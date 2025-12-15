Share buyback programme - week 50

Date        15 December 2025

Share buyback programme - week 50

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 589,777 1,426.26 841,177,264
8 December 20254,5001,431.656,442,425
9 December 20254,5001,432.976,448,365
10 December 20254,5001,442.526,491,340
11 December 20254,5001,456.496,554,205
12 December 20254,5001,445.676,505,515
Total under the share buyback programme 612,277 1,426.84 873,619,114
    
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025414,2001,207.12499,988,706
Total bought back1,026,477 1,338.18 1,373,607,820

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,026,477 shares under the above share buyback programmes corresponding to 4.04 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
101439XCSE20251208 9:00:27.927000
51444XCSE20251208 9:10:02.536000
91444XCSE20251208 9:10:02.536000
111443XCSE20251208 9:12:30.508000
111439XCSE20251208 9:14:47.175000
101439XCSE20251208 9:14:47.175000
81431XCSE20251208 9:37:19.925000
31431XCSE20251208 9:37:19.925000
51430XCSE20251208 9:38:01.512000
51430XCSE20251208 9:38:01.530000
11430XCSE20251208 9:38:01.530000
51430XCSE20251208 9:38:01.530000
111429XCSE20251208 9:38:01.551000
111431XCSE20251208 9:42:54.783000
111430XCSE20251208 9:50:36.710000
191430XCSE20251208 9:50:36.732000
111428XCSE20251208 9:51:39.451000
111428XCSE20251208 9:52:33.099000
411430XCSE20251208 9:54:13.115000
211429XCSE20251208 9:55:53.514000
211429XCSE20251208 9:56:52.042000
211429XCSE20251208 10:00:24.910000
111428XCSE20251208 10:01:32.621000
91427XCSE20251208 10:02:58.262000
111427XCSE20251208 10:09:37.097000
111426XCSE20251208 10:17:49.226000
251428XCSE20251208 10:25:37.286000
111427XCSE20251208 10:30:00.189000
111427XCSE20251208 10:30:05.153000
111426XCSE20251208 10:30:22.844000
111426XCSE20251208 10:35:27.211000
111426XCSE20251208 10:35:27.211000
111427XCSE20251208 10:37:04.005000
4001427XCSE20251208 10:43:17.494748
1271436XCSE20251208 11:50:28.907597
5001439XCSE20251208 12:36:03.972663
1731436XCSE20251208 12:49:36.611561
661434XCSE20251208 13:08:45.703646
681434XCSE20251208 13:10:40.978906
1661434XCSE20251208 13:11:28.861675
41434XCSE20251208 14:48:28.542743
111434XCSE20251208 15:11:19.509358
61434XCSE20251208 15:14:55.047775
191434XCSE20251208 15:18:53.751004
3601434XCSE20251208 15:22:32.992218
51428XCSE20251208 15:46:21.515784
111428XCSE20251208 15:49:13.551785
121428XCSE20251208 15:49:16.618249
101428XCSE20251208 15:51:08.515795
111428XCSE20251208 15:51:33.545120
151428XCSE20251208 15:51:36.509944
131428XCSE20251208 15:51:50.993053
111428XCSE20251208 15:51:54.508680
191428XCSE20251208 15:51:54.532268
131428XCSE20251208 15:52:33.760679
111428XCSE20251208 15:52:35.509451
151428XCSE20251208 15:52:38.438066
111428XCSE20251208 15:52:40.520476
161428XCSE20251208 15:52:43.508704
41428XCSE20251208 15:53:02.515793
111428XCSE20251208 15:53:04.783904
111428XCSE20251208 15:53:06.539942
161428XCSE20251208 15:53:10.192611
111428XCSE20251208 15:53:11.797453
111428XCSE20251208 15:53:13.512085
111428XCSE20251208 15:53:15.759669
131428XCSE20251208 15:53:21.777487
111428XCSE20251208 15:53:23.508714
111428XCSE20251208 15:53:25.508202
111428XCSE20251208 15:53:27.508744
121428XCSE20251208 15:53:27.532873
21430XCSE20251208 16:18:45.511621
3981430XCSE20251208 16:23:59.548384
1611430XCSE20251208 16:30:14.525779
2391430XCSE20251208 16:30:14.525797
4001430XCSE20251208 16:31:04.055121
7001430XCSE20251208 16:33:27.354986
561434XCSE20251209 9:01:15.183757
1441434XCSE20251209 9:01:15.183760
81436XCSE20251209 9:30:24.444710
2921436XCSE20251209 9:30:24.444745
1291433XCSE20251209 9:43:49.067783
2001444XCSE20251209 10:17:25.836045
2711438XCSE20251209 12:07:00.452785
2001438XCSE20251209 12:12:39.443145
2001434XCSE20251209 13:15:31.278910
101435XCSE20251209 13:16:56.953000
111435XCSE20251209 13:33:28.419472
111435XCSE20251209 13:37:26.420312
291436XCSE20251209 13:40:59.018000
431436XCSE20251209 13:46:27.363000
51435XCSE20251209 13:53:46.314922
21437XCSE20251209 13:56:13.648000
151437XCSE20251209 13:56:13.648000
11437XCSE20251209 13:56:13.648000
11437XCSE20251209 13:56:21.247000
131437XCSE20251209 13:56:30.771000
11437XCSE20251209 13:56:42.530000
221435XCSE20251209 14:07:15.090000
101435XCSE20251209 14:07:15.090000
111435XCSE20251209 14:07:15.090000
111435XCSE20251209 14:07:15.090000
731435XCSE20251209 14:07:15.090742
81435XCSE20251209 14:15:59.419000
31435XCSE20251209 14:18:43.573000
81435XCSE20251209 14:18:43.573000
611434XCSE20251209 14:18:43.573910
111435XCSE20251209 14:23:19.984000
111435XCSE20251209 14:24:02.412000
51436XCSE20251209 14:24:27.395000
101436XCSE20251209 14:24:27.395000
311436XCSE20251209 14:24:27.395000
111436XCSE20251209 14:24:27.395000
161436XCSE20251209 14:24:27.395000
111436XCSE20251209 14:24:27.397000
221436XCSE20251209 14:24:27.417000
111436XCSE20251209 14:28:03.421000
111435XCSE20251209 14:28:04.618000
541434XCSE20251209 14:28:06.145000
101434XCSE20251209 14:28:06.145000
3391434XCSE20251209 14:28:06.145920
111434XCSE20251209 14:28:28.652000
111434XCSE20251209 14:28:46.633000
111434XCSE20251209 14:28:46.636000
111434XCSE20251209 14:28:46.637000
111434XCSE20251209 14:28:46.652000
111434XCSE20251209 14:28:48.598000
111432XCSE20251209 14:28:53.013000
111433XCSE20251209 14:29:14.599000
111433XCSE20251209 14:29:14.600000
211432XCSE20251209 14:29:42.978000
221430XCSE20251209 14:30:08.036000
221432XCSE20251209 14:30:56.785000
111432XCSE20251209 14:30:56.786000
111432XCSE20251209 14:30:57.717000
111432XCSE20251209 14:31:08.522000
211430XCSE20251209 14:31:46.362000
151429XCSE20251209 14:32:39.241000
211431XCSE20251209 14:32:39.250000
111431XCSE20251209 14:32:39.263000
61429XCSE20251209 14:32:56.318000
151429XCSE20251209 14:32:56.318000
211430XCSE20251209 14:33:23.484000
211428XCSE20251209 14:33:23.504000
221429XCSE20251209 14:34:31.864000
221429XCSE20251209 14:34:57.441000
111429XCSE20251209 14:36:57.621000
111430XCSE20251209 14:39:35.717000
111430XCSE20251209 14:39:35.717000
221430XCSE20251209 14:41:18.061000
211428XCSE20251209 14:44:28.375000
101428XCSE20251209 14:44:28.375000
221428XCSE20251209 14:44:56.067000
211428XCSE20251209 14:45:23.561000
81429XCSE20251209 14:47:36.028000
141429XCSE20251209 14:47:55.825000
81429XCSE20251209 14:47:55.825000
221430XCSE20251209 14:49:54.711000
181428XCSE20251209 15:08:29.443000
41428XCSE20251209 15:09:08.419000
111428XCSE20251209 15:09:08.419000
101428XCSE20251209 15:09:08.419000
81428XCSE20251209 15:09:08.419000
741430XCSE20251209 15:22:46.202000
621429XCSE20251209 15:23:11.106000
411428XCSE20251209 15:29:21.384000
101429XCSE20251209 15:30:47.419000
11429XCSE20251209 15:30:47.419000
111430XCSE20251209 15:31:45.915000
321429XCSE20251209 15:32:18.500000
131430XCSE20251209 15:33:57.906000
101430XCSE20251209 15:33:57.906000
111430XCSE20251209 15:33:57.906000
271430XCSE20251209 15:36:05.973000
11428XCSE20251209 15:40:16.204000
551430XCSE20251209 15:53:00.421000
531430XCSE20251209 15:58:05.160000
511430XCSE20251209 16:02:50.426000
301428XCSE20251209 16:05:58.777000
111428XCSE20251209 16:05:58.777000
11428XCSE20251209 16:05:58.777000
101428XCSE20251209 16:05:58.777000
441428XCSE20251209 16:07:41.536000
441428XCSE20251209 16:07:41.538000
221429XCSE20251209 16:10:19.823000
111429XCSE20251209 16:10:19.824000
111429XCSE20251209 16:10:19.826000
211428XCSE20251209 16:15:15.094000
211429XCSE20251209 16:15:53.296000
71429XCSE20251209 16:15:53.301000
141429XCSE20251209 16:15:53.301000
581429XCSE20251209 16:28:59.794211
4831429XCSE20251209 16:28:59.897909
631429XCSE20251209 16:28:59.897934
1911429XCSE20251209 16:28:59.897936
111423XCSE20251210 9:02:03.942000
211418XCSE20251210 9:08:50.065000
211421XCSE20251210 9:09:56.265000
211423XCSE20251210 9:20:17.947000
3001423XCSE20251210 9:31:31.549046
21425XCSE20251210 10:01:10.202521
21425XCSE20251210 10:02:25.676266
21425XCSE20251210 10:04:11.094164
21425XCSE20251210 10:05:41.379382
2921425XCSE20251210 10:10:27.126934
211426XCSE20251210 10:30:05.052614
2791426XCSE20251210 10:32:40.286639
1021433XCSE20251210 11:30:30.736406
1981433XCSE20251210 11:33:16.085577
3001437XCSE20251210 11:48:24.496347
3001440XCSE20251210 13:54:44.815362
331444XCSE20251210 15:19:27.570474
2671444XCSE20251210 15:19:27.734813
1081442XCSE20251210 15:23:56.728399
4181452XCSE20251210 15:58:09.279213
3001452XCSE20251210 16:00:53.716071
51453XCSE20251210 16:42:39.902681
561453XCSE20251210 16:42:39.925996
4901453XCSE20251210 16:42:45.111378
9491453XCSE20251210 16:42:45.111418
101455XCSE20251211 9:02:52.202000
121461XCSE20251211 9:09:30.168000
221459XCSE20251211 9:09:30.188000
111460XCSE20251211 9:18:20.652000
101460XCSE20251211 9:18:20.652000
211463XCSE20251211 9:27:53.996000
121462XCSE20251211 9:28:43.469000
221461XCSE20251211 9:31:30.902000
111460XCSE20251211 9:33:51.512000
81459XCSE20251211 9:34:56.512000
3001461XCSE20251211 9:55:25.199135
2001458XCSE20251211 10:27:47.570487
171457XCSE20251211 11:11:51.484670
2001457XCSE20251211 11:11:51.484713
331457XCSE20251211 11:11:51.484731
11459XCSE20251211 12:37:52.192494
3991459XCSE20251211 12:45:24.067267
91455XCSE20251211 12:59:53.560115
101455XCSE20251211 13:41:47.411799
4811455XCSE20251211 13:41:47.411828
31454XCSE20251211 14:05:45.876373
11454XCSE20251211 14:05:45.876373
1581454XCSE20251211 14:06:35.483970
1491454XCSE20251211 14:06:35.483989
691453XCSE20251211 14:32:25.808744
1721453XCSE20251211 14:33:25.185992
591453XCSE20251211 14:33:25.186045
5001456XCSE20251211 14:53:54.641480
561457XCSE20251211 15:40:03.452519
131457XCSE20251211 15:40:03.452608
2141457XCSE20251211 15:46:03.945898
171457XCSE20251211 15:46:14.485820
6001456XCSE20251211 15:53:48.853339
2841456XCSE20251211 16:14:41.595609
1721456XCSE20251211 16:14:41.614830
2441456XCSE20251211 16:14:41.614903
61468XCSE20251212 9:07:19.004000
41468XCSE20251212 9:07:19.004000
111468XCSE20251212 9:10:48.500000
221465XCSE20251212 9:10:53.556000
