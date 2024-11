Sampo Abp, pressmeddelande, 6 november kl. 9.50 EET



Solid intäktsökning för Sampokoncernen under januari–september 2024

• Bruttopremieinkomsten och förmedlingsintäkter ökade med 10 procent på valutajusterad basis under januari–september 2024, till följd av stabil tillväxt i alla affärsområden och särskilt stark tillväxt i Storbritannien.

• Försäkringsresultatet uppgick till 955 miljoner euro (882) och totalkostnadsprocenten steg till 84,6 procent (84,2), drivet av stark tillväxt och positiv underliggande marginalutveckling.

• Koncernens underliggande totalkostnadsprocent förbättrades med 1,6 procentenheter till följd av en positiv utveckling i Norden och Storbritannien.

• Resultatet före skatt var 1 340 miljoner euro (1 113), en förbättring driven av ett bättre försäkringsresultat och starkt investeringsresultat. Samtidigt ökade det operativa resultatet per aktie med 2 procent till 1,68 euro (1,65).

• Solvens II-graden låg på 177 procent, exklusive upplupen utdelning, och den finansiella hävstången uppgick till 26,8 procent.

• Det offentliga utbyteserbjudandet för Topdanmark slutfördes framgångsrikt i september 2024 och Topdanmark är numera en helägd del av Sampokoncernen.

Nyckeltal

EURm 1–9/

2024 1–9/

2023 Förändring, % 7–9/

2024 7–9/

2023 Förändring, % Resultat före skatt 1 340 1 113 20 432 391 11 If 1 068 989 8 333 332 — Topdanmark 159 143 11 47 38 22 Hastings 140 70 99 69 43 59 Holding -28 -81 — -19 -21 — Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 973 941 3 320 366 -12 Operativt resultat 846 837 1 297 291 2 Försäkringsresultat 955 882 8 374 284 32 Förändring, % Förändring, % Vinst per aktie (EUR) 1,94 1,86 4 0,64 0,73 -12 Operativt resultat per aktie (EUR) 1,68 1,65 2 0,59 0,58 2



Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare och vinst per aktie för januari–september 2023 inkluderar resultatet från livförsäkringsverksamheten.

Siffrorna i den här rapporten har inte reviderats.

Sampokoncernens finansiella mål för 2024–2026

Mål 1–9/2024 Tillväxt av operativt resultat per aktie (periodgenomsnitt): över 7 % 2 % Koncernens totalkostnadsprocent: under 85 % 84,6 % Solvensgrad: 150–190 % 177 % (inklusive upplupen utdelning)



Finansiell hävstång: under 30 % 26,8 %

Finansiella mål för 2024-2026 som offentliggjordes på kapitalmarknadsdagen den 6 mars 2024.



KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Det tredje kvartalet 2024 fortsatte att bidra till Sampos starka utveckling. Vi fortsatte att se solid intäktsökning, där försäkringsresultatet för de nio första månaderna ökade med 8 procent, trots den stränga vintern under första kvartalet, och resultatet före skatt ökade med 20 procent. Genom att slutföra förvärvet av Topdanmark, avslutade vi också den strategiska omvandling som inleddes när jag tillträdde som koncernchef 2020.

Under kvartalet slutförde vi framgångsrikt utbyteserbjudandet för Topdanmark som ett led i vår strategi att fokusera på skadeförsäkring. Denna milstolpe gör det möjligt för oss att gå vidare med integrationen av verksamheterna, en process som har stark framdrift och som kommer att ge betydande synergieffekter. Vi förväntar oss fördelar framför allt inom viktiga områden som optimering av IT-portföljen, ökad digitalisering av verksamheten och enhetliga upphandlingsprocesser. Dessa synergier kommer inte bara att öka effektiviteten utan också förbättra vår förmåga att bistå våra kunder. Genom förvärvet har vi välkomnat kompetenta medarbetare från Topdanmark och vi har redan inrättat en gemensam nordisk ledningsgrupp. Jag är övertygad om att vi kommer att uppnå våra mål med integrationen och ytterligare stärka våra ledande positioner på de nordiska och danska marknaderna.

Ett annat viktigt steg i vår strategiska omvandling var förvärvet av Hastings 2020. Transaktionen har visat sig vara framgångsrik, både vad gäller det finansiella resultatet och hur den strategiskt passar in i vår övriga verksamhet. Under tredje kvartalet 2024 ökade bruttopremieinkomsten i Storbritannien med 28 procent, på konstant valutabasis, till följd av genomförda prisjusteringar under andra halvåret 2023 och en ökning av antalet kundförsäkringar med 11 procent jämfört med samma period föregående år, till totalt 3,8 miljoner. Bara under tredje kvartalet ökade antalet motorförsäkringar med 159 000. Den starka utvecklingen illustrerar den betydande tillväxtpotentialen i Storbritannien. Men som alltid med Sampo, växer vi bara när vi ser möjligheter till en attraktiv avkastning, och vår driftskostnadsprocent för de första nio månaderna på 88,5 visar att vi lever upp till detta åtagande.

Verksamheten utvecklas starkt även i Norden. Förnyelsegraden om 89 procent inom Privat är fortsatt hög, efter att vi fortsatt beakta skadeinflation i vår prissättning. Samtidigt når vi tillväxttakter över vår målnivå inom onlineförsäljning samt egendoms- och personförsäkring på 10 procent, 6 procent respektive 11 procent. Vi är också på god väg att uppnå vårt mål för kostnadsprocent för året, trots fortsatta investeringar i vår verksamhet.

Dynamiken på den nordiska marknaden är fortsatt stabil, med några konkurrenter som indikerar stora prisökningar och en skadeinflation som har sjunkit till 4 procent. Att bedöma och prissätta risk korrekt handlar dock om mer än att bara höja priserna – vi utnyttjar kontinuerligt vår expertis för att aktivt utveckla vår affär. För elbilar har vi till exempel kunnat uppnå samma lönsamhet som för bilar med förbränningsmotorer genom att säkerställa att vi tillämpar en korrekt prissättning, även om det har inneburit att vi har fått offra marknadsandelar inom vissa områden. Samtidigt är vi ledande på den nordiska Storföretag-marknaden med en stark lönsamhetshistorik och en verksamhet som binder mycket begränsat ytterligare kapital. Under de senaste åren har vi genomfört premiehöjningar som har förbättrat lönsamheten väsentligt. För att säkerställa fortsatt stabila försäkringsresultat tar vi nu tillfället i akt att betydligt minska våra andelar i stora fastighetsrisker. Vi kommer dock att fortsätta agera som en huvudförsäkringsgivare, då minskningarna kommer att vara riktade. Aktiv hantering av risk är en del av vår dagliga verksamhet och har varit avgörande för vår starka finansiella utveckling.

Sammanfattningsvis var tredje kvartalet 2024 ett finansiellt stabilt kvartal med fortsatt positiv utveckling i Norden och med ökad tillväxttakt i Storbritannien. Men ännu viktigare och strategiskt avgörande var slutförandet av den omvandling av Sampo som inleddes 2020. Ser vi framåt är vi väl positionerade för att dra nytta av vår operativa kapacitet och tillämpa lärdomarna från vår imponerande historik från den nordiska försäkringsverksamheten och från vår växande verksamhet i Storbritannien. Med denna struktur på plats är jag trygg i vår förmåga att långsiktigt skapa värde för våra aktieägare.

Torbjörn Magnusson

Koncernchef



UTSIKTER FÖR 2024

Efter resultatet för de första nio månaderna bibehåller Sampo sin prognos för 2024 på en totalkostnadsprocent för koncernen på 83–85 procent. Prognosen tar inte hänsyn till eventuella integreringskostnader av engångskaraktär vid realisering av synergier förknippade med Topdanmark.

Sampokoncernens totalkostnadsprocent påverkas av viss volatilitet, som i sin tur påverkas av faktorer som hårt väder, stora skador och utvecklingen av avvecklingsresultatet. Utvecklingen på kapitalmarknaderna kommer att ha stor påverkan på det finansiella resultatet.



OFFENTLIGT UTBYTESERBJUDANDE FÖR TOPDANMARK

Sampo meddelande den 17 juni 2024 att Sampo skulle lämna ett rekommenderat bästa och slutligt offentligt utbyteserbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Topdanmark som inte redan ägs av Sampo. Enligt erbjudandets villkor skulle aktieägare i Topdanmark erhålla 1,25 nyemitterade Sampo A-aktier i utbyte mot varje innehavd aktie i Topdanmark. Den 8 juli 2024 meddelade Sampo att alla nödvändiga myndighetsgodkännanden har erhållits för utbyteserbjudandet.

Acceptperioden började den 9 augusti och slutade den 9 september. Baserat på det slutliga resultatet som offentliggjordes den 16 september 2024 erhöll Sampo accepter som representerade cirka 92,6 procent av hela aktiekapitalet och det totala antalet rösträtter i Topdanmark, exklusive Topdanmarks egna aktier. Baserat på det slutliga resultatet beslutade styrelsen att emittera 48,2 miljoner nya Sampo A-aktier till Topdanmarks aktieägare. De nya Sampo-aktierna noterades på Nasdaq Copenhagen och handeln påbörjades den 18 september 2024.

Den 20 september 2024 inledde Sampo tvångsinlösen av de aktier i Topdanmark som innehades av de kvarvarande minoritetsaktieägarna i Topdanmark. Den totala anskaffningskostnaden för minoritetsaktierna uppgick till 325 miljoner euro. Tvångsinlösen genomfördes och Topdanmark-aktien avnoterades från Nasdaq Copenhagen efter rapporteringsperiodens utgång i oktober 2024. Sampo kommer att börja rapportera synergieffekter från och med första kvartalet 2025.



