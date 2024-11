North Media: Foreløbigt resultat for 3. kvartal 2024 og justering af forventningerne til 2024.

Selskabsmeddelelse nr. 12-2024

5. november 2024

Baseret på det foreløbige resultat for 3. kvartal 2024 og udviklingen år-til-dato, som var påvirket af eksekvering af strategiske tiltag, primært den accelererede implementering af maskinel pakning i Sverige, øgede lønomkostninger til omdelere af tryksager i Danmark, samt en lidt lavere omsætning i Ofir og Bekey, justerer North Media forventningerne til helåret 2024. Omsætningen ventes nu at blive 1.315-1.340 mio. kr. (tidligere: 1.320-1.365 mio. kr.) med et forventet EBITDA på 140-160 mio. kr. (tidligere: 150-175 mio. kr.). Det primære driftsresultat (EBIT) ventes nu at blive 65-85 mio. kr. (tidligere: 75-100 mio. kr.).

Med North Medias foreløbige tal for 3. kvartal 2024 udgjorde omsætningen 307 mio. kr., en stigning fra 222 mio. kr. i samme periode sidste år. Væksten var drevet af SDR, den tilkøbte distributionsforretning i Sverige, og af BoligPortal. EBITDA faldt til 15 mio. kr. fra 37 mio. kr. i 3. kvartal 2023, drevet af den førnævnte eksekvering af strategiske tiltag, øgede lønudgifter i FK Distribution og lavere omsætning i Ofir og Bekey. Det primære driftsresultat (EBIT) blev -2 mio. kr., mod 30 mio. kr. i 3. kvartal 2023 på grund af udviklingen i EBITDA og nedskrivninger i SDR. Resultaterne for 2024 er inklusive SDR, som blev tilkøbt ved udgangen af 2023.

Forventninger til 2024

Nuværende forventninger Opdaterede forventninger Omsætning 1.320 – 1.365 mio. kr. 1.315 – 1.340 mio. kr. EBITDA 150 – 175 mio. kr. 140 – 160 mio. kr. Primært driftsresultat (EBIT) 75 – 100 mio. kr. 65 – 85 mio. kr.

Koncernens forventninger 2024 uddybes i delårsrapporten for 3. kvartal 2024, som offentliggøres senere i dag, den 5. november 2024.

Yderligere oplysninger

Lasse Brodt, Koncernchef, mobil 20 24 32 92

Kåre Wigh, Koncernøkonomidirektør, mobil 25 65 21 45

North Media udvikler og driver platforme til transaktioner mellem erhvervslivet og forbrugerne. Platformene matcher forbrugerne med de rette produkter inden for dagligvarer, lejeboliger, jobs og digitale adgangsløsninger. North Media har to forretningsområder: Last Mile: FK Distribution og SDR Svensk Direktreklam er blandt henholdsvis Danmarks og Sveriges førende distributører af tilbuds -og ugeaviser. Minetilbud er en førende digital tilbudsplatform. Digital Services: tre virksomheder med potentiale for høj vækst, stigende indtjening og skalering: BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Ofir formidler jobs i Danmarks bredeste jobunivers. Bekey leverer digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af pakker, dagligvarer, måltidskasser m.fl.