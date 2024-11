Abcourt confirme la récupération de l’or par concentration gravimétrique de la zone à haute teneur Horse sur sa propriété Flordin

ROUYN-NORANDA, Québec, 06 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Croissance: ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer les résultats d’un essai de concentration gravimétrique préliminaire réalisé sur du matériel minéralisé provenant de la zone à haute teneur Horse.

Faits saillants :

Libération de l’or par un broyage grossier;



Similitude de la minéralisation entre 2 échantillons distancés d’un kilomètre;



Travaux de géophysique de type polarisation provoquée présentement en cours d’exécution.



Un échantillon composite de 30 kilogrammes provenant de la rainure 11 de la zone Horse (29 g/t sur 4 mètres, communiqué de presse du 24 octobre 2024) a été traité dans les installations de la Société. Ceci a permis d’extraire de l’or libre par simple concentration gravimétrique sur une table à secousses (Figure 3). Les paramètres fixés pour cet essai ont permis de produire un matériel grossier de 15 kilogrammes, possédant une granulométrie de 212 microns (0,212 mm). Le matériel a été réduit par concassage et ensuite broyé grossièrement jusqu’à l’obtention d’un matériel homogène inférieur à 212 microns. Le matériel doit rester grossier afin d’obtenir une concentration gravimétrique efficace.

En sachant que la maille de libération optimale pour les essais de lixiviation est généralement de 75 microns, le matériel produit pour cet essai est définitivement grossier et simple à faire. L’échantillon de 15 kilogrammes a ensuite été concentré une première fois sur la table à secousses dans le but de simuler l’étape de dégrossissage en usine. Cette première étape de concentration utilise le matériel que l’on retrouve à la surverse du broyeur à barres, donc encore très grossier. Ce premier concentré contenait presque exclusivement de la pyrite avec une faible proportion de gangue, tellement la densité du matériel est élevée. Le concentré a ensuite de nouveau été passé sur la table à secousses pour y être nettoyé. Cette deuxième étape de concentration a permis d’enlever une importante quantité de pyrite stérile qui est moins dense que le minerai aurifère. Plusieurs grains d’or qui ont été simplement libérés par le broyage sont rendus facilement visibles à cette étape (figure 4). L’essai gravimétrique réalisé nous a permis également de confirmer la finesse de l’or qui est souvent inférieure à 100 microns (figure 5). Cette observation a également été faite en lames minces et confirmée par les travaux de la firme Consultation GEOX (communiqué de presse du 21 août 2024).

Un polissage d’échantillons mégascopiques provenant de la zone Horse a été réalisé. Le polissage et l’observation au binoculaire des échantillons ont confirmé la présence d’or libre en bordure et dans des reliques de pyrite (figure 6). Noter que le polissage de la carotte de 2023, confirme également la similitude de la minéralisation à haute teneur en or obtenue en forage et la zone minéralisée Horse, qui est pourtant située à 1 kilomètre à l’est des forages de 2023. (Figure 7).

Les récents travaux entrepris par la Société ont permis de confirmer la facilité de récupération de l’or de la zone Cartwright. Ces résultats seront validés par une firme externe reconnue et indépendante. Cette étude nous permettra également de connaitre le bilan métallurgique complet du matériel minéralisé provenant de la zone Cartwright.

Travaux en cours sur la propriété Flordin :

La Société a mandaté la compagnie MG Exploration pour effectuer de la coupe de ligne. En tout, onze (11) kilomètres de ligne ont été coupés. La grille a été implantée dans le but de couvrir entièrement la portion de 1 kilomètre qui sépare les forages de 2023 à la zone Cartwright, récemment décapée. Un levé de polarisation provoquée avec espacement de 25 mètres et profondeur de 200 mètres est présentement en cours sur la propriété. La firme Géophysique TMC a été mandatée pour effectuer le levé de polarisation provoquée. Les résultats de ce levé géophysique stratégique seront communiqués dès que disponible.





Figure 1 : Localisation régionale de la propriété Flordin





Figure 2 : Localisation de Flordin en lien avec ses voisins





Figure 3 : Table à secousses. Remarquez la coupure nette entre le concentré de pyrite et le milieu de table (middlings)





Figure 4 : Concentré de table à secousses, riche en pyrite et or libre provenant de la zone Horse





Figure 5 : Finesse de l’or libre extrait du concentré de table à secousses provenant de la zone Horse





Figure 6 : Or libre en bordure et dans une relique de pyrite, observé au binoculaire à partir d’un échantillon mégascopique poli provenant de la zone Horse.





Figure 7 : Échantillons mégascopiques polis provenant de la zone Horse et une carotte polie du forage 2023.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction commente : « Avec ces récents travaux, nous sommes déjà en mesure de confirmer la facilité de récupération de l’or sur notre propriété Flordin. Il est important pour nous de savoir, et ce dès les premières étapes d’exploration de nos projets, si le matériel minéralisé est facilement usinable et rentable, dans le contexte où nous possédons et opérons la seule usine de traitement d’or à forfait de la région. »

Personnes qualifiées

Robert Gagnon, Géo. Vice-président Exploration de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca

