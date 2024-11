Resultaten Solvay van het derde kwartaal 2024

Persbericht - Gereglementeerde informatie, gepubliceerd op 6 november 2024, om 7u00 CET

Solide financiële prestaties met versnelde kostenbesparingen

Bevestiging van prognoses inzake EBITDA en vrije kasstroom voor het hele jaar 2024

Hoogtepunten

De netto-omzet in Kw3 2024 bedroeg €1 156 miljoen, +3,9% organisch ten opzichte van Kw3 2023, met een positieve invloed van de volumes voor het derde achtereenvolgende kwartaal, terwijl de prijzen daalden op jaarbasis.

in Kw3 2024 bedroeg €1 156 miljoen, +3,9% organisch ten opzichte van Kw3 2023, met een positieve invloed van de volumes voor het derde achtereenvolgende kwartaal, terwijl de prijzen daalden op jaarbasis. De onderliggende EBITDA in Kw3 2024 was stabiel op €259 miljoen (-0,3% organisch op jaarbasis), met een gematigde negatieve nettoprijszetting die werd gecompenseerd door een positieve volume impact. De EBITDA-marge bereikte 22,4%.

in Kw3 2024 was stabiel op €259 miljoen (-0,3% organisch op jaarbasis), met een gematigde negatieve nettoprijszetting die werd gecompenseerd door een positieve volume impact. De EBITDA-marge bereikte 22,4%. Structurele kostenbesparende initiatieven leverden €77 miljoen op in de eerste 9 maanden van 2024.

initiatieven leverden €77 miljoen op in de eerste 9 maanden van 2024. De onderliggende nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg €108 miljoen in Kw3 2024, vergeleken met €157 miljoen in Kw3 2023.

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg €108 miljoen in Kw3 2024, vergeleken met €157 miljoen in Kw3 2023. De vrije kasstroom 1 bedroeg €74 miljoen in Kw3 2024 (€ 320 miljoen in 9M), dankzij een solide EBITDA prestatie, terwijl de investeringen stegen tot €84 miljoen in Kw3 (€192 miljoen in 9M).

bedroeg €74 miljoen in Kw3 2024 (€ 320 miljoen in 9M), dankzij een solide EBITDA prestatie, terwijl de stegen tot €84 miljoen in Kw3 (€192 miljoen in 9M). Het ROCE bedroeg 17,3% in Kw3 2024.

bedroeg 17,3% in Kw3 2024. De onderliggende nettoschuld bedroeg €1,5 miljard, wat neerkomt op een hefboomratio van 1,5x.

bedroeg €1,5 miljard, wat neerkomt op een hefboomratio van 1,5x. De Raad van Bestuur heeft een interim-dividend van €0,97 bruto per aandeel gevalideerd, betaalbaar op 22 januari 2025.

Vooruitzichten voor 2024: Solvay bevestigt zijn prognose inzake EBITDA en vrije kasstroom1 voor 2024, en verwacht dat de EBITDA aan de bovenkant van de organische groeiprognose van “-10% tot -15%” zal liggen.

Derde kwartaal Negen maanden Onderliggend

(in mln€) 2024 2023 % yoy % organisch 2024 2023 % yoy % organisch Netto omzet 1 156 1 120 +3,2% +3,9% 3 552 3 749 -5,3% -5,4% EBITDA 259 286 -9,7% -0,3% 796 1 008 -21,0% -11,1% EBITDA-marge 22,4% 25,6% -3,2pp - 22,4% 26,9% -4,5pp - FCF1 74 167 -55,7% - 320 553 -42,1% - ROCE 17,3% N/A n.m -









Nota: de cijfers voor 2023 zijn aangepast om de veranderingen te weerspiegelen die in de inleiding tot Financiële resultaten worden vermeld.

Philippe Kehren, CEO van Solvay

“De evolutie van onze activiteiten in het derde kwartaal was in lijn met onze verwachtingen. De eerste helft van het jaar profiteerde van opportunistische verkoop en restocking-effecten, terwijl we, zoals verwacht, geen verbetering hebben waargenomen in het derde kwartaal van 2024. Ondanks deze marktomstandigheden tonen onze financiële prestaties veerkracht en getuigen ze van onze capaciteit om solide winsten te behouden. Dit is bereikt dankzij de versnelling van kostenbesparende initiatieven en de onwrikbare inzet van onze werknemers.

Ik ben ook erg trots op ons meest recente energietransitieproject in Green River (VS). Slechts enkele maanden nadat we gestopt zijn met steenkool, versterkt deze nieuwe stap de positie van Green River als een Amerikaanse benchmark voor duurzame soda ash en is het een belangrijke stap in de vermindering van onze wereldwijde koolstofvoetafdruk.

Als we vooruitkijken naar het vierde kwartaal, verwachten we dat de trends van de eerste negen maanden zullen aanhouden, met enkele mogelijke seizoensgebonden effecten tegen het einde van het jaar. Als we ons voorbereiden voor 2025, zijn we klaar om ons aan te passen aan veranderende marktomstandigheden terwijl we ons concentreren op ons transformatieproces en onze operationele efficiëntie.”

Vooruitzichten voor 2024

Solvay verwacht dat de trends van de eerste negen maanden doorzetten in het laatste kwartaal, met enkele mogelijke seizoensgebonden effecten rond het einde van het jaar.

In die context bevestigt Solvay zijn prognose inzake EBITDA voor het hele jaar, van “-10% tot -15%” organische groei (of €975 miljoen tot €1 040 miljoen, bij een wisselkoers van 1,10 EUR/USD), en verwacht aan de bovenkant van de range te eindigen. Dit wordt ondersteund door de veerkracht van zijn activiteiten en de kostenbesparingen die de doelstelling van €80 miljoen voor het hele jaar zullen overschrijden, aangezien het bedrijf in staat is geweest om initiatieven te versnellen die oorspronkelijk in 2025 zouden starten.

Solvay houdt zijn prognose voor de vrije kasstroom1 voor 2024 boven de €300 miljoen aangezien de investeringen in het laatste kwartaal verder zouden moeten versnellen en tussen €300 miljoen en €350 miljoen zouden moeten bedragen in 2024.

Financiële kalender

Details van analisten- en beleggersconferentie

Tijd: 6 november 2024 - 14u00 CET

Registratie: u kunt zich hier inschrijven voor de webcast.

Contacten

Media relations Investor relations Peter Boelaert

+32 479 30 91 59





Laetitia Van Minnenbruggen

+32 484 65 30 47





Valérie Goutherot

+33 6 77 05 04 79





media.relations@solvay.com Boris Cambon-Lalanne

+32 471 55 37 49





Geoffroy d’Oultremont

+32 478 88 32 96





Vincent Toussaint

+33 6 74 87 85 65





investor.relations@solvay.com





Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van meer dan 9.000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Als een toonaangevend bedrijf met een nettowinst van €4,9 miljard in 2023 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin.

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

1Vrije kasstroom is hier de vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten.

Bijlages