221466XCSE20251212 9:17:33.892000
61463XCSE20251212 9:18:01.579000
111466XCSE20251212 9:30:05.574000
111466XCSE20251212 9:30:05.574000
111464XCSE20251212 9:32:53.409000
111464XCSE20251212 9:37:12.621000
111468XCSE20251212 9:51:47.714000
81466XCSE20251212 9:55:43.557000
211466XCSE20251212 9:55:43.557000
21466XCSE20251212 9:55:43.557000
111466XCSE20251212 9:56:39.910000
111466XCSE20251212 9:56:39.910000
111464XCSE20251212 10:03:46.542000
411468XCSE20251212 10:20:01.789000
21468XCSE20251212 10:20:01.789000
111468XCSE20251212 10:22:33.909000
111465XCSE20251212 10:34:11.618000
111465XCSE20251212 10:34:11.618000
211467XCSE20251212 10:41:28.358000
111466XCSE20251212 10:55:08.194000
101466XCSE20251212 10:55:08.194000
211466XCSE20251212 10:55:39.162000
11466XCSE20251212 11:11:33.647000
521468XCSE20251212 11:12:58.844000
101468XCSE20251212 11:12:58.844000
111466XCSE20251212 11:18:06.949000
111466XCSE20251212 11:18:06.949000
111464XCSE20251212 11:22:33.228000
111464XCSE20251212 11:22:33.228000
111462XCSE20251212 11:31:31.792000
101462XCSE20251212 11:31:31.792000
221463XCSE20251212 11:51:10.198000
81467XCSE20251212 12:12:50.008000
181470XCSE20251212 12:20:54.351000
651467XCSE20251212 12:21:22.902000
391465XCSE20251212 12:22:48.930549
111465XCSE20251212 12:32:08.365000
101465XCSE20251212 12:32:08.365000
2081465XCSE20251212 12:32:08.365776
531465XCSE20251212 12:32:08.365795
11463XCSE20251212 12:46:28.279000
71463XCSE20251212 12:46:28.279000
31463XCSE20251212 12:46:28.279000
101463XCSE20251212 12:46:28.279000
111463XCSE20251212 12:46:28.279000
111462XCSE20251212 12:59:33.999000
111462XCSE20251212 12:59:33.999000
101462XCSE20251212 12:59:33.999000
111461XCSE20251212 13:07:48.472000
4001461XCSE20251212 13:07:48.472041
211458XCSE20251212 13:10:15.437000
321460XCSE20251212 13:18:20.186000
191460XCSE20251212 13:52:23.064000
11460XCSE20251212 13:52:23.064000
21460XCSE20251212 13:52:23.064000
111460XCSE20251212 13:52:23.064000
211460XCSE20251212 13:52:23.079000
111456XCSE20251212 14:07:11.915000
101456XCSE20251212 14:07:11.915000
21456XCSE20251212 14:07:11.915000
421457XCSE20251212 14:14:28.681000
221456XCSE20251212 14:23:25.955000
111456XCSE20251212 14:23:25.955000
101456XCSE20251212 14:23:25.955000
321454XCSE20251212 14:40:30.198000
311453XCSE20251212 14:56:41.105000
221453XCSE20251212 15:10:36.782000
101453XCSE20251212 15:10:36.782000
221452XCSE20251212 15:22:09.872000
111452XCSE20251212 15:22:09.872000
351452XCSE20251212 15:24:38.410064
401452XCSE20251212 15:28:34.136653
2011452XCSE20251212 15:28:34.136696
71452XCSE20251212 15:28:34.136708
81452XCSE20251212 15:28:34.136717
2501445XCSE20251212 15:42:23.611091
91446XCSE20251212 15:42:42.540930
111446XCSE20251212 15:42:42.540930
2301446XCSE20251212 15:42:42.540954
3141437XCSE20251212 16:10:09.726184
861437XCSE20251212 16:10:09.726215
2001435XCSE20251212 16:15:33.892370
941427XCSE20251212 16:34:30.614572
2061427XCSE20251212 16:34:30.614617
31428XCSE20251212 16:39:34.455149
111428XCSE20251212 16:39:38.353449
111428XCSE20251212 16:40:08.057886
2031428XCSE20251212 16:40:30.975174
1721428XCSE20251212 16:40:30.977318
4551428XCSE20251212 16:42:20.811920
111428XCSE20251212 16:42:20.811920
21428XCSE20251212 16:42:20.811920
721428XCSE20251212 16:42:20.831806
711428XCSE20251212 16:42:20.838052
891428XCSE20251212 16:42:20.838068


