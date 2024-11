パンゲア (Pangea)、2つの新しい先進素材を発表

ミシガン州ロチェスタ, Nov. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自動車業界向け持続可能な素材のリーディングイノベーターであるパンゲアは、画期的な2つの製品、プルベラとヴェリタの発売を発表した。 これらの先進的な自動車用レザーは、パンゲアの持続可能性と責任ある製造慣行への継続的な取り組みにおける大胆な一歩であり、変化する世界のニーズを満たす環境に優しい素材を作成するという同社のビジョンと一致している。

2024年、パンゲアのグローバルチームは、自動車業界に特化した新しいクラスのレザー素材の設計に着手した。 これらの製品は、完成状態でほぼ90%がバイオベースであるだけでなく、廃棄物を埋立地から積極的に転用し、革新的な方法で廃棄物を大幅に削減する。

「本物に代わるものはない:廃棄物ゼロの未来へのCharting the Path (道筋を描く) (Nothing Replaces Real: Charting the Path to a Zero-Waste Future)」

パンゲアはパンゲア・コーポレート・トレンド・ショー (Pangea Corporate Trend Show) シリーズの一環として、同社の持続可能性への取り組みの重要な章である「Chart the Path」を発表した。 顧客と交流しながら、パンゲアは耐久性のある天然素材が自動車業界を変革し、世界的な持続可能性の目標に沿う方法を概説した。 このシリーズのハイライトは、環境への影響の低減、革新的なリサイクル化学、地球温暖化係数 (GWP) の低減という新しいベンチマークを確立した2つの新製品、プルヴェラとヴェリタの発売であった。

パンゲア・プルヴェラの紹介:循環プロセスを採用したエコロジカルレザー

プルヴェラは、循環型製造プロセスを採用したフルボディレザーである。 バフ廃棄物から作られたリサイクル化合物を取り入れることで、プルヴェラは環境フットプリントを大幅に削減する。 水と再生可能エネルギーを利用するこの独自のプロセスにより、革の廃棄物が貴重な資源に変換され、革の染色と柔軟化に使用される化学物質のほぼ半分が置き換えられる。

再生可能な化学物質: 使用される全化学物質の29%

使用される全化学物質の29% リサイクルされた化学物質: 再なめし工程で37%、全化学物質の16%

再なめし工程で37%、全化学物質の16% 環境への影響:地球温暖化係数 (GWP) の影響が従来の再なめし工程より最大40%減



プルヴェラは、自動車内装における環境に優しいイノベーションに対するパンゲアの取り組みを体現する、贅沢で持続可能な素材として際立っている。

パンゲア・ヴェリタの紹介:環境への影響が少ない、贅沢で堆肥化可能なレザー

パンゲア・ヴェリタは、金属を使わない代替なめし工程で堆肥化可能な基材を作り出すことで、革職人の技を高めている。 このセミアニリン素材は、最小限のコーティングで動物の皮の自然な美しさを際立たせ、環境への影響を抑えながらその独自の特徴を強調している。

再生可能な化学物質: 使用される全化学物質の45%

使用される全化学物質の45% 地球温暖化係数 (GWP): 標準的なクロムタンニング基材より最大12%減

標準的なクロムタンニング基材より最大12%減 バイオジェニックカーボン:完成品として92%がバイオベース



ヴェリタの革新的な設計と持続可能な化学により、バイオジェニックカーボン含有量を高め、循環型経済との整合性を高め、環境への全体的な影響を軽減することができる。

バイオベースの素材で持続可能な未来を築く

パンゲアの新製品であるプルヴェラとヴェリタは、バイオベースの含有量が高い素材が、パフォーマンスを犠牲にすることなく自動車業界に革命をもたらす方法を示している。 従来のパンゲアのレザーは既に80~85%のバイオベース含有量を達成しているが、プルヴェラとヴェリタはこれらの限界をさらに押し広げ、最終製品のバイオベース含有量を最大92%にまで高めている。

これらの進歩は、天然で再生可能な素材であるレザーが自動車業界のより持続可能な未来を築く上で重要な役割を果たすというパンゲアの信念を裏付けている。 パンゲアは、バイオベースの資源の使用を増やすことで、自社製品の二酸化炭素排出量を削減し、地球をより健全にすることに尽力している。

パンゲアについて

パンゲアは、世界をリードする自動車ブランドへの世界的な皮革サプライヤーであり、自動車内装の未来を推進する持続可能なソリューションを提供している。 ミシガン州ロチェスターヒルズに本社を置くパンゲアは、約3,000人のチームメンバーを擁し、4大陸の顧客にサービスを提供している。 詳しくは、www.pangeamade.comを参照し、LinkedInで同社をフォローされたい。

