530000 10 1242 XCSE 20250401 15:19:11.604000 10 1242 XCSE 20250401 15:19:11.604000 13 1242 XCSE 20250401 15:19:11.618000 7 1242 XCSE 20250401 15:19:11.618000 51 1241 XCSE 20250401 15:19:15.790000 44 1240 XCSE 20250401 15:29:24.542000 13 1240 XCSE 20250401 15:29:24.561000 11 1240 XCSE 20250401 15:29:24.604000 32 1240 XCSE 20250401 15:30:16.519000 11 1240 XCSE 20250401 15:30:16.519000 51 1239 XCSE 20250401 15:31:12.011000 13 1237 XCSE 20250401 15:31:33.894000 28 1237 XCSE 20250401 15:33:53.249000 13 1237 XCSE 20250401 15:33:53.249000 25 1237 XCSE 20250401 15:35:30.161000 9 1236 XCSE 20250401 15:36:23.367000 5 1237 XCSE 20250401 15:41:05.920000 12 1237 XCSE 20250401 15:41:06.006000 1 1237 XCSE 20250401 15:41:06.006000 13 1236 XCSE 20250401 15:43:33.677000 4 1236 XCSE 20250401 15:43:33.677000 8 1236 XCSE 20250401 15:43:33.677000 8 1236 XCSE 20250401 15:43:33.677000 35 1235 XCSE 20250401 15:43:34.928000 4 1235 XCSE 20250401 15:47:58.091000 9 1237 XCSE 20250401 15:49:12.818000 35 1238 XCSE 20250401 16:00:01.198000 33 1239 XCSE 20250401 16:00:01.247000 30 1239 XCSE 20250401 16:00:01.247000 10 1239 XCSE 20250401 16:00:01.247000 8 1239 XCSE 20250401 16:00:01.247000 14 1239 XCSE 20250401 16:00:01.247000 25 1239 XCSE 20250401 16:00:01.251000 9 1239 XCSE 20250401 16:00:01.251000 33 1238 XCSE 20250401 16:00:02.423000 34 1238 XCSE 20250401 16:00:02.438000 22 1238 XCSE 20250401 16:00:02.471000 12 1238 XCSE 20250401 16:00:02.471000 26 1237 XCSE 20250401 16:02:05.897000 8 1237 XCSE 20250401 16:02:05.897000 8 1237 XCSE 20250401 16:02:05.897000 9 1237 XCSE 20250401 16:02:05.897000 43 1237 XCSE 20250401 16:02:07.318000 10 1237 XCSE 20250401 16:02:07.318000 50 1236 XCSE 20250401 16:04:46.049000 8 1236 XCSE 20250401 16:04:46.049000 57 1236 XCSE 20250401 16:06:45.154000 57 1235 XCSE 20250401 16:07:01.823000 9 1236 XCSE 20250401 16:07:01.823000 9 1236 XCSE 20250401 16:07:01.823000 9 1236 XCSE 20250401 16:07:01.825000 10 1236 XCSE 20250401 16:07:01.855000 10 1236 XCSE 20250401 16:07:03.040000 8 1236 XCSE 20250401 16:07:03.040000 12 1236 XCSE 20250401 16:07:03.062000 9 1236 XCSE 20250401 16:07:03.062000 22 1236 XCSE 20250401 16:07:03.568000 9 1236 XCSE 20250401 16:07:10.541000 9 1236 XCSE 20250401 16:07:16.541000 9 1236 XCSE 20250401 16:07:22.542000 1 1236 XCSE 20250401 16:07:28.382000 8 1236 XCSE 20250401 16:07:28.382000 1 1236 XCSE 20250401 16:07:33.425000 8 1236 XCSE 20250401 16:07:33.425000 9 1236 XCSE 20250401 16:07:39.167000 1 1236 XCSE 20250401 16:07:39.167000 9 1236 XCSE 20250401 16:07:43.426000 9 1236 XCSE 20250401 16:07:48.543000 1 1236 XCSE 20250401 16:07:53.305000 8 1236 XCSE 20250401 16:07:53.305000 2 1236 XCSE 20250401 16:07:58.541000 8 1236 XCSE 20250401 16:07:58.541000 9 1236 XCSE 20250401 16:08:05.542000 9 1237 XCSE 20250401 16:08:12.219000 1 1237 XCSE 20250401 16:08:19.543000 8 1237 XCSE 20250401 16:08:19.543000 1 1237 XCSE 20250401 16:08:25.909000 8 1237 XCSE 20250401 16:08:25.909000 1 1237 XCSE 20250401 16:08:32.542000 8 1237 XCSE 20250401 16:08:32.542000 9 1237 XCSE 20250401 16:08:40.541000 9 1237 XCSE 20250401 16:08:49.541000 9 1237 XCSE 20250401 16:09:00.542000 3 1236 XCSE 20250401 16:11:47.046000 46 1236 XCSE 20250401 16:13:00.693000 8 1236 XCSE 20250401 16:13:00.693000 60 1235 XCSE 20250401 16:13:00.731000 40 1237 XCSE 20250401 16:19:56.608000 9 1237 XCSE 20250401 16:20:07.957000 32 1237 XCSE 20250401 16:20:07.957000 4 1236 XCSE 20250401 16:21:13.633000 9 1239 XCSE 20250401 16:25:23.117000 15 1239 XCSE 20250401 16:25:23.117000 8 1239 XCSE 20250401 16:25:23.136000 8 1239 XCSE 20250401 16:25:23.136000 12 1238 XCSE 20250401 16:25:23.201000 53 1238 XCSE 20250401 16:25:23.201000 9 1239 XCSE 20250401 16:26:13.462000 1 1239 XCSE 20250401 16:26:13.462000 5 1239 XCSE 20250401 16:26:21.652000 4 1239 XCSE 20250401 16:26:21.652000 9 1239 XCSE 20250401 16:26:55.543000 12 1238 XCSE 20250401 16:26:55.594000 29 1238 XCSE 20250401 16:30:34.673000 4 1238 XCSE 20250401 16:30:34.673000 8 1238 XCSE 20250401 16:30:34.673000 8 1238 XCSE 20250401 16:30:34.673000 10 1237 XCSE 20250401 16:31:17.170708 366 1237 XCSE 20250401 16:31:17.170708 54 1242 XCSE 20250401 16:45:44.926609 21 1237 XCSE 20250402 9:03:45.497000 34 1234 XCSE 20250402 9:13:36.031000 6 1237 XCSE 20250402 9:19:35.860000 27 1236 XCSE 20250402 9:20:11.904000 26 1236 XCSE 20250402 9:25:46.750000 8 1236 XCSE 20250402 9:25:46.750000 26 1236 XCSE 20250402 9:28:53.441000 26 1235 XCSE 20250402 9:30:17.055000 13 1234 XCSE 20250402 9:31:01.333000 9 1234 XCSE 20250402 9:31:01.333000 10 1234 XCSE 20250402 9:31:01.333000 17 1235 XCSE 20250402 9:31:01.333000 30 1235 XCSE 20250402 9:31:01.333000 9 1235 XCSE 20250402 9:31:01.333000 10 1235 XCSE 20250402 9:31:01.333000 17 1235 XCSE 20250402 9:31:01.337000 9 1235 XCSE 20250402 9:31:01.337000 1 1235 XCSE 20250402 9:31:01.337000 9 1235 XCSE 20250402 9:31:52.704000 9 1235 XCSE 20250402 9:32:51.629000 25 1237 XCSE 20250402 9:36:36.312000 27 1237 XCSE 20250402 9:37:50.298000 25 1235 XCSE 20250402 9:39:11.127000 26 1235 XCSE 20250402 9:43:18.339000 25 1237 XCSE 20250402 9:53:42.814000 26 1236 XCSE 20250402 9:53:56.789000 13 1236 XCSE 20250402 10:00:17.729000 11 1236 XCSE 20250402 10:00:17.729000 12 1236 XCSE 20250402 10:00:17.729000 10 1236 XCSE 20250402 10:00:17.748000 10 1236 XCSE 20250402 10:00:17.748000 1 1236 XCSE 20250402 10:01:10.363000 8 1236 XCSE 20250402 10:01:10.363000 27 1234 XCSE 20250402 10:01:24.423000 17 1233 XCSE 20250402 10:01:45.943000 18 1232 XCSE 20250402 10:07:04.070000 8 1237 XCSE 20250402 10:19:08.133000 10 1237 XCSE 20250402 10:19:08.138000 12 1237 XCSE 20250402 10:19:08.138000 34 1239 XCSE 20250402 10:24:01.270000 2 1239 XCSE 20250402 10:24:01.285000 25 1239 XCSE 20250402 10:24:01.285000 7 1239 XCSE 20250402 10:24:01.286000 26 1238 XCSE 20250402 10:24:27.093000 25 1238 XCSE 20250402 10:24:27.112000 12 1237 XCSE 20250402 10:24:28.452000 2 1237 XCSE 20250402 10:24:28.452000 11 1237 XCSE 20250402 10:24:28.563000 14 1237 XCSE 20250402 10:24:28.563000 17 1236 XCSE 20250402 10:26:07.142000 17 1236 XCSE 20250402 10:29:57.364000 17 1235 XCSE 20250402 10:30:06.791000 16 1235 XCSE 20250402 10:43:45.105000 28 1235 XCSE 20250402 10:43:45.105000 12 1237 XCSE 20250402 11:02:44.380000 10 1237 XCSE 20250402 11:02:44.380000 11 1237 XCSE 20250402 11:02:44.400000 10 1237 XCSE 20250402 11:02:44.400000 12 1237 XCSE 20250402 11:02:52.025000 5 1237 XCSE 20250402 11:02:52.025000 9 1237 XCSE 20250402 11:03:06.705000 3 1237 XCSE 20250402 11:03:21.556000 6 1237 XCSE 20250402 11:03:21.556000 6 1237 XCSE 20250402 11:03:37.708000 3 1237 XCSE 20250402 11:03:37.708000 9 1237 XCSE 20250402 11:04:40.705000 33 1236 XCSE 20250402 11:05:07.080000 12 1237 XCSE 20250402 11:10:14.350000 2 1237 XCSE 20250402 11:10:14.350000 25 1237 XCSE 20250402 11:12:53.465000 26 1236 XCSE 20250402 11:15:09.520000 8 1236 XCSE 20250402 11:15:09.520000 9 1236 XCSE 20250402 11:19:30.706000 1 1236 XCSE 20250402 11:21:21.705000 8 1236 XCSE 20250402 11:21:21.705000 2 1236 XCSE 20250402 11:22:54.705000 7 1236 XCSE 20250402 11:22:54.705000 9 1235 XCSE 20250402 11:23:20.036000 262 1233 XCSE 20250402 11:23:20.036458 4 1236 XCSE 20250402 11:34:06.485000 21 1236 XCSE 20250402 11:34:06.485000 9 1236 XCSE 20250402 11:34:06.485000 43 1236 XCSE 20250402 11:34:06.485000 9 1236 XCSE 20250402 11:34:44.764000 9 1236 XCSE 20250402 11:35:50.474000 9 1236 XCSE 20250402 11:36:47.289000 34 1235 XCSE 20250402 11:41:12.944000 43 1234 XCSE 20250402 12:00:38.001000 26 1233 XCSE 20250402 12:02:09.956000 9 1233 XCSE 20250402 12:02:09.956000 2 1233 XCSE 20250402 12:02:09.956000 6 1233 XCSE 20250402 12:02:09.956000 36 1232 XCSE 20250402 12:03:32.371000 35 1231 XCSE 20250402 12:03:35.152000 18 1232 XCSE 20250402 12:07:16.738000 17 1231 XCSE 20250402 12:08:18.651000 8 1232 XCSE 20250402 12:13:07.705000 1 1232 XCSE 20250402 12:13:07.705000 35 1234 XCSE 20250402 12:28:07.670000 35 1233 XCSE 20250402 12:28:20.945000 36 1234 XCSE 20250402 12:28:26.915000 35 1233 XCSE 20250402 12:29:55.115000 36 1234 XCSE 20250402 12:30:57.193000 33 1233 XCSE 20250402 12:32:24.702000 48 1234 XCSE 20250402 12:47:10.703000 1 1234 XCSE 20250402 12:47:10.703000 14 1235 XCSE 20250402 12:47:21.484000 29 1235 XCSE 20250402 12:47:21.484000 42 1235 XCSE 20250402 12:47:21.503000 42 1237 XCSE 20250402 12:52:50.049000 25 1238 XCSE 20250402 13:06:07.232000 25 1238 XCSE 20250402 13:06:07.253000 7 1237 XCSE 20250402 13:10:41.579000 33 1238 XCSE 20250402 13:10:49.971000 15 1239 XCSE 20250402 13:30:04.907000 18 1239 XCSE 20250402 13:32:40.321000 9 1239 XCSE 20250402 13:32:40.321000 8 1239 XCSE 20250402 13:32:40.321000 8 1239 XCSE 20250402 13:32:40.321000 7 1239 XCSE 20250402 13:32:40.321000 8 1239 XCSE 20250402 13:32:40.321000 50 1239 XCSE 20250402 13:32:40.325000 25 1238 XCSE 20250402 13:39:51.410000 30 1239 XCSE 20250402 13:48:29.934000 5 1239 XCSE 20250402 13:48:29.934000 9 1239 XCSE 20250402 13:49:54.704000 20 1238 XCSE 20250402 13:57:49.436000 10 1240 XCSE 20250402 13:58:49.095000 10 1240 XCSE 20250402 13:58:49.095000 9 1240 XCSE 20250402 14:01:11.706000 7 1240 XCSE 20250402 14:04:37.704000 2 1240 XCSE 20250402 14:04:37.704000 7 1238 XCSE 20250402 14:05:12.427000 20 1238 XCSE 20250402 14:05:12.427000 26 1238 XCSE 20250402 14:05:12.471000 18 1238 XCSE 20250402 14:07:32.469000 17 1237 XCSE 20250402 14:23:30.817000 9 1237 XCSE 20250402 14:23:30.817000 26 1238 XCSE 20250402 14:24:57.901000 26 1237 XCSE 20250402 14:27:25.378000 25 1237 XCSE 20250402 14:27:47.102000 37 1237 XCSE 20250402 14:30:42.640000 11 1237 XCSE 20250402 14:30:44.861000 12 1240 XCSE 20250402 14:48:42.965000 12 1240 XCSE 20250402 14:48:42.965000 11 1240 XCSE 20250402 14:48:42.965000 11 1240 XCSE 20250402 14:48:42.984000 12 1240 XCSE 20250402 14:48:42.984000 11 1240 XCSE 20250402 14:48:43.004000 10 1240 XCSE 20250402 14:48:43.004000 68 1239 XCSE 20250402 14:55:00.421000 59 1237 XCSE 20250402 14:55:00.440000 51 1236 XCSE 20250402 14:55:00.464000 9 1235 XCSE 20250402 14:55:01.067000 9 1234 XCSE 20250402 14:55:01.809000 44 1234 XCSE 20250402 14:55:51.279000 38 1236 XCSE 20250402 15:04:40.578000 4 1236 XCSE 20250402 15:04:40.578000 43 1236 XCSE 20250402 15:11:33.984000 11 1235 XCSE 20250402 15:13:28.129000 22 1235 XCSE 20250402 15:15:22.179000 3 1235 XCSE 20250402 15:15:22.179000 17 1234 XCSE 20250402 15:20:47.404000 8 1234 XCSE 20250402 15:20:47.404000 25 1235 XCSE 20250402 15:22:55.777000 11 1233 XCSE 20250402 15:27:51.229000 10 1238 XCSE 20250402 15:34:24.426000 9 1238 XCSE 20250402 15:34:24.426000 9 1238 XCSE 20250402 15:34:49.455000 2 1238 XCSE 20250402 15:35:09.706000 7 1238 XCSE 20250402 15:35:09.706000 9 1238 XCSE 20250402 15:36:04.705000 28 1238 XCSE 20250402 15:37:52.595000 6 1238 XCSE 20250402 15:37:52.595000 34 1238 XCSE 20250402 15:38:08.019000 17 1238 XCSE 20250402 15:42:13.083000 1 1238 XCSE 20250402 15:45:15.972000 33 1239 XCSE 20250402 15:47:34.726000 15 1239 XCSE 20250402 15:51:40.480000 35 1239 XCSE 20250402 15:53:05.869000 13 1240 XCSE 20250402 15:53:05.869000 8 1240 XCSE 20250402 15:53:05.869000 35 1238 XCSE 20250402 15:53:36.743000 26 1237 XCSE 20250402 15:54:40.991000 16 1236 XCSE 20250402 15:57:15.784000 11 1236 XCSE 20250402 15:57:30.181000 9 1236 XCSE 20250402 15:57:30.181000 7 1236 XCSE 20250402 15:57:30.181000 10 1237 XCSE 20250402 15:58:27.007000 50 1239 XCSE 20250402 16:10:33.075000 3 1239 XCSE 20250402 16:12:51.611000 54 1239 XCSE 20250402 16:12:51.611000 34 1239 XCSE 20250402 16:16:34.755000 22 1239 XCSE 20250402 16:17:41.933000 30 1239 XCSE 20250402 16:20:01.712000 5 1239 XCSE 20250402 16:20:02.001000 21 1239 XCSE 20250402 16:20:02.001000 12 1240 XCSE 20250402 16:29:56.560000 12 1240 XCSE 20250402 16:29:56.560000 11 1240 XCSE 20250402 16:29:56.561000 11 1240 XCSE 20250402 16:29:56.561000 11 1240 XCSE 20250402 16:29:56.562000 12 1240 XCSE 20250402 16:29:56.566000 13 1240 XCSE 20250402 16:29:56.583000 10 1240 XCSE 20250402 16:29:56.583000 1 1240 XCSE 20250402 16:30:01.704000 8 1240 XCSE 20250402 16:30:01.704000 4 1240 XCSE 20250402 16:30:06.704000 5 1240 XCSE 20250402 16:30:06.704000 10 1240 XCSE 20250402 16:30:11.704000 6 1240 XCSE 20250402 16:30:16.706000 3 1240 XCSE 20250402 16:30:16.706000 9 1240 XCSE 20250402 16:30:20.704000 12 1240 XCSE 20250402 16:30:26.686000 12 1240 XCSE 20250402 16:30:33.823000 4 1240 XCSE 20250402 16:30:33.823000 11 1240 XCSE 20250402 16:30:37.704000 9 1240 XCSE 20250402 16:30:41.705000 12 1240 XCSE 20250402 16:31:29.268000 12 1240 XCSE 20250402 16:31:29.268000 50 1240 XCSE 20250402 16:33:10.501109 50 1240 XCSE 20250402 16:33:47.267942 12 1241 XCSE 20250402 16:37:25.636350 10 1241 XCSE 20250402 16:37:25.636350 19 1241 XCSE 20250402 16:37:25.651648 31 1241 XCSE 20250402 16:37:25.653790 50 1241 XCSE 20250402 16:37:25.931204 5 1241 XCSE 20250402 16:37:25.931204 50 1241 XCSE 20250402 16:38:33.114843 50 1241 XCSE 20250402 16:38:33.115504 225 1241 XCSE 20250402 16:38:33.115504 25 1221 XCSE 20250403 9:01:02.544000 12 1216 XCSE 20250403 9:01:29.020000 6 1216 XCSE 20250403 9:01:29.020000 25 1222 XCSE 20250403 9:08:22.429000 25 1222 XCSE 20250403 9:10:21.827000 26 1221 XCSE 20250403 9:10:21.854000 27 1219 XCSE 20250403 9:12:50.900000 25 1221 XCSE 20250403 9:14:00.514000 26 1220 XCSE 20250403 9:14:42.154000 25 1220 XCSE 20250403 9:14:55.477000 32 1225 XCSE 20250403 9:20:20.210000 34 1228 XCSE 20250403 9:24:32.761000 26 1229 XCSE 20250403 9:25:17.801000 26 1228 XCSE 20250403 9:25:18.172000 25 1227 XCSE 20250403 9:25:42.230000 17 1226 XCSE 20250403 9:25:44.298000 6 1225 XCSE 20250403 9:26:55.179000 25 1226 XCSE 20250403 9:30:45.753000 26 1226 XCSE 20250403 9:30:45.769000 26 1231 XCSE 20250403 9:37:14.787000 26 1230 XCSE 20250403 9:37:14.814000 1 1230 XCSE 20250403 9:37:14.835000 1 1230 XCSE 20250403 9:37:14.835000 16 1230 XCSE 20250403 9:37:14.835000 18 1230 XCSE 20250403 9:43:31.533000 8 1230 XCSE 20250403 9:43:31.533000 9 1230 XCSE 20250403 9:43:31.533000 9 1230 XCSE 20250403 9:43:31.533000 5 1230 XCSE 20250403 9:43:31.553000 34 1230 XCSE 20250403 9:43:32.592000 9 1230 XCSE 20250403 9:44:06.770000 17 1230 XCSE 20250403 9:49:30.590000 8 1230 XCSE 20250403 9:49:30.590000 17 1228 XCSE 20250403 9:50:10.176000 17 1228 XCSE 20250403 9:54:26.272000 25 1228 XCSE 20250403 9:57:51.054000 17 1232 XCSE 20250403 10:07:00.514000 17 1232 XCSE 20250403 10:11:20.855000 18 1232 XCSE 20250403 10:11:20.873000 18 1232 XCSE 20250403 10:11:59.857000 3 1232 XCSE 20250403 10:13:53.395000 6 1232 XCSE 20250403 10:13:53.401000 3 1232 XCSE 20250403 10:13:53.401000 9 1233 XCSE 20250403 10:20:46.340000 8 1233 XCSE 20250403 10:20:46.340000 9 1232 XCSE 20250403 10:20:54.734000 9 1232 XCSE 20250403 10:21:07.465000 7 1231 XCSE 20250403 10:32:48.825000 28 1231 XCSE 20250403 10:32:48.854000 7 1231 XCSE 20250403 10:32:48.854000 35 1230 XCSE 20250403 10:34:03.729000 26 1228 XCSE 20250403 10:36:12.269000 9 1228 XCSE 20250403 10:36:12.269000 9 1228 XCSE 20250403 10:36:12.269000 8 1228 XCSE 20250403 10:36:12.269000 42 1229 XCSE 20250403 10:39:09.377000 26 1227 XCSE 20250403 10:45:14.193000 8 1227 XCSE 20250403 10:45:14.193000 25 1225 XCSE 20250403 10:46:57.724000 26 1224 XCSE 20250403 10:50:21.575000 26 1224 XCSE 20250403 10:53:08.223000 8 1224 XCSE 20250403 10:53:08.223000 31 1223 XCSE 20250403 10:55:28.747000 3 1223 XCSE 20250403 10:55:54.098000 23 1223 XCSE 20250403 10:55:54.098000 11 1226 XCSE 20250403 11:04:14.251000 15 1226 XCSE 20250403 11:04:14.267000 11 1226 XCSE 20250403 11:04:14.267000 17 1225 XCSE 20250403 11:05:24.629000 18 1225 XCSE 20250403 11:06:37.362000 35 1224 XCSE 20250403 11:08:46.059000 25 1223 XCSE 20250403 11:10:44.757000 17 1224 XCSE 20250403 11:14:47.579000 26 1224 XCSE 20250403 11:20:21.655000 18 1226 XCSE 20250403 11:33:54.343000 8 1226 XCSE 20250403 11:33:54.343000 25 1227 XCSE 20250403 11:38:03.266000 25 1226 XCSE 20250403 11:40:11.122000 8 1226 XCSE 20250403 11:40:11.122000 25 1225 XCSE 20250403 11:41:24.241000 25 1225 XCSE 20250403 11:45:22.662000 18 1224 XCSE 20250403 11:46:53.002000 25 1224 XCSE 20250403 11:53:19.047000 17 1223 XCSE 20250403 11:59:33.987000 8 1223 XCSE 20250403 11:59:34.012000 17 1223 XCSE 20250403 12:03:41.152000 34 1223 XCSE 20250403 12:13:29.396000 32 1222 XCSE 20250403 12:13:29.415000 2 1222 XCSE 20250403 12:13:29.415000 17 1223 XCSE 20250403 12:22:36.883000 18 1223 XCSE 20250403 12:25:48.984000 18 1222 XCSE 20250403 12:27:28.370000 9 1222 XCSE 20250403 12:28:58.462000 9 1221 XCSE 20250403 12:52:07.431000 2 1221 XCSE 20250403 12:52:07.431000 6 1221 XCSE 20250403 12:52:07.431000 8 1221 XCSE 20250403 12:52:07.431000 2 1221 XCSE 20250403 12:52:07.431000 25 1223 XCSE 20250403 12:57:12.659000 26 1224 XCSE 20250403 12:57:30.065000 3 1223 XCSE 20250403 13:00:55.095000 6 1225 XCSE 20250403 13:09:09.821000 8 1225 XCSE 20250403 13:09:09.821000 5 1225 XCSE 20250403 13:09:09.821000 10 1225 XCSE 20250403 13:10:10.381000 8 1225 XCSE 20250403 13:10:15.591000 10 1225 XCSE 20250403 13:10:15.591000 17 1224 XCSE 20250403 13:12:30.282000 9 1224 XCSE 20250403 13:12:30.282000 25 1224 XCSE 20250403 13:20:14.470000 17 1223 XCSE 20250403 13:22:34.501000 17 1222 XCSE 20250403 13:22:38.563000 17 1221 XCSE 20250403 13:26:13.663000 35 1220 XCSE 20250403 13:30:35.885000 8 1220 XCSE 20250403 13:30:35.885000 9 1220 XCSE 20250403 13:30:35.885000 8 1220 XCSE 20250403 13:30:35.885000 9 1220 XCSE 20250403 13:30:35.885000 8 1220 XCSE 20250403 13:30:35.885000 9 1220 XCSE 20250403 13:30:35.885000 35 1219 XCSE 20250403 13:34:47.055000 25 1220 XCSE 20250403 13:40:37.451000 17 1219 XCSE 20250403 13:43:12.487000 33 1220 XCSE 20250403 13:49:11.338000 34 1220 XCSE 20250403 13:51:43.959000 27 1220 XCSE 20250403 13:51:54.700000 2 1219 XCSE 20250403 13:55:05.042000 24 1219 XCSE 20250403 13:55:05.043000 17 1219 XCSE 20250403 13:59:12.088000 9 1220 XCSE 20250403 13:59:17.459000 8 1220 XCSE 20250403 14:00:00.623000 9 1220 XCSE 20250403 14:00:00.623000 17 1222 XCSE 20250403 14:00:57.527000 17 1223 XCSE 20250403 14:01:48.092000 35 1224 XCSE 20250403 14:10:02.348000 25 1225 XCSE 20250403 14:14:34.260000 25 1224 XCSE 20250403 14:23:29.241000 8 1224 XCSE 20250403 14:23:29.241000 8 1224 XCSE 20250403 14:23:29.899000 17 1224 XCSE 20250403 14:23:41.226000 8 1224 XCSE 20250403 14:23:41.226000 25 1224 XCSE 20250403 14:24:04.945000 18 1223 XCSE 20250403 14:27:39.281000 9 1223 XCSE 20250403 14:27:39.281000 17 1224 XCSE 20250403 14:28:36.939000 8 1224 XCSE 20250403 14:28:36.939000 18 1224 XCSE 20250403 14:28:45.811000 18 1223 XCSE 20250403 14:32:11.744000 8 1222 XCSE 20250403 14:36:15.814000 9 1222 XCSE 20250403 14:45:38.445000 9 1222 XCSE 20250403 14:45:38.445000 8 1222 XCSE 20250403 14:45:38.445000 9 1222 XCSE 20250403 14:48:46.330000 26 1222 XCSE 20250403 14:48:46.330000 9 1222 XCSE 20250403 14:48:46.330000 9 1223 XCSE 20250403 14:50:01.160000 9 1223 XCSE 20250403 14:50:01.178000 10 1223 XCSE 20250403 14:50:01.178000 8 1223 XCSE 20250403 14:50:01.178000 8 1224 XCSE 20250403 14:52:46.569000 10 1224 XCSE 20250403 14:52:46.569000 10 1224 XCSE 20250403 14:52:46.569000 10 1224 XCSE 20250403 14:52:46.578000 9 1224 XCSE 20250403 14:52:46.578000 8 1224 XCSE 20250403 14:52:46.578000 9 1224 XCSE 20250403 14:52:52.312000 9 1224 XCSE 20250403 14:52:52.312000 8 1224 XCSE 20250403 14:52:52.312000 8 1224 XCSE 20250403 14:53:09.629000 29 1223 XCSE 20250403 14:53:23.690000 5 1223 XCSE 20250403 14:53:52.740000 29 1223 XCSE 20250403 14:53:52.740000 42 1223 XCSE 20250403 14:58:16.585000 1 1223 XCSE 20250403 14:58:16.585000 7 1222 XCSE 20250403 15:02:59.310000 17 1223 XCSE 20250403 15:03:38.470000 36 1222 XCSE 20250403 15:05:17.958000 6 1222 XCSE 20250403 15:05:17.958000 18 1221 XCSE 20250403 15:05:17.976000 9 1221 XCSE 20250403 15:07:28.076000 4 1221 XCSE 20250403 15:07:28.076000 25 1223 XCSE 20250403 15:10:33.691000 26 1223 XCSE 20250403 15:10:33.692000 18 1222 XCSE 20250403 15:13:16.007000 8 1222 XCSE 20250403 15:13:16.007000 25 1221 XCSE 20250403 15:15:10.405000 8 1221 XCSE 20250403 15:15:10.405000 34 1221 XCSE 20250403 15:16:39.365000 25 1220 XCSE 20250403 