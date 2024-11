VICAT CHIFFRE D'AFFAIRES T3 2024

Croissance organique du chiffre d’affaires de +3,3% sur 9 mois

Un 3 ème trimestre impacté par un effet de change négatif, notamment en Méditerranée, et une base de comparaison élevée

Confirmation des objectifs 2024 : progression d’EBITDA compris entre +3% à +8% et désendettement avec un levier inférieur à 1,7x

Rapprochement stratégique des activités chimie de la construction de VPI et de Cermix (groupe Koramic) en France

Chiffre d’affaires consolidé 9 mois 2024 :

(En millions d’euros) 30 septembre 2024 30 septembre 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* France 879 931 -5,6% -5,6% Europe (hors France) 307 303 +1,5% +3,4% Amériques 756 720 +4,9% +6,5% Asie 345 364 -5,1% -3,6% Méditerranée 343 349 -1,7% +32,1% Afrique 286 294 -2,7% -1,8% TOTAL 2 916 2 960 -1,5% +3,3% *à périmètre et change constants





Guy Sidos, Président-Directeur Général a déclaré :

« Le Groupe Vicat affiche une croissance organique solide sur les neufs premiers mois de l’année : la croissance aux Etats-Unis et la résilience des pays émergents compensent les niveaux historiquement faibles de l’activité en Europe. Face à une base de comparaison élevée et compte tenu d’effets de change négatifs, les performances sont plus contrastées au troisième trimestre : dans ce contexte, nous maintenons inchangées nos perspectives d’EBITDA pour l’ensemble de l’année. Les 3 priorités stratégiques du Groupe restent :

de restaurer le taux de marge à des niveaux supérieurs à 2021 ;

de réduire la dette nette conformément à notre objectif de désendettement 2025 ;

d’exécuter notre feuille de route climat et ainsi de promouvoir notre gamme de ciments et de bétons bas carbone.



L’atteinte de ces objectifs va nous offrir plus de flexibilité afin de poursuivre le développement du Groupe qui s’annonce décarboné. Je tiens à remercier nos collaborateurs pour leur engagement permanent. »

Activité : Un 3ème trimestre impacté par des effets change et une base de comparaison défavorable

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe du 3ème trimestre 2024 atteint 979 millions d’euros, en progression de +0,7% à périmètre et change constants et en baisse de -6,6% en base publiée, impacté par l’évolution négative des taux de changes et par un effet de base défavorable :

L’effet de change sur la période s’élève à -73 millions d’euros (soit -7,0%) sous l’effet principalement de la dépréciation des livres turque, égyptienne et du réal brésilien face à l’euro ;

L’effet périmètre s’élève à -4 millions d’euros (soit -0,4%) sur le trimestre ;

Avec une croissance de +26,8% à périmètre et à change constants, le chiffre d’affaires du Groupe au 3ème trimestre 2023 avait été marqué par des niveaux élevés d’activité, notamment aux Etats Unis et en Inde.



Sur le trimestre, l’activité Ciment est caractérisée par une variation des volumes de -4,7%, en baisse particulièrement en Inde. Les prix ciment restent bien orientés dans la plupart des régions du Groupe.

Chiffre d’affaires consolidé au 3ème trimestre 2024 :

(En millions d’euros) 30 septembre 2024 30 septembre 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* France 285 301 -5,1% -5,1% Europe (hors France) 111 108 +2,8% +5,4% Amériques 262 270 -3,0% +1,2% Asie 103 131 -21,4% -19,0% Méditerranée 129 153 -15,9% +23,0% Afrique 89 86 +3,7% +4,3% TOTAL 979 1 048 -6,6% +0,7% *à périmètre et change constants

Analyse par zones géographiques

En France, l’activité au 3ème trimestre reste impactée par la faiblesse du marché résidentiel avec des volumes ciment toujours en baisse mais en amélioration séquentielle par rapport au 1er semestre. Les prix sont résilients sur la période. L’activité a bénéficié d’une contribution positive du chantier du TELT qui devrait s’accélérer dans les prochains mois.

En Europe, l’activité progresse légèrement au 3ème trimestre, notamment grâce à la bonne performance de l’activité rail en Suisse et de l’activité ciment en Italie. L’activité ciment en Suisse reste impactée par la faible demande résidentielle.

