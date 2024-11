Transgene et ProBioGen collaborent pour faire progresser le développement des vaccins thérapeutiques individualisés

Strasbourg (France), Berlin (Germany), le 5 novembre 2024, 7 h 30 Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies, basées sur des vecteurs viraux pour le traitement contre le cancer, et ProBioGen, CDMO de référence en produits biologiques, vaccins et vecteurs viraux, annoncent la signature d’un accord de licence pour la lignée cellulaire en suspension AGE1.CR.pIX® de ProBioGen. Ce partenariat a pour but de créer de la valeur en combinant la technologie de production de ProBioGen avec les capacités de production du programme de vaccins individualisés de Transgene et de sa plateforme myvac®.

La lignée cellulaire en suspension AGE1.CR.pIX® de ProBioGen a fait la preuve de son caractère innovant et de sa fiabilité dans les bioprocédés. Elle est actuellement utilisée dans plusieurs essais cliniques de Phase III. Cette plateforme, reconnue pour son rendement et son évolutivité, permet la mise en place de procédés de fabrication industrielle efficaces, qui augmentent la rentabilité et la productivité. La lignée cellulaire AGE1.CR.pIX offre, de plus, une croissance continue associée à une excellente stabilité génétique qui garantissent une production constante de haute qualité.

« Nous sommes ravis d’entamer cette collaboration avec ProBioGen », déclare le Dr Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene. « La lignée cellulaire en suspension AGE1.CR.pIX® est une composante importante dans notre démarche d’optimisation du processus de fabrication de nos vaccins individualisés contre le cancer, alors que nous travaillons au développement, à plus grande échelle, d’approches individualisées contre le cancer. »

Le partenariat entre Transgene et ProBioGen reflète un engagement commun de faire progresser la médecine individualisée et améliorer le processus de production.

« Nous sommes heureux de nous associer à Transgene pour faire progresser les vaccins individualisés contre le cancer », a déclaré le Dr Volker Sandig, Directeur scientifique de ProBioGen. « Notre collaboration représente un important potentiel dans le domaine des vaccins personnalisés, pour offrir de nouveaux traitements et un nouvel espoir aux patients atteints de cancer. »

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses. Le portefeuille de Transgene se compose de vaccins thérapeutiques et de virus oncolytiques : TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®, TG4001, un vaccin thérapeutique développé dans les cancers HPV-positifs, ainsi que BT-001, et TG6050, deux virus oncolytiques basés sur le virus breveté de la plateforme Invir.IO®.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

À propos de ProBioGen

ProBioGen, située à Berlin, est une société spécialisée dans le développement et la fabrication de glycoprotéines thérapeutiques complexes. Fruit de la combinaison d’un développement de pointe, basé sur une plateforme d’expression et de fabrication CHO.RiGHT® de ProBioGen, et de technologies innovantes spécifiques des produits biologiques, aux propriétés optimisées. Une équipe hautement qualifiée et expérimentée se charge du développement rapide et intégré des lignées cellulaires et des processus, du développement analytique complet et de la fabrication fiable, selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF). Tous les services et technologies sont intégrés dans un système de gestion de qualité totale afin de garantir la conformité aux normes BPF (EMA/FDA).

ProBioGen est en activité depuis plus de 30 ans. Sur trois sites à Berlin, plus de 300 collaborateurs contribuent à la création de nouvelles thérapies médicales et d’innovations à travers le monde par l’intermédiaire d’un travail méticuleux et créatif. La stratégie de croissance de ProBioGen repose sur l’expansion de la chaîne de valeur des services par le biais de la croissance organique.

La lignée cellulaire AGE1.CR.pIX® de ProBioGen est dérivée de cellules primaires d’embryon de canard. Elle a été conçue dans le respect des directives des autorités de santé et du concept de « risque défini ». Elle a été développée en tant qu’alternative à l’utilisation d’œufs de poulet pour la production de vaccin à grande échelle. La lignée cellulaire AGE1.CR.pIX® est cultivée en suspension et a été optimisée pour la production et la stabilité de vaccins reposant sur des vecteurs viraux. Elle est cultivée dans un milieu chimiquement défini, sans composants animaux, disponible dans le commerce et constitue un hôte idéal pour un grand nombre de souches virales.

Contacts

Transgene : Media : Media: Citigate Dewe Rogerson & Grayling Caroline Tosch Olivier Bricaud/Marie Frocrain Responsable Communication Corporate + 33 (0) 6 63 03 84 91 +33 3 68 33 27 38 transgeneFR@citigatedewerogerson.com communication@transgene.fr Investisseurs : Nadège Bartoli Chargée relations investisseurs +33 3 88 27 91 03 Lucie Larguier Directrice Financière +33 3 88 27 91 00 investorrelations@transgene.fr ProBioGen : Media : Dr. Gabriele Schneider Sarah Wandrey Chief Business Officer Senior Communications Manager cdmo@probiogen.de press@probiogen.de

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.fr). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.

