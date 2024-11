Det meddeles hermed, at Hvidbjerg Bank A/S har modtaget meddelelse fra Sparekassen Danmark, om ændring i deres aktiebeholdning i Hvidbjerg Bank A/S.



Sparekassen Danmark har solgt nominelt 243.262 aktier i banken, svarende til 14,48% af bankens udstedte kapital og dermed afhændet deres beholdning af aktier i Hvidbjerg Bank A/S.



Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220.