En Amériques, l’activité croit de façon modérée au 3ème trimestre à périmètre et change constants, impactée par la tempête Hélène dans le Sud-Est des Etats-Unis fin septembre et le ralentissement de l’activité en Californie, malgré un environnement prix favorable. En base publiée, le trimestre est pénalisé par l’effet de la baisse du dollar et du real brésilien face à l’euro sur le chiffre d’affaires.

En Asie, l’activité baisse au Kazakhstan et surtout en Inde, dans un contexte de baisse des volumes et des prix. La baisse des volumes en Inde sur le trimestre résulte notamment de la mousson, d’un ralentissement post électoral des chantiers publics ainsi que d’une base de comparaison défavorable. L’environnement concurrentiel reste tendu en Inde.

En Méditerranée, bien que la Turquie reste marquée par un contexte d’hyperinflation persistant, l’activité progresse à périmètre et change constants grâce la croissance des exportations au départ de l’Egypte. La contribution de la zone au chiffre d’affaires consolidé reste impactée par la forte dépréciation des devises turque et égyptienne face à l’euro.

En Afrique, l’activité a progressé au Sénégal et en Mauritanie dans le ciment. L’activité granulats au Sénégal a particulièrement progressé sur la période. La priorité reste la mise en service du four 6 dont la phase de montée en puissance devrait débuter au premier semestre 2025, avec une contribution à l’EBITDA attendue au second semestre 2025.

Une analyse plus détaillée des performances par zones géographiques est disponible en annexe à ce communiqué.

Fait marquant

Le 2 octobre 2024, Vicat et le groupe belge Koramic annoncent le rapprochement stratégique de leurs activités chimie de la construction en France, via l’intégration de leurs filiales respectives VPI et Cermix. Ce projet vise à créer un leader français sur le marché du second œuvre (produits de mise en œuvre du carrelage, maçonnerie courante, mortiers spéciaux et enduits de façade) avec près de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. Détenu à 60% par Vicat et 40% par Koramic, la nouvelle entité sera consolidée et opérée par le groupe Vicat et permettra une forte complémentarité industrielle, de l’offre produits et de la base clients. Ce rapprochement créera un dispositif de 7 sites industriels en France pour une capacité de production conjuguée de 800 000 tonnes, opérant avec deux marques fortes sur le marché français et permettra la mise en œuvre de synergies, notamment en R&D et logistique. Cette opération n’aura pas d’incidence sur la dette financière nette du Groupe.

Perspectives 2024

En 2024, le Groupe s’attend à une croissance limitée de son chiffre d’affaires à taux de change constant soutenue par la croissance aux Etats-Unis, par la résilience des marchés émergents, et ce compte tenu de la faiblesse du secteur résidentiel en Europe et de l’affaiblissement persistant des devises émergentes, principalement en zone méditerranée.

Le Groupe confirme, pour l’ensemble de l’année :

Une progression de l'EBITDA 2024 comprise entre 3 et 8%

Cet objectif tient compte de la progression des gains opérationnels de l’usine de Ragland, d’un reflux de l’inflation des coûts énergétiques sur la période et d’un effet de base moins favorable au second semestre sur la plupart des régions du Groupe.

En 2024, les investissements industriels net décaissés du Groupe devraient s’établir à environ 325 millions d’euros.

La progression de l’EBITDA, la maîtrise du besoin en fonds de roulement ainsi que la discipline en matière d’investissements permettront une nouvelle réduction de l’endettement net du Groupe.

Ainsi, le Groupe se fixe pour objectif de réduire le ratio de leverage à un niveau inférieur à 1,7x à fin 2024 et inférieur à 1,3x à fin 2025.





Définition des indicateurs alternatifs de performance "IAP"

Les données à périmètre et change constants permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure.

permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure. Le chiffre d’affaires opérationnel d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité).

d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité). EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant le chiffre d’affaires, les achats consommés, les charges de personnel, les impôts et les taxes d’exploitation et les autres charges et produits ordinaires.

(Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant le chiffre d’affaires, les achats consommés, les charges de personnel, les impôts et les taxes d’exploitation et les autres charges et produits ordinaires. EBIT Courant : (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires.

: (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires. Cash-flow libre : il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions et des investissements financiers et avant paiement du dividende.

: il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions et des investissements financiers et avant paiement du dividende. L’endettement financier net représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette.

représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette. Le Leverage est un ratio correspondant à l’endettement financier net divisé par l’EBITDA consolidé.