15:21:31.508000 9 1220 XCSE 20250403 15:21:31.508000 33 1220 XCSE 20250403 15:22:54.207000 1 1220 XCSE 20250403 15:22:54.207000 33 1220 XCSE 20250403 15:22:54.211000 35 1221 XCSE 20250403 15:23:39.336000 42 1222 XCSE 20250403 15:25:03.061000 25 1222 XCSE 20250403 15:29:22.778000 8 1222 XCSE 20250403 15:29:22.795000 8 1222 XCSE 20250403 15:29:22.795000 17 1222 XCSE 20250403 15:29:22.795000 34 1227 XCSE 20250403 15:34:26.927000 17 1227 XCSE 20250403 15:37:27.239000 8 1227 XCSE 20250403 15:37:27.239000 25 1226 XCSE 20250403 15:37:27.288000 17 1226 XCSE 20250403 15:37:38.708000 26 1227 XCSE 20250403 15:46:38.291000 9 1227 XCSE 20250403 15:46:38.291000 8 1227 XCSE 20250403 15:46:38.291000 40 1227 XCSE 20250403 15:46:40.923000 2 1227 XCSE 20250403 15:46:40.923000 62 1228 XCSE 20250403 15:50:34.117000 43 1227 XCSE 20250403 15:51:10.503000 6 1227 XCSE 20250403 15:51:10.503000 8 1227 XCSE 20250403 15:51:10.503000 43 1226 XCSE 20250403 15:51:10.566000 26 1226 XCSE 20250403 15:53:19.948000 44 1227 XCSE 20250403 16:00:02.247000 42 1226 XCSE 20250403 16:00:08.330000 34 1225 XCSE 20250403 16:01:10.223000 6 1224 XCSE 20250403 16:02:23.058000 19 1224 XCSE 20250403 16:02:33.721000 6 1224 XCSE 20250403 16:02:33.721000 26 1223 XCSE 20250403 16:03:55.023000 17 1223 XCSE 20250403 16:04:34.207000 6 1223 XCSE 20250403 16:04:34.207000 2 1223 XCSE 20250403 16:04:34.207000 19 1225 XCSE 20250403 16:09:47.023000 14 1225 XCSE 20250403 16:09:47.023000 33 1225 XCSE 20250403 16:13:14.752000 8 1225 XCSE 20250403 16:13:14.752000 1 1227 XCSE 20250403 16:28:18.679000 1 1227 XCSE 20250403 16:28:18.679000 76 1227 XCSE 20250403 16:28:54.052000 74 1227 XCSE 20250403 16:28:54.059000 26 1227 XCSE 20250403 16:28:54.063000 41 1226 XCSE 20250403 16:35:19.520000 8 1226 XCSE 20250403 16:35:19.520000 46 1226 XCSE 20250403 16:35:19.556000 1 1226 XCSE 20250403 16:40:50.518000 1 1226 XCSE 20250403 16:40:50.518000 49 1226 XCSE 20250403 16:40:50.518000 8 1226 XCSE 20250403 16:40:50.518000 58 1225 XCSE 20250403 16:40:50.540000 1 1225 XCSE 20250403 16:40:50.541000 51 1224 XCSE 20250403 16:40:53.880000 6 1225 XCSE 20250403 16:40:54.915000 8 1225 XCSE 20250403 16:40:54.915000 9 1225 XCSE 20250403 16:40:54.915000 9 1225 XCSE 20250403 16:40:54.915000 9 1225 XCSE 20250403 16:40:54.915000 1 1225 XCSE 20250403 16:40:54.915000 3 1224 XCSE 20250403 16:41:19.181000 14 1224 XCSE 20250403 16:47:18.485844 61 1224 XCSE 20250403 16:47:18.485864 9 1205 XCSE 20250404 9:05:36.182000 19 1206 XCSE 20250404 9:09:24.969000 6 1206 XCSE 20250404 9:09:24.969000 27 1205 XCSE 20250404 9:10:44.001000 9 1208 XCSE 20250404 9:11:23.632000 57 1204 XCSE 20250404 9:11:31.491000 18 1204 XCSE 20250404 9:15:32.756000 9 1202 XCSE 20250404 9:16:30.596000 9 1200 XCSE 20250404 9:17:07.905000 9 1200 XCSE 20250404 9:17:54.322000 9 1200 XCSE 20250404 9:18:39.632000 17 1200 XCSE 20250404 9:21:32.867000 9 1195 XCSE 20250404 9:22:45.103000 8 1195 XCSE 20250404 9:22:45.103000 8 1191 XCSE 20250404 9:25:02.666000 3 1190 XCSE 20250404 9:25:33.830000 18 1194 XCSE 20250404 9:26:53.170000 17 1194 XCSE 20250404 9:26:57.568000 17 1197 XCSE 20250404 9:28:14.949000 18 1199 XCSE 20250404 9:28:25.750000 18 1196 XCSE 20250404 9:31:15.270000 8 1196 XCSE 20250404 9:31:15.270000 9 1195 XCSE 20250404 9:31:15.295000 9 1197 XCSE 20250404 9:32:04.969000 17 1197 XCSE 20250404 9:35:15.014000 9 1196 XCSE 20250404 9:36:42.909000 9 1196 XCSE 20250404 9:36:42.917000 9 1193 XCSE 20250404 9:39:29.767000 27 1187 XCSE 20250404 9:41:42.276000 11 1184 XCSE 20250404 9:43:18.544000 6 1184 XCSE 20250404 9:43:18.544000 17 1187 XCSE 20250404 9:47:11.103000 26 1185 XCSE 20250404 9:48:27.676000 99 1185 XCSE 20250404 9:48:27.676198 101 1185 XCSE 20250404 9:48:27.676238 9 1183 XCSE 20250404 9:48:51.223000 14 1190 XCSE 20250404 9:52:25.561000 9 1188 XCSE 20250404 9:55:07.655000 8 1188 XCSE 20250404 9:55:07.655000 27 1187 XCSE 20250404 9:56:39.837000 25 1183 XCSE 20250404 9:58:24.061000 100 1182 XCSE 20250404 10:00:16.349421 61 1182 XCSE 20250404 