Communiqué de presse

Atos signe un accord engageant pour la vente de Worldgrid à ALTEN pour une valeur d’entreprise de 270 millions d’euros

Paris, France – 5 novembre 2024 - A la suite de son communiqué de presse du 11 juin 2024, Atos, leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, annonce aujourd’hui avoir signé un accord de cession avec ALTEN SA (« ALTEN ») pour la vente de son activité Worldgrid pour une valeur d’entreprise de 270 millions d’euros.

Worldgrid fournit des services de conseil et d’ingénierie aux entreprises dans le secteur de l’énergie et des services publics. L’entreprise emploie actuellement près de 1 100 employés et a généré en 2023 un chiffre d’affaires d’environ 170 millions d’euros avec un portefeuille de clients diversifié et historique.

ALTEN est un acteur reconnu de l’informatique et de l’ingénierie avec une expertise et des offres de produits dans le secteur de l’énergie et des services publics. La transaction envisagée assurerait une continuité entière du service pour les clients stratégiques et les employés de Worldgrid.

Les approbations des principales instances représentatives du personnel et des régulateurs ont été reçues et la clôture de la transaction devrait être finalisée avant la fin de l’année 2024.