Groupe Vicat – Annexes

Chiffre d’affaires consolidé par zones géographiques

1. France

(En millions d’euros) T3 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* 9M24 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 285 -5,1% -5,1% 879 -5,6% -5,6% *à périmètre et change constants

L’activité Ciment en France a été marquée au 3ème trimestre par un léger ralentissement du rythme de baisse des volumes. Au cours du trimestre, le chantier de construction de la liaison ferroviaire Lyon-Turin (TELT) commence progressivement à contribuer à l’activité ciment. Les niveaux de prix du ciment restent résilients à la suite de la hausse de prix passée au 1er trimestre. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité ciment baisse de -8,1% au 3ème trimestre.

L’activité Béton & Granulats se stabilise avec une très légère baisse des volumes béton et une progression de l’activité Granulats notamment sous l’impulsion de l’activité du TELT (accueil de déblais). Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats est en baisse de -2,3% au 3ème trimestre.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits & Services progresse de +2,8% au 3ème trimestre compte tenu de la montée en puissance du TELT sur l’activité de SATM Grand Travaux.

2. Europe (Suisse et Italie)

(En millions d’euros) T3 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* 9M24 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 111 +2,8% +5,4% 307 +1,5% +3,4% *à périmètre et change constants

L’activité ciment en Suisse reste impactée par la faiblesse du marché résidentiel avec des volumes en légère baisse sur le trimestre. D’importants chantiers d’infrastructure (construction du tunnel de Gléresse et rénovation du tunnel de Weissenstein) devraient soutenir l’activité dans les prochains mois. Les prix sont stables sur la période. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment progresse ainsi de +1,3% à périmètre et change constants au 3ème trimestre, grâce notamment à la bonne performance d’Altola (activité valorisation des déchets).

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats baisse de -5,9% à périmètre et change constants au 3ème trimestre. Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits & Services s’améliore de +32,6% à périmètre et change constants, grâce à la bonne dynamique de l’activité Vigier Rail.

En Italie, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +11,8% à périmètre constant au 3ème trimestre, dans un contexte de progression des volumes et des prix de vente moyens.

3. Amériques (Etats-Unis et Brésil)

(En millions d’euros) T3 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* 9M24 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 262 -3,0% +1,2% 756 +4,9% +6,5% *à périmètre et change constants

Aux Etats-Unis, l’activité Ciment continue de croître au 3ème trimestre. Les volumes sont en légère progression malgré une dégradation de l’activité en septembre. En effet, la tempête Hélène a fortement perturbé l’activité dans le Sud-Est fin septembre. Cette situation est aujourd’hui normalisée. En Californie, les volumes sont en légère baisse sur le trimestre en raison de la faiblesse de la demande résidentielle. Le mouvement de baisse des taux d’intérêt devrait contribuer à soutenir le rebond dans les mois à venir. L’environnement prix reste favorable et bénéficie des hausses de prix embarquées de septembre 2023 ainsi que de nouvelles hausses de prix passées au 2ème trimestre 2024 en Californie. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment progresse ainsi de +3,7% à périmètre et change constants au 3ème trimestre.

Le chiffre d’affaires opérationnel Béton aux Etats-Unis est stable au 3ème trimestre (+0,9% à périmètre et change constants) grâce à une bonne dynamique prix.

Au Brésil, l’activité Ciment est marquée par une contraction des volumes plus faible qu’au premier semestre, les volumes ayant notamment rebondi en septembre. La région Centre-Ouest, où Ciplan est implanté, reste impactée par environnement concurrentiel défavorable. Dans ce contexte, le Groupe a privilégié une stratégie de « price over volume » lui permettant d’enregistrer des prix moyens de vente stables sur le trimestre. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment est en baisse de -3,2% à périmètre et change constants au 3ème trimestre.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats au Brésil progresse de +3,8% à périmètre et change constants au 3ème trimestre avec des prix en progression et des volumes granulats en hausse.

4. Asie (Inde et Kazakhstan)

(En millions d’euros) T3 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* 9M24 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 103 -21,4% -19,0% 345 -5,1% -3,6% *à périmètre et change constants

Après un premier semestre solide, l’activité décroît en Inde, impactée par la mousson et une base de comparaison plus défavorable (le 3ème trimestre 2023 avait été marqué par un fort rebond des volumes grâce à un regain de la compétitivité). L'environnement post-électoral pèse également sur l'activité de construction avec la faiblesse temporaire des dépenses publiques, notamment dans l’Etat d'Andhra Pradesh. Les volumes reculent ainsi au 3ème trimestre à l’exception du Maharashtra où Kalburgi Cement dessert Mumbai par à un terminal ferroviaire. Les prix baissent sur la période malgré un léger rebond en septembre. Le chiffre d’affaires opérationnel décroît ainsi de -22,0% à périmètre et change constants au 3ème trimestre.

