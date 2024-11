Syensqo versnelt efficiëntiemaatregelen om de lange termijn groei te ondersteunen

De groep wil de marktintroductietijd versnellen en zich aan de economische omgeving aanpassen

Brussel, 5 november 2024 - 7u05 CET

Syensqo kondigt vandaag plannen aan om zijn organisatie zodanig aan te passen dat het beter tegemoet kan komen aan de veranderende behoeften van zijn klanten en zich kan richten op projecten die de groei zullen versnellen.

Na de splitsing met Solvay eind 2023, heeft de groep zijn structuur en projecten grondig herzien om zich te concentreren op groeikansen en het rendementsprofiel te verbeteren, in overeenstemming met de financiële doelstellingen voor de middellange termijn.

Hierdoor start Syensqo consultatierondes, waaronder een voorgestelde vermindering van ongeveer 300 tot 350 posities, voornamelijk in Frankrijk, de Verenigde Staten, België en Italië.

"Sinds het begin van het jaar zijn we doelgerichter gaan werken en hebben we meer duidelijkheid gekregen over de behoeften van onze klanten. In de context van aanhoudende macro-economische en vraagonzekerheid, moeten we nu de nodige maatregelen nemen om onze organisatie aan te passen en te verfijnen om onze langetermijngroei te ondersteunen," zegt Dr. Ilham Kadri, CEO van Syensqo. "Ons hoofddoel is om Syensqo succesvol te positioneren. Elke beslissing die een impact heeft op onze mensen is altijd weloverwogen en met zorg. Wij streven ernaar om de medewerkers die door deze aankondiging worden getroffen met het grootste respect te behandelen, en laten ons daarbij leiden door waardigheid en empathie."

Tegelijkertijd werkt Syensqo aan andere initiatieven om zijn groeistrategie te ondersteunen. Dit omvat de ontwikkeling van een vooruitstrevende en grensverleggende digitale infrastructuur om zijn operaties efficiënter en wendbaarder te maken. Daarnaast werkt Syensqo verder aan de volledige scheiding van zijn bedrijfssteunsystemen met Solvay, zoals gepland, tegen eind 2025. Deze inspanningen zullen resulteren in de creatie van honderden nieuwe banen in informatietechnologie, systeeminfrastructuur en bedrijfsintelligentie.

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Syensqo verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Syensqo

Syensqo is een wetenschapsbedrijf dat baanbrekende oplossingen ontwikkelt die de manier waarop we leven, werken, reizen en ons vermaken verbeteren. Geïnspireerd door de wetenschappelijke raden die Ernest Solvay in 1911 organiseerde, brengen we het briljante talent samen dat de grenzen van wetenschap en innovatie verlegt ten voordele van onze klanten, met een wereldwijd team van meer dan 13.000.

Onze oplossingen dragen bij aan veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme apparaten en toepassingen in de gezondheidszorg. Onze innovatiekracht stelt ons in staat om de ambitie van een circulaire economie waar te maken en baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de mensheid vooruit helpen.

Bijlage