10:01:15.477000 8 1182 XCSE 20250404 10:01:15.477000 9 1182 XCSE 20250404 10:01:15.477000 9 1182 XCSE 20250404 10:01:15.477000 25 1176 XCSE 20250404 10:07:15.359000 34 1179 XCSE 20250404 10:12:13.977000 27 1179 XCSE 20250404 10:13:08.872000 9 1179 XCSE 20250404 10:13:08.872000 44 1175 XCSE 20250404 10:16:55.923000 25 1176 XCSE 20250404 10:19:30.759000 200 1175 XCSE 20250404 10:19:30.759475 18 1172 XCSE 20250404 10:19:43.386000 9 1172 XCSE 20250404 10:19:43.386000 17 1175 XCSE 20250404 10:26:19.944000 17 1177 XCSE 20250404 10:27:10.115000 18 1175 XCSE 20250404 10:30:18.277000 18 1174 XCSE 20250404 10:34:15.326000 2 1173 XCSE 20250404 10:36:24.437000 1 1173 XCSE 20250404 10:37:31.471000 1 1173 XCSE 20250404 10:37:31.471000 17 1174 XCSE 20250404 10:37:50.938000 26 1176 XCSE 20250404 10:42:02.189000 17 1175 XCSE 20250404 10:43:25.695000 1 1176 XCSE 20250404 10:47:51.306000 25 1176 XCSE 20250404 10:49:25.104000 9 1176 XCSE 20250404 10:49:25.104000 9 1176 XCSE 20250404 10:49:25.104000 2 1175 XCSE 20250404 10:49:56.799000 33 1177 XCSE 20250404 10:50:50.480000 17 1175 XCSE 20250404 10:51:49.571000 17 1174 XCSE 20250404 10:53:01.085000 43 1175 XCSE 20250404 11:01:43.386000 17 1175 XCSE 20250404 11:01:43.386000 41 1173 XCSE 20250404 11:02:11.455000 31 1171 XCSE 20250404 11:06:04.117000 26 1171 XCSE 20250404 11:14:52.803000 26 1170 XCSE 20250404 11:14:54.852000 8 1170 XCSE 20250404 11:21:05.667000 26 1170 XCSE 20250404 11:21:05.668000 25 1172 XCSE 20250404 11:24:56.289000 25 1170 XCSE 20250404 11:26:27.752000 25 1168 XCSE 20250404 11:29:31.517000 26 1168 XCSE 20250404 11:29:31.524000 27 1166 XCSE 20250404 11:32:56.878000 9 1165 XCSE 20250404 11:43:16.298000 25 1163 XCSE 20250404 11:45:06.109000 8 1163 XCSE 20250404 11:45:06.109000 25 1160 XCSE 20250404 11:47:08.012000 27 1163 XCSE 20250404 11:49:46.911000 70 1163 XCSE 20250404 11:51:13.252000 90 1165 XCSE 20250404 11:58:58.826000 52 1165 XCSE 20250404 12:01:16.146000 35 1163 XCSE 20250404 12:03:36.105000 33 1159 XCSE 20250404 12:03:44.821000 44 1158 XCSE 20250404 12:05:51.091000 35 1155 XCSE 20250404 12:08:30.502000 25 1154 XCSE 20250404 12:11:09.233000 18 1156 XCSE 20250404 12:13:55.161000 25 1153 XCSE 20250404 12:16:04.193000 25 1153 XCSE 20250404 12:16:14.977000 21 1152 XCSE 20250404 12:18:28.125000 25 1153 XCSE 20250404 12:19:42.384000 25 1153 XCSE 20250404 12:19:43.911000 15 1150 XCSE 20250404 12:22:01.343000 10 1150 XCSE 20250404 12:22:01.343000 25 1149 XCSE 20250404 12:22:02.478000 35 1147 XCSE 20250404 12:22:31.255000 25 1146 XCSE 20250404 12:22:50.583000 21 1145 XCSE 20250404 12:25:40.231000 33 1147 XCSE 20250404 12:37:30.580000 26 1152 XCSE 20250404 12:41:59.114000 25 1151 XCSE 20250404 12:43:07.168000 17 1150 XCSE 20250404 12:43:11.000000 1 1149 XCSE 20250404 12:44:14.469000 25 1145 XCSE 20250404 12:49:15.311000 17 1143 XCSE 20250404 12:50:45.304000 8 1143 XCSE 20250404 12:50:45.304000 17 1143 XCSE 20250404 12:50:45.319000 154 1142 XCSE 20250404 12:57:01.257000 34 1145 XCSE 20250404 13:05:45.320000 73 1143 XCSE 20250404 13:15:25.109000 16 1143 XCSE 20250404 13:15:25.109000 17 1143 XCSE 20250404 13:15:25.109000 26 1142 XCSE 20250404 13:16:39.055000 66 1142 XCSE 20250404 13:19:58.364000 49 1142 XCSE 20250404 13:21:03.703000 34 1136 XCSE 20250404 13:32:01.334000 10 1142 XCSE 20250404 13:39:44.420000 13 1142 XCSE 20250404 13:40:46.823000 26 1140 XCSE 20250404 13:43:36.671000 9 1140 XCSE 20250404 13:43:36.671000 7 1140 XCSE 20250404 13:46:39.812000 13 1140 XCSE 20250404 13:46:59.333000 13 1140 XCSE 20250404 13:46:59.333000 8 1140 XCSE 20250404 13:46:59.333000 20 1141 XCSE 20250404 13:50:10.667000 3 1147 XCSE 20250404 13:59:25.397000 27 1148 XCSE 20250404 13:59:48.436000 26 1149 XCSE 20250404 14:00:15.764000 34 1143 XCSE 20250404 14:08:05.061000 33 1144 XCSE 20250404 14:11:20.681000 35 1143 XCSE 20250404 14:13:30.105000 35 1140 XCSE 20250404 14:20:34.829000 17 1141 XCSE 20250404 14:24:14.472000 15 1141 XCSE 20250404 14:28:54.409000 35 1143 XCSE 20250404 