L’activité au Kazakhstan a été marquée par une baisse des volumes liée à une base de comparaison défavorable. Les prix rebondissent au 3ème trimestre, après une tendance baissière au 1er semestre. Le chiffre d’affaires opérationnel décroît ainsi de -5,7% à périmètre et change constants au 3ème trimestre.

5. Méditerranée (Turquie et Égypte)

(En millions d’euros) T3 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* 9M24 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 129 -15,9% +23,0% 343 -1,7% +32,1% *à périmètre et change constants

L’activité Ciment en Turquie a été impactée par une baisse des volumes au 3ème trimestre liée à la décélération de l’économie, accentuée par un ralentissement des marchés de construction publique consécutif aux élections municipales du printemps dernier. Les prix progressent avec la même ampleur qu'au premier semestre afin de compenser les effets de l’inflation sur les coûts de production. En conséquence, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment en Turquie croit de +4,9% à périmètre et change constants au 3ème trimestre (la baisse est de -26,3% en base publié en raison de la forte dépréciation de la Livre turque face à l’Euro sur la période).

Le chiffre d’affaires opérationnel Béton & Granulats en Turquie progresse de +3,0% à périmètre et change constants au 3ème trimestre grâce à une hausse des prix de vente, et ce malgré une baisse des volumes béton (la baisse est de -28,9% en base publié due à la forte dépréciation de la Livre turque face à l’Euro sur la période).

L’activité Ciment en Egypte est marquée par des volumes domestiques en contraction, qui ont été plus que compensés par une croissance des volumes ciment et clinker à l’export vers les zones Méditerranée et Afrique. Les prix ont fortement progressé sur le marché domestique et ce alors que les prix à l’export, libellés en dollar, restent supérieurs. Le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +106,8% à périmètre et change constants au 3ème trimestre et de +31,3% en base publiée.

6. Afrique (Sénégal, Mali, Mauritanie)

(En millions d’euros) T3 2024 Variation

publiée Variation

à pcc* 9M24 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 89 +3,7% +4,3% 286 -2,7% -1,8% *à périmètre et change constants

L’activité Ciment au Sénégal a progressé au 3ème trimestre avec des volumes en légère hausse en raison de meilleures conditions météorologiques dans un contexte de prix stables. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment au Sénégal a progressé de +0,6% au 3ème trimestre. La priorité du Groupe reste la mise en service du four 6 dont la phase de montée en puissance devrait débuter au premier semestre 2025 avec une contribution à l’EBITDA attendue au second semestre 2025.

Le chiffre d’affaires opérationnel Granulats au Sénégal croit de +30,1% au 3ème trimestre après un 2ème trimestre perturbé. Cette performance résulte d’une amélioration des volumes et des prix au 3ème trimestre.

Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment au Mali baisse de -3,9% avec à des volumes en légère contraction alors que les prix sont restés stables au 3ème trimestre.

Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment en Mauritanie progresse de +11,6% à périmètre et change constants grâce à une forte progression des volumes.





Chiffre d’affaires 9 mois 2024 par activités

Activité Ciment

(En millions d’euros) 30 septembre 2024 30 septembre 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Volumes (milliers de tonnes) 21 312 21 535 -1,0% CA Opérationnel 1 837 1 902 -3,4% +2,2% CA Consolidé 1 562 1 623 -3,8% +2,1% *à périmètre et change constants

Activité Béton & Granulats

(En millions d’euros) 30 septembre 2024 30 septembre 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* Volumes Béton (milliers de m3) 7 034 7 406 -5,0% Volume Granulats (milliers de tonnes) 17 063 18 209 -6,3% CA Opérationnel 1 134 1 124 +0,9% +5,7% CA Consolidé 1 095 1 096 +0,0% +4,5% *à périmètre et change constants

Activité Autres Produits & Services

(En millions d’euros) 30 septembre 2024 30 septembre 2023 Variation

publiée Variation

à pcc* CA Opérationnel 362 349 +3,8% +5,4% CA Consolidé 259 242 +7,1% +6,7% *à périmètre et change constants

Pièce jointe