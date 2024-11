Investissements Purpose élargit sa gamme d’actions de rendement en lançant des FNB d’actions à rendement unique Meta et AMD

TORONTO, 05 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Investissements Purpose ») est heureux d’annoncer l’ajout de deux nouveaux FNB à actions de rendement par Purpose (les « actions de rendement ») à sa FNB Actions à revenu Meta (META) Purpose (symbole : YMET) et le FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose (symbole : YAMD). Ces derniers ajouts à la gamme d’actions de rendement reflètent l’engagement de Purpose à offrir des produits de placement innovateurs, accessibles et axés sur les résultats aux investisseurs qui recherchent à la fois des occasions de rendement et de croissance.

Principaux avantages :

Distributions mensuelles : Les investisseurs reçoivent un rendement mensuel amélioré* en plus des rendements tirés de l’exposition aux actions sous-jacentes.

Les investisseurs reçoivent un rendement mensuel amélioré* en plus des rendements tirés de l’exposition aux actions sous-jacentes. Potentiel de croissance : Les investisseurs peuvent participer au potentiel de croissance à long terme des sociétés Meta et AMD, respectivement – à l’avant-garde de l’innovation technologique.

Les investisseurs peuvent participer au potentiel de croissance à long terme des sociétés Meta et AMD, respectivement – à l’avant-garde de l’innovation technologique. Volatilité réduite : La stratégie d’options utilisée par ces fonds vise à fournir une protection contre une baisse du cours des actions

La stratégie d’options utilisée par ces fonds vise à fournir une protection contre une baisse du cours des actions Efficience fiscale : Le rendement généré par la stratégie d’options d’achat couvertes utilisée par ces fonds vise à être avantageux sur le plan fiscal en ce qui a trait aux gains en capital.

Le rendement généré par la stratégie d’options d’achat couvertes utilisée par ces fonds vise à être avantageux sur le plan fiscal en ce qui a trait aux gains en capital. Couverture de devises : Les investisseurs canadiens peuvent obtenir une exposition aux actions américaines par le biais d'un investissement en dollars canadiens, ce qui les aide à se protéger contre les fluctuations de la valeur du dollar américain.



Les fonds d’actions de rendement sont conçus pour répondre à la demande croissante des investisseurs en matière de revenu mensuel tout en leur offrant la possibilité de tirer parti du potentiel de croissance à long terme des grandes sociétés technologiques mondiales. Ces deux ajouts procureront aux investisseurs une exposition à AMD et à Meta, respectivement, deux sociétés qui sont à l’avant-garde dans les secteurs clés de la technologie :

Meta transforme l’avenir de l’interaction sociale et des économies virtuelles. Alors que le paysage numérique se transforme en expériences immersives, Meta est un chef de file dans la métaverse et son investissement dans les outils d'IA la positionne comme un moteur de la prochaine évolution de la connectivité en ligne.

AMD, leader de l’informatique de haute performance et rival de NVIDIA, façonne l’avenir des semi-conducteurs et alimente des percées dans les domaines de intelligence artificielle et de la technologie « cloud ». Ses processeurs de prochaine génération font partie intégrante des progrès rapides des applications fondées sur l’IA dans tous les secteurs, des soins de santé aux finances.

Les fonds d’actions de rendement détiennent chacun une action sous-jacente unique (p. ex., Meta ou AMD), emploient une stratégie d’options d’achat couvertes et utilisent un effet de levier modéré pour obtenir un rendement supérieur. Cette combinaison de stratégies recherche une combinaison unique de croissance – stimulée par le rendement du titre sous-jacent – et le revenu provenant des primes perçues. Par conséquent, les investisseurs pourraient bénéficier à la fois d’une plus-value du capital et d’un revenu stable, faisant des actions de rendement une option de placement unique pour les investisseurs à la recherche de revenu, les investisseurs axés sur la croissance et les porteurs à long terme.

« Depuis leur lancement en 2022, les actions Yield de Purpose sont devenues un choix populaire pour les investisseurs à la recherche de distributions mensuelles tout en s’exposant aux entreprises les plus importantes au monde. En raison d’une forte demande de la part des clients, nous sommes ravis d'élargir notre gamme de Yield Shares avec ces nouveaux Yield Shares, offrant aux investisseurs une occasion unique d’accéder au potentiel de croissance élevé de Meta et d’AMD, tout en bénéficiant de distributions mensuelles fiscalement avantageuses », affirme Vlad Tasevski, chef de la gestion d'actifs. « Ces entreprises sont des leaders dans des secteurs de croissance clés qui stimulent l’innovation mondiale. Meta transforme les interactions sociales, la réalité virtuelle et les économies numériques, posant les bases de notre avenir numérique. AMD, un leader en technologie des semi-conducteurs, alimente l’informatique de nouvelle génération dans l’IA et l’infrastructure cloud. Avec ces nouvelle actions Yield, nous offrons un mélange unique de potentiel de croissance et de rendement, permettant aux investisseurs de tirer parti de l’élan de croissance de ces géants de l’industrie. »

Pour voir la gamme complète des FNB d’actions de rendement, veuillez visiter purposeinvest.com/yield-shares.

À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère un actif de plus de 20 milliards de dollars. Investissements Purpose met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, société indépendante de services financiers axés sur la technologie.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Keera Hart

keera.hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

* Les fonds d’actions de rendement procurent des rendements « améliorés » ou plus élevés sous forme de distributions mensuelles supplémentaires comparativement aux actions ordinaires sous-jacentes, qui versent un rendement en distributions relativement inférieur ou nul.

Les placements dans les fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Rien ne garantit que vous récupérerez le plein montant de votre placement dans un fonds. Si les titres sont achetés ou vendus à une bourse, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur liquidative courante. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les niveaux et la fréquence des distributions des fonds ne sont pas garantis et peuvent varier au gré de Purpose Investment.

Certains énoncés dans le présent document peuvent être de nature prospective. Les énoncés prospectifs (les « énoncés prospectifs ») sont des énoncés prédictifs, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d’autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs ou comprenant autre chose que des renseignements historiques sont assujettis à des risques et à des incertitudes, et les résultats, les actions ou les événements réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont énoncés dans les énoncés prospectifs. Les contrats à terme normalisés ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent document soient fondés sur ce que Investissements Purpose estime être des hypothèses raisonnables, Investissements Purpose ne peut garantir que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les énoncés prospectifs et de ne pas s’y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l’exigent, il n’est pas prévu, et il est expressément renoncé, à toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.