BrainBox AI se classe parmi les Sociétés prometteuses au Canada dans le cadre du programme Technologie Fast 50(MC) 

MONTRÉAL, 06 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI, pionnier de la technologie d'IA autonome et générative des bâtiments, a annoncé aujourd'hui qu'elle est lauréate du prix des Sociétés prometteuses dans le cadre du programme Technologie Fast 50MC de 2024. Cette catégorie récompense les entreprises canadiennes émergentes en fonction de leur pourcentage de croissance des revenus.

« L'engagement collectif de notre entreprise à construire une technologie révolutionnaire et leader sur le marché a ouvert la voie à ce prix », a déclaré Francis Trudeau, directeur financier de BrainBox AI. « Il reconnaît notre travail acharné pour avoir un impact global et notre mission de rendre les bâtiments plus intelligents, plus verts et plus efficaces. Cette réalisation met en évidence la concentration et les efforts continus de BrainBox AI pour offrir de la valeur aux parties prenantes, repousser les limites au sein de notre industrie et conduire un succès durable dans notre mission d'aider à sauver la planète avec l'IA. »

La solution d'optimisation des Systèmes CVC IA de BrainBox AI s'appuie sur des données internes et externes, des algorithmes exclusifs et l'intelligence artificielle pour redéfinir le fonctionnement des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) dans les bâtiments. Alimentée par une IA autonome, elle cartographie les nombreuses zones d'un bâtiment commercial, apprend et agit rapidement sur ces données pour prédire les états futurs et moduler les équipements de manière autonome. Par exemple, en prédisant la température d'un magasin sur la base de données historiques et d'ensembles de données externes comme la météo, BrainBox AI peut diminuer les coûts énergétiques jusqu'à 25 %, réduire les émissions de carbone jusqu'à 40 % et améliorer le confort des clients jusqu'à 60 %. Il transforme un système CVC qui réagit uniquement aux relevés du thermostat sans aucune information relative à la météo ou au réseau énergétique, en un système qui prend en compte l'environnement extérieur du bâtiment pour prendre des décisions beaucoup plus intelligentes. BrainBox AI a également présenté récemment ARIA, son ingénieur virtuel de bâtiment alimenté par l'IA générative, développé sur Amazon Bedrock. Conçu comme le compagnon ultime des gestionnaires d'installations, la capacité interactive bidirectionnelle intuitive d'ARIA peut directement conseiller les actions futures vers la gestion la plus efficace et la plus efficiente de leurs bâtiments.

La catégorie des Sociétés prometteuses est un classement des entreprises technologiques canadiennes ayant le potentiel de devenir de futures candidates au palmarès Technologie Fast 50 en fonction du pourcentage de croissance de leurs revenus au cours de leurs trois dernières années d'activité. Les lauréates de cette année devaient avoir enregistré des revenus d’au moins 50 000 dollars en 2021 et de 2,5 millions de dollars en 2023.

À propos du programme Technologie Fast 50

Le programme Technologie Fast 50 est le principal programme de sociétés technologiques au Canada. Il souligne la croissance des affaires, l'innovation et l'entrepreneuriat dans quatre catégories différentes : Technologie Fast 50, la catégories Entreprises–Leaders du secteur, Technologie propre et Sociétés prometteuses. Le programme récompense également les sociétés de technologie florissantes aux États-Unis et au Canada parallèment au programme nord-américain Technology Fast 500. Les commanditaires du programme pour 2024 sont RBCx, Osler, EDC, CCI, TMX, Clarity et Lafond. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.fast50.ca.

À propos de BrainBox AI

Fondée en 2017, BrainBox AI a été créée pour répondre à deux problèmes critiques auxquels l'industrie du bâtiment est actuellement confrontée : les émissions de carbone et la consommation d'énergie. En tant qu'innovateurs dans le mouvement de décarbonisation, la technologie de BrainBox AI, qui change la donne, s'appuie sur l'IA pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus verts et plus efficaces. Grâce à des relations stratégiques mondiales, BrainBox AI élève les clients de l'immobilier dans divers secteurs, des immeubles de bureaux et des hôtels aux commerces de détail, aux épiceries, aux aéroports et plus encore.

Basée à Montréal, au Canada, un centre mondial de l'IA, notre équipe de plus de 170 employés apporte avec elle des talents de tous les secteurs avec le fil conducteur d'être dans les affaires pour guérir notre planète. BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le MILA - Institut québécois de l'IA, l'Institut de valorisation des données (IVADO), ainsi que des institutions académiques, dont l'Université McGill. Pour plus d'informations, visitez: brainboxai.com.