14:30:53.472000 34 1141 XCSE 20250404 14:31:00.109000 33 1139 XCSE 20250404 14:34:04.911000 36 1135 XCSE 20250404 14:35:36.135000 25 1130 XCSE 20250404 14:42:58.170000 17 1129 XCSE 20250404 14:43:36.546000 17 1128 XCSE 20250404 14:43:39.822000 35 1129 XCSE 20250404 14:45:03.186000 2 1128 XCSE 20250404 14:51:45.706000 23 1128 XCSE 20250404 14:51:45.706000 17 1129 XCSE 20250404 14:53:37.792000 18 1128 XCSE 20250404 14:53:40.171000 17 1127 XCSE 20250404 14:55:15.397000 34 1126 XCSE 20250404 14:57:02.503000 34 1125 XCSE 20250404 14:57:06.916000 34 1126 XCSE 20250404 14:58:30.097000 25 1129 XCSE 20250404 15:02:51.104000 8 1129 XCSE 20250404 15:02:51.104000 14 1131 XCSE 20250404 15:07:00.320000 3 1131 XCSE 20250404 15:09:01.140000 8 1131 XCSE 20250404 15:09:01.140000 6 1131 XCSE 20250404 15:09:01.140000 8 1131 XCSE 20250404 15:09:01.140000 17 1131 XCSE 20250404 15:11:14.848000 8 1131 XCSE 20250404 15:11:14.848000 35 1131 XCSE 20250404 15:11:21.558000 93 1130 XCSE 20250404 15:13:41.693000 17 1130 XCSE 20250404 15:13:41.693000 17 1130 XCSE 20250404 15:13:41.693000 17 1130 XCSE 20250404 15:13:41.693000 47 1122 XCSE 20250404 15:25:43.187000 2 1122 XCSE 20250404 15:25:43.188000 9 1122 XCSE 20250404 15:25:43.188000 8 1122 XCSE 20250404 15:25:43.188000 61 1121 XCSE 20250404 15:27:01.040000 13 1123 XCSE 20250404 15:30:27.692000 34 1124 XCSE 20250404 15:31:40.517000 34 1122 XCSE 20250404 15:32:03.077000 43 1122 XCSE 20250404 15:35:13.127000 33 1120 XCSE 20250404 15:35:41.178000 27 1118 XCSE 20250404 15:37:58.743000 9 1118 XCSE 20250404 15:37:58.743000 2 1114 XCSE 20250404 15:41:05.533000 22 1111 XCSE 20250404 15:43:54.122000 35 1110 XCSE 20250404 15:44:05.078000 33 1108 XCSE 20250404 15:44:15.000000 25 1108 XCSE 20250404 15:44:15.022000 25 1107 XCSE 20250404 15:44:15.155000 27 1107 XCSE 20250404 15:47:03.206000 26 1105 XCSE 20250404 15:51:00.505000 23 1105 XCSE 20250404 15:51:01.029000 2 1105 XCSE 20250404 15:51:01.030000 29 1104 XCSE 20250404 15:55:25.429000 25 1104 XCSE 20250404 15:56:25.102000 14 1107 XCSE 20250404 15:57:54.961000 18 1107 XCSE 20250404 15:59:58.628000 17 1105 XCSE 20250404 16:02:42.860000 8 1105 XCSE 20250404 16:02:42.860000 25 1103 XCSE 20250404 16:03:33.742000 8 1103 XCSE 20250404 16:03:33.742000 34 1103 XCSE 20250404 16:05:26.140000 34 1102 XCSE 20250404 16:06:43.099000 42 1099 XCSE 20250404 16:09:15.028000 41 1101 XCSE 20250404 16:12:23.617000 43 1101 XCSE 20250404 16:13:07.180000 16 1101 XCSE 20250404 16:14:14.746000 34 1101 XCSE 20250404 16:14:14.746000 26 1100 XCSE 20250404 16:14:14.772000 26 1097 XCSE 20250404 16:17:08.737000 9 1096 XCSE 20250404 16:18:58.635000 10 1096 XCSE 20250404 16:19:03.079000 6 1096 XCSE 20250404 16:19:17.959000 8 1096 XCSE 20250404 16:19:17.959000 9 1096 XCSE 20250404 16:19:17.959000 35 1094 XCSE 20250404 16:22:02.760000 6 1091 XCSE 20250404 16:25:42.176000 38 1091 XCSE 20250404 16:27:16.054000 9 1091 XCSE 20250404 16:27:16.054000 9 1091 XCSE 20250404 16:27:16.054000 22 1091 XCSE 20250404 16:28:04.319000 57 1090 XCSE 20250404 16:28:55.206000 8 1090 XCSE 20250404 16:28:55.206000 8 1090 XCSE 20250404 16:28:55.206000 52 1093 XCSE 20250404 16:30:30.730000 43 1092 XCSE 20250404 16:31:03.856000 9 1092 XCSE 20250404 16:31:03.856000 18 1091 XCSE 20250404 16:32:03.231000 9 1091 XCSE 20250404 16:32:03.231000 8 1091 XCSE 20250404 16:32:03.231000 9 1089 XCSE 20250404 16:33:09.193000 9 1089 XCSE 20250404 16:33:09.193000 9 1089 XCSE 20250404 16:33:09.193000 9 1088 XCSE 20250404 16:33:37.186000 25 1087 XCSE 20250404 16:34:42.836000 9 1088 XCSE 20250404 16:39:09.188000 9 1088 XCSE 20250404 16:39:09.188000 9 1088 XCSE 20250404 16:39:17.780000 9 1088 XCSE 20250404 16:39:28.958000 41 1087 XCSE 20250404 16:39:33.210000 9 1088 XCSE 20250404 16:40:10.241352 8 1088 XCSE 20250404 16:40:10.241352 9 1088 XCSE 20250404 16:40:10.241352 10 1088 XCSE 20250404 16:40:10.241352 10 1088 XCSE 20250404 16:40:10.241352 48 1088 XCSE 20250404 16:40:10.241352 64 1088 XCSE 20250404 16:40:10.